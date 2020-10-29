Любой бытовой прибор, вынужденный постоянно контактировать с продуктами питания, приходится регулярно очищать от загрязнений. Особенно это касается габаритной техники, без которой невозможно представить кухню любого жилого дома. Такая «участь» ждет холодильники, морозильные камеры, газовые или электрические плиты. Как правило, самыми «чумазыми» являются духовки последних агрегатов, так как при их постоянном использовании на стенках, дверце, решетках и дне неизбежно появляется жирный налет. Если его вовремя не устранить, то при следующей эксплуатации плиты в роли «печки» появится запах гари, она начнет дымить. Но неприятный «аромат» не единственное, что будет привносить дискомфорт, поэтому лучше узнать, какие последствия может вызвать твердая корка в духовом шкафу, а потом поинтересоваться, чем и как очистить духовку в домашних условиях можно относительно быстро и результативно.

Проблемы из-за духовки-«грязнули»

Удаление нагара и жира — операция необходимая, так как очистить духовку в домашних условиях нужно не только для возвращения ей «былой красоты». Да, грязь, надежно закрытая дверцей, не бросается в глаза, поэтому про духовку-замарашку часто забывают сразу после ее выключения. Однако уборка ей нужна не только по эстетическим соображениям.

Образовавшийся слой нагара, независимо от его толщины, мешает правильному, равномерному разогреву духового шкафа. Последствием становится изменение времени приготовления блюд. Иногда ориентироваться по термометру становится невозможным, поэтому готовящуюся пищу приходится доставать и проверять. Появление постороннего запаха, которым будут пропитываться пища, готовящаяся в неочищенной духовке. В таком случае не исключено, что ароматная выпечка к чаю или кофе будет не такой, как задумано. Она может частично приобрести запах, который оставило мясо, запеченное накануне с сильно пахнущими специями.

Оба варианта развития событий малопривлекательны. Чтобы избежать подобных неприятностей, духовой шкаф рекомендуют чистить сразу после приготовления блюда. Если на эту процедуру времени постоянно не хватает, то загрязнение становится более устойчивым, но справиться с ним все же возможно. Надо лишь узнать, как очистить духовку в домашних условиях, какие простые средства традиционно применяют для такой процедуры.

Правила, относящиеся к чистке

Прежде чем переходить к вопросу о том, чем и как очистить духовку в домашних условиях, нужно узнать правила, которые смогут обеспечить чистоту шкафа бытового прибора. Первое из них — мытье бытового прибора после его отключения от электросети. Оно справедливо как для газовых, так и для электрических агрегатов.

Чем чаще проводится чистка, тем меньше работы предстоит в будущем для избавления от нагара. Проводить удаление загрязнений рекомендуют после каждого использования духовки. В этом случае достаточно тщательно протереть все ее внутренние поверхности. Одна скрупулезная уборка — раз в 2-4 недели — сделает генеральную чистку духового шкафа попросту излишней. Если операция проводится не сразу после приготовления пищи, то перед очисткой прибор обязательно прогревают. Максимальная температура не нужна: достаточно нагреть духовку до 150-200°, на эту подготовку уйдет около 15-20 минут. Благодаря разогреву жировые отложения размягчатся, станут более податливыми. Для мытья рекомендуют использовать щадящие губки без абразива, либо мягкую ткань (фланель, микрофибру), потому что эмаль относительно легко повредить. Вентиляторы, нагревательные элементы требуют осторожного обращения: на них нельзя наносить агрессивные чистящие средства. Если есть возможность убрать из духового шкафа все элементы, то ей лучше воспользоваться. Стеклянную (внутреннюю) часть дверцы также рекомендуют перед процедурой отсоединить, так как мыть все части отдельно гораздо удобнее. После завершения очистки дверцу духового шкафа оставляют открытой, как минимум на несколько часов. Это даст возможность высушить поверхности, а также избавиться от посторонних запахов.

Если запах все же не выветрился окончательно, то прибегают к помощи любого абсорбера. Простейший вариант — упаковка таблеток активированного угля. Их советуют растворить в стакане воды. Емкость помещают в шкаф, дверцу закрывают.

Подготовка духовки к чистке

Операция кажется простой, но далеко не во всех случаях получается легко избавиться от налета и потеков пригоревшего жира. Подготовка состоит из нескольких этапов.

Сначала все поверхности протирают мягкой влажной тканью, затем щедро смачивают водой для того, чтобы нагар и жир размягчился. Готовят мыльный раствор: в стакане теплой воды растворяют 2 столовые ложки мыльной стружки, либо любого средства для мытья посуды. Из духовки вытаскивают противни и решетки. Вентилятор закрывают, затем духовку прогревают.

Если загрязнения не слишком серьезны, то с ними способны справиться даже простейшие мыльные растворы. Но в некоторых случаях необходимы более действенные средства.

Использование бытовой химии

Самым логичным ответом на вопрос, как очистить духовку в домашних условиях, остается помощь специальных составов, предназначенных для борьбы с нагаром. Особенно если духовка практически полностью им «завоевана». Однако даже средства-профи не всегда в состоянии быстро справиться с проблемой. Минус таких препаратов — присутствие небезопасных ингредиентов, которые у чувствительных людей способны спровоцировать аллергическую реакцию.

Порошки

Это не самые лучшие кандидатуры, потому что такие абразивы могут стать причиной частичного повреждения слоя эмали. Другой минус — слабое взаимодействие частиц средства с подобными загрязнениями.

Гели

Эти препараты, имеющие гелевую основу, более популярны. Их наносят кисточками, идущими в комплекте со средствами, губками или мягкими синтетическими щетками. После определенного количества времени поверхности обрабатывают губкой, затем остатки геля тщательно смывают.

Спреи

Если говорить о максимальном удобстве, то это самый лучший вариант. Средство распыляют внутри духового шкафа, потом его закрывают и оставляют на несколько часов. Затем грязь и остатки спрея убирают губкой. Все поверхности тщательно промывают. Недостаток у этого вида средств есть: их основа — авиационный керосин, который требует для работы надежной защиты — респиратора.

Помощь народных рецептов

Нередко именно обычные-привычные продукты становятся первым ответом на вопрос, как очистить духовку в домашних условиях. Он тоже абсолютно логичен: за подручными средствами, имеющимися в хозяйстве, не придется отправляться в магазин. Большинство из них позволяет избавиться даже от старого от нагара и жира.

Пищевая сода

Народных рецептов с содой есть довольно много. В одних она становится основой, в других является лишь одним из действующих ингредиентов.

Двууглекислый натрий — главный компонент

В этом случае соду используют в качестве щадящего абразивного средства. В емкость насыпают 60 г порошка, затем доливают стакан воды.

Ингредиенты перемешивают до образования консистенции кашицы. Если смесь получилась недостаточно густой, то добавляют еще немного соды. С помощью губки готовый состав наносят на все поверхности подготовленной духовки. Самые загрязненные места покрывают более толстым слоем кашицы.

После завершения этого этапа соду оставляют на 10 часов. Затем высохший состав удаляют мокрой губкой, поверхность промывают чистой водой.

Средство для мытья посуды и сода

Это простейший способ получения действенного состава для чистки внутренних поверхностей духовки. Чтобы приготовить его, смешивают по 3 части соды и любого моющего средства. Смесь наносят на поверхности разогретой духовки, оставляют на 2 часа. Затем ее смывают прохладной водой, чистят и вытирают насухо.

Бикарбонат натрия и мыло

Это не совсем обычный вариант очистки духовки. Вторым компонентом, как правило, становится хозяйственное мыло. В этом случае понадобится целый его брусок и 4 столовые ложки соды.

Сначала мыло измельчают на терке. Затем его растворяют в 500 мл теплой (почти горячей) воды. Добавляют соду, состав размешивают. После завершения этапа смесь переливают в жаростойкую посуду, потом отправляют в предварительно разогретую духовку.

Спустя час прибор выключают, отсоединяют от сети, а емкость вытаскивают. Затем поверхности протирают влажной губкой и сушат. Если остался запах, то духовку оставляют открытой, либо протирают ее смесью воды и лимонного сока.

Сода в компании с уксусом

Это второй вариант комплексного использования соды и других привычных продуктов, использующихся для очистки различных поверхностей. Однако традиционную шипучую смесь в данном случае не готовят. Продукты используют немного по-другому.

Первым делом уксус разбавляют водой (1:1), затем переливают жидкость в пульверизатор. Все внутренние поверхности обильно смачивают, потом сверху наносят содовую кашицу.

Данный «тандем» оставляют всего на 4 часа. Затем точно так же, как и в предыдущем способе, его удаляют влажной губкой, поверхности протирают сухой тканью.

Моющее средство, уксус, сода

Это еще один ответ на вопрос, как очистить духовку в домашних условиях. Причем добиться результата можно без особых усилий, поскольку многокомпонентные составы нередко работают более эффективно. Для получения данной смеси надо приготовить:

моющее средство — 20 мл;

соду — 2 столовые ложки;

уксус — 20 мм.

Все ингредиенты смешивают до тех пор, пока не получится густая, однородная масса. Затем ее наносят на внутренние поверхности духового шкафа. Смесь оставляют на 2-3 часа, затем удаляют ее влажной губкой, протирают тканью, смоченной в мыльном растворе, сушат.

Сода и лимонный сок

Если нет желания избавляться от запаха хозяйственного мыла, или дышать парами уксуса, то можно использовать следующую комбинацию. В этом случае «жертвуют» целым лимоном.

Из него готовят сок, в который добавляют 2 чайные ложки соды. Полученный состав наносят на загрязненные поверхности, больше внимания уделяют самым проблемным участкам.

Спустя час смесь смывают холодной водой, затем протирают «внутренности» духовки сухим полотенцем, или салфеткой из микрофибры.

Сода, уксус и лимонная кислота

В этом случае смесь готовят сразу. Для получения чистящего средства смешивают:

соду — 20 г;

уксус — 40 мл;

лимонную кислоту — 20 г.

Сначала все компоненты перемешивают в глубокой посуде, затем состав щедро наносят на проблемные участки. Оставляют его только на 40-60 минут. После этого смесь вместе с отошедшими загрязнениями стирают, поверхности протирают сначала влажной, потом сухой тканью.

Сода и горчичный порошок

Пропорции компонентов — 1:1. Продукты смешивают, потом постепенно добавляют воду, добиваясь консистенции густой кашицы.

Смесь наносят на внутренние участки духовки. Если скопления жира малы, нагар пока невелик, то состав оставляют в духовке на 2 часа. Более серьезные загрязнения значительно увеличат время работы горчицы и соды — в 1,5-2 раза.

Состав удаляют влажной губкой, затем поверхности тщательно промывают водой, потом протирают насухо.

Сода с перекисью водорода

Как и все предыдущие, это средство успешно используется для чистки различных поверхностей. Для удаления нагара в духовке потребуется взять компоненты в таких количествах:

сода — 100 г;

пероксид — 2 чайные ложки;

моющее средство — 1 чайная ложка.

Ингредиенты смешивают, состав распределяют по поверхностям, оставляют на 15-20 минут. Удалять смесь рекомендуют жесткой губкой.

Сухая горчица

Этот продукт способен справиться с загрязнениями даже без помощи соды. Приготовление смеси мало отличается от предыдущего рецепта.

Из воды и 2 столовых ложек горчичного порошка готовят густую кашицу. После обработки внутренних участков духового шкафа его закрывают и оставляют как минимум на 40 минут.

Затем продукт и загрязнения убирают влажной губкой, протирают мокрой тканью, потом — сухой салфеткой.

Лимонная кислота

В этом случае духовку необходимо нагреть до определенной температуры — до 180°. Сам способ также довольно прост.

Пакет лимонной кислоты растворяют в стакане теплой воды. Жидкость переливают в любую жароустойчивую посуду, затем ее ставят в духовку на 5 минут, после этого прибор выключают, а раствор оставляют еще на час.

После остывания духовки загрязнения отмывают влажной салфеткой из микрофибры, затем протирают очищенные участки сухим полотенцем.

Уксусная эссенция

Аналогичным образом используют другой кислый продукт — уксусную кислоту (70%), которую разбавляют водой. На стакан жидкости берут 2 столовые ложки эссенции. Этот раствор также переливают в подходящую жаропрочную посуду, затем помещают в духовку, предварительно нагретую до 160-180°. Раствор оставляют на 40-50 минут, в этом случае он должен закипеть. После этого прибор выключают, ждут 30 минут, потом приступают к очистке.

Лимон, или 2 фрукта

Для такой обработки сначала духовку разогревают до 120°. Количество цитрусовых зависит лишь от степени загрязнения поверхностей. В простых случаях можно обойтись одним лимоном, при сильном нагаре потребуются 2 фрукта.

Из них выжимают сок, который разводят, добавляя стакан воды. Напиток переливают в жаропрочную емкость, затем ее ставят в духовку. Через 10-15 минут прибор выключают, а раствор оставляют внутри еще на час.

Подготовленные поверхности очищают губкой или микрофибровой салфеткой, потом протирают сухой тканью. Данный способ рекомендуют использовать тем, кому контакт с бытовой химией противопоказан из-за аллергии.

Пекарский порошок

Кажется, этому продукту совсем не место в данном списке, однако вывод этот ошибочен, поскольку в состав разрыхлителя теста входят действенные «шипучие» ингредиенты — сода и лимонная кислота.

Чтобы получить средство для очистки от нагара, порошок из одной упаковки разводят в 2-3 столовых ложках воды. Оптимальной будет консистенция манной каши. После обработки духовки состав оставляют на 2-3 часа, затем его удаляют вместе с грязью. Считают, что простейший продукт способен справиться даже с очень старыми «жировыми отложениями».

Хозяйственное мыло

Это универсальное чистяще-моющее средство тоже сможет победить проблему в одиночку. Подойдет даже туалетная его разновидность, но лучше будет привычный, «хозяйственный вариант». Брусок измельчают на терке, затем стружку растворяют в 300 мл теплой воды. Емкость помещают в духовой шкаф, ждут до тех пор, пока раствор не закипит. После этого плиту выключают, ждут, когда она остынет. Затем чистят. Если не устраивает запах, то поверхности протирают тканью, смоченной в лимонном соке, щедро разбавленном водой.

Соль и активированный уголь

Для очистки духовки этим самодельным средством, нужно приобрести пачку (1 кг) поваренной соли и одну упаковку аптечного активированного угля. Сначала в литре воды размешивают последний компонент, потом добавляют первый. Готовый концентрат помещают в духовку, заранее нагретую до 160-180°. Спустя 40-50 минут плиту выключают, еще через час приступают к ее очистке. В этом случае для удаления загрязнений рекомендуют использовать теплую или горячую воду.

Нашатырный спирт

Использование этого соединения тоже подразумевает обработку духового шкафа нагретой жидкостью, но для очистки таким методом потребуются сразу две емкости. Одна из них предназначается для воды, другая — для нашатырного спирта. Операция включает несколько этапов.

Духовку разогревают до 80°, потом выключают. В одну емкость наливают кипяток, ее ставят на нижнюю полку шкафа. Во вторую наливают неразбавленный нашатырь, ее помещают на верхнюю полку.

Духовку закрывают и оставляют компоненты на ночь. Утром посуду и полочки удаляют, а поверхности чистят смесью, приготовленной из использовавшегося нашатырного спирта, средства для мытья посуды и теплой воды. Эта процедура более требовательна: перед работой необходимо обеспечить хорошее проветривание кухни.

Есть другой, «холодный» метод очистки нашатырем. В этом случае неразбавленный спирт наносят с помощью пульверизатора, оставляют на ночь. Утром нагар снимают раствором, приготовленным из воды и средства для мытья посуды.

Чистка духовки: чего нужно избегать?

Перед тем как очистить духовку в домашних условиях, нужно узнать не только ассортимент средств и способ их использования. Надо обязательно учитывать тип покрытия ее внутренних поверхностей. Поэтому теперь надо привести список того, чего делать «нельзя».

Чтобы сохранить вид изделия, не советуют использовать чистящие средства, содержащие концентрированные кислоты. Любые пластиковые элементы духового шкафа требуют максимально бережного отношения. Сильными составами их чистить нельзя. Высокотоксичные, сильно пахнущие препараты применять не рекомендуется. Эти средства могут повлиять на качество самой пищи. Любые металлические инструменты, твердые поверхности станут причиной появления царапин, поэтому нужно избегать жестких губок и щеток. Использование резиновых перчаток — правило, относящееся к любым подобным работам, поэтому про них забывать нельзя и при чистке духовки. Респиратор необходим для обработки духового шкафа любой резко пахнущей жидкостью.

После использования сильных средств необходимо тщательное промывание всех внутренних поверхностей чистой водой. Сменить ее лучше несколько раз. Дверцу необходимо оставить открытой до высыхания, либо до избавления духового шкафа от постороннего запаха.

Как нужно обращаться с духовкой?

Чтобы не заниматься поиском ответов на вопрос, чем и как очистить духовку в домашних условиях, лучше время от времени уделить ей немного внимания. Жир, скапливающийся месяцами, будет трудно удалить даже самыми эффективными средствами. Чтобы избежать таких «мучений», плиту лучше регулярно очищать.

Например, после приготовления каких-либо жирных блюд рекомендуют использовать самый простой способ. В большую емкость (в жаровню) наливают раствор, сделанный из воды и любого средства, предназначенного для мытья посуды. Духовку закрывают, разогревают до 100°, потом выключают и дожидаются снижения температуры. Поверхности еще теплого духового шкафа протирают губкой.

Чтобы избежать такой малоприятной процедуры, особо жирные блюда рекомендуют запекать, используя надежную защиту — фольгу, рукава, бумагу для запекания. В этом случае духовке не будут грозить жирные брызги, летящие в разные стороны, а значит, ее «внутренности» придется чистить намного реже.

Модели, имеющие функцию самоочистки, вовсе избавят хозяев от постоянного мытья прибора. В таком шкафу все загрязнения будут сгорать при высоких температурах, которые предусматривает такой режим. Дверца шкафа после его включения полностью блокируется. После такой обработки остается лишь протереть поверхности, на которых остался пепел.

Лучше трудностей избегать, чем потом разными способами с ними бороться. Однако не всегда время позволяет чистить прибор немедленно, поэтому заняться подобной работой получается только при удобном случае. К счастью, вопрос о том, как очистить духовку в домашних условиях, имеет большое количество ответов. Не все способы оптимальны для очень старых загрязнений, поэтому в «тяжелых случаях» сначала нужно найти самые действенные варианты. С некоторыми из них можно познакомиться, посмотрев следующее видео: