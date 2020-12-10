Холодильники давно стали приборами первой необходимости, потому что без них невозможно даже представить комфортное существование: как человека, так и продуктов. Как правило, с выбором модели, приобретением и установкой агрегатов неразрешимых проблем не возникает. Но они могут появиться в тот момент, когда хозяева затевают перестановку в кухне. Поскольку иногда приходится менять местами всю мебель и габаритные приборы, то владельцам-«оптимизаторам» приходится интересоваться, как переставить дверь на холодильнике. Если техника еще находится на гарантии, то подобной работой, причем совершенно бесплатно, будет заниматься мастер сервисного центра. В ином случае владельцам придется проводить операцию самостоятельно, или обращаться за помощью. Такая работа не отнимет много времени, однако действовать надо аккуратно. Поэтому перед перевешиванием дверцы необходимо узнать все этапы, а также особенности относительно простой процедуры.

Когда перевешивают дверцы?

Операция эта становится единственным выходом из затруднительной ситуации в нескольких случаях.

Ремонт, перестановка, перепланировка, переезд. После размещения всех предметов на новых местах, хозяева нередко сталкиваются с неприятным фактом: холодильником становится очень неудобно пользоваться, потому что ему мешают «соседи». Хозяин-левша, которому крайне неудобно открывать дверь «правильно». Поскольку большинство моделей выпускаются правосторонними, то не все будущие леворукие владельцы могут найти идеальный прибор среди имеющегося ассортимента. Неплотное прилегание дверцы прибора к корпусу агрегата. В этом случае речь идет уже не о комфорте, а сохранности продуктов и сроке эксплуатации прибора. Тепло, постоянно проникающее в камеры, заставляет компрессор работать на износ, что обязательно скажется в будущем.

Надо понимать, что исправление неплотного прилегания дверцы, которая изменила свой положение, — результат идеальный, но его можно добиться далеко не всегда. Иногда требуется совсем другая операция — замена износившихся уплотнителей новыми элементами.

В любом из случаев хозяевам приходится или приглашать мастера, или искать информацию о том, как переставить дверь на холодильнике своими силами. «Самодеятельность» — разумный выход, если агрегат не нов, и уже отработал свой гарантийный срок.

Перевешивание: можно или нельзя?

Многим интересен ответ на вопрос, как переставить дверь на холодильнике. Но здесь тоже есть свои нюансы. Многие производители холодильного оборудования думают о покупателях и их комфорте. Поэтому они изначально предусматривают возможность перевешивания дверок, считают эту операцию гарантийным случаем.

Перед планированием такой процедуры первым делом владельцам необходимо ознакомиться с инструкцией к агрегату. Если она утеряна (или отлично спряталась), то нужно смотреть сам холодильник. На дверце моделей, которые максимально удобны, должны быть расположены технологические отверстия. Они закрыты пластмассовыми заглушками. Если у хозяев такой прибор, то операцию можно проводить самостоятельно. Иногда такие элементы спрятаны за панелями. В этом случае лучше обратиться за помощью к мастеру.

Если закамуфлированных отверстий на корпусе прибора вовсе нет, то выход один — это приглашение специалиста. Самостоятельные действия не смогут гарантировать безукоризненный результат, поэтому хозяевам нужно выбирать из двух вариантов: либо смириться и оставить дверцы «по умолчанию», либо обратиться за помощью к опытному мастеру.

Как переставить дверь на холодильнике

Если прибор позволяет провести такую операцию, а гарантийный срок благополучно завершился, то можно приступать к изучению темы «Как переставить дверь на холодильнике». Первым делом находят все необходимо для работы. Набор невелик, в него входят:

гаечные ключи: поскольку модели разные, только прибор даст ответ, какой размер инструмента необходим;

отвертки — плоская (шлицевая) и крестовая, альтернатива — шуруповерт;

нож, шпатель — для поддевания заглушек;

малярный скотч.

Когда в комплекте есть запасные петли и крепежные элементы, у хозяев есть возможность даже поменять элементы. Однако в этом случае набор меняют полностью. Причина — разная степень износа рабочих деталей. Совмещение старых и новых конструкций неминуемо приведет к проблемам.

Если инструкция точно в доме есть, то лучше предварительно отыскать ее, так как все действия в ней могут быть расписаны по шагам. Когда она потеряна, придется действовать без подсказок. Такая «тяжелая» операция требует ассистента, так как демонтаж и монтаж дверок холодильника лучше проводить вдвоем.

Демонтаж дверок двухкамерного агрегата

Большинство моделей приборов двухкамерные. Морозильное отделение у них находится внизу. Поэтому логичнее начать перевешивание с верхнего, большего элемента. Перед тем, как переставить дверь на холодильнике, его надо отключить, отсоединить от питания, освободить полки от продуктов, потом избавиться от самих полок и лотков. В идеале агрегат лучше полностью подготовить к дальнейшей эксплуатации — разморозить, помыть, высушить, так как в этом случае все потенциальные проблемы смогут легко выявиться вскоре после монтажа.

Снятие верхней дверцы

После завершения подготовительного этапа приступают к демонтажу.

Так как осторожность не бывает лишней, сначала страхуются: дверь в нескольких местах приклеивают скотчем к корпусу. Затем отверткой (ножом, шпателем) удаляют пластиковые заглушки, скрывающие отверстия для крепления дверцы. Действуют аккуратно, чтобы не повредить поверхность. Откручивают болты, с помощью которых дверь держится на петлях. В некоторых моделях нужно предварительно снять верхнюю крышку, чтобы получить доступ к петлям. Далее занимаются откручиванием болтов, держащих верхнюю петлю. Если верхняя ручка предусматривает ее демонтаж, то снимают декоративные заглушки, потом ее отсоединяют. После завершения работы с петлями скотч отклеивают, а дверцу убирают, приподнимая ее, чтобы снять со средней петли. Демонтированный элемент отставляют в сторону.

Затем снятые декоративные заглушки для монтажных отверстий вставляют в освобожденные места на противоположной стороне корпуса.

Демонтаж дверцы морозильной камеры

Сначала дверцу аналогично фиксируют скотчем.

Гаечным ключом откручивают среднюю петлю, предварительно сняв прокладку со штифта. Затем избавляются от скотча, приподнимают дверцу и снимают ее со штифта. Ее также убирают в сторону. Точно так же, как при работе с верхней дверцей, переставляют на противоположную сторону декоративные заглушки отверстий. Отверткой или гаечным ключом удаляют нижнюю петлю: снимают штифты и втулки, откручивают винты, фиксирующие ее.

Освободившиеся нижние отверстия закрывают заглушками. На этом этап демонтажа створок заканчивается.

Перенос петель на противоположную сторону

Любую относительно сложную работу, во время которой приходится иметь дело с большим количеством элементов, необходимо начинать в обратном порядке. В случае перестановки дверей холодильника это означает, что монтаж петель начинается с нижней дверцы. Комплекты крепежных элементов переносят полностью, без изменения компонентов. Иначе можно столкнуться с проблемами: например, даже идентичные детали смогут стать причиной неплотного прилегания дверок, их провисания.

Начинают работу также с нижней, последней петли. Сначала ее устанавливают на противоположной стороне, после закручивания болтов ставят нижний штифт, затем надевают прокладку. Устанавливают на место дверцу с перемещенной ручкой. Потом ее аналогично крепят к корпусу прибора малярным скотчем. Переходят к монтажу средней петли: ее штифт надевают на втулку дверцы, совмещают отверстия на корпусе и петле, затем ее прикручивают. Таким же образом монтируют верхнюю дверцу, не забывая предварительно закрепить ее скотчем. Устанавливают штифт во втулку, совмещают отверстия, затем надежно фиксируют элемент.

Последний этап работы — проверка герметичности камер холодильника. В этом случае поможет простейший тест с помощью бумаги. Между дверцей и корпусом помещают узкую полоску, потом дверцу закрывают. После присасывания бумагу пытаются вытащить. Таким же образом проверяют весь периметр уплотнителя. Если обнаруживают слабые места, то это означает, что необходима регулировка.

Не во всех случаях используют «масштабную операцию» — демонтаж обеих дверей. Иногда требуется перестановка только одного элемента: например, нижней дверцы, открыть которую для выдвигания (удаления) ящиков мешает стол. Нередко бывает, что распахивание верхней дверцы невозможно из-за шкафчиков, расположенных рядом. По понятным причинам для такого перемещения идеальны модели, не имеющие «выдающихся» ручек.

Ту и другую операцию вполне возможно выполнить своими силами. Однако при любой перестановке самые важные условия — надежная, корректная фиксация, отсутствие «травм» у уплотнителя, обеспечивающего полную герметичность камеры. Выполнив их, хозяева гарантированно не столкнутся с проблемами.

Работа в других случаях

Оптимален вариант с двумя камерами обычного прибора, так как переставить дверь на холодильнике в этом случае легко — данная процедура довольно простая, если работает пара мастеров. Не так гладко и быстро она проходит, когда дверки перевешивают у однокамерных моделей, либо у тех приборов, которые оснащены дисплеем.

Перестановка элементов однокамерной модели

Трудность в этом предприятии в одном — в том, что у многих моделей предусматривается декоративные панели, от которых приходится сначала избавляться. В этом случае, перед тем как переставить дверь на холодильнике, их снимают. Первым делом демонтируют верхний элемент, под которым скрывается петля, затем занимаются отсоединением нижней панели.

Не все модели холодильников максимально удобны для такой смены ориентации. Пример — некоторые модели агрегатов Атлант, в которых верхнее отверстие присутствует, а в нижнем левом углу отверстия для одного болта нет. Возможные решения возникшей проблемы — приобретение подходящей левосторонней петли, самостоятельное просверливание отверстия.

Что делать, если дверца оснащена дисплеем?

Максимальное удобство становится причиной неудобства. Это справедливо для агрегатов, в которых есть дополнительные информационные элементы, расположенные на передней панели. В таких моделях может быть предусмотрена перестановка дверец на противоположную сторону, поэтому сначала хозяева обязаны проштудировать инструкцию к агрегату. Иначе любая ошибка может обойтись дорого.

Если данная возможность предусмотрена производителем, и входит в пакет гарантийного обслуживания, то лучший вариантом будет приглашение квалифицированного специалиста. Когда владелец имеет опыт работы с подобным оборудованием, а холодильник «избавился» от гарантии, он может попробовать сделать перестановку самостоятельно. В таких моделях кабель, соединяющий прибор с дисплеем, проходит через верхнюю петлю дверцы. Определить, возможно ли перемещение, можно: если прибор позволяет такую операцию, то группа проводов или кабель (шлейф) имеют разъем, предназначенный для отсоединения.

Процесс перевешивания дверца с дисплеем, состоит из следующих этапов:

Если конструкция предусматривает верхнюю декоративную панель, то сначала ее снимают. Затем откручивают болт на верхней петле, извлекают кабель, отсоединяют от разъема. Потом удаляют оставшиеся болты верхней петли. После этого снимают дверцу со средней петли, аккуратно приподнимая ее. Чтобы получить доступ к панели управления, демонтируют крышку агрегата. Кабель с разъемом осторожно вытаскивают из правого отверстия, затем выводят его из противоположного.

Все остальные операции проводят аналогичным образом. Предпоследние этапы — присоединение кабеля к разъему, надежная фиксация верхней петли. После завершения работы устанавливают верхнюю декоративную панель, а заглушками закрывают отверстия на противоположной стороне. Таким же образом поступают, если в модели предусмотрен датчик закрытия дверок. Перемещение не нужно, если он располагается посередине, но необходимо, когда устройство расположено сбоку. Его достают из посадочного места, потом ставят на противоположной стороне корпуса холодильника.

Особенности моделей разных производители

Обо всем моделях рассказать невозможно, но о некоторых популярных холодильниках необходимо упомянуть.

Агрегаты Атлант

В обычных моделях операция стандартна. При одном отсутствующем отверстии лучше не просверливать его самостоятельно, поскольку риск промаха велик. Оптимальным решением станет приобретение левой петли. За декоративной панелью, скрывающей крепление петель, перед «взорами владельцев предстанет» кусок пенопласта. Его на время работы нужно удалить.

Приборы Бирюса

Для этих моделей перенавешивание дверок не станет неразрешимой задачей. Петли их зафиксированы саморезами, которые легко удалить крестовой отверткой. Модели с электронным управлением более требовательны. Чтобы добраться до него, надо нажать на фиксаторы, расположенные в углублении, и одновременно тянуть панель на себя.

Модели Beko

Главное отличие холодильного оборудования этого производителя — относительная сложность демонтажа и монтажа. Перед началом операции прибор необходимо положить на заднюю стенку, чтобы отсоединить ножки. Иначе панель, которая объединена с петлями, снять не получится. В комплектацию входит втулка для перестановки дверцы.

Холодильники Bosch

Не покривив против истины, можно утверждать, что продукция этой компании на постсоветском пространстве пользуется невероятной популярностью из-за высокого качества приборов. Другое ее отличие от конкурентов — сложность устройств. Поэтому перед работой хозяевам нужно досконально изучить инструкцию, а во время операции фиксировать каждый свой шаг. Самым важным этапом становится подсоединение проводов.

Устройства Hotpoint-Ariston

В них перестановка дверок не предусматривается. Единственная возможность для самостоятельного улучшения — исправление неплотного закрывания. В этом случае рекомендуют попробовать поменять петли местами, а затем проверить результат работы. Остальной работой должен заниматься профессионал.

Холодильники Stinol

Эти модели подразумевают стандартные действия. Исключение составляет удаление декоративной накладки. Она держится на защелках. Чтобы добраться до них, ручку термостата снимают, в небольшие отверстия просовывают 2 спички, затем осторожно тянут панель на себя. Здесь важен ум, а не сила, потому что эту деталь очень легко повредить.

Приборы LG

Они оснащаются «хитрыми» шарнирами, которые можно снять только с помощью специальной насадки. В этом случае действовать надо максимально осторожно, потому что при их деформации переустановка двери окажется невозможной. Провода моделей также требуют переноса влево.

Модели Samsung, Daewoo

Это «корейцы» довольно «покладисты», потому что никаких трудностей перенавеска дверей не обещает. Отличие всего одно: в этих холодильниках предусматривается ограничитель хода дверцы морозильной камеры, его также перемещают влево.

Рекомендации для успеха операции

Как правило, с особыми трудностями и неразрешимыми проблемами хозяева не сталкиваются, однако несколько советов лучше «в голове держать».

Если отверстия для крепежа отсутствуют, то это нежелательное условие — достаточный повод для «ангажирования» опытного мастера. Да, «дырку» просверлить можно и самостоятельно, но в этом случае даже ошибка на миллиметр станет причиной эффективной работы прибора. Потенциальные последствия промаха — перекос, скрип двери. Все этапы работы требуют предельной аккуратности, максимального внимания, потому что «снести» глянцевое покрытие, или сделать малопривлекательную вмятину довольно просто, а восстановить вид прибора или трудно, или попросту невозможно. Чтобы не перепутать последовательность действий при демонтаже и монтаже дверцы на противоположной стороне, лучше позвать на помощь третьего помощника, с камерой (смартфоном). Оптимальное решение задачи — запись всех этапов на видео. Для всех крепежных элементов и небольших деталей лучше заранее приготовить какую-либо емкость — лоток, контейнер. Идеалом будет тот «ассистент», в котором есть несколько отделений. Обесточивание холодильника перед работой — требование обязательное.

Как переставить дверь на холодильнике? Делать ли работу самостоятельно, или лучше доверить ее мастеру? Каждый решает сам, ведь многое зависит от удобства или неудобства эксплуатации прибора, от навыков хозяина, от уверенности, что все будет сделано аккуратно, правильно, надежно. Если агрегат еще на гарантийном сроке, то лучший путь — обращение в сервисный центр.

Когда холодильник имеет монтажные отверстия, а прибор уже вышел «из детского возраста», никто не помешает провести работу своими силами, попутно сэкономив определенную сумму. Если в агрегате такой возможности не предусмотрено, то выхода два. Можно или распрощаться с мечтой, или вызвать высококвалифицированного специалиста, который способен сделать ее реальностью.

О том, как переставить дверь на холодильнике, расскажет-покажет следующее популярное видео: