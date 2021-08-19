Кухонное оборудование давно стало техникой, без которой невозможно представить комфортную жизнь. Главными помощниками хозяев являются холодильники, обеспечивающие свежесть продуктов — овощей, фруктов, заготовок, полуфабрикатов и готовых блюд. Однако и эти крупногабаритные приборы способны преподнести владельцам неприятные сюрпризы. Один из них — утечка хладагента. Немногие пока знают, как проверить фреон в холодильнике. Самостоятельное обнаружение проблемы вполне по силам владельцам этой бытовой техники: способов поиска утечки существует несколько.

Причины неисправности

В «побеге» хладона чаще виновата некорректная эксплуатация прибора. Уменьшившееся количество фреона обнаруживается, если:

при погрузке, транспортировке и установке холодильного оборудования специалисты или хозяева действовали небрежно — допускали резкие движения, которые привели к нарушению герметичности контура;

владельцы, экономящие время, при размораживании привыкли использовать «холодное оружие»: например, вилку или острый нож;

в хладон или в компрессорное масло при хранении попала вода;

при замене хладагента был выбран не тот его вид или марка;

покупателям попалась бракованная модель холодильника;

компрессорное масло в системе низкого качества;

прибор владельцами редко размораживался.

У любого оборудования есть свой срок службы. После его окончания проблемы — чаще правило, а не исключение. «Пропажа» фреона из контура холодильника — неисправность, которая появляется, если агрегат эксплуатируется очень давно. Причина — естественная утечка хладона. Даже при полной герметичности контура потеря 5% хладагента в год считается нормой. В этом случае эффективность агрегата снижается медленно, а проблемы с его работой появляются только при серьезном уменьшении количества газа.

Признаки утечки хладагента

Прежде чем приступать к знакомству с темой «Как проверить фреон в холодильнике», нужно определить, на самом ли деле подозрения хозяев обоснованы. Основным доказательством «побега» хладагента является падение производительности холодильного агрегата. Утечка фреона — возможная причина «забастовки» прибора, если:

компрессор отказывается включаться;

трубки около этого прибора обледенели;

радиатор холодильника имеет комнатную температуру;

внутренняя, задняя стенка холодильной камеры агрегата вздулась;

на внешней или внутренней поверхности обнаружены участки с инеем, льдом или снегом;

работа оборудования сопровождается странными звуками — бульканьем, свистом либо шипением;

компрессор или часто включается, или работает практически без пауз, стараясь как-то компенсировать недостаточное охлаждение;

холодильник стал плохо сохранять продукты: в однокомпрессорном приборе недостаточное охлаждение замечают в обеих камерах, в двухкомпрессорном — в одной.

Современные холодильные агрегаты оснащаются системой диагностики неполадок. Если фреона в контуре недостаточно, то на дисплее высветится код ошибки. Для его расшифровки используют инструкцию производителя. В моделях, лишенные информационного табло, предусмотрены другие способы оповещения хозяев: или звуковой, или световой сигнал.

Большинство из этих симптомов может свидетельствовать о проблемах с хладагентом, но они же могут указывать и на другие неисправности. Например, при изношенных или поврежденных уплотнителях тоже могут наблюдаться схожие признаки. Поэтому сначала нужно узнать, как проверить фреон в холодильнике, а потом приступать к «практическим занятиям».

Теперь нужно рассказать об одном заблуждении — о запахе. Практически все типы фреонов (исключение — R600a) имеют свой «аромат». Однако он слаб, практически неуловим, если речь не идет о серьезной утечке. Встретиться с таким ЧП в домашних условиях невозможно. Кроме того, хладагенты тяжелее воздуха, поэтому скапливаются внизу, у поверхности пола. Понятно, что запах там уловить не получится.

Косвенным признаком неисправности могут стать продукты, портящиеся в камерах агрегата. Источником неприятного запаха бывает засорившаяся дренажная система. В этом случае устранение его проблем не вызывает, потому что нужно лишь прочистить капиллярную трубку.

Как проверить фреон в холодильнике?

С чего начинать обследование «пациента»? Первым делом прибор размораживают, затем сушат. После завершения работы холодильник включают. Если морозить он отказывается, или делает это неохотно, то можно с уверенностью сказать, что необходима заправка фреоном, потому что он «убежал».

Когда есть подозрения на неисправность, сначала владельцам нужно узнать, как определить проблемный участок, как устранить утечку хладагента. Работа включает 3 этапа: первым делом ищут место «аварии», потом определяют ее причины, затем занимаются ремонтом — устранением неисправности.

Где можно обнаружить утечку фреона?

Заправка холодильника хладоном — операция, которая по силам только тем хозяевам, которые имеют некоторые навыки обращения с холодильным оборудованием. Однако сначала им нужно найти проблемный участок. Для этого необходимо знать все уязвимые места системы. «Слабых звеньев» у фреоновой трассы холодильника несколько.

Тепловая трубка, или контур обогрева

Данный контур проложен внутри дверцы морозильника (холодильника). Его задача — предотвращение появления влаги на уплотнительных резинках. Эта часть контура работает во влажных условиях, поэтому утечку хладагента провоцирует коррозия металла. В результате в тепловой трубке появляются микротрещины. Контур обогрева чуть не самое «слабое звено» холодильников: нередко такая проблема появляется уже через 5 лет эксплуатации агрегата.

Испаритель, который «плачет»

Этот элемент системы, чаще изготовленный из алюминия, находится внутри холодильника. Его задача — предотвращение образования инея. При производстве таких испарителей используют тонколистовой металл, который не может успешно противостоять механическим воздействиям и коррозийным процессам. Главный признак утечки фреона в испарителе — намерзшая «шуба». После ее удаления проблемный участок легко обнаруживается. Работа намного сложнее, если свищ образовался на внутренней стороне испарителя. В этом случае потребуется его демонтаж.

Поврежденный трубопровод

При диагностике обязательно проверяют места пайки труб контура. Он предназначен для циркуляции газа, и в идеале должен быть герметичным. Но иногда стыки труб на заводе проваривают не очень качественно. Такую же проблему провоцирует неосторожное обращение с прибором: причиной потери герметичности становится механическое повреждение.

На этих участках в скором времени образуются микротрещины и свищи, через которые хладагент постепенно покидает охлаждающий контур. Места утечки на трубках обнаружить относительно просто: на них появляется ржавчина, следы компрессорного масла.

Поскольку фреон — газ, не имеющий ни цвета, ни запаха, обнаружить негерметичный участок своевременно довольно сложно. По этой причине владельцы начинают задумываться о возможной неисправности в тот момент, когда потери хладагента становятся существенными.

Если разгерметизация произошла на открытом участке контура, то отыскать протечку сравнительно быстро возможно. В этом случае на полу могут появиться темные пятна. Это следы вытекшего компрессорного масла, которое циркулирует вместе с фреоном. Нередко его следы — небольшие коричневые лужицы — появляются около компрессора.

После обнаружения негерметичного участка хозяева или обращаются к специалисту, либо устраняют дефект самостоятельно. Первый вариант — оптимальное решение, так как сложному холодильному оборудованию нужен мастер-профессионал. В последнем случае необходимо иметь навыки пайки, знание принципа работы, системы агрегата и т. д. Иначе проведенная операция не гарантирует долгой и беспроблемной работы холодильника. Худшее из последствий ремонта контура любителем — выход из строя компрессора.

Методы обнаружения поврежденного участка

Многие владельцы холодильного оборудования хотели бы узнать, как проверить фреон в холодильнике? Способов есть несколько: одни вполне по силам «неподкованным» хозяевам, другие требуют «умелых рук» или помощи профессионала.

Осмотр системы

Сначала контур обследуют, поскольку место утечки выдает себя инеем, льдом или снежной «шапкой». Данный визуальный метод дает шанс обнаружить дефект на испарителе, капиллярных трубках и на других открытых участках трубопровода.

Для проверки всего контура мастеру придется снимать пластиковые элементы внутри обеих камер — холодильной и морозильной. Этот этап сложен, поэтому предполагает приглашение профессионала.

Помощь мыльного раствора

Это самый простой метод, но он будет эффективным только в том случае, если предполагаемое место протечки известно, хотя бы в теории. Раствор готовят из мыльной стружки, шампуня или любого моющего средства. Обязательное условие — концентрированная жидкость.

Если и другие средства. Например:

мыльные растворы — в баллончиках: такие аэрозоли максимально удобны;

препараты с дополнительными компонентами;

комплекты, в которые входят помазки.

Диагностика мыльным раствором проста:

Сначала выставляют самую низкую температуру в обеих камерах. Дверцы агрегата открывают, затем прибор включают. Простой мыльный раствор наносят на поверхность губкой или кисточкой. Спрей разбрызгивают на возможные места дефектов. После этого за контуром следят, ожидая появления мыльных пузырей. Если они надуваются, то проблемный участок, где из трассы выходит газ, найден.

Этот способ поможет, если неисправность холодильника обнаружена недавно. Когда повреждение небольших размеров, с помощью одного лишь раствора разгерметизацию системы обнаружить сложно.

Использование ультрафиолетового (флуоресцентного) детектора

В этом случае в контур вводят специальное вещество, которое становится индикатором. Это жидкий УФ-маркер. Второй обязательный прибор — ультрафиолетовый фонарик. Просвечивание трубопровода ультрафиолетом во время работы компрессора позволит увидеть участки с повреждениями. В этих местах появятся светящиеся точки или капельки. Они хорошо видны, поэтому такие маячки явно укажут на протечку фреона. «Кромешная темнота» при такой проверке — лучшее условие.

Применение галогенного (галоидного) течеискателя

Данное оборудование применяют для обнаружения утечек хлорсодержащих хладагентов. Использование портативных галогенных течеискателей-газоанализаторов, работающих от встроенной батареи, гарантирует более достоверные результаты. Прибор начинает работу мгновенно, сразу после включения. Поверхность контура течеискатель сканирует щупом. Если обнаруживает дефект, то около места протечки появляется ореол газа, он захватывается и регистрируется прибором. Громкость звукового сигнала можно регулировать.

Использование электронного течеискателя

Эти приборы считаются наиболее эффективным оборудованием для определения места утечки хладагента. Электронные течеискатели способны обнаружить даже незначительные дефекты системы, так как имеют несколько режимов работы. При эксплуатации этого оборудования надо обеспечить несколько условий: в воздухе не должно быть паров спирта и оксида углерода, так как они снижают чувствительность приборов. Электронные газоанализаторы относятся к профессиональному оборудованию, поэтому отличаются более высокой ценой.

Как проводят диагностику и устраняют неисправность?

Операция по устранению утечки включает 7 этапов.

Определение проблемного участка

Первый этап — поиск места повреждения. Сначала осматривают прибор, чтобы обнаружить явные признаки утечки. К ним относится вздутие задней стенки камеры, ржавчина на трубах, пятна на контуре или на полу. После завершения осмотра переходят к обследованию контура специальным прибором — электронным течеискателем хладагента. Принцип его работы — определение максимальной концентрации фреона в воздухе.

Устранение протечки и замена фильтра-осушителя

После определения неисправного участка переходят к устранению утечки. Сравнительно простая операция предстоит в том случае, если место легкодоступно. Когда разгерметизация обнаруживается в стальном контуре обогрева, то его поврежденную часть вырезают, затем участок наращивают новым элементом трубы. Для избавления от небольших дефектов используют пайку. Для алюминиевых элементов берут алюминиевый припой. Медные детали дают возможность использовать сварку аргоном.

Если протечка появилась внутри агрегата, то сначала мастер выбирает оптимальный, самый безопасный и эффективный способ ремонта. Когда повреждение обнаруживают в «плачущем» испарителе, один из вариантов восстановления нормальной работы холодильника — навешивание нового элемента.

Удаление фильтра-осушителя — этап обязательный. Замена этого элемента необходима, чтобы предотвратить попадание влаги в восстановленный контур прибора. Старый осушитель срезают, а на его место припаивают новый.

Проверка герметичности и вакуумация агрегата

Для проверки герметичности в контур закачивают азот. Проверяют систему с помощью манометра. Если давление она держит, то газ спускают, после чего переходят к следующему этапу.

Для очистки контура от воздуха и остатков влаги проводят вакуумирование холодильника. К системе через клапан Шредера присоединяют вакуумный насос, затем откачивают воздух до требуемого значения. Эта операция занимает 15-30 минут.

Заправка фреоном и проверка оборудования

Заправку хладагента производят через тот же клапан Шредера. К нему подключают баллон с фреоном нужной марки, затем газ закачивают в контур. Необходимое количество хладона указывает производитель холодильного оборудования. Этот показатель (вес) можно найти на шильдике, наклеенном на агрегат с внешней или с внутренней стороны — в холодильной или морозильной камере.

Уровень заправки определяют по давлению (измерение манометром) или по массе хладагента. В последнем случае резервуар с газом устанавливают на специальные весы (для фреона) — механические или электронные.

После завершения заправки контура холодильника проверяют его работоспособность, запустив компрессор. Если система функционирует безупречно, то специалист выдает владельцам гарантийный талон.

Оправдан ли ремонт при утечке фреона?

Ответ на вопрос зависит от того, в каком месте холодильника обнаружена подобная неисправность. Некоторые производители считают, что утечки в герметичной части прибора делает агрегат неремонтопригодным.

Однако восстановление поврежденного контура — операция, которая обойдется значительно дешевле, чем приобретение нового холодильника. Выгода очевидна, если сравнивать эту неисправность с выходом из строя главного прибора — компрессора. Поэтому вовремя проведенный ремонт даст возможность вернуть оборудованию прежнюю функциональность, но избежать больших трат.

При обнаружении утечки хладагента, как и при других серьезных неполадках холодильников, рекомендуют незамедлительно вызывать специалиста. Ремонт своими руками делать не запрещают, однако не советуют, потому что велика вероятность того, что к одной неисправности добавятся и другие.

Самые «популярные» ошибки любителей — некачественное, недостаточное вакуумирование и перезаправка системы фреоном. Первый промах может вылиться в дорогостоящий ремонт (худший случай — замена компрессора) или в покупку нового оборудования. Чрезмерное количество хладагента приведет к быстрому износу главного прибора холодильника, оптимальную температуру в камерах обеспечить тоже не удастся.

Как проверить фреон в холодильнике? Проводить диагностику и ремонт самостоятельно, или пригласить мастера? Чтобы избежать возможных проблем, лучше доверить работу профессионалу. О том, как проводится поиск утечки и ее устранение, расскажет мастер из следующего видео: