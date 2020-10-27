Любая бытовая техника умеет преподносить неприятные сюрпризы, а та, которая «имеет дело» с продуктами, тем более. Невкусный «душок» — самая распространенная проблема холодильников. Это неприятность, с которой сталкиваются даже хозяйки-чистюли, причем независимо от того, какой возраст у «провинившегося» агрегата. «Благоухать» может как старое, так и только что приобретенное «пищехранилище». Что же делать в этом случае, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике и больше с ним не сталкиваться? Сначала хозяевам надо найти причину «дивных» ароматов, потом постараться быстро ее устранить и не дать портить жизнь в дальнейшем. Чтобы вернуть агрегату былое «свежее дыхание», можно использовать как народные средства, так и специальные препараты, предназначенные для решения именно этой задачи.

Что вызывает неприятный запах?

Появление посторонние ароматов в замкнутом пространстве объяснимо, так как запах быстро въедается в резиновые и пластиковые элементы. Причин возникновения непонятного «амбре» есть много, и только их своевременное, экстренное устранение поможет быстро справиться с проблемой, вызывающей ощутимый дискомфорт.

Проблемы действующих приборов

Такие агрегаты часто начинают «радовать» хозяев. Поэтому сначала надо привести список возможных подозреваемых, так как он поможет быстрее определить источник неприятного запаха. В каждом холодильнике может иметься своя причина, но, скорее всего, она одна из следующих:

Не совсем правильное хранение продуктов. Примеры — открытая посуда с жареным мясом, сырая рыба, чеснок или салаты, где этот полезный овощ является обязательным ингредиентом. Отсутствие регулярной проверки «внутренностей» холодильника. Иногда источником неприятного запаха становится испортившийся продукт, который хорошо «спрятался» от хозяев. Недостаточно качественное прилегание уплотнителей к дверце. В этом случае теплый воздух постоянно проникает внутрь, из-за чего температурный режим меняется, а продукты начинают быстрее портиться. Засорившееся сливное отверстие холодильной камеры. Если дренажная трубка не в состоянии отводить влагу, то эффективность работы агрегата снижается, а результатом становится амбре. Лечат эту «болезнь» с помощью спринцовки с горячей водой. Холодильник перед такой процедурой рекомендуют сначала отключить от электросети.

В проблеме может быть виноват компрессор, который не в состоянии работать на полную мощность, вентилятор, вышедший из строя, или другие проблемы с узлами прибора. Нередко сюрприз преподносят продукты, которые на вид кажется вполне съедобными.

По этой причине регулярная проверка содержимого агрегата и его мытье могут освободить хозяев от поиска ответа на вопрос, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике. Поможет хранение абсолютно всех блюд плотно закрытыми. Например, из кастрюль, сковородок, сотейников перед отправкой в холодильник лучше убирать поварешки, шумовки или ложки.

«Новички», преподносящие сюрприз

Неприятно пахнуть могут новые агрегаты. Например, после хранения в них продукты могут приобрести запах или привкус пластика. В этом случае проблему довольно легко решают. Перед вводом оборудования в эксплуатацию его тщательно промывают одним из простых, подручных средств. После этого поверхности протирают сухой тканью, дверцы оставляют открытыми на несколько часов. Только после длительного проветривания холодильник включают.

Что делать, если непривычный запах обнаружен?

Он не обязательно бьет в нос, на первых порах он может быть почти неуловимым, однако начинать действовать лучше рано, чем поздно. В этом случае необходима чистка и мытье прибора.

Сначала абсолютно все продукты выгружают, затем холодильник выключают и отсоединяют от сети. Извлекают из камер все ящики, полки и контейнеры. Мокрой тряпкой протирают внутренние поверхности холодильника, оттирают прилипшие остатки пищи, прочищают сливное отверстие. После мытья холодильник сразу не закрывают. Его оставляют на некоторое время открытым, для проветривания. Все емкости и полки также моют, вытирают насухо, а затем вставляют на свои места.

Иногда такая операция не помогает, так как запах уже успел впитаться в пластиковые элементы. В этом случае выход один: это использование средств, которые умеют побеждать подобные «невкусности».

Да, «водные процедуры» пахнущему холодильнику помогают не всегда, но регулярное мытье агрегата минимизирует шанс «вкушать чудесные ароматы». Обычные приборы рекомендуют мыть ежемесячно, а технику с функцией NoFrost — трижды в год.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике обычными продуктами?

Устранить проблему, мешающую жить, можно относительно легко, однако все зависит от того, насколько запах успел впитаться. Если на него обратили внимание сразу, то эффект гарантируют даже простые продукты. В противном случае хозяевам придется использовать «тяжелую артиллерию».

Помощь народных рецептов — первый способ, который имеет смысл попробовать, если ЧП обнаружено быстро. Ассортимент спасительных средств довольно широк, но по традиции начинают с того, что не требует путешествия в магазин, что уже есть под рукой. Это обычно-привычные продукты, помогающие избавиться от неприятного запаха в холодильнике с минимумом усилий.

Черный хлеб

Хлебный мякиш — первое спасение, которое можно попробовать использовать при появлении постороннего запаха. Его раскладывают на полки камеры и дверцы. Минус способа — необходимость регулярно заменять кусочки, так как во влажной среде их, с большой долей вероятности, начнет атаковать плесень.

Хозяйственное мыло

Оно есть в любом доме, поэтому может превратиться в скорую помощь «ароматизированному» агрегату. Мылом намыливают губку, затем обрабатывают все поверхности. Полки и емкости удобнее мыть в ванной. После завершения работы холодильник несколько раз промывают водой, протирают сухой тканью и оставляют проветриваться на некоторое время.

Помощь уксуса

Этот продукт является настоящей палочкой-выручалочкой, когда надо победить загрязнения. Эффективен он и в борьбе против неприятного запаха. Первым делом холодильник выключают.

Столовый уксус (9%) разводят в воде, пропорции — 1:1. Полученным раствором тщательно обрабатывают полки, ящики, контейнеры, все поверхности, не забывая об уплотнительных элементах и отверстии для слива воды. После высыхания камеры в нее ставят стакан, наполненный неразбавленным уксусом. Дверцу закрывают и оставляют холодильник в покое на 2 часа. После этого посуду убирают, а прибор держат открытым до тех пор, пока запах уксуса полностью не выветрится.

Последний этап — мытье прибора, но уже чистой водой, и его сушка. Затем в холодильник помещают заранее проверенные продукты.

Использование лимонного сока

Это еще один популярный вариант, так как сок позволяет избавиться от неприятного запаха в холодильнике, но не дышать во время операции парами уксуса. Однако в этом случае используют на чистый продукт, а коктейль — смесь сока с водкой или спиртом, соотношение — 1:10, в пользу спиртного.

Можно взять и простую воду, но в этом случае долю лимонного сока удваивают. Мокрой губкой или тряпкой, смоченной в растворе, протирают все поверхности камеры, все полки, ящики и контейнеры. Все этапы аналогичны использованию уксусного раствора, за исключением стакана с жидкостью. Лимон режут дольками, раскладывают на блюдце и ставят посуду в холодильник. Меняют импровизированный цитрусовый «освежитель», который также может испортиться, регулярно.

Рекомендуемая сода

Производители холодильного оборудования указывают в инструкции, что мыть все поверхности новых агрегатов лучше всего жидкостью с пищевой содой. Оптимальный раствор — 2 столовые ложки на литр воды. После обработки всех поверхностей их снова моют, но уже чистой водой.

Этот продукт является отличным абсорбентом. Чтобы не столкнуться с неприятным запахом снова, содовый порошок насыпают в небольшую емкость, которую ставят на одну из полок холодильника. Примеры — контейнер, в крышке которого проделывают небольшие отверстия, или обычный стакан.

Нашатырный спирт, хлоргексидин

Аммиачный раствор используют в том случае, когда запахи въелись настолько, что более простые продукты помочь не в состоянии. На литр воды берут столовую ложку нашатыря, затем жидкость перемешивают. Раствором также протирают все поверхности, полки, ящики и емкости.

После завершения мытья «внутренности» прибора промывают чистой водой. Поскольку нашатырный спирт сам имеет не очень приятный запах, агрегат оставляют открытым на несколько часов. Перед работой с этим средством лучше перестраховаться — надеть маску и резиновые перчатки.

Практически аналогично применение хлоргексидина. Этот лекарственный препарат можно обнаружить в аптечке. Данный антисептик — еще один способ избавиться от неприятного запаха в холодильнике, а заодно и продезинфицировать его. Разводят хлоргексидин точно так же — одну столовую ложку размешивают в литре воды.

Самодельный поглотитель запаха

Такие товары легко купить, но абсорбирующие элементы можно изготовить самостоятельно. Основой для них является обычная пищевая сода. Еще потребуется английская соль и любое «вкусное» эфирное масло — апельсиновое, лимонное, мятное, розмариновое и т. д. Для работы понадобится глубокая емкость, а также небольшие силиконовые формочки, которые используют для выпекания. Работа включает несколько этапов.

Первым делом тщательно смешивают соду и английскую соль. Каждого компонента берут по 2 стакана. Затем вливают ½ стакана воды, доводят «тесто» до однородной консистенции. Потом в него добавляют последний ингредиент — 10 капель эфироля. Если используют цитрусовое масло, то появившихся пузырьков не опасаются. Готовое ароматное тесто убирают в холодильник. Или делают из него небольшие фигурки с помощью силиконовых формочек. После их затвердевания поглотители запаха раскладывают по полкам холодильника, поближе к задней стенке.

Самодельное средство не отличается большим сроком эксплуатации, поэтому через месяц операцию «Душистое тесто» повторяют.

Если влажная уборка не помогла

Иногда «амбре» остается в холодильнике даже после мытья. В этом случае можно использовать большую «армию» помощников-абсорбентов.

Простые способы

Кроме соды в агрегат можно поместить активированный уголь, чайные пакетики или специи.

Активированный уголь

Это универсальное средство, так как оно подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. При «болезни» холодильника таблетки (например, 1 упаковку) насыпают в небольшую емкость, которую ставят в холодильник. Другое вариант подразумевает использование угля, превращенного в порошок. Однако даже первый, простейший способ поможет избавиться от неприятного запаха в холодильнике.

Приправы

Если окончательно устранить запах не получилось, то на помощь зовут «профессионалов», способных его заглушить, полностью перебить. Одними из самых действенных специй считаются душистые растения. К ним относится базилик, ваниль, гвоздика, корица и анис. Можно использовать и другие пряности, имеющие сильный и приятный аромат.

Использование чайных пакетиков

Это еще один народный рецепт, не требующий абсолютно никаких усилий. В этом случае в холодильник помещают сухие (некоторые экономные хозяева — использованные) пакетики. Мелкая заварка довольно быстро впитает в себя посторонние запахи, к тому же отдаст камере свой легкий аромат.

Другие «помощники»

Приведенный список нельзя назвать впечатляющим. На самом деле, решений гораздо больше.

Небольшие сухие букетики пряных трав — альтернатива сухому чаю. На роль такого ароматизатора подходит укроп, чабрец (тимьян), душица, базилик и эстрагон, сельдерей или петрушка. Ставить в «вазу» пахучие растения не обязательно. Можно сухую траву измельчить, а потом насыпать в маленькие чашечки. Использование натурального молотого кофе. В этом случае свежемолотые зерна можно использовать в качестве абсорбента. Второй способ — изготовление очень крепкого напитка и помещение чашки с горячим кофе в холодильную камеру на 2 часа. Понятно, что холодильник требуется заранее отключить. Кофейная гуща. После процеживания ее равномерно распределяют по блюдцу, затем остужают. В холодильник гущу помещают на ночь, а утром достают. Яблоки — самый доступный вариант. В этом случае плоды просто режут на дольки, а потом раскладывают их по полкам камеры и дверцы. Другие потенциальные кандидаты — сырой картофель, корки граната, наполнитель, предназначенный для кошачьих туалетов (цеолит).

Если выбирать из последних подручных средств лучшие, то, без сомнения, это варианты, не имеющие выраженного, сильного аромата. Оптимален активированный уголь, чайные пакетики, кофе, картофель и яблоки также не заставят холодильник сильно «благоухать».

Еще один незаменимый продукт, который может быть использован в роли абсорбента — поваренная соль. В этом же качестве можно использовать сахар. Специи и пряные растения станут спасением в том случае, если избавиться от раздражающего «душка» ничем другим не удается.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике специальными средствами?

Народные средства способны помочь не всем и не всегда, поскольку в некоторых случаях от неприятного запаха окончательно избавиться не получается. Тогда у хозяев «душисто-запашистого» холодильника остается единственный путь. Это приобретение средства, созданного именно для такой цели. Это специальные препараты для мытья, или избавители от запаха.

Моющие средства

Использование обычных моющих препаратов для камеры, в которой хранятся продукты, чревато нехорошими последствиями, причем как для пищи, так и для здоровья людей. Поэтому при возникновении проблемы приобретают специальные моющие составы, предназначенные именно для обработки холодильников, морозильников и морозильных шкафов.

Примеры — препараты FeedBack, Oro Fix 02012, SmellOff, Top House. Это составы, специально разработанные для мытья агрегатов и устранения запахов. Средства абсолютно безопасны, гипоаллергенны, однако эффективно устраняют и загрязнения, и непривычные ароматы.

Поглотители запахов

Такие средства — более действенная альтернатива домашним абсорбентам, которые бывают бессильны в борьбе с въевшимся запахом. Это поглощающее вещество, которое находится в воздухопроницаемой упаковке круглой либо яйцеобразной формы. Данные абсорбенты помещают на полку или дверцу холодильника.

Главным рабочим веществом таких нейтрализующих средств в большинстве случаев становится гель или силикагель. Есть дисперсные поглотители, где устранением запаха занимается активированный или древесный уголь. Меняют абсорбенты-профи через несколько месяцев. Многие из них не только устраняют запахи, но и служат ароматизаторами.

Очистители-ионизаторы воздуха

Эти небольшие приборы, работающие от батареек, по праву считаются самыми лучшими средствами, которые дают возможность забыть о дискомфорте навсегда. Помимо своей «прямой обязанности» ионизаторы приносят и другую пользу, причем немалую. Они:

нейтрализуют до 90% микроорганизмов, деятельность которых влияет на сроки хранения продуктов;

делают продукты более безопасными, поскольку деактивируют вредные вещества, в первую очередь — пестициды.

Минус этого варианта — необходимость отдать за прибор относительно большую сумму, однако удобство, отсутствие запаха и защита пищи от порчи делает этот недостаток не таким уж существенным.

Естественно, даже один из видов защиты не отменяет регулярный уход за агрегатом, его размораживание и очистку. Хранение салатов и других «пахучих» блюд в плотно закрывающихся контейнерах даст хороший шанс забыть о посторонних запахах. Постоянная проверка продуктов (ставшая правилом) также позволит не допускать повторения такого «дурнопахнущего» сценария.

Как избавиться от неприятного запаха в морозильной камере?

Эта неприятность случается гораздо реже, поскольку экстремально низкая температура гарантирует полную безопасность продуктов. Однако иногда все же случаются форс-мажоры — малоприятный запах (небольшой «душок») появляется в морозилке.

Причины непонятного ЧП

Появление непривычного, «невкусного» аромата может спровоцировать несколько факторов.

Электросеть, работающая с перебоями. Если агрегат довольно часто отключается, то продукты, хранящиеся в нем, постепенно размораживаются. Влага, неизменно скапливающая на дне, впитывает их запах. Некачественная упаковка мясных, рыбных продуктов и полуфабрикатов. Все знают, что только ее герметичность гарантирует сохранность продуктов, но не всегда и не все выполняют требования к хранению. Даже небольшое размораживание частично открытых продуктов неизменно приводит к смешиванию разных запахов, которые потом ощущают хозяева.

Свою лепту способны внести ароматы, витающие в кухне, особенно если в процессе готовки морозильная камера часто открывается. «Лечение» в этом случае аналогичное. После выемки продуктов камеру размораживают, избавляют от воды. Затем поверхности и ящики моют выбранным средством. Поскольку не все полки дают возможность удалить влагу полностью, все элементы не только протирают мягкой сухой тканью, но и дополнительно сушат при открытой дверце.

Как предотвратить появление «амбре» в морозильном отсеке?

Чтобы не сталкиваться с таким явлением в будущем, нужно лишь соблюдать ряд простых правил.

Герметичность упаковок и посуды — условие обязательное. Пакеты не должны иметь прорех, а пластиковые контейнеры — неплотно закрывающихся крышек. Долгое хранение продуктов приводит к значительному снижению их вкусовых свойств, питательной ценности, поэтому забивать камеры «под завязку» не советуют. Нельзя допускать аварийного размораживания сырых овощей, фруктов, продуктов и полуфабрикатов.

Регулярное размораживание морозильной камеры — правило, известное всем. Между упаковками должно оставаться достаточно свободного места. В большей степени это относится к абсолютно разным видам продуктов: нельзя хранить вплотную мороженое, рыбу, мясо и замороженные овощи. Каждому ящику — своя «начинка».

Избавиться от неприятного запаха в холодильнике можно, причем методов борьбы с ним есть довольно много. Если он появился совсем недавно, то с бедой справятся привычные продукты. Когда запах стал стойким, без помощи специальных препаратов рассчитывать на успех уже труднее. Однако гораздо логичнее не допускать появления подобной проблемы. В этом случае поможет своевременный уход за холодильником, правильное обращение с агрегатом и продуктами в нем.

О том, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике, расскажет популярное видео: