Кухня, как и ванная, относится к помещениям, где отделочные материалы вынуждены «жить» почти в «невыносимых» условиях. Если в комнатах с ванной или кабинкой главным врагом поверхностей становится вездесущая влага, то в них в список угроз добавляются перепады температур, копоть, капельки жира и брызги, «удачно» попадающие на стены. Защитный экран, стеновая панель, фартук — названия одного элемента, который появился не так давно, но быстро превратился в необычайно полезное, незаменимое дополнение. Чтобы установить приспособление, можно пригласить мастера, однако многие отвергают этот вариант из-за «повышенного аппетита» специалиста. Поэтому немалая часть хозяев предпочитает альтернативный путь — самостоятельный монтаж. Если они решились на этот шаг, то следует узнать, как крепить фартук на кухне. Работа не относится к самым простым операциям, но миссия все же выполнима, причем практически для всех хозяев и экранов.

Кухонный фартук: функции и особенности

Кухонный фартук — уязвимый участок стены, который располагается на «передовой» линии кухонного фронта: между столешницей, мойкой, плитой и нижней частью шкафчиков гарнитура. По этой причине данная часть помещения безропотно принимает на себя все «удары судьбы».

Предназначение элемента

В процессе приготовления пищи эта зона подвергается «атакам» кусочков продуктов, сока мяса и фруктов, на материал нападает кипящий жир, бульон и т. д. Спасение появилось: чтобы не пачкалась стеновая отделка, в этом месте устанавливают защитный экран, изготовленный из практичных, но симпатичных материалов.

Главная задача данного элемента интерьера — надежная защита стены, находящейся около мойки, плиты или рабочей поверхности. Однако это не единственная функция данного приспособления: фартук может стать ярким акцентом, если кухонный гарнитур, а также другие элементы интерьера отличает выдержанность. Важное условие — гармония экрана с обстановкой.

Основные требования к нему

Не исключено, что хозяева, интересующиеся, как крепить фартук на кухне, еще незнакомы со стеновыми панелями, и даже не успели выбрать и приобрести изделие. Поэтому сначала надо рассмотреть требования, которым должен соответствовать защитный экран. Для такого простого элемента их существует довольно много.

Стойкость к перепадам температур. Она — необходимое условие, когда фартук «вынужден» существовать напротив плиты, встроенной в гарнитур. Индукционные приборы не нагреваются, поэтому, вроде бы, большой проблемы нет, но в этом случае угрозой остается горячий пар, капли жидкости и раскаленного жира, летящие с кипящих кастрюль и «шипящих» сковородок. Гигиеничность. Это обязательное условие, поскольку любые загрязнения, оставшиеся на фартуке, превращаются в благоприятную среду для плесневого грибка и бактерий. Поэтому материал обязан иметь достаточную плотность, лучший вариант — качественное влагостойкое покрытие. Максимальная простота ухода — требование, которое вытекает из предыдущего. Поверхность экрана не может создавать препятствий для удаления любого вида загрязнений. Чистка должна быть беспроблемной, фартук обязан отличаться стойкостью к бытовой химии. Влагостойкость, а также высокий уровень огнестойкости. Последний жизненно необходим, если стеновая панель будет располагаться в непосредственной близости к горелкам газовой плиты.

«Последняя, но не последняя» составляющая — привлекательность, так как защитный экран, при всех его важных качествах, обязан подходить к гарнитуру, идеально соответствовать дизайну кухни. Долгий срок службы фартука завершает этот перечень. Так как элемент надежно крепится к стене, нередко с помощью отверстий, слишком часто менять эти приспособления многие хозяева не готовы.

Материалы для кухонных фартуков

Ответ на вопрос о том, как крепить фартук на кухне, зависит от того, какой материал для конструкции выбран. Ассортимент достаточно широк: экраном становится кафель, мозаика, стекло, нержавеющая сталь, натуральный, искусственный камень и древесные плиты.

Керамические панели, плитка

Эти изделия — типичная отделка для кухонь и ванных, так как керамика очень легко моется, укладка ее довольно проста. Она не боится влаги, перепадов температур, любых моющих средств, отличается длительным сроком эксплуатации из-за максимальной прочности и неприхотливости. Однако у кафеля тоже есть слабые места. Это швы, в которые попадает влага, поэтому их приходится регулярно чистить, обновлять, защищать антисептическими составами.

Стеклянные экраны — скинали

Эти конструкции максимально удобны, гигиеничны, огнестойки. Данные фартуки делают бесшовными, что значительно упрощает уход за часто пачкающимися элементами. Полотнам, изготовленным из закаленного стекла, не страшны ни влага, ни загрязнения, поскольку идеальная поверхность быстро, «безболезненно» очищается как моющими, так и чистящими средствами. Исключение составляют препараты и инструменты с абразивными частицами. Ими злоупотреблять не рекомендуют.

Считается, что скинали менее прочны, чем изделия из кафеля, однако разбить их все же сложно. Если ЧП произойдет, то осколки не поранят хозяев — они останутся на пленке. Более-менее серьезный недостаток таких фартуков — пятна, потеки, разводы, которые на безукоризненной поверхности будут сразу бросаться в глаза. Но они легко убираются, поэтому неразрешимой проблемой не станут.

Пластиковые фартуки

Полимерных кандидатов на звание материала для защитного экрана есть несколько: в их числе акрил, ABS-пластик, поликарбонат, ПВХ. Такие изделия привлекают приемлемой ценой, которая дает возможность в недалеком будущем заменить надоевший элемент новым. Главное достоинство экранов из пластика — легковесность конструкций, она значительно облегчает монтаж.

Главная претензия к пластиковым экранам — чувствительность материалов к чистящим средствам и перепадам температур. Из-за последней особенности для фартуков, расположенных около газовых плит, важно выбрать материал с минимальным коэффициентом температурного расширения. В этом случае риск разрушения панели снижается.

Искусственный, натуральный камень

Природный материал всегда остается фаворитом, но только если речь не идет о кухонном фартуке. Вертикальная поверхность не самое идеальное место для натурального камня, поэтому в этом случае победителями выходят искусственные материалы. Первое их преимущество — широчайший ассортимент расцветок и текстур изделий.

Акриловый экран — первый подходящий вариант, позволяющий получить беспроблемную, но эффектную конструкцию. Данный материал хорошо очищается, его можно в кратчайшие сроки восстановить, к тому же он не впитывает влагу. Более дорогой кандидат — кварцевый агломерат. Объясняется цена высоким содержанием «натурала» — каменной крошки. Этот материал прочен, внешне трудноотличим от природных камней (гранита, мрамора), легко чистится, равнодушен к влаге и перепадам температур.

«Передники» из ДСП или МДФ

Достаточной прочностью отличаются фартуки из ДСП, однако лучшим вариантом остаются ЛДСП, максимально защищенные от влаги. Некоторое опасение вызывает присутствие в материале потенциально небезопасного формальдегида, однако его доля жестко ограничена, поэтому данный вариант можно рассматривать в качестве кандидатуры, особенно если в кухне установлена «щадящая» техника — электрическая или индукционная плита.

Экраны из панелей МДФ предпочтительнее своих ближайших «родственников», но их тоже лучше не устанавливать, если плита газовая. К их достоинствам относится стойкость к повышенной влажности, к перепадам температур, декоративность. Однако кафелю и стеклу МДФ уступает: как по способности противостоять механическим воздействиям, так и по долговечности. Зато к плюсам обоих видов этих материалов относится легкость монтажа, что важно при самостоятельной установке.

Экраны из нержавеющей стали

Наверное, все знают, что достойных соперников у данного материала попросту не существует, если не принимать во внимание относительную непривлекательность нержавеющей стали. Однако блеск и яркость придется кстати, если помещение оформлено в «холодноватом» стиле — хай-тек, фьюжн, минимализм, кубизм, лофт. Нередко металлические фартуки «соседствуют» с такими же столешницами, плитами, вытяжками, холодильниками.

Материал невероятно прочен, не боится влажности, огнестоек, совершенно не чувствителен к большинству препаратов для чистки, но агрессивной бытовой химии, в состав которой входят кислоты или абразивы, лучше избегать. Недостаток у металла тот же, что и у стекла: на блестящей стали хорошо заметны даже крохотные пятнышки. Но регулярную чистку поверхности все-таки нельзя считать большой жертвой, поэтому «минус» хозяев не останавливает.

Способы фиксации стеновых панелей

Теперь надо разузнать о том, как крепить фартук на кухне. Вариант зависит от материала экрана, поэтому монтаж может быть разным: как максимально простым, так и более сложным. Но в любом случае справиться с ним самостоятельно по силам каждому, кто предпочитает жить по принципу «свое — сделай сам».

Помощь плинтусов для фартука

Такие изделия выпускают двух видов — пластиковые и алюминиевые. Данный способ подойдет для большинства материалов, к тому же он обеспечивает отсутствие любых зазоров. По этой же причине некоторые мастера добавляют еще один этап — обработку герметиком зазора между столешницей и стеной.

Сначала на стыке столешницы и панели устанавливают плинтусы. Если говорить совсем кратко, то монтаж заключается в фиксации монтажной рейки с последующей установкой декоративной планки, которая просто защелкивается. Плинтусы фиксируют на столешнице саморезами, их шаг — около 300 мм. Последний этап — монтаж фартука и установка декоративных элементов.

Монтаж на жидкие гвозди

Это самый простой и быстрый вариант, но монтажный клей подойдет не всем, так как крепить фартук на кухне этим способом лучше только в одном случае: если конструкция имеет небольшой вес или размер. Жидкие гвозди используют для фиксации фартуков из ЛДСП, МДФ и пластика. Но в этом случае необходимо обеспечить одно условие — идеально ровную поверхность. Основание, имеющее покрытие из прочно держащейся плитки, также считается подходящим.

В первую очередь стены подготавливают — обезжиривают, обеспыливают грунтовочным составом, заодно обеспечивая хорошую адгезию (сцепление). Затем на фартук (чаще, потому что удобнее) или на основание наносят клей, элемент прикладывают, фиксируют в таком положении несколько минут. Чтобы предотвратить «съезд» экрана, рекомендуют заранее подготовить подпорки. Подставки делают из реек или профиля.

Установка экрана на рейки

Данная технология позволяет избежать трудоемкой работы, если основание очень далеко от того, чтобы называться идеальным. Такая обрешетка подойдет для фартуков из ДСП, МДФ, панелей, листов пластика или экранов из нержавеющей стали. Деревянный каркас — рейки 100х400 мм или 200х400 мм, но есть альтернатива — металлический профиль.

Направляющие фиксируют на стене саморезами и дюбелями. В этом случае важно проверять обрешетку: необходимо, чтобы все элементы находились в одной плоскости, поэтому тестирование уровнем (отвесом) обязательно. Экран к каркасу крепят саморезами, которые потом прячут, закрывая небольшими декоративными элементами.

Как крепить фартук на кухне?

Первый этап, который не зависит от вида материала, — определение размеров кухонного фартука. Ширину защитного экрана определяет площадь помещения, а также особенности размещения гарнитура и приборов: как сантехнических, так и бытовых. Оптимальный вариант — расположение низа шкафчиков на одном уровне.

Если в оформляемую зону входит вытяжка, которая нередко находится немного выше, то получение точных размеров несколько усложняется. В этом случае потенциальным выходом станет использование другого отделочного материала для маскировки неприглядной «дыры». Примеры — краска либо водонепроницаемые обои.

Как правило, эта подготовительная операция не предвещает особых трудностей. Но лучше заранее узнать правила установки фартуков на кухне.

Если не будут использоваться плинтусы, то расстояние между низом шкафов и столешницей нужно увеличить примерно на 400 мм. В этом случае важно, чтобы верхний и нижний край был скрыт мебелью или плитой (мойкой), поэтому ширину фартука надо сразу увеличить на это расстояние. Оптимальным вариантом, гарантирующим надежную защиту стены, является изделие, полностью лишенное швов.

Лучший метод фиксации защитного экрана — использование плинтуса, так как это идеальный способ, дающий шанс избежать попадания воды на стены. Крепежными элементами могут выступать саморезы, второй претендент для монтажа — силиконовый герметик. Если выбран этот состав, то потребуется малярный скотч, которым защищают столешницу и панель во время засиликонивания.

Монтаж экрана из МДФ

Поскольку этот материал более прочен, водостоек и безопасен, чем любой вид ДСП, то лучше рассмотреть установку именно такого защитного экрана. Хотя технологии практически идентичны. Кроме него, в зависимости от выбранной технологии, для работы потребуются:

жидкие гвозди;

дюбеля, саморезы;

брус для каркаса (100-400 или 200х400 мм).

Самыми популярными способами установки фартуков из МДФ считаются два: использование клеевого состава и монтаж на каркас из бруса.

Помощь жидких гвоздей

Фиксацию на клеевой состав трудно назвать оптимальным выбором, потому что МДФ материал прочный, плотный, а значит, довольно тяжелый. Однако данный вариант все-таки используется. Причина — простота работы.

Листы нарезают согласно измерениям. Затем по периметру и по всей ширине (полосками, зигзагами на расстоянии 200-400 мм) наносят клеевой состав. Панель прижимают к предварительно прогрунтованному, высохшему основанию, удерживают несколько минут, чтобы обеспечить качественное сцепление.

В последнюю очередь фартук фиксируют распорками. Ждать завершения процесса и проверки экрана долго не приходится: для окончательного схватывания жидким гвоздям потребуется от 30 до 45 минут.

Установка на каркас

Если говорить о «почти идеале», то им является данная технология. Причина — гарантия зазора, который нужен для качественной вентиляции. Она даст возможность избежать появления плесени, способна предотвратить деформацию панелей даже спустя несколько лет «тяжкого труда» фартука.

Есть еще несколько моментов, которые необходимо знать.

Тщательная предварительная обработка стен антисептическими пропитками обязательна перед монтажом любых панелей. В противном случае там может «поселиться» плесневый грибок. Если рассматривать вопрос о том, какой вентиляционный зазор лучше оставить, то специалисты считают, что МДФ необходимы как минимум 200 мм. Поэтому оптимальным для каркаса будет брус 200х400 мм. Проводкой занимаются перед изготовлением обрешетки, или во время работы. Провода рекомендуют прятать в гофрированные ПВХ-трубы. Отверстия для розеток вырезают перед монтажом фартука, однако некоторые мастера утверждают, что это можно сделать и после его установки.

Монтаж на каркас немного сложнее. Перед операцией все заготовки качественно (неоднократно) обрабатывают антисептиком.

Поскольку фартуки не отличаются большой шириной, для их фиксации сооружают раму. Расстояние от нее до края фартука составляет 100 мм. Большая площадь — достаточная причина для добавления промежуточных реек. Их крепят с шагом 400-450 мм. К стене все деревянные элементы крепят с помощью дюбелей, для которых сначала сверлят отверстия.

Монтаж экрана начинают с того участка, который располагается «на самом виду». Шляпки саморезов декорируют колпачками, подобранными под цвет фартука. В последнюю очередь занимаются монтажом розеток.

Установка стеклянной панели

Как крепить фартук на кухне, если выбраны скинали? Такая работа производится в последнюю очередь — после завершения отделки, установки гарнитура, монтажа проводки. Сразу надо сказать, что самостоятельная работа возможна только в одном случае: если площадь элементов мала. Стеклянные панели длиной во всю стену, как и угловые элементы, требуют приглашения квалифицированного мастера.

Вариантов фиксации есть три:

Навесной монтаж. Это самый сложный метод, который дает возможность стыковки панелей так, чтобы они выглядели единым целым. Второй плюс «навеса» — отсутствие необходимости «доводить» стену до идеального состояния, потому что между стеклом и основанием остается зазор в 4-5 мм. Использование «липучек». Этот способ очень популярен, когда необходимо зафиксировать зеркало, работает он и с фартуками. Однако требование к основанию довольно жесткое: это его безукоризненность. Силиконовый клей. Этот способ оптимален для небольших изделий.

Какой из способов наиболее популярен? Как ни странно, именно самый сложный, но этому есть простое объяснение. Дом, в котором стены можно назвать «эталонными», — большая редкость. Плюс — отверстия для крепежных элементов, их делают производители. Минус — необходимость делать отверстия под выключатель и/или розетки. Эту операцию некоторые хозяева делают самостоятельно, а люди осторожные предпочитают обращаться к профессионалам.

Первым делом на стене делают разметку под экран. Для крепежных элементов сверлят отверстия диаметром 6 мм: именно такого размера дюбеля, что идут в комплекте скинали. Дюбели забивают в стены. Потом панель вынимают из защитной пленки, насаживают на крепление. В отверстия в стекле вставляют демпферы из силикона. Затем в них устанавливают втулки, имеющие резьбу, вкручивают саморезы.

Слишком усердствовать нельзя: между шляпкой самореза и стеной должно оставаться свободное место. Завершающий этап — маскировка крепежных элементов декоративными колпачками. Если в будущем предполагается добавить подсветку, то в этом случае минимальное расстояние между светильником и стеклом должно составлять 30 мм.

Монтаж пластикового экрана

Пластиковый фартук устанавливают двумя способами: его либо «сажают» на тот же монтажный клей, либо тоже используют обрешетку. Идеала нет: первый вариант требует ровного основания, второй более трудоемок.

Приклеивание экрана

Главное достоинство этой технологии — скорость: работа отнимет 30-60 минут.

Стартует операция традиционно — с разметки стен и нарезки панелей. Этап несколько усложнится, если на пластике есть рисунок или узор. На внутреннюю поверхность элементов наносят жидкие гвозди. Для пластика идеальны полосы, ориентировочное расстояние между ними — около 150 мм.

Панель прижимают к стене, затем фиксируют распорками. После высыхания состава их удаляют.

Установка с помощью обрешетки

В этом случае операция мало отличается от монтажа МДФ. Сначала элементы нарезают. Если площадь экрана велика, то между большими элементами вставляют маленькие, промежуточные. Расстояние между ними должно быть одинаковым.

По периметру точно так же закрепляют раму, но для пластиковых элементов оптимальным материалом станет профиль. В экране отмечают и вырезают отверстия для выключателей и т. д. В металле сверлят отверстия под крепеж, панели фиксируют саморезами, снабженными пресс-шайбами.

Стыки между элементами обрабатывают бесцветным силиконом.

Вопрос, как крепить фартук на кухне, не предполагает, что во время работы возникнут непреодолимые трудности, однако предварительное знакомство с нюансами предстоящей работы не помешает никому. Например, будущим «фартучникам» может оказаться полезным следующее видео: