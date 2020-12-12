Все хорошо знают о том, какую опасность могут представлять собой традиционные газовые плиты, поэтому приглашение специалиста для их установки считается обязательным. Несколько иначе дело обстоит с альтернативными вариантами — с электрическими приборами, которые нередко становятся единственным выходом, если газ в свой дом провести не получается, а использование баллонов или приобретение и установка газгольдеров не прельщает. Многие хозяева уверены, что все, что нужно в этом случае, — просто включить электроприбор в розетку. Отчасти они правы, однако такие мощные агрегаты требуют соблюдения целого ряда требований. Поэтому их будущим (или настоящим) владельцам необходимо сначала узнать, как подключить электроплиту самостоятельно, не совершив ошибок, какие особенности имеет такая операция, как правильно, а как не очень.

Требования к электропроводке

Первое правило, которое знают все, но не все соблюдают, — проведение любой подобной работы при отключенном электропитании. В комплект моделей электрических плит чаще не входят ни провода, ни розетки. Причина кроется совсем не в жадности производителей оборудования. Согласно требованиям техники безопасности, для таких мощных приборов монтаж розеток попросту не предусматривается.

Для подключения плиты, как правило, используют безрозеточный метод, подразумевающий применение других элементов — клеммных колодок. Однако они не приговор. Подключение электроплиты к сети с помощью розеток все же возможно. В этом случае главное требование — надежность устройств, их способность выдержать силу тока 32 А. Есть еще несколько обязательных условий. Необходимо:

использовать провода определенного сечения;

дополнить отдельную линию защитными приборами;

а также обеспечить плите заземление.

При любом способе подключения провод должен иметь длину, достаточную для того, чтобы хозяева имели возможность отодвинуть прибор от стены.

Схемы, способы подключения

Бытовые электрические плиты — оборудование мощное, поэтому для работы им необходима сила тока в 40-50 ампер. По этой причине агрегаты требуют выделенной линии электропитания. Запитываться она обязана напрямую — от домового либо квартирного щитка. Наличие защитного автомата и УЗО в схеме обязательно. Электроплиту можно подключить с помощью розетки и специальной, силовой вилки, либо через клеммную колодку (коробку), установленную на стене. Возможно прямое клеммное соединение.

Чаще всего останавливаются на самом удобном, привычном варианте — для подключения прибора используют розетку и вилку. Из-за высокой мощности оборудования есть обязательное требование: устройство должно быть силовым (от 7 кВт), поскольку простая розетка не способна выдерживать серьезные нагрузки. Главное достоинство этого способа — его практичность. Если возникла необходимость включить или отключить прибор, то это можно сделать быстро, не выходя из кухни.

Прямое клеммное соединение — второй ответ на вопрос, как подключить электроплиту самостоятельно. Данный вариант подключения считают максимально надежным и безопасным. Однако без минуса здесь не обошлось, но считать его серьезным все же нельзя: чтобы отключить прибор от сети, хозяевам придется отправляться к электрощитку. Использование дополнительной клеммной коробки — самый сложный вариант, так как в этом случае точек соединения больше, а значит, растет и шанс перепутать провода. Недостаток тот же, что и у прямого подключения: это невозможность быстрого отсоединения плиты от сети.

Любое электрическое оборудование требует обязательного заземления, но мощные приборы — особенно. Без него эксплуатацию приборов нельзя считать безопасной. Кроме того, если заземления не предусмотрено, то владельцам бытовой техники могут (имеют право) отказать в гарантийном ремонте. Однофазное подключение используется в квартирах многоэтажных домов. Для частных владений, где мощных потребителей больше по понятным причинам, нередко выбирают трехфазные (реже двухфазные) системы электроснабжения.

Защитные автоматы и электропроводка

Перед тем как подключить электроплиту самостоятельно, необходимо провести осмотр электрощита, чтобы выяснить, способны ли провода выдержать повышенную нагрузку. Нужно обратить внимание и на другие обязательные (защитные) приборы. Если один из них отсутствует, то его необходимо купить и установить. Лучше эту покупку совершать в то же время, когда приобретается электроплита.

Приборы

Защитный автомат и отдельный УЗО в электрощите — первый возможный вариант-дуэт. Второй — дифавтомат, в котором совмещены оба устройства. Главный критерий для защитного автомата — номинал, который выбирают, ориентируясь на максимальное потребление тока электроплитой. Как правило, оно находится в пределах 40-50 А, но точное значение можно узнать, только изучив паспорт оборудования.

Номиналы для автоматов — 40, 50 и 63 А. Больший показатель — оптимальное решение. В этом случае риск ложного отключения прибора значительно снижается. Например, если максимальное потребление прибора оставляет 40-43 А, то лучше выбрать автомат, рассчитанный на 50 ампер. Но есть и другая сторона: очень редко случается, когда работают все конфорки и духовка, поэтому высокая мощность автомата может не потребоваться. Поэтому выбор между экономией и абсолютной безопасностью остается прерогативой будущих владельцев электроплиты.

При подборе УЗО требования другие: номинал обязан быть выше, чем у автомата. Например, если второй рассчитан на 50 А, то параметры устройства защитного отключения должны быть следующими — сила тока 63 А, тока утечки — 30 мА.

Проводка

В этом случае каких-то жестких, невыполнимых требований тоже нет. Исключение составляют алюминиевые проводники, которые лучше вообще не рассматривать в роли домашней электропроводки. В старых домах, где использовались такие небезопасные изделия, перед установкой электроприбора лучше проводку полностью поменять. Единственный вариант замены — медные изделия. Их сечение должно соответствовать силе тока и мощности прибора:

сечение 2,5 мм 2 будет нормой для плит мощностью 3-5 кВт;

будет нормой для плит мощностью 3-5 кВт; для агрегатов 5-7,5 кВт — 4 мм 2 ;

; для 7,5-10 кВт — 6 мм2.

Трехфазные системы электроснабжения требуют пятижильных проводов сечением 2,5 мм2. Если говорить об оптимальном варианте, который рассматривают еще до приобретения электроплиты, то сечение проводки зависит от расстояния между плитой и щитком. Если оно составляет минимум 12 метров, то подойдет провод ВВГнг, имеющий сечение 4 мм2. Когда дистанция больше, то лучше покупать ВВГнг 6 мм2. В этом случае проблем при эксплуатации прибора любой мощности проблем уже гарантированно не возникнет. Для подключения к розетке оптимален гибкий, прочный кабель КГ.

Как подключить электроплиту самостоятельно?

Вопросов возникает много. Трудна ли работа? Как подключить электроплиту самостоятельно? Что нужно купить? Сразу надо сказать, что такая операция для более распространенной однофазной сети (220 В) предполагает наличие трехжильного кабеля, вилки номиналом как минимум 32 А, а также трехконтактной силовой розетки.

Для трехфазной сети (380 В) покупают соответствующий автомат и УЗО, провода должны иметь пять жил, а розетка и вилка — 5 контактов. Подключение всех моделей проходит по одной, стандартной схеме. Единственные отличия — расположение клемм, конструкции крышек для клеммных колодок, которые располагаются на задней стенке приборов, способ фиксации их и кабеля.

Идеальные условия, когда все готово для проведения операции, встречаются крайне редко. Обычно хозяевам старых квартир сначала приходится заниматься заменой небезопасной проводки. Самостоятельная работа по дополнению (формированию) электрощитов многоквартирных зданий запрещена. Такие операции имеют право выполнять только электрики — представители компании, обслуживающей дом. Нередко возникает другая проблема — розетки, установленные в очень неудобных местах. Поэтому лучше рассмотреть все возможные этапы операции.

Выбор места для плиты

Как правило, любые плиты ставят с таким расчетом, чтобы больше не «беспокоить» приборы переездом на другое «место жительства». Газовое оборудование более привязано «к местности» из-за магистрали и трубопровода (гибкого шланга). В случае электроприборов многое зависит от:

расположения кухонного гарнитура, вытяжки (вентканала);

близости/удаленности «мокрого места» — мойки, рабочей поверхности;

того, где находится холодильник, который нужно отдалить от источника тепла.

Близкого соседства с любыми пластиковыми элементами надо избегать. Рядом с плитами индукционного типа не рекомендуется устанавливать другие электрические приборы. Причина — электромагнитное поле, которое может негативно повлиять на их работоспособность.

Никаких дополнительных мер выбранное место установки агрегата не требует. Главное условие — прочность пола. Важна его ровность, хотя исправить положение поможет простая регулировка ножек. В новых квартирах, уже оборудованных силовыми розетками, близкое расположение электроприбора к ним способно максимально облегчить задачу. Отсутствие удлинителей и длинных проводов — обязательное условие, которого требует техника безопасности.

Монтаж защитного автомата

Если у хозяев оборудован отдельный электрический щит, то сначала в нем ищут место для автомата. Когда владельцы вынуждены проводить работы самостоятельно, первым шагом является отключение электропитания. Автомат закрепляют на DIN-рейке, затем поочередно соединяют провода. Сначала зачищают фазную жилу, которую подводят к клемме и прижимают винтом. Затем занимаются фиксацией нейтрали и заземляющего проводника.

Подключение гибким проводом

Соединение провода непосредственно с клеммами — самый простой вариант подключения электроплиты, однако многие хозяева хотели бы иметь возможность пользоваться розеткой. В этом случае потребуется гибкий провод, но его, как и розетку, приобретают отдельно: в комплект такие элементы нередко не включаются.

Чтобы подключить прибор, сначала откручивают винты, затем снимают крышку, на которой находятся штыревые контакты, и удаляют фиксирующую планку, скрывающую три клеммы. Заземление располагается сверху либо снизу, ноль и фаза по бокам. Для определения фазы используют индикаторную отвертку. Если светодиод начинает «светить», то искомое найдено.

С кабеля и проводников удаляют изоляцию: с первого на 50 мм, со вторых — примерно на 20 мм. Концы многожильных кабелей обжимают контактными пластинками, либо обматывают вокруг контактов. Пайку мастера не рекомендуют. Провода фиксируют в клеммах, еще раз проверяют результат работы, потом возвращают на место крышку.

Подключение линии к прибору

Место подключения проводов находится на задней стенке прибора, в углублении под прямоугольной крышкой, которая закреплена с помощью защелки или традиционных крепежных элементов. На некоторых моделях плит ее легко найти по табличке, на которой изображены схемы подключения проводников. В других плитах чертежи можно обнаружить только в инструкции по монтажу прибора.

Линия 220 В

Если в квартире или доме однофазная сеть, то ориентируются по схеме, расположенной справа. В этом случае перемычкой соединяют три контакта — под цифрами 1, 2 и 3. Это фаза (L, чаще коричневые, черные, белые либо красные проводники). Вторая соединенная группа — нейтраль, или ноль (N). Такие элементы имеют синюю или голубую изоляцию. Шестой контакт (PE) — заземление, его цвет или зеленый, или желто-зеленый. Как правило, перемычки в приборах уже установлены, однако проверка лишней не бывает.

Сеть 380 В

Ей соответствует соединение, показанное на левой схеме. Процесс подключения электроплиты в этом случае будет отличаться только одним — количеством проводов. Перемычка необходима всего одна — для соединения контактов 4 и 5. Оставшиеся проводники подключаются «в одиночестве». Здесь также надо проверять расположение нуля и фазы.

Проводники соединяют с клеммами, ориентируясь по схеме. В этом случае многожильные провода обжимают контактными пластинками, обмотка или скрутка запрещена. Обязательно следят за тем, чтобы контакт был максимально плотным. Цветовую маркировку нарушать нельзя. После завершения работы крышку прикручивают на место, а кабель фиксируют пластиковым фиксатором, располагающимся рядом.

Третье решение — двухфазная сеть

Существует еще один вариант — две фазы, напряжение 380 В. Данное подключение, для которого необходим кабель с двумя фазами, нейтралью и заземлением, используют редко. Как правило, этот способ применяют в частных домах. На фотографии эта схема находится посередине.

Вариант без использования розетки

Как подключить электроплиту самостоятельно, если розетку хозяева решили не монтировать? Такое подключение, при котором используется клеммная колодка (или попросту клеммник), имеет немного отличий. К автомату присоединяют провод, затем устанавливают УЗО, после этого кабель протягивают к месту, где будет устанавливаться электроплита.

В стене рекомендуют проделать углубление для защитной коробки, в которую потом будет находиться клеммная коробка, однако этот этап совсем не обязателен. С одной стороны к клеммнику подводят кабель от распределительного щитка, с другой — от плиты. Там их фиксируют, внимательно следят за тем, чтобы не перепутать провода. После окончания работы крышку клеммной колодки закрывают, затем приступают к тестированию агрегата.

Проверка работоспособности оборудования

Убедившись в надежности всех соединений, включают автомат. Потом проверяют напряжение в розетке, затем в нее вставляют вилку. Проверяют, как работает оборудование. Если оно функционирует нормально, тепло появилось, то можно быть уверенными в том, что операция проведена корректно. Однако лучше следовать инструкции: на этом же этапе лучше провести «функциональное тестирование» прибора.

Если поверхности остаются холодными, то эта «ЧС» означает одно: в каком-то месте нет контакта. В этом случае проверяют всю линию — электрощиток, вилку, клеммы плиты (клеммник). Возможные проблемы — подключение не всех проводников или неправильное их соединение. После завершения работы, даже если она сделана безукоризненно, рекомендуют пригласить электрика для проверки подключения. В этом случае хозяева будут стопроцентно уверены в том, что плита будет и дальше работать корректно.

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Ответ на вопрос, как подключить электроплиту самостоятельно, зависит о того, какая именно операция предстоит. Трудная это работа или вполне осуществимая? Чтобы понять, что предстоит выполнить, как придется действовать поэтапно, лучше увидеть, как с подключением электрических плит справляются другие мастера. Поскольку никому не помешают наглядные уроки, можно привести пример подобной работы. Один из них, оцененный зрителями по достоинству, можно увидеть здесь: