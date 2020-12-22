Любая бытовая техника делает жизнь хозяев максимально комфортной или экономит время, выполняя ту работу, которая отнимает у человека значительную часть жизни. В большей степени понятие «незаменимость» относится к кухонным приборам, которые помогают хранить продукты, а также их готовить или разогревать. Такие агрегаты, постоянно «имеющие дело» с едой, постепенно «обрастают жиром». Помимо плиты и духового шкафа эта незавидная «участь» уготована СВЧ-печам, без которых многие люди не могут представить повседневный быт. Но у маленьких «помощниц» есть большая проблема. Даже у аккуратных хозяев этот прибор становится грязным через непродолжительное время эксплуатации, поскольку на внутренних поверхностях его скапливается жир, остатки пищи и т. д. Чтобы печь служила долго, и не преподносила неприятных сюрпризов, надо узнать, чем и как быстро отмыть микроволновку внутри. Способов, как и правил проведения этой операции, существует довольно много.

Микроволновка и регулярные процедуры

Любой бытовой прибор нуждается в очистке, однако тот, который очень часто контактирует с разными продуктами, — вдвойне. В данном случае важен своевременный и корректный уход за микроволновой печью. Чтобы не сталкиваться с проблемами во время разогревания пищи, избежать появления неисправностей, нужно взять за правило после каждого использования протирать ее внутренние поверхности влажной губкой.

Как часто надо чистить СВЧ-печь?

Регулярность процедур даст возможность поддерживать чистоту прибора. Однако частота таких операций — вопрос другой: она в большей степени зависит от интенсивности использования СВЧ-«помощницы». Тщательную очистку прибора рекомендуется проводить еженедельно. В этом случае у владельцев техники убавится забот, потому что все новые загрязнения можно будет без проблем удалить простой водой, даже без помощи чистящих средств.

Но как быстро отмыть микроволновку внутри, если она как-то незаметно успела превратиться в «замарашку»? В этом случае можно использовать популярные народные рецепты, где главными действующими веществами являются продукты, которыми традиционно чистят почти «все и вся». С серьезными загрязнениями способны справиться моющие средства. В эту категорию входят те, что предназначены для посуды, и специальные препараты, разработанные именно для ухода за внутренними поверхностями СВЧ-печей.

Правила чистки и мытья приборов

Прежде чем переходить к рассмотрению вопроса о том, чем и как быстро отмыть микроволновку внутри, надо узнать, как с ней правильно обращаться. Любой способ очистки требует соблюдения общих правил «ухаживания» за прибором. Первое из них — предварительное знакомство с инструкцией производителя. В этом документе указывается, какие средства можно использовать, а каких лучше избегать.

Перед механической чисткой микроволновую печь обязательно отключают от розетки. При использовании любого средства необходимо точно соблюдать пропорции. Этот пункт особенно важен, если для чистки выбирают кислоты. Во время процедуры обязательно нужно извлечь стеклянную подставку, а также пластиковый круг с роликами. Эти элементы печи моют отдельно. При любой степени загрязнения начинают операцию одинаково: чистят верхнюю часть, потом переходят к боковым стенкам. Заканчивают чисткой низа и дверцы. Ткань или губку нужно тщательно выжимать перед каждым этапом чистки. Эта предосторожность убережет прибор от попадания влаги внутрь. Надо следить за тем, чтобы вода или чистящее средство не попало за решетку магнетрона, так как последствием этого «ЧП» может стать короткое замыкание или поломка техники.

Сразу после завершения чистки и мытья микроволновки включать ее запрещается. Время необходимо, чтобы вся оставшаяся влага успела испариться.

«Противопоказания» для СВЧ-печей

Теперь о том, чего делать нельзя, причем это относится к любому материалу и типу покрытия — к нержавеющей стали, эмалированным или керамическим поверхностям.

Использование средств, инструментов с абразивами строго запрещено, так как корпус легко повредить. Для мытья и чистки приборов настоятельно не рекомендуют использовать крошащиеся губки, металлические чистящие изделия.

Слишком агрессивные средства, предназначенные для другой цели, применять нельзя. Идеалом можно считать препараты для микроволновых печей или посуды. Как уже было отмечено, сильно концентрированных продуктов нужно избегать. В первую очередь это относится к уксусу и уксусной эссенции. Оба продукта надо разбавлять. Для эмалированных поверхностей агрегатов они не лучший вариант. Нержавеющей стали противопоказаны любые кислоты.

Как можно избавиться от запаха?

После той же уксусной («эссенциальной») процедуры владельцам бытовых приборов, которые контактируют с продуктами, приходится долго проветривать приборы. Или бороться с неприятным запахом с помощью какого-либо сорбента — измельченных таблеток активированного угля, почти универсальной соды, или соли, молотых зерен кофе. Блюдце с одним из средств оставляют в камере на ночь. Есть и другой способ: в микроволновку помещают емкость с водой и разрезанными лимонными дольками, затем прибор включают на 10 минут.

Как быстро отмыть микроволновку внутри?

Выбор способа борьбы с загрязнениями будет зависеть от того, в каком состоянии находится микроволновая печь. Если загрязнения не слишком серьезны, то помогут самые простые методы. Когда СВЧ-печь не чистили довольно давно, не исключено, что потребуется либо несколько этапов чистки разными продуктами, либо «вмешательство» специальных препаратов. Первый этап перед началом любых «внутренних» манипуляций с прибором — его отключение от сети.

Хозяйственное мыло, моющее средство

Одного из других продуктов в хозяйстве может не оказаться, но это мыло есть практически всегда и у всех. Оно спасает во многих ситуациях, когда надо удалить загрязнения, поэтому способно справиться и с грязнулей-микроволновкой.

Первым делом кусок мыло измельчают при помощи терки (либо просто вспенивают, используя влажную губку). Затем из него и воды смешивают концентрированный раствор, который аналогично вспенивают губкой. Состав наносят на все внутренние поверхности, оставляют на 10 минут.

Потом смесь стирают той же губкой, микроволновку моют, удаляя остатки моющего раствора чистой водой. Затем поверхности протирают сухой тканью — например, салфеткой из микрофибры.

Моющее средство для посуды — возможная замена мылу. Этот способ позволяет затратить минимум времени на приготовление раствора, потому что готовый препарат нужно только развести водой, а затем вспенить. Операция проходит аналогично обработке хозяйственным мылом. Пену (без воды) наносят губкой, оставляют на 10-15 минут, затем стирают, смывают, поверхности протирают сухой тканью.

Жидкость для мытья стекол — третья потенциальная «спасительница» камеры микроволновки от «ожирения». В этом случае марка стеклоочистителя не слишком важна. Средство смешивают с водой, соотношение — 2:1. Затем смачивают губку, отжимают ее и протирают стенки. Сильно засохшие пятна несколько раз смачивают, а спустя 5 минут стирают. После завершения очистки камеру протирают влажной тканью, а потом сухой.

Использование простой воды

Этот способ — обработка паром, поэтому предварительное отключение прибора не требуется. Некоторые современные модели уже имеют такую функцию «отпаривания», но провести чистку самостоятельно тоже не составит труда. В данном случае операция «Парная» имеет несколько этапов.

Сначала в подходящую, огнеупорную емкость наливают воду. Лучше брать не водопроводную «субстанцию», а отфильтрованную или (идеальный вариант) дистиллированную жидкость. Посуду помещают в микроволновку, затем печь включают на максимальную мощность. Время обработки — от 5 до 10 минут, этого срока достаточно для качественной очистки.

После завершения процедуры технику отключают от электрической сети, протирают влажной губкой, собирая размякшие загрязнения, а затем осушают поверхности сухой микрофиброй, или другой мягкой (например, хлопчатобумажной) тканью.

Лимоны или лимонная кислота

Эти продукты отлично справляются с различными загрязнениями внутри любой бытовой техники, которая работает с грязью и водой. Кислота, естественно, более эффективна из-за максимальной концентрации, поэтому ее требуется меньше. Как быстро отмыть микроволновку внутри с помощью таких средств? В этом случае процедура та же, что и в предыдущем рецепте, только вместо обычной воды используется раствор. Если используются фрукты, то сок 2 лимонов смешивают с 200-250 мл воды. Когда решено взять кислоту, ее нужно немного — хватит всего 1 чайной ложка. Альтернативы — грейпфрут, лайм либо апельсин.

Лимонную воду отправляют в микроволновку на 10 минут, печь также должна работать на максимальной мощности. После завершения обработки паром дверцу не открывают, а оставляют раствор «работать» еще 10-15 минут.

Потом емкость с «лимонным напитком» достают, поверхности СВЧ-печи сначала протирают влажной губкой, затем мягкой тканью. Для чистки камеры в труднодоступных местах рекомендуют использовать губку, смоченную в лимонном соке, который использовался при процедуре.

Если жалко так нерационально, «по-варварски» использовать свежие фрукты, то лучше заменить их кожурой цитрусовых: например, апельсиновой или мандариновой. В этом случае результата добиться получится, а хозяева примкнут к армии сторонников безотходного производства. Время работы печи при использовании воды с корками то же — 10 минут.

Уксус

Это еще одна популярная «кислятина», которую применяют для очистки практически всех поверхностей. Единственный недостаток продукта — его резкий, неприятный запах, поэтому после обработки дверцу микроволновой печи оставляют открытой. Уксус для «парилки» используют аналогично, но период работы прибора при такой очистке короче.

В термостойкой емкости готовят раствор, состоящий из 3 столовых ложек уксуса (9%) и 250 мл воды. Ставят посуду в микроволновку, включают ее на 5 минут. После «парной» процедуры дверцу оставляют закрытой на четверть часа.

Поверхности очищают. Когда с первого раза удалить все загрязнения не удалось, чистку повторяют. Некоторые советуют использовать дополнительный ингредиент. Если пятна жира удалить «методом отпаривания» не получилось, они рекомендуют смочить ткань оливковым (любым растительным) маслом, а затем протереть оставшиеся «отметины». В этом есть смысл, так как нередко «подобное удаляют (растворяют) подобным».

Лимонный сок, кислота и уксус — действенные продукты, однако для их частого использования есть ограничение. Если внутренние поверхности СВЧ-печи эмалированные или «нержавеющие», то увлекаться такими процедурами не рекомендуют. В противном случае может пострадать покрытие и металл.

Пищевая сода, уксус + сода

Это еще один продукт, который становится скорой помощью для различных бытовых приборов. Его можно использовать как в «одиночестве», так и в «неподходящей» компании.

Помощь пищевой соды

Для очистки микроволновой печи соду используют точно так же, как и предыдущие средства.

В стакане теплой воды растворяют столовую ложку соды. Переливают раствор в огнеупорную посуду и отправляют в микроволновку, где его нагревают не менее 10 минут.

После завершения процедуры раствор отставляют внутри еще на 15 минут. Потом поверхности протирают.

Использование уксуса и соды

Как быстро отмыть микроволновку внутри, если хочется получить стопроцентный результат? В этом случае можно воспользоваться помощью «знаменитого дуэта» — соды и уксуса. Данный рецепт для СВЧ-печей предусматривает смешивание ингредиентов. В относительно большую посуду выливают столовую ложку уксуса. Затем добавляют соду: 2 такие же ложки. Затем эту смесь разбавляют 2-4 ложками теплой воды.

На поверхности эту «гремучую смесь» наносят небольшой щеткой: например, зубной. Спустя 20 минут ее удаляют салфеткой либо губкой. Некоторые считают, что такое сильнодействующее средство сможет справиться даже с очень старыми пятнами, причем любыми. Другие, напротив, утверждают, что метод абсолютно не работает, так как один компонент просто нейтрализует другой, а на выходе получается вода.

Глицерин, нашатырный спирт + вода

Нашатырь используют по-разному. Первый раствор даст возможность очистить стекло с внешней и внутренней стороны дверцы. До его приготовления надевают перчатки (респиратор), затем в стакан теплой воды добавляют 2 столовые ложки нашатыря. В растворе смачивают ткань, затем протирают стекло. После завершения чистки прибор и комнату хорошо проветривают.

Второе средство позволит надежно защитить от загрязнений главный, «фасадный» элемент любой микроволновки. В этом случае берут меленькую емкость, затем в ней смешивают 30 мл глицерина, чайную ложку воды и 2 капли нашатыря. Получившимся раствором протирают стекло дверцы. Водой или другим разбавленным средством его удалять не нужно. Эта смесь будет препятствовать загрязнению дверцы.

Использование специальных средств

Для любого вида «трудящейся» бытовой техники лучшим выбором считаются готовые препараты, предназначенные именно для их чистки. Такие средства эффективны, но абсолютно безопасны для агрегатов. В этом случае нужно одно — точно следовать инструкции производителя бытовой химии. При выборе препарата рекомендуют прочитать ее внимательно, поскольку надо узнать, подходит ли средство покрытию стенок камеры микроволновой печи.

Если прибор требует «генеральной уборки», или хозяев не воодушевляет «возня» с домашними рецептами, то в этих случаях специальные препараты будут спасением. Например, продукция некоторых производителей давно завоевала популярность. В список «заслуженных» входят средства торговых марок Bon, Filtero, Lion, HG, Sanada Seiko, Topperr, Top House. Жидкости для чистки бытовой техники выпускают компании Bosch и Electrolux.

Профилактические меры

Как быстро отмыть микроволновку внутри? Это получится только в одном случае: если за мини-агрегатом хозяева регулярно ухаживают. Чтобы затрачивать минимум времени и усилий на чистку, хозяевам СВЧ-печи надо взять за правило:

при приготовлении или разогреве блюд использовать дополнительную тарелку, крышку из стекла, либо пластиковый колпак, предназначенный для микроволновок, эти элементы защитят стенки от разбрызгивающегося жира и жидкостей;

устанавливать таймер на минимум, необходимый для приготовления или разогрева, поскольку интенсивное кипение в незакрытой емкости неминуемо приводит к разбрызгиванию жидкости на стенки;

не использовать при приготовлении герметичные упаковки, в этом случае «взрыв» хозяевам гарантирован, способ предотвращения «катастрофы» — несколько проделанных отверстий;

не доставать приготовленную еду сразу же: лучше подождать около 10-15 секунд, чтобы блюдо немного остыло, а значит, перестало «плеваться»;

убирать все загрязнения сразу после приготовления (принятия пищи), не допуская засыхания загрязнений;

ежедневно протирать камеру прибора чуть влажной тканью.

Рекомендации просты, регулярно выполнять их тоже не слишком сложно. Зато владельцам микроволновой печи не придется искать информацию о том, как быстро отмыть микроволновку внутри, а потом заниматься не самой приятной работой.

Чтобы вернуть «былую красоту» прибору, совсем не обязательно приобретать дорогостоящие средства. Чаще всего проблему отмывания «золушек» решают народными методами. Они просты и безопасны: как для незаменимых «помощниц», так и для их владельцев. С одним из ответов на вопрос, как быстро отмыть микроволновку внутри, познакомит следующее видео: