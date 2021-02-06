Аккуратного обращения требует любая бытовая техника, но сложные, функциональные приборы в нем нуждаются вдвойне. Например, многие заядлые любители кофе не представляют жизни без кофемашины. Однако эти мини-агрегаты будут служить долго и счастливо лишь в том случае, если им обеспечат правильный уход. Неосведомленность, небрежность, забывчивость хозяев может привести к дорогостоящему ремонту, так как эти аппараты, как и другая «водная» техника, рано или поздно обрастают накипью. Вторая угроза для них — масляный налет. Поэтому будущим и настоящим владельцам нужно узнать, как очистить кофемашину, чтобы сохранить гарантийное обслуживание, избежать поломок и знакомства со странным изменением вкуса любимого бодрящего напитка.

Когда и почему чистка необходима?

В любой питьевой воде неизменно присутствуют соли кальция. Если их много, то воду называют жесткой, если мало — мягкой. На всех элементах кофемашины, работающей ежедневно, эти соли постепенно откладываются, со временем превращаясь в твердый налет.

Почему нужна очистка?

Эта накипь вскоре становится причиной появления проблем — ухудшившейся работы аппарата, появления у кофе постороннего привкуса. Периодичность устранения налета зависит от степени жесткости используемой жидкости. В некоторых случаях такую процедуру необходимо проводить каждый месяц. Очистка кофемашины от этой накипи называется декальцинацией.

Соли кальция не единственная серьезная помеха. Второй источник загрязнений — масло, которое выделяется при термической обработке зерен. Оно также остается на элементах, постепенно загустевая. Понятно, что простая промывка водой в этом случае будет бесполезной, поэтому для кофемашин используют комплексную очистку.

Отложения, постепенно скапливающиеся в разных узлах прибора, становятся причиной изменения режима приготовления напитка. Первое нарушение — снижение температуры варки. Другие последствия — шумность аппарата, работа с перебоями, уменьшение выхода готового кофе, ухудшение вкуса.

Как правило, комплексная очистка, включающая избавление кофемашины от накипи и корки масла, приводит все параметры в норму, увеличивает ресурс агрегата, избавляет напиток от горьковатого привкуса.

Когда надо чистить машину?

Вопросов у владельцев возникает много: чем, когда и как очистить кофемашину, насколько часто это необходимо делать? Периодичность этой процедуры в большей степени зависит от качества жидкости. Многие приборы имеют заводские настройки, которые выставляются для работы прибора с водой средней жесткости. Все рекомендации можно найти в инструкции к кофемашине.

Как правило, чистка необходима после приготовления 250-300 чашек кофе. В таком случае не важно, есть признаки кальцинации или их нет. Это профилактика, она — процедура обязательная. Перед тем как предпринимать какие-либо действия по очистке, надо тщательно изучить инструкцию по эксплуатации кофемашины. В ней могут быть указаны особенности, которые характерны только для конкретной модели.

Водопроводная вода, даже прошедшая через фильтр-кувшин, не лучшее из решений. Оптимальной жидкостью для кофемашин и других подобных приборов является ее бутилированная разновидность, лишенная таких недостатков. Альтернатива ей — хорошо отфильтрованная жидкость, которая прошла несколько этапов очистки.

Как узнают жесткость воды?

Теперь надо остановиться на том, как точно узнать, какой уровень жесткости у водопроводной воды. В комплекте с прибором идут полоски-индикаторы. Характеристики узнают, действуя следующим образом:

берут небольшую емкость, наливают в нее воду;

в жидкость на 1 секунду опускают индикатор, затем его вынимают и укладывают на горизонтальную поверхность.

Через минуту результат оценивают: подсчитывают, сколько квадратов поменяло цвет, эти данные сверяют с таблицей. Если изменился 1 или 2 квадрата, то в первом случае вода очень мягкая, во втором — мягкая. А 3 и 4 сектора означают жесткую или очень жесткую жидкость.

Симптомы «заболевания»

Некоторые приборы оснащаются индикаторами, сигнализирующими о том, что пришла пора их чистить. Самые удобные модели — те, что имеют функцию самоочистки. Если таких дополнительных элементов нет, то владельцам остается одно — искать признаки серьезного загрязнения. К ним относится:

непривычно громкий звук при работе, потрескивание, другой посторонний шум;

горьковатый, неприятный привкус, осадок, появившийся на дне емкости;

очень долгое заполнение чашки из-за «аномально» тонкой струйки;

большее время, которое стало затрачиваться на приготовление;

внезапно уменьшившаяся порция налитого напитка.

Еще один признак не так просто заметить, но о нем надо знать: приборы, работающие в «невыносимых условиях», требуют больше электроэнергии. Если один, несколько, либо сразу все симптомы обнаружены, то с чисткой затягивать не советуют. Всегда существует риск, что такой нужный агрегат может преподнести неприятный сюрприз — выйти из строя уже в ближайшее время.

Перед тем как рассматривать вопрос, чем и как очистить кофемашину, надо определиться с периодичностью этих операций. Мягкая вода дает возможность заниматься процедурами раз в 3 месяца. Если жидкость имеет среднюю жесткость, то нужно проводит декальцинацию через 1-2 месяца. Очень жесткая вода — повод заниматься очисткой каждые 2 недели.

Как очистить кофемашину?

Вернуть аппарат в нормальное рабочее состояние можно несколькими способами. Самым действенным и простым вариантом считается продукт, применяющийся для очистки от накипи любой бытовой техники, в которой используется жидкость. Это лимонная кислота. Многие производители бытовой техники выпускают свои препараты для декальцинации. К ним относятся жидкости, порошки, таблетки. Есть средства-универсалы, которыми можно чистить кофемашины любых марок.

Общий порядок действий

Как правило, все приборы для приготовления кофе чистят практически по одному и тому же сценарию.

Первым делом очищают все видимые загрязнения, доступные узлы аппарата, выливают воду, удаляют остатки кофе, а также отходы, находящиеся на поддоне. Согласно инструкции купленного препарата готовят раствор, разбавляя его водой в указанных пропорциях. Затем средство выливают в отсек для воды. Включают режим приготовления кофе. Несколько порций жидкости сливают с интервалом 5-6 минут до тех пор, пока емкость полностью не опустеет. Резервуар достают, промывают, наполняют чистой водой, и снова включают в рабочий режим. Затем промывку повторяют еще один раз. Первую чашку кофе выливают.

Максимально удобны кофемашины, имеющие автоматический режим очистки. В этом случае процедуру проводят в соответствии с инструкцией производителя техники.

Работа с кофеварками рожкового типа

В этих приборах роль обычных фильтров выполняет холдер — рожок, изготовленный из пластика или металла. Если говорить проще, то это небольшое сито, имеющее ручку. Чалдовый кофе или молотые зерна закладывают в рожок, который фиксируют в разъеме заварочного блока. Он бывает встроенным или съемным.

Чтобы удалить накипь со съемного элемента, блок извлекают, промывают под проточной водой, не используя средства для очистки. После этого приспособление оставляют сохнуть на открытом воздухе, затем устанавливают на место. Периодичность такой очистки — раз в 7-14 дней. Встроенный варочный блок можно избавить от накипи с помощью чистящих таблеток.

Очистка гейзерных, капсульных и других моделей

Гейзерные конструкции максимально просты. Они имеют два отделения: нижний отсек и верхний, где находится кофейный фильтр, защищающий готовящийся напиток от попадания осадка. Этот тип приборов удобен, потому что позволяет без проблем очистить отсеки от накипи. После его удаления фильтр промывают под краном. С очисткой агрегатов капсульного типа нерешаемых проблем также не возникает. Контейнер и поддон промывают проточной водой. Возможно использование мягких (нейтральных) препаратов для мытья.

Машины с капучинатором

Модели с молочником более требовательны к хозяевам, так как на его стенках остаются сливки или молоко, которое становится благоприятной средой для развития там различных микроорганизмов. Второй момент — жирный осадок, который способен спровоцировать засорение шланга подачи. Еще одно последствие игнорирования этого узла — кислый вкус кофе. Понятно, что такой напиток становится попросту опасным, так как легко может стать причиной отравления. Поэтому купучинатор чистят через 2-4 дня. Некоторые специалисты рекомендуют проводить этот этап ежедневно. В этом случае поступают так:

в емкость для молочных продуктов наливают чистую воду;

кофемашину включают, предварительно выставив режим приготовления пенки.

Очистку продолжают, пока из машины не начнет вытекать прозрачная жидкость. Трубку насадки-стимера (ручные приспособления, купучинатор Панарелло) промывают под краном после каждого использования прибора. Для механических устройств разрешается использовать средство для мытья посуды. При серьезном засорении помогает жидкость, предназначенная именно для молочных узлов, или таблетки. После препаратов машину очищают водой несколько раз.

Чем можно очистить приборы?

Так как экономия часто стоит «во главе угла», многие предпочитают избегать лишних трат, если есть такая возможность. Поэтому в первую очередь хозяева «водных» приборов обращаются за помощью к традиционным «чистильщикам» — продуктам, которые есть в любом доме «по умолчанию». Капельные приборы и френч-прессы чистят аналогично. Съемные элементы моют под краном раз в 1-2 недели. Несъемные узлы очищают с помощью специальных жидкостей или таблеток.

Очистка лимонной кислотой

Зачем платить больше, если существует шанс сэкономить? Дело в том, что большинство препаратов, которые выпускаются компаниями, содержат в составе лимонную кислоту, которая и является главным действующим компонентом средства. Она безвредна для человека, безопасна для техники и окружающей среды. Кислота помогает даже при очень старом налете, доступна и дешева. Но чтобы очистка была эффективной, нужно точно соблюдать пропорции, знать, по какому алгоритму действовать, и не отступать от правил ни на йоту.

Сначала готовят раствор: для этого в литре воды размешивают 25-30 грамм кислоты. Необходимости высчитывать порошок до грамма нет. Но гораздо удобнее использовать целые пакетики — один (25 г) или три (10 г). Выходить за эти нормы не рекомендуется, поскольку большое количество концентрированного средства способно повредить детали кофемашины. Продолжительность очистки зависит лишь от степени загрязненности аппарата. В среднем на операцию уходит около получаса.

Перед процедурой электроприбор отключают от сети. Затем вынимают емкость для воды. Ее прополаскивают под краном, заливают раствор, возвращают резервуар обратно, и снова включают машину в сеть. Спустя 20 минут запускают процесс приготовления, минуя этап закладки кофе. Как правило, проводят несколько очисток, так как раствор нужно израсходовать полностью.

После завершения работы сосуд снова извлекают, проверяют результат. Если он устраивает, то емкость промывают. Потом в нее набирают воду и снова включают режим приготовления «кофе без кофе». Эту процедуру повторяют несколько раз, минимум — дважды. Такую очистку рекомендуют проводить раз в квартал, но в этом случае главным критерием должна стать жесткость воды в регионе.

Надо сказать, что злоупотреблять лимонной кислотой все же не следует, так как она — продукт агрессивный. Конечно, препараты, выпускаемые промышленностью, обойдутся дороже, однако они — лучший выбор, так как гарантируют эффективную, но щадящую очистку.

Использование уксуса

К данному продукту отношение не столь благожелательное. Специалисты утверждают, что это средство приносит больше вреда, чем пользы, к тому же оно не слишком эффективно. По этой причине данное вещество (9%) не советуют использовать на регулярной основе. Для приготовления чистящего раствора смешивают столовый уксус и воду, пропорции — 1:2. Чистка аналогична операции с лимонной кислотой.

Оригинальные способы очистки

Народ «на выдумки хитер», поэтому кроме лимонной кислоты и уксуса есть еще несколько необычных претендентов.

Использование лимонада

В этом случае предпочтение рекомендуют отдавать газировкам без красителей (Mountain Dew, Schweppes, Sprite), поскольку цветные жидкости могут окрашивать пластиковые детали. В составе таких напитков есть главный чистящий ингредиент — фосфорная кислота, помогающая разрыхлить налет на стенках. Перед применением шипучего «препарата» его избавляют от газа: бутылку встряхивают, открывают и ждут, пока пузырьки исчезнут.

Помощь рассола

Эту жидкость, отлично удаляющую накипь и ржавчину, чаще используют для очистки чайников. Рассол выливают в емкость, кипятят 25-30 минут, затем оставляют в приборе до тех пор, пока он окончательно не остынет.

Помощь специальных препаратов

Средства-профи, которые предназначены для удаления накипи, могут быть жидкими и прессованными, таблетированными, или порошками, причем эффективность не зависит от формы «лекарства». Почти у каждой компании-производителя есть линия средств, предназначенных для очистки своей продукции. Это лучший из вариантов, поскольку он гарантирует эффективность наряду с полной безопасностью.

Есть универсальные препараты, они подходят для любых моделей кофемашин. Примеры — Top house, Topperr 3006. При использовании средств важно следовать инструкциям изготовителя. Менять дозировку нельзя ни в коем случае, так как можно нанести вред: как бытовой технике, так и ее владельцам. Другие эффективные препараты: DeLonghi DLSC500, Durgol Swiss Espresso, Saeco CA6700/00 (жидкости), Bosch TCZ8002, Filtero, Krups XS 3000 (таблетки), Melitta (жидкость либо порошок), Jura (жидкость и таблетки).

Отдельно надо сказать о таблетированных средствах. Их существует 2 вида: для избавления от накипи и для удаления масляного налета. Каждый выполняет только свою работу, поэтому для очистки прибора нужны и те, и другие. Использование таких препаратов удобно. Таблетки растворяют в воде согласно рекомендованным пропорциям, затем выливают жидкость в емкость, включают кофемашину, выставив режим приготовления напитка.

Очистка узлов прибора

Эта техника и проста и сложна одновременно, так как чистить кофемашину, вернее, отдельные ее элементы приходится по–разному.

Приведение в порядок фильтра

Большая часть таких приборов имеет в составе фильтр. Он может быть одно- или многоразовым. С первым поступают элементарно — его выбрасывают, а второму необходима чистка. Чаще достаточно промыть элемент теплой водой, в которую добавлено небольшое количество моющего средства. Если желаемого результата добиться не получилось, используют другой способ:

делают раствор лимонной кислоты: в литре воды размешивают 5 столовых ложек порошка;

его переливают в удобную емкость, затем туда погружают фильтр, оставляют его на час;

через этот промежуток времени деталь достают, чистят щеткой, споласкивают и сушат.

Альтернатива «лимонке» — уксус. Для этой цели его разводят с водой в соотношении 1:1.

Очищение отсека для использованного кофе

Если настройки сделаны правильно, машина работает исправно, то жмых превращается в плотную таблетку. В этом случае его легко достают, выкидывают, а контейнер моют теплой водой, споласкивают холодной, сушат, затем устанавливают на место.

Извлекают остатки кофе при включенном агрегате. В противном случае счетчик сбросит показания, а машина начнет подавать сигнал в тот момент, когда отсек будет сильно перегружен. Последствием станет засорение заварочного блока, а также (не исключено) и остальных узлов машины.

Очистка жерновов кофемолки

Частички зерен остаются между зубьями кофемолки, в дальнейшем из-за высокой температуры они слипаются, постепенно превращаясь в масляный налет. Эта субстанция портит вкус приготовленного кофе, придает ему горечь. Данные узлы чистят специальными таблетками или порошками. Операцию рекомендуют проводить после 3-4 кг смолотого кофе, либо раз в 15-20 дней.

Жернова любой модели чистят одинаково:

сначала из бункера удаляют кофе;

включают помол, чтобы удалить то, что осталось;

после его выключения в резервуар помещают таблетку, либо высыпают пакет порошка;

пропускают средство через жернова: снова включают режим помола, но не более чем на 5-6 секунд.

В обработанный контейнер насыпают зерна, затем готовят 3-5 порций, которые, естественно, выливают. После этого приступают к приготовлению «съедобного» напитка.

Как поступают с корпусом и поддоном?

Перед тем как очистить машину внутри, необходимо удалить все загрязнения с корпуса прибора. Данного этапа можно избежать, если взять за правило протирать кофемашину влажной тканью ежедневно. В этом случае на ней не будет ни пыли, ни некрасивых пятен и потеков.

Уход за лотком — последнее важное условие, поскольку сырость всегда становится источником проблем. Главная из них — плесень. По этой причине с этого элемента надо регулярно сливать воду, а раз в несколько недель (2-3) мыть с нейтральным средством. Второй вариант — очищение в посудомоечной машине при температуре воды до 60°. Поддон устанавливают обратно только после его полного высыхания.

Экономить на средствах и уходе не рекомендуют: специалисты говорят, что большинство поломок возникает их-за нерегулярных процедур, или из-за незнания особенностей обращения с этой техникой. Как очистить кофемашину правильно? Нужно уделить внимание абсолютно все узлам агрегата, иначе какая-то из проблем обязательно (возможно, уже в скором времени) заявит о себе.

Последствия невнимания к прибору могут быть разными, предугадать появление неприятностей сложно, поэтому лучше их предупредить. А о способе ухода за этими аппаратами расскажет следующее познавательное видео: