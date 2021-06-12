Широчайший ассортимент разной бытовой техники благо: купить можно практически все и везде. Однако многообразие моделей ставит перед будущими хозяевами почти неразрешимую задачу, ведь надо найти предмет, который будет устраивать по всем параметрам. С такой же проблемой сталкиваются будущие владельцы главных кухонных «ассистенток». Техника эта совсем не дешевая, поэтому лучше заранее узнать, как выбрать посудомоечную встраиваемую машину, на какие характеристики нужно обратить внимания, и какие функции этой «помощницы» по кухне являются самыми полезными, а значит, очень привлекательными.

Критерии выбора встраиваемой ПММ

Как и стиральные машины, посудомоечные агрегаты имеют дело с водой, но занимаются они «стиркой» посуды. В этом случае будущему покупателю предстоит узнать, что нужно учитывать перед приобретением этой техники.

Помимо внешнего вида встраиваемой модели ему придется обратить внимание на ее габариты, тип, особенности режимов и на то, какие дополнительные функции имеет бытовой прибор. Поэтому перед тем как выбрать посудомоечную встраиваемую машину, о ней необходимо узнать максимум информации. Такие агрегаты не сильно отличаются от обычных, отдельностоящих моделей. Однако первым делом нужно рассмотреть их размеры и типы встраивания.

Габариты встраиваемых моделей

Как правило, высота агрегатов составляет примерно 850 мм, но точно отрегулировать ее позволяют ножки, поэтому под столешницу можно поместить любую модель. Глубина встраиваемых приборов — 600 мм.

Стандартов, касающихся габаритов, которые отличаются, существует два. Это узкоформатные приборы, имеющие ширину 450-500 мм, и широкие ПММ — 600 мм. Данный параметр напрямую влияет на вместимость встраиваемой техники. В узкие посудомоечные машины поместятся 8-10 комплектов посуды (набор приборов, предназначенных для одного человека), а в полноразмерные модели — до 16.

Особняком стоят компактные агрегаты. Они также могут быть как отдельностоящими, так и встраиваемыми. Высота таких «крошек» — 450 мм, поэтому они могут стать спасением для небольших кухонь. Вместимость компактных приборов гораздо скромнее: за один рабочий цикл они могут вымыть от 1 до 5 комплектов посуды.

Теперь о том, что принято считать комплектом. В такой набор столовых приборов входит довольно большое количество предметов. Это 4 тарелки — для салата, хлеба, первого и второго блюда, блюдце (или чашка) для десерта, а также по 2 вилки и ложки. Минус такой оценки — отсутствие в списке габаритных столовых приборов, которые могут занять большую часть объема любой посудомоечной машины.

Вместимость посудомоечной машины выбирают, исходя из количества членов семьи:

агрегат на 4-6 наборов подойдет для 2 человек;

модель на 6-10 будет оптимальным выбором для 3-4 домочадцев;

машина, рассчитанная на 10-16 комплектов, идеальна для большого семейства.

С другой стороны, на выбор могут повлиять предпочтения хозяев. Одни привыкли мыть посуду сразу. Другие имеют запас чистых приборов, поэтому могут откладывать эту операцию, чтобы запускать ПММ реже.

Тип встраивания посудомоечных машин

Второе отличие — способ встраивания в кухонную мебель: посудомоечные агрегаты могут встраиваться в мебель полностью либо частично.

Первый тип машин скрывается в кухонном гарнитуре, становясь невидимым. Такое решение используют те хозяева, которым важно, чтобы техника не «портила» интерьер. У посудомоечных машин, встроенных частично, на виду остается лицевая панель. Поскольку такая техника выглядит аккуратно и симпатично, она мало влияет на восприятие кухонного гарнитура и помещения в целом.

Выбор варианта зависит от будущих хозяев и их кухонной мебели. Но если оценивать удобство эксплуатации агрегатов, то в этом случае победителями будут частично встраиваемые модели.

Организация внутреннего пространства

Максимально просты компактные аппараты, предназначенные для работы на столешнице. У них чаще всего одна большая выдвигающаяся корзина, в которую устанавливают вторую, меньших размеров. В нее и помещают столовые приборы.

Варианты компоновки

Остальные модели, независимо от размеров и типа, имеют одну из двух компоновок: либо традиционную, либо современную.

Классический вариант. В этом случае в нижней части приборов находится широкий и большой элемент, предназначающийся для мытья крупных предметов. Сверху устанавливается корзинка поменьше — для мелкой посуды. В нижний элемент помещают самую маленькую. В не укладывают столовые приборы — вилки, ложки, ножи и т. д. Новейший вариант. Модели с такой компоновки имеют 3 «этажа» — 3 полноценные корзины, для каждой из которых выделено свое место. Самая большая также находится внизу, средняя занимает свое законное место, а над ней располагается выдвигающийся лоток, в который не ставят, а укладывают (горизонтально) мелкие столовые приборы. Кроме того, средняя корзина может иметь регулировку по высоте. Есть модели (премиум-класса), в которых эти элементы могут автоматически подниматься, чтобы гарантировать максимальных комфорт при эксплуатации.

Как выбрать посудомоечную встраиваемую технику, если главным критерием является ее удобство? Однозначного ответа не существует. С одной стороны, новые модели позволяют быстро укладывать (и доставать) на лоток приборы. С другой, еще один элемент крадет у машины полезное пространство.

Мгновенно оценить удобство той или иной модели не получится. Однако любой бытовой прибор требует привыкания. Обычно хозяевам удается подстроиться под технику, ведь другого выхода у них попросту нет. Как выбрать посудомоечную встраиваемую машину, но остаться довольными своим прибором? В этом случае имеет смысл подобрать несколько наиболее подходящих моделей, а потом почитать отзывы покупателей. Тот агрегат, который большинство считает максимально удобным, скорее всего, и будет лучшим выбором.

Разбрызгиватели

Качество мытья — еще один важный критерий, поэтому перед покупкой нужно поинтересоваться количеством разбрызгивателей, предназначенных для мытья посуды. Оптимальным вариантом считаются машины, в которые присутствуют три таких элемента.

Два из них — вращающиеся «коромысла»: большой находится снизу, поменьше — в середине. Верхний разбрызгиватель недорогих моделей имеет конструкцию, аналогичную той, что используется в рассекателях душа. Альтернативный (лучший) вариант — еще одно «коромысло».

Рабочие режимы

Как и обычные агрегаты, встраиваемая техника, имеет разные рабочие режимы. Они предназначаются для посуды разной степени загрязненности, для различных ее видов. Количество программ — от 4 до 12. Последние приборы гарантируют максимальное удобство эксплуатации, но, по понятным причинам, отличаются более высокой ценой.

Основные программы

Самые простые модели имеют следующие «популярные» режимы:

Быстрый. Он предназначается для мытья не сильно загрязненной или хрупкой посуды. Процедура проводится при температуре не выше 40°, продолжительность ее — 30 минут. Экономичный. Этот режим гарантирует экономию электроэнергии: достигается это за счет средней температуры воды (50-55°). Такое мытье продолжается примерно 3 часа. Деликатный. Данный режим предназначается для мытья посуды из тонкого стекла и хрусталя. Его отличия: меньшая продолжительность, щадящая температура (до 60°). Повседневный. Это оптимальный вариант для ежедневного мытья предметов средней степени загрязненности. В данном случае вода разогревается примерно до 60-65°. Интенсивный. Данную программу используют для очень «чумазой» посуды: например, для сковородок или противней с пригоревшим жиром. Цикл занимает 90-120 минут, температура воды — 70°.

Еще один режим — альтернатива замачиванию. Эта программа запускается перед основным мытьем: она — двукратное ополаскивание грязной посуды холодной и горячей водой. Такой «контрастный душ» даст возможность удалить все загрязнения: и те, что лучше отмываются холодной жидкостью (мясной сок, мука и т. д.), и жир или остатки соусов.

Другие полезные режимы

В первую очередь, к ним относится автоматическая программа. В этом случае от хозяев не требуется никаких дополнительных действий. Посудомойка самостоятельно выбирает режим, который считает оптимальным вариантом, и моет посуду до тех пор, пока та не станет абсолютно чистой. Помогает ей датчик прозрачности воды (аквасенсор). При мутной жидкости работа будет продолжаться, при чистой воде прибор запустит слив.

Встраиваемые посудомоечные машины могут иметь и другие функции. К таким «дополнительным удобствам» относится половинная загрузка. Эта программа позволяет мыть небольшое количество посуды после каждого приема пищи, сокращая длительность операции, и экономя электроэнергию.

Существуют современные модели, в которых предусмотрен необычный «био-режим». Это программа предназначается для работы со средствами, в составе которых есть специальные биодобавки, позволяющие максимально быстро очищать белковые загрязнения и жир, но не наносить вреда «беззащитной» посуде.

Важно ли наличие большого количества программ? Кому как. Многие хозяева используют минимальный набор: например, автоматическую, быструю, половинную и интенсивную «стирку». Другие владельцы, наоборот, тщательно изучают все возможности техники, и используют все, что она предлагает.

Критерии выбора и дополнительные функции

Любую технику оценивают по удобству эксплуатации, эффективности, экономичности и наличию дополнительных функций, которые либо необходимы хозяевам, либо могут пригодиться.

Кнопочные или сенсорные модели

К первым важным характеристикам относится тип управления. Оно может быть кнопочным или сенсорным. Если рассматривать оба варианта, то для посудомоечных машин, находящихся в кухне, более удобным будет второй тип, поскольку кнопки намного сложнее очистить. Оптимальное решение — дисплей, который выдает максимум информации: о режиме, использующихся настройках, о времени работы и завершения операции.

Тихая работа техники

Другой критерий — шумность оборудования. Средний показатель для посудомоечных машин — 40-55 дБ. Поскольку встраиваемые модели закрыты мебелью, то для них эта характеристика не настолько важна. Однако если прибор будет работать ночью, когда хозяева спят, лучше рассматривать максимально тихие агрегаты. В противном случае данный параметр особого значения не имеет.

Тип сушки посуды и температура

В этом случае придется выбирать между ПММ с конденсационным методом и техникой с турбосушкой. Первые агрегаты дешевле, потому что в них используется принцип, основанный на законах физики. Посуда ошпаривается, затем с ее поверхности стекает влага, а остатки ее высыхают самостоятельно. Времени это процесс занимает относительно много.

Модели с турбосушкой отличаются более высокой ценой. В них быстрое высыхание обеспечивает встроенный ТЭН и вентилятор, поэтому данный этап отнимает минимум времени. Второй недостаток (помимо цены) — «прожорливость» таких моделей, которым необходимо большее количество электроэнергии.

Есть и третий, недавно появившийся вариант. Это машины с конденсационной сушкой, в которых предусмотрено автоматическое открывание дверцы после завершения цикла. В таких моделях сушка происходит быстрее, чем в обычных аппаратах.

Максимальная температура воды — еще один важный параметр. Это показатель, до которого машина способна нагреть жидкость. Высокотемпературные ПММ могут подогревать воду до очень высоких температур, что важно как для мытья, так и для сушки посуды.

Расход электричества и воды

Каждая машина имеет свои показатели. Самые экономичные стоят дороже, однако они окупаются довольно быстро. Количество используемой воды также отличается. Самые неприхотливые тратят 8-9 л за цикл, средние — 11-12 л.

Те приборы, что «бездумно разбазаривают» воду (15 л и более), в роли посудомойки лучше не рассматривать. Чем больше расход жидкости, тем большее количество электроэнергии требует посудомоечная машина. Высшая категория энергоэффективности — класс энергопотребления А+++ (просто высокий — А), минимального расхода воды — А. Младшие классы мойки (В и С) допускают наличие небольшого количества остатков пищи.

Система предотвращения перелива

Эта необходимость для всех приборов, работающих с водой. Если происходит повреждение одного их элементов агрегата (корпуса, шлангов), то подача воды сразу блокируется, а вся жидкость тут же сливается в канализацию. Защита может быть как частичной, так и полной. В этом случае выбор очевиден: это посудомоечные машины с полноценной системой безопасности.

Защита корпуса — простейшая система из поддона и поплавка. Если в емкость попадает вода, то ее «напарник» поднимается, выключая оборудование. Для предотвращения ЧП со шлангами, их делают двойными, и оснащают электромагнитными клапанами, которые срабатывают, когда жидкость проникает во внешний элемент. Такая защита позволяет использовать посудомоечную машину даже в том случае, когда хозяев нет дома.

Тип очистки фильтров

В любом приборе предусмотрен фильтр, который располагается в дне бункера, примерно посередине. Его необходимо регулярно вынимать и мыть от жирного налета и остатков пищи. В некоторых посудомоечных машинах этот элемент «самоочищающийся», поэтому ему не самая приятная ручная процедура не нужна. Судить о качестве «самостоятельной» работы такого элемента сложно. Однако с тем, что чистка руками и/или инструментами при любой степени загрязненности фильтра гарантирует эффективность, трудно не согласиться.

Другие функции

Подсветка внутри камеры дает шанс сделать работу с машиной максимально комфортной даже в темное время суток. Индикатор-луч, проецирующийся на пол, позволит понять, закончилось ли мытье посуды. Более интересный вариант — модели, которые умеют информировать о параметрах режима. Пример — время, которое осталось до завершения работы.

Таймером отсрочки запуска оснащается большинство современных моделей. Такие посудомоечные машины дают возможность запустить «стирку посуды» в запланированное время, что очень удобно, если у хозяев установлен двухтарифный счетчик.

Автоматическое определение жесткости воды — функция, которую имеют дорогие модели. Она плюс, так как помогает более рационально использовать средства-смягчители воды. «Умные» приборы могут самостоятельно оценивать степень загрязнения и выбирать оптимальный режим для мытья. В таких моделях есть система датчиков и контроллер.

Как выбрать посудомоечную встраиваемую машину, насколько важна функциональность? Имеет ли смысл переплачивать за «плюшки»? Многие хозяева говорят, что даже модели со стандартным набором программ и минимумом функций гарантируют качественное мытье посуды. Есть и другой момент: чем сложнее начинка, тем больше вероятность, что элементы такого оборудования быстрее выйдут из строя.

Лучшие производители

В этом случае лучше оценить продукцию разных ценовых категорий, так как в каждой из них есть своя тройка лидеров.

Бренды элитных машин: SMEG (Италия), Kuppersbusch и NEFF (Германия). Производители приборов среднего ценового сегмента: Asko (Швеция), Bosch и Siemens (Германия). Лидеры, выпускающие самую доступную, но качественную технику: Bosch, Electorlux (Швеция) и Indesit (Италия).

Большинство брендов предлагает как встроенные, так и отдельностоящие посудомоечные агрегаты.

Как выбрать посудомоечную встраиваемую технику?

С одной стороны, вопрос кажется сложным. С другой — довольно простым.

Что нужно сделать, чтобы найти идеал?

При выборе ПММ будущим владельцам необходимо пройти несколько последовательных этапов. Поступают так:

Сначала определяют оптимальные размеры и решают, какой вариант кажется более предпочтительным — полностью или частично встраиваемая машина. Потом смотрят, если у модели подсветка. Если выбран прибор, полностью скрывающийся от владельцев, то в этом случае решают, так ли нужен им индикатор-проектор, ведь машина, закончившая работу, пищит. Затем выбирают модель, оценивая уровень шума устройства. Для домов и квартир с традиционной кухней подойдет практически любой агрегат. Если помещение совмещено с гостиной, то необходимостью станет прибор-«тихоня». Потом переходят к выбору способа организации внутреннего пространства. В этом случае чаще выбирают современные трехэтажные решения, поскольку производители постоянно «придумывают» различные удобные приспособления. Если максимально важным является качество мытья, то выбирают посудомоечную машину, у которой сверху располагается не форсунка, и полноценное «коромысло». Оригинальный нижний разбрызгиватель может понравиться любителям новинок. Когда хозяева хотят быстро получать посуду, полностью готовую к повторному использованию, то идеалом будет прибор, имеющий турбосушку. Если кухонный ассортимент довольно широк, то тратить лишние деньги не имеет большого смысла. Тем брезгливым владельцам, кого не прельщает перспектива очищать фильтр вручную, можно присмотреться к посудомоечным машинам, имеющим «самостоятельное», очищающееся устройство. Скептикам все же лучше остановиться на традиционном варианте.

Что касается режимов, то в этом случае трудно выбрать модель «для всех». Однако принято считать, что большинство хозяев вполне обходятся минимальным набором программ. Тем, у кого есть многотарифный счетчик, сможет пригодиться функция отложенного старта. Удобно, если есть режимы половинной загрузки или ополаскивания, которое поможет, если у хозяев нет возможности (или желания) сразу же мыть посуду.

Надежная защита прибора и владельцев от протечек корпуса и шлангов — единственно правильное решение, поскольку данное условие — необходимость для любого жилья.

Какую модель предпочесть?

Как выбрать посудомоечную встраиваемую машину? Ответ на этот вопрос даст площадь кухни, а значит, размеры ее гарнитура, предпочтения хозяев, а также тот набор функций, который им требуется. Однако в большинстве случаев со своей задачей отлично справляются и бюджетные модели, и их более «продвинутые коллеги».

Многие считают, что важных критериев немного. Оптимальным вариантом «почти для всех» будет посудомойка, имеющая трехэтажную компоновку, режимы ускоренной и половинной мойки, а также полную защиту от протечек. То, что необходимо, в таких моделях уже есть в комплекте. Что касается размеров, то прибора шириной 450 мм в большинстве случаев хватает для комфортного существования семьи из 4 человек.

В завершение темы выбора встраиваемой ПММ — видео, посвященное ей: