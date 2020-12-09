При активном использовании бытовой техники ни одна семья, «вооруженная» ей, не застрахована от неприятных ситуаций. Худшая из них — внезапный отказ устройств функционировать так, как положено. Очень часто владельцы набора электрических помощников сталкиваются с самыми «неприятными неприятностями». Они касаются холодильников, дорогих агрегатов, которые относятся к «касте» самых нужных, незаменимых приборов. Как правило, такие ЧП происходят в то время, когда без холодильника попросту не обойтись: например, в жару, либо в канун праздников. Поэтому нежелание прибора работать правильно становится угрозой не только для продуктов: отказ выбивает из привычной колеи и хозяев. Многие в таких случаях привыкли полагаться на специалистов. Другие, наоборот, не ищут простых путей: они решают справиться с проблемой самостоятельно. В этом случае сначала надо определить, почему не морозит холодильник, а потом попытаться быстро исправить ситуацию. Но иногда помощь может оказать только профессионал.

Как функционирует холодильник

Прежде чем разбираться, почему не морозит холодильник, нужно хотя бы в общих чертах узнать, как работает оборудование, как оно устроено. В любом бытовом приборе есть 4 главных узла. К ним относится испаритель, компрессор, конденсатор и регулирующий вентиль (дроссель, капилляр).

В замкнутую систему они объединены соединительными трубами. Внутри контура прибора постоянно циркулирует фреон — специальный газ, способный быстро переходить в жидкое состояние, и обратно, поскольку имеет низкую температуру испарения и кипения. При расширении хладагента он забирает тепло, а при сжатии отдает его обратно благодаря конденсации.

Работает холодильная установка просто. Компрессор создает давление, заставляя газообразный фреон перейти в жидкое состояние. Во время этого процесса образуется большое количество тепла, которое с помощью конденсатора отдается окружающей среде. Хладагент-жидкость после прохождения через регулирующий вентиль, снова попадает в участок низкого давления. Здесь фреон закипает, и опять превращается в газ. Поскольку кипение в испарителе происходит при отрицательных температурах, холод сильно остужает его стенки. Цикл повторяется до тех пор, пока не будет достигнута необходимая температура. После этого следует пауза. Когда температура снова повышается, процесс «круговорота» возобновляется.

Виды неисправностей агрегатов

Несмотря на громоздкость таких установок, холодильники имеют не так много узлов, которые способны выйти из строя. Поскольку конструктивно модели всех производителей отличаются не очень сильно, поиск неисправностей, как правило, не отнимает много времени, потому что неполадки типичны. Однако надо помнить, что все работы подразумевают прибор, «поставленный» на ноль, а затем отключенный от электрической сети.

Для установления причин нужно узнать основные виды неисправностей, проблемные узлы. Так как поломки у холодильников типичные, их характерные признаки обнаружить относительно легко. После определения локализации проблемы можно принять взвешенное решение относительно того, устранять ли ее своими руками, или все же лучше доверить работу специалисту.

Все поломки можно разделить на три категории:

их можно легко исправить самостоятельно: быстро и без проблем;

починить агрегат можно, но для такой операции потребуется вызов мастера;

холодильник спасти у специалиста получится, так как его неисправность совместима с жизнью, но большого смысла в «реанимации» нет.

Естественно, самый оптимальный вариант — самостоятельное восстановление работоспособности агрегата с минимальными усилиями и такой же потерей времени. Стоимость услуг мастера, как и цена нового элемента, зависит от тяжести «заболевания» холодильника. В третьем случае у хозяев остается единственный логичный выход — покупка нового бытового прибора.

Незначительные проблемы и их устранение

Причины, почему не морозит холодильник, могут быть элементарными. В этом случае не потребуется помощь извне, потому что проблема легко устраняется самостоятельно, причем иногда для этого требуется всего несколько минут. Есть достаточно большое количество симптомов, указывающих на то, что неисправность легко устранить. К ним может относиться:

недостаточно качественное охлаждение продуктов, их «аномально» быстрая порча;

проблема с принудительной вентиляцией системы: иногда отказывается работать вентилятор;

отсутствие признаков поломки прибора: холодильник не морозит, но никаких видимых симптомов нет;

отказ от работы некоторых элементов: например, не работает индикатор, который показывает выбранный режим, практически не выключается компрессор.

Нередко причиной мнимой неработоспособности прибора является некорректно выбранный режим. Существует сразу несколько ответов на вопрос, почему не морозит холодильник. Хозяевам сначала нужно проверить самые простые причины, и только потом переходить к тем, что требуют присутствия мастера. Иногда случается «чудо»: помощь извне оказывается ненужной, потому что проблема легко решается благодаря несложным манипуляциям.

Дверца, закрытая неплотно

Это самая тривиальная причина, но и такое иногда случается. Нередко герметизации камеры мешает ручка посуды или какие-либо предметы, прилипшие к корпусу или уплотнителю. Результатом неплотно закрытой дверцы становится ее неспособность защитить камеру от проникновения теплого воздуха, однако подозрение владельцев сразу падает на неисправность холодильника. Виновата же только собственная невнимательность. Исправляется такая «неполадка» элементарно.

Некорректный температурный режим

На вопрос, почему не морозит холодильник, есть еще один простой ответ. Это режим, установленный неправильно. В этом случае лучше обратиться к паспорту агрегата, в комплекте обязательно есть инструкция и рекомендации по эксплуатации конкретной марки. Если все бумаги утеряны, то проблему решить все же можно: достаточно отыскать сайт производителя холодильного оборудования, потом найти свою модель, а затем скачать необходимые документы.

Перекошенная дверца агрегата

Некоторые владельцы аккуратно обращаются с прибором: они не размещают слишком много тяжелых предметов на дверцах. Но и эти предусмотрительные хозяева не застрахованы от того, что конструкции не перекосятся от того минимума, к которому добавляется собственный вес постоянно открывающегося и закрывающегося элемента. Последствием изменения положения становится невозможность плотно закрыть камеру.

Регулировкой дверцы можно заняться самостоятельно, однако в этом случае нужно точно знать, что сложностей у мастера не возникнет. Если навыков подобной работы (или инструмента) нет, то лучше вызвать специалиста. Такая операция не предвещает больших расходов, зато даст уверенность, что проблем с этой стороны в ближайшее время уже не будет.

Износ уплотнителя

Уплотнительная резина, постепенно приходящая в негодность, тоже приводит к тому, что владельцы начинают думать, что с узлами прибора что-то случилось. Поскольку неплотное прилегание элемента также становится причиной проникновения тепла в камеры, уплотнителю в большинстве случаев требуется замена. Да, его можно попытаться восстановить, но далеко не факт, что такая процедура сможет гарантировать успех.

В этом случае единственный путь — покупка нового уплотнителя. Для этого сначала измеряют все размеры старого элемента — длину, ширину, толщину, зарисовывают (запоминают) профиль. Рекомендуют искать точно такую же модель. Есть и другой вариант — приобретение похожей уплотнительной резинки. Ее обрезают самостоятельно, затем склеивают. Третий вариант решения задачи — заказ в фирме, которая занимается изготовлением и продажей уплотнителей. В этом случае проблем при эксплуатации холодильника, как правило, не возникает.

Отказ вентилятора

При отсутствии видимых неисправностей, но некорректной работе холодильника нужно исследовать все потенциальные источники недостаточно эффективной работы оборудования. Один из них — вентилятор. Благодаря этому прибору холод равномерно распределяется по всей камере. Когда он выходит из строя, то проблемы с недостаточным охлаждением или с заморозкой продуктов непременно появляются.

Отказ от работы совсем не обязательно свидетельствует о выходе прибора из строя. Возможная причина — его обледенение. Если характерный шум отсутствует, то в этом случае достаточно разморозить холодильник. Но данная процедура должна быть длительной — как минимум 10 часов. Если эта операция не дала результата, то можно констатировать, что вентилятору необходима замена.

Неправильная установка

Нередко из-за небольшой площади кухонь их владельцы игнорируют простые правила, относящиеся к установке холодильников. Результатом этой небрежности становятся различные поломки. Прибор не должен находиться под прямыми лучами солнца, стоять в углу, рядом с плитами или радиаторами. Даже мебель, расположенная без зазора, значительно затруднит работу холодильника.

Оптимальное расстояние от всех поверхностей (кроме, конечно, пола) до стенок бытовой техники составляет 100 мм. Больше — лучше. Если дистанция меньше, то вентиляция будет недостаточной. Последствия для холодильника — работа под большой нагрузкой, которая будет причиной его постоянного перегрева. Такие условия приводят к более быстрому износу всех элементов агрегата. Худший сценарий — скорая поломка компрессора.

Когда требуется помощь профессионала?

Если все простые возможные источники проблем были проверены и устранены, но вопрос, почему не морозит холодильник, остается нерешенным, то выход у владельцев один. Это вызов мастера. Самостоятельная работа в большинстве случае невозможна, так как дома нет нужных инструментов, оборудования, у хозяина отсутствуют навыки и знания о работе, устройстве относительно сложного агрегата.

О возникновении серьезной проблемы свидетельствуют следующие признаки:

недостаточно низкая температура внутри камер, но длительные паузы в работе холодильника;

компрессор, работающий в непривычном режиме;

электродвигатель, который перегревается.

В этих случаях можно заподозрить неправильную работу термодатчика, иногда случаются утечки хладагента, система засоряется. Самый неприятный симптом — холодильник, вообще отказывающийся работать. При большом желании эту «проблему проблем» тоже можно отнести к вопросу, почему не морозит холодильник. Сломавшийся электронагреватель — неисправность, характерная для приборов No Frost.

Некорректная работа термодатчика

Иногда режим заморозки установлен абсолютно правильно, однако качественно холодильник не морозит, а компрессор все равно продолжает работать с большими паузами, или, наоборот, небольшие перерывы сменяют такие же кратковременные периоды работы холодильника. Такая ситуация возникает, когда термодатчик передает некорректные сигналы системе управления. В этом случае нужно пригласить мастера, который быстро заменит этот прибор, а затем проверит его работоспособность.

Перегрев электродвигателя

Это вторая причина плохого замораживания или охлаждения продуктов. Узнать неполадку можно легко. В такой ситуации двигатель компрессора включается, работает довольно длительное время, но его все равно не хватает для того, чтобы создать оптимальный режим для содержимого камер. Причина недостаточной эффективности — принудительная остановка мотора из-за его перегрева. Система защиты просто вынуждена пойти на такую меру, а последствием становится высокая температура внутри холодильника.

Первое потенциальное действие хозяев — проверка расстояния от прибора до стен и мебели. Если качественная вентиляция ему уже обеспечена, то остается всего один путь — звонок мастеру, который выполнит диагностику неисправностей. Если виноват в неэффективной работе именно электродвигатель, то его замена становится единственным логичным выходом. Для старых агрегатов лучший вариант — покупка нового холодильника.

Проблемы с двигателем, компрессором, реле

Перегрев не нужно путать с другой неисправностью — с очень короткими рабочими циклами прибора. В некоторых случаях холодильник включается, но через 10-15 секунд прекращает работать, поэтому заморозка даже не может начаться. Явными признаками невозможности включить агрегат в рабочее состояние являются громкие щелчки.

Если обнаружена такая неполадка, то вину можно смело перекладывать на электродвигатель или компрессор. Другие элементы, которые способны привести к тому же результату, — неисправный блок управление или пусковое (пускозащитное) реле. Устранение проблемы — замена «бастующего» элемента системы.

Утечка фреона, засорение

В первом случае виновата разгерметизация системы. Признаки — снежные «сугробы», появившиеся на трубках задней панели прибора. Вызвать нарушение целостности могут механические повреждения, износ элементов контура, некорректные действия владельцев во время размораживания холодильника. Данная проблема решается восстановлением герметичности системы, закачиванием новой порции фреона.

Засорение капиллярной трубки (или просто капилляра) — вторая потенциальная неприятность. Возникает эта проблема из-за проникновения в контур примесей (например, через фильтр-осушитель), из-за влаги, попавшей в него во время ремонта, который проводили неквалифицированные специалисты. Компетентные мастера с такой «пробкой» справляются быстро.

Неисправность блока управления

Эта поломка не относится к теме «Почему не морозит холодильник», так как при отказе модуля управления он попросту не включится. Иногда провокатором данной проблемы становится окисление контактов.

Сначала проверяют исправность проводки, состояние розетки и вилки. О сбое в работе главного узла может сигнализировать «покрасневший» индикатор, в некоторых моделях о ЧС предупреждает звуковой сигнал. В таких случаях рекомендуют сразу отключить агрегат от сети, а через 10-15 минут снова включить. «Лечением» в этом случае тоже должен заниматься мастер. Чаще всего ему приходится заменять блок управления новым элементом.

Отказ трубчатого электронагревателя

Все агрегаты, в которых используется технология No Frost, оснащаются ТЭНами, которые также способны преподнести неприятный сюрприз. Признаки их выхода из строя — замерзание радиатора, обледенение вентилятора. Способ восстановить работу прибора — замена водонагревателя.

Первые этапы «самодиагностики»

Главная задача хозяев во время этой операции — исключение ряда простых неисправностей, которые не требуют серьезной работы. Самостоятельный первичный «осмотр пациента» состоит из нескольких этапов.

Сначала проверяют работу розетки, удлинителя (сетевого фильтра), вилки и т. д. Если проблем с электрической частью не обнаружено, то смотрят, правильно ли стоит агрегат. Вымеряют, какое расстояние от него до стен и мебели. Если его недостаточно, то делают коррекцию. Затем проверяют плотность закрытия дверок, предметы в холодильнике, которые могут мешать герметизации.

В последнюю очередь интересуются, не нажата ли кнопка «Размораживание» (когда она есть). Если никаких проблем выявить на этом этапе не удалось, то переходят к поиску других, более серьезных причин, которые требуют присутствия специалиста.

Когда нет смысла ремонтировать технику?

Возможность заменить любой узел агрегата существует всегда, поскольку при желании можно найти нужный элемент для любой техники: как для последних моделей, так и для относительно или «очень пожилых». Вопрос в другом: есть ли смысл в таких тратах, особенно в последнем случае?

Не факт, что в старом холодильнике в скором времени не откажет другая деталь, но уже более дорогая. Например, недешево обойдется компрессор, отнимающий у цены прибора большую часть. Поэтому в таких ситуациях лучше подумать о приобретении новой модели, которая гарантирует отсутствие всяких проблем: как с самим прибором, так и с продуктами.

Причин, почему не морозит холодильник, существует много. Но не всегда владельцы в состоянии точно определить их, поэтому приходится ограничиваться подозрениями. Самые простые «исправимые неисправности» хозяева смогут победить самостоятельно. Однако многие владельцы незаменимой техники все-таки не рискуют «вмешиваться» в ее работу. И они правы, так как для любителя всегда присутствует риск где-то ошибиться. В лучшем случае небольшие промахи будет в состоянии исправить квалифицированный мастер, при худшем сценарии хозяевам придется отправляться на поиски нового «хранилища для продуктов».

В завершение темы — видео, которое может оказаться полезным: