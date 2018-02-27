Виды покрытий крыш частных домов: 7 вариантов

Какой элемент частного дома моментально бросается в глаза? Да, правильно, это крыша. Потому к ее выбору надо подходить издалека, ведь виды покрытий крыш частных домов столь разнообразны и привлекательны, что по праву могут считаться их визитной карточкой. Красивая крыша — большой плюс, но надо, чтобы она имела и другие, не менее привлекательные, качества: например, долговечность и надежность. Современная строительная индустрия не испытывает недостатка в видах покрытия, то же самое можно сказать и о возведении частных коттеджей. Потому перед владельцами стоит непростая задача — отринуть в сторону метания и определиться с выбором.

Идеальная кровля: ищем и обрящем

Огромное разнообразие покрытий мешает, спору нет. Поэтому надо выделить основные критерии, которые имеют для вас вес. Обратите внимание на следующие пункты:

привлекающий вас дизайн;

срок службы покрытия;

легкость монтажа;

адекватная цена.

Выбором кровли надо заняться еще на стадии проектирования строения, ведь необходимо не только точно рассчитать количество нужных для обустройства крыши материалов, но и учесть нагрузку, которая будет возлагаться на стропильную систему. Еще разные покрытия предполагают небольшие расхождения в «рецептах» приготовления кровельного пирога, что тоже надо намотать на ус.

Как выбирать правильную крышу?

Крыша подбирается с учетом климата местности, где ей уготовано судьбой привлекать восхищенные взоры. Поэтому присмотритесь (или прислушайтесь?) к следующим советам:

В южных регионах, где солнце светит чуть ли не круглый год, важным качеством для кровли является способность противостоять воздействию ультрафиолета. Стабильно высокая температура тоже подойдет не для каждого покрытия. Приморье чревато тем, что на крышу будет оказывать влияние другой «агрессор» — соленый морской воздух. Северные широты знамениты своими снежными зимами, потому здесь на первый план выйдет способность кровли выдерживать огромные пласты белоснежных осадков.

Проект вашей стропильной системы должен учитывать как снеговые нагрузки в данной местности, так и розу ветров.

Алгоритм выбора лучшего покрытия

К сожалению, нет универсального алгоритма, который идеально подходит всем. На что же надо обратить особое внимание?

Материал выбирается с учетом формы крыши. Если она изобилует элементами, имеет склонность к эклектичности, то можно с легким сердцем исключить листовые виды кровли, иначе неправильный выбор обернется буквально гигантским количеством отходов — 30% здесь далеко не предел. Потому в этом случае лучше посоветовать рассмотреть другие варианты — штучные, при таком выборе большое количество материала не вылетит в трубу.

Обращайте внимание на стоимость той или иной кровли. Да, разумная экономия — достоинство, но выбирая самые дешевые материалы, вы ставите крест на долговечности вашей крыши. Также следует помнить, что правильный монтаж является главным условием долгой и счастливой жизни кровли.

Переходим к типам кровельного покрытия

Стройматериалов для украшения и обустройства крыш в последнее время развелось великое множество, потому стоит рассмотреть те, чей успех неизменен. Самыми популярными называют следующие:

Битумная мягкая черепица. Керамическая черепица. Ондулин. Металлочерепица. Фальцевые плиты. Профлист. Шифер.

Вот с каждым материалом из этого списка необходимо познакомиться поближе, чтобы вам не стало мучительно больно из-за неправильного выбора покрытия.

Битумная черепица

Ее можно назвать мечтой дизайнера, потому как ни один другой вид не представлен на рынке столь разнообразным ассортиментом — как расцветок, так и форм. Цены на этот материал также очень разнятся: если 1 кв. м. самых скромных битумных изделий стоит 5 долларов, то стоимость эксклюзивных вариантов легко и непринужденно минует отметку в 40.

Преимуществом этого вида является универсальность, так как отходов после монтажа остается крайне мало. К неоспоримым достоинствам отнесем и отличную звукоизоляцию. Недостатком можно назвать то, что монтируется гибкая черепица на фанерное основание, из-за чего кровельная система несколько вырастет в цене.

Керамическая черепица

Она даже не требует петь себе дифирамбы, ведь ее качества оценили еще в очень давние времена. Она по-настоящему красива, надежна и прочна, не боится влаги — микропоры позволяют крыше «дышать», благодаря чему та имеет возможность не скапливаться, а быстро испаряться. Из недостатков черепицы из глины надо отметить пару существенных минусов — ее увесистость, которая требует усиленных стропильных систем, и почти заоблачную цену.

Ондулин

Экономичный материал, быстро оцененный покупателями. Изготавливается из прессованного картона, который пропитывается битумом. Внешне он очень похож на шифер. Ондулин имеет гамму, поражающую разнообразием. К преимуществам относим надежность и влагоустойчивость, гибкость и пожаробезопасность. Процедура монтажа ондулина тоже неприлично проста.

Металлочерепица

Довольно длительное время металлочерепицу не удается сдвинуть с пьедестала. Она долговечна и успешно противостоит влаге и ультрафиолету, имеет легкий вес, механические повреждения ей тоже не грозят. Считается, что этот материал хорошо подходит как для крыш необычных конфигураций, так и для тех, что имеют приличную площадь.

Среди отрицательных качеств можно отметить необходимость двойной обрешетки и гидроизоляции, так как при ощутимых перепадах температур на внутренней стороне появляется конденсат. В эту же категорию попадает крайне низкая шумоизоляция, поэтому во время дождя спокойно насладиться сном будет затруднительно.

Фальцевые плиты

Фальцевые материалы относятся к категории самых надежных кровельных материалов: места стыков их полностью герметичны, так как скрепляются плиты между собой замками. На изготовление изделий идет тонколистовая оцинкованная сталь. Существуют и плиты, покрытые полимерами. Отличаются материалы большим долголетием, очень легким и быстрым монтажом.

Профлист

Надежность и прочность этого варианта привела к большой востребованности профилированного листа. Он имеет много достоинств, к которым относятся простота монтажа, экологическая чистота и богатая цветовая гамма изделий. Без недостатков тоже не обходится: обязательно нужна гидроизоляция и теплоизоляция, из-за коррозии материал требует немедленного окрашивания срезов, шумоизоляция также не на должном уровне.

Шифер

Из-за своей низкой цены является довольно популярным. Но имеет он и кое-какие достоинства: долговечность, отсутствие боязни огня и влаги, нагрузки выдерживает с честью и успешно противостоит механическим повреждениям. И здесь не обошлось без недостатков, так как со временем края материала начинают крошиться, а в местах, что находятся в тени, могут «обосноваться» лишайники.

Виды покрытий крыш частных домов гораздо разнообразнее, здесь представлена лишь их малая часть, но и среди этого списка можно найти покрытие, которое прослужит вам долгие годы.

Может быть, видео вам поможет найти решение: