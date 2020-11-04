Электроприборы значительно упрощают жизнь человека, поэтому в каждом доме «живет» своя, чаще многочисленная «армия» разнообразных помощников. Холодильники давно и заслуженно относятся к той разновидности бытовой техники, существование без которой трудно назвать комфортным. Однако агрегаты, отвечающие за сохранность пищи, тоже не могут работать вечно, поэтому не обходится без неприятных сюрпризов. Одна из самых распространенных неприятностей — проблема, связанная с уплотнительной резинкой, предохраняющей камеры от вторжения теплого кухонного воздуха. Причины ЧП бывают разными, но последствие всегда одно: это нарушение температурного режима. Поскольку бездействие хозяев способно привести к поломке бытового прибора, нужно быстро принимать меры. Чтобы избежать отказа агрегата от работы, лучше заранее поинтересоваться, как заменить уплотнительную резинку на холодильнике самостоятельно.

Причины изнашивания уплотнителя

Первый неблагоприятный фактор — ежедневное воздействие на противоположные поверхности материала теплого и холодного воздуха. Такой экстремальный режим приводит к неизбежной деформации уплотнительной резины. Со временем она растягивается, потому что постепенно теряет упругость и эластичность. На некоторых участках появляются щели. После этого уплотнитель трескается, полностью лишаясь своего главного свойства — герметичности. Помимо влияния разной температуры есть и другие причины износа.

Механические повреждения. Как правило, первыми страдают углы уплотнителя, принимающие на себя большую часть нагрузки. Длительная эксплуатация. С течением времени материал из упругого превращается в рыхлую субстанцию, совершенно не способную быть защитой камеры прибора.

Однако проблема выхода из строя этой детали прибора решаема. Нередко хозяева исправляют почти критическую ситуацию самостоятельно, так как заменить уплотнительную резинку на холодильнике сможет даже человек, который раньше не сталкивался с ремонтом таких агрегатов. Еще один плюс этого способа — восстановление безупречной работы прибора за небольшую сумму, потому что цена нового уплотнителя невелика.

Симптомы «заболевания» резинки

Этот элемент, удерживающий холод внутри агрегата, повергается ежедневным и довольно серьезным нагрузкам, потому что двери прибора открывают почти бессчетное количество раз ежедневно. Поэтому уплотнитель является слабым звеном любого холодильника. Рано или поздно, но хозяева сталкиваются с одной из проблем в работе агрегата. Но нередко винят в его некорректной работе другие узлы.

Явные признаки

Чтобы понять, что уплотнительная резинка требует замены, надо узнать о признаках, которые указывают на ее неработоспособность. Симптомов есть несколько.

Практически безостановочная работа прибора, или короткие паузы свидетельствуют о том, что компрессор вынужден работать «на износ» из-за непрекращающегося притока теплого воздуха. Непривычно высокая температура внутри холодильника — второй явный признак. В этом случае приток тепла небольшой, однако мощности прибора хватает только на поддержание верхнего заданного значения. Конденсат, наледь, «шуба», регулярно образующаяся на задней стенке внутри камеры. Это симптом повреждения уплотнительной резины для холодильников любого типа, включая No Frost, Full no Frost и т. п. Непрекращающееся таяние снежной шубы под влиянием теплого воздуха. Этот процесс сопровождается вытеканием воды вниз, ее скапливанием около дренажного отверстия, переливом на дно прибора. Заметное сокращение сроков хранения продуктов. Их быстрая порча — последний симптом, указывающий на то, что резиновая прокладка пришла в негодность. Отсутствие «выраженного присасывания» дверцы к камере прибора — самое очевидное доказательство существующей проблемы.

Теперь нужно сказать о наледи, снежной шубе. Они не всегда являются признаком плохой работы уплотнительной резины. Нередко причина в другом неблагоприятном условии — в повышенной влажности в доме и в камере, в низкой температуре в ней и т. д. Однако если есть хоть один из описанных признаков (или сразу несколько), то логичнее всего заподозрить износ данного элемента.

Чтобы удостовериться в том, что источник неприятностей именно резиновый уплотнитель, рекомендуют провести простейший тест. Он похож на тот, что используют для проверки плотности прилегания створок пластиковых окон. Из листа тонкой бумаги вырезают полоску, ширина которой составляет несколько сантиметров. Затем ее прикладывают перпендикулярно боковой стороне двери, а холодильник закрывают.

Потом бумагу пытаются вытянуть. Таким же образом тестируют соседние участки, затем весь периметр уплотнителя. У двухкамерных моделей проверяют резину обеих камер — холодильной и морозильной. Если полоска не держится плотно, то можно сделать вывод о том, что в бедах прибора виноват именно уплотнитель.

Есть еще один эффективный способ проверки, его можно использовать в темное время суток. В этом случае включают фонарик и убирают его в холодильник, укладывая его внутри так, чтобы он светил на дверцу. Если щели существуют, то в темном помещении они себя сразу «выдадут».

Случайные неприятности

Иногда проверка не приносят неутешительных результатов. И в этом случае вина может лежать не на уплотнителе, а на неплотно прилегающей дверце. Тогда в проблеме можно заподозрить простые бытовые факторы и не очень серьезные дефекты конструкции. Например:

помеха — крепежные элементы, которые со временем немного разболтались;

проседание дверцы, это случается, если она постоянно и сильно нагружена продуктами;

агрегат установлен на не совсем ровную поверхность: например, корректному расположению мешает ковровое покрытие, имеющее длинный ворс.

Самая простая, легко устраняемая причина — ручка какой-либо посуды. Иногда она становится препятствием для плотного закрывания холодильника. К этой же категории относится ящик для овощей, если он задвинут не до конца. Если внимательный осмотр холодильника и его камер не дал результатов, то, с большой долей вероятности, в проблеме виноват именно уплотнитель.

Уплотнительная резинка: замена или экспресс-ремонт?

Можно попытаться восстановить «былую форму» уплотнителя, однако такая операция все же считается паллиативом, полумерой. Причина — полное отсутствие гарантии, что исправленный, отремонтированный элемент будет служить долгое время без нареканий. Поэтому замена является более логичным решение: после проведения такой процедуры можно на длительное время забыть о том, что защита в скором времени способна «дать слабину».

Однако не всегда есть возможность тут же найти подходящую замену, поэтому на первых порах можно попробовать восстановить уплотнитель. Процедура зависит только от вида повреждений.

Если обнаружены незначительные зазоры, то этот участок уплотнителя чистят, протирают, сушат. Потом обезжиривают поверхности, и склеивают их, используя силиконовый герметик (резиновый клей), который должен быть безопасным для продуктов и людей, способным выдерживать низкие температуры. От обнаруженных щелей (1-2 мм) также можно избавиться. Есть хороший шанс закрыть их тонкой прокладкой из подобного материала. Ее помещают под уплотнитель, предварительно обильно промазав ее герметиком (клеем). При незначительной деформации элемента рекомендуют попробовать прогревание феном (65-70°). После процедуры дверь закрывают и прижимают, фиксируют ее в таком положении в течение нескольких минут. При сильной деформации требуются большие усилия. Дверцу снимают, укладывают на ровную поверхность и поливают кипятком. Другой вариант — отсоединение резины и ее замачивание в горячей воде.

Эти способы попробовать можно. По крайней мере, те, что не требуют демонтажа дверей. Принесут ли они результат, вопрос другой. По этой причине целесообразнее все же сразу планировать покупку нового элемента, так как только в случае замены на новое изделие проблема будет устранена на долгое время.

Как заменить уплотнительную резинку на холодильнике?

Перед тем как заменить уплотнительную резинку на холодильнике, надо найти подходящее изделие, собрать инструменты, а также полностью подготовить прибор к предстоящей «операции на дверце».

Что может понадобиться для работы?

Набор зависит лишь от типа крепления, который был использован производителями конкретной модели холодильника для фиксации уплотнительной резины. В список потенциальных инструментов и материалов входит:

клей (силиконовый герметик);

растворитель (Уайт-спирит);

отвертка либо шуруповерт;

шпатель или острый нож;

губка для очистки;

ткань для мытья.

Если для фиксации уплотнителя в дверце прибора предусмотрены пазы, то к этой «компании» сможет присоединиться строительный фен, которым основание лучше предварительно разогреть. Некоторые используют обычные, бытовые приборы.

Как выбрать подходящий уплотнитель?

Главное слово в этом случае — «подходящий», так как неудачный выбор элемента не позволит мастеру гарантировать качественное уплотнение. Поэтому перед поисками и приобретением резинового изделия надо узнать, по каким критериям подбирают оптимального кандидата.

Лучший способ — покупка уплотнительной резинки, аналогичной той, что установлена в агрегате. В этом случае находят точное название модели, а затем ее ищут в магазинах — реальных или виртуальных. Перед покупкой изделие обязательно тщательно осматривают (даже лупа не помешает). Неоднородная структура, присутствие уплотнений материала — причины для отказа от приобретения такого товара. Обнаружить нужный элемент не всегда получается, поскольку старые модели агрегатов постоянно сменяются новыми, а уплотнительные резинки для первых попросту перестают выпускать. В этом случае можно найти универсальную модель, которая идеально подходит по размерам. В этом случае до путешествия в магазин измеряют длину и ширину поврежденной детали. Лучший вариант — ее демонтаж и снятие всех размеров. Старый уплотнитель нужно взять с собой, чтобы найти элемент, имеющие аналогичные размеры, форму и профиль. Третий способ, о котором необходимо узнать заранее, используют в том случае, если подходящую модель обнаружить не получилось. В такой ситуации спасение одно: это приобретение изделия больших размеров, обрезка нового уплотнителя ножом и надежное соединение (склеивание) стыков.

«Родной» элемент — оптимальное решение. Последний вариант, мягко говоря, неидеален. Однако иногда другого пути просто не существует, а единственная альтернатива — избавление от холодильника из «какой-то резинки» — перспектива, которая вряд ли кого-то вдохновит.

Необходимо учесть, что любому новому материалу нужна акклиматизация в том помещении, где он будет «работать» в будущем. Купленный уплотнитель перед началом операции нужно вынуть их упаковки, расправить и оставить «привыкать» к новому месту жительства как минимум на сутки.

Как заменить уплотнительную резинку на холодильнике?

Любая серьезная работа с холодильником требует его отключения от электросети. После этого из агрегата убирают все продукты, затем его размораживают, моют и сушат. Чтобы не столкнуться с определенными трудностями при манипуляциях с дверцей (дверцами), ее снимают и укладывают на ровную, прочную поверхность.

Демонтаж старой ленты

Отсоединение поврежденной уплотнительной резины — этап ответственный, так как любая ошибка способна привести к появлению дефекта на поверхности дверцы. Испорченное основание потребует ремонта, и не факт, что его восстановление будет успешным. Способ демонтажа зависит от варианта крепления резины. Их три — в паз, на саморезы или на клей.

В паз. Этот вариант демонтажа уплотнителя самый простой. Сначала «поле деятельности» нагревают феном. Чтобы отсоединить ленту, край паза слегка отодвигают на себя, а сам элемент аккуратно вытягивают. Делают это отверткой с плоским жалом, но действуют крайне осторожно. Защитный материал, зафиксированный саморезами, также демонтировать несложно. Крепежные элементы выкручивают отверткой либо шуруповертом. И в этом случае также крайне важны осторожные действия: нельзя повредить посадочное место крепежей.

Ленту, «сидящую» на клеевом составе, удалить труднее всего. Ее придется отрывать, прилагая некоторые усилия. Поскольку на дверце останутся «следы преступления», для их удаления нужно использовать острый нож или шпатель. Зачистить надо всю поверхность, но так, чтобы она избежала даже малейших повреждений.

Установка новой уплотнительной резинки

Традиционная рекомендация в этом случае одна — использование аналогичного варианта монтажа, который был предусмотрен производителями оборудования. Однако этот вариант может быть изменен, если при демонтаже элементы крепления все же сломались. Надо сказать, что это исключения из правил: такие ЧП случаются крайне редко.

Установка в пазы

Первый рекомендованный этап — разогревание основания феном. После завершения такой подготовки край паза аккуратно оттягивают на себя. Затем в него вставляют «елочку» уплотнительной резины, помогая себе той же плоской отверткой. Аналогичным образом действуют по всему периметру дверцы. Это операция максимально проста, однако иногда к ней добавляют дополнительные материалы. Одни используют клеевой состав. Другие вкручивают саморезы, средний шаг между крепежами — 150 мм.

Фиксация саморезами

Перед этой операцией сначала внимательно осматривают посадочные места, оставшиеся от старых элементов. Если находят повреждения, то выбирают саморезы чуть большего диаметра, чем предыдущие. Некоторые мастера советуют так поступать всегда, потому что эта предусмотрительность позволит получить максимально плотное соединение материала с основанием. Новый уплотнитель прикладывают к «законному» месту, затем аккуратно, без чрезмерного старания, вкручивают все крепежные элементы.

Приклеивание уплотнителя

После удаления строго элемента основание чистят, моют, сушат, а потом обезжиривают. Последний этап при процедуре с клеевыми составами обязателен. Перед началом работы рекомендуют ознакомиться с инструкцией к составу, и действовать в соответствии с указаниями. Для монтажа уплотнителей морозильной камеры необходимо купить морозостойкий материал.

Дверцу оставляют в горизонтальном положении до полного высыхания клеевого состава. После завершения работы все приклеенные участки тщательно осматривают, попутно проверяют целостность уплотнителя. В том случае, если дефектов не обнаружено, дверцу возвращают на место, холодильник включают в сеть, заполняют и проверяют, как он функционирует.

Результатом проделанной работы будет прочная фиксация тестовой полосы бумаги по всему периметру основания. Другие признаки успеха операции — отсутствие ощущения холода при прикосновении к дверце, некоторые усилия, которые приходится прикладывать, чтобы открыть холодильник, исчезновение всех симптомов «резиновой болезни».

Как продлить жизнь уплотнителя?

Регулярный и правильный уход требуется любой бытовой технике, однако для той, что имеет дело с продуктами, он жизненно необходим. Чтобы отстрочить знакомство с «уплотнительной проблемой», владельцам агрегатов нужно взять на вооружение несколько рекомендаций.

Крошки — мусор вездесущий, и он способен внести свою лепту в работоспособность уплотнителя. Крошки, попавшие в него, нужно время от времени удалять с помощью зубной щетки. Изделия с жесткой, толстой щетиной использовать не советуют. Чтобы продлит жизнь элемента, его необходимо регулярно обрабатывать силиконовой смазкой. Этот материал способен предотвратить потерю резиной эластичности. Проводить подобную процедуру лучше после каждого размораживания (мытья). Если в модели холодильника предусмотрены пазы, то такой уплотнитель нужно хотя бы изредка вытаскивать, промывать и смазывать.

Обычное техническое масло для обработки этого элемента использовать запрещено. Трогать уплотнитель при открывании или закрывании дверцы тоже не советуют, для этого предусмотрены ручки. При малейшем подозрении на неполадки, связанные с резиной, рекомендуют сразу же проверить работу элемента. Если догадка верна, то в ближайшее время необходимо заменить поврежденную или изношенную деталь.

В противном случае в скором будущем возможно появление новой, но уже более серьезной проблемы. Она — выход из строя компрессора, основного и самого дорогого узла агрегатов. Нельзя сказать, что данная операция архисложная, так как заменить уплотнительную резинку на холодильнике способен практически любой мастер. Однако осторожное обращение с дверцей и новым изделием — условие обязательное.

Замена уплотнителя — единственный способ продлить жизнь холодильника, поэтому рано или поздно такая операция потребуется любому прибору. Чтобы убедиться, что эта работа мастеру по силам, сначала можно (нужно) посмотреть, как с ней справляются другие. Например, многим окажется полезной эта видеоинструкция: