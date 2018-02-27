Виды покрытий крыш частных домов: 7 вариантов

Какой элемент частного дома моментально бросается в глаза? Да, правильно, это крыша. Потому к ее выбору надо подходить издалека, ведь виды покрытий крыш частных домов столь разнообразны и привлекательны, что по праву могут считаться их визитной карточкой. Красивая крыша — большой плюс, но надо, чтобы она имела и другие, не менее привлекательные, качества: например, долговечность и надежность. Современная строительная индустрия не испытывает недостатка в видах покрытия, то же самое можно сказать и о возведении частных коттеджей. Потому перед владельцами стоит непростая задача — отринуть в сторону метания и определиться с выбором.
Идеальная кровля: ищем и обрящем
Огромное разнообразие покрытий мешает, спору нет. Поэтому надо выделить основные критерии, которые имеют для вас вес. Обратите внимание на следующие пункты:
- привлекающий вас дизайн;
- срок службы покрытия;
- легкость монтажа;
- адекватная цена.
Выбором кровли надо заняться еще на стадии проектирования строения, ведь необходимо не только точно рассчитать количество нужных для обустройства крыши материалов, но и учесть нагрузку, которая будет возлагаться на стропильную систему. Еще разные покрытия предполагают небольшие расхождения в «рецептах» приготовления кровельного пирога, что тоже надо намотать на ус.
Как выбирать правильную крышу?
Крыша подбирается с учетом климата местности, где ей уготовано судьбой привлекать восхищенные взоры. Поэтому присмотритесь (или прислушайтесь?) к следующим советам:
- В южных регионах, где солнце светит чуть ли не круглый год, важным качеством для кровли является способность противостоять воздействию ультрафиолета. Стабильно высокая температура тоже подойдет не для каждого покрытия.
- Приморье чревато тем, что на крышу будет оказывать влияние другой «агрессор» — соленый морской воздух.
- Северные широты знамениты своими снежными зимами, потому здесь на первый план выйдет способность кровли выдерживать огромные пласты белоснежных осадков.
Проект вашей стропильной системы должен учитывать как снеговые нагрузки в данной местности, так и розу ветров.
Алгоритм выбора лучшего покрытия
К сожалению, нет универсального алгоритма, который идеально подходит всем. На что же надо обратить особое внимание?
Материал выбирается с учетом формы крыши. Если она изобилует элементами, имеет склонность к эклектичности, то можно с легким сердцем исключить листовые виды кровли, иначе неправильный выбор обернется буквально гигантским количеством отходов — 30% здесь далеко не предел. Потому в этом случае лучше посоветовать рассмотреть другие варианты — штучные, при таком выборе большое количество материала не вылетит в трубу.
Обращайте внимание на стоимость той или иной кровли. Да, разумная экономия — достоинство, но выбирая самые дешевые материалы, вы ставите крест на долговечности вашей крыши. Также следует помнить, что правильный монтаж является главным условием долгой и счастливой жизни кровли.
Переходим к типам кровельного покрытия
Стройматериалов для украшения и обустройства крыш в последнее время развелось великое множество, потому стоит рассмотреть те, чей успех неизменен. Самыми популярными называют следующие:
- Битумная мягкая черепица.
- Керамическая черепица.
- Ондулин.
- Металлочерепица.
- Фальцевые плиты.
- Профлист.
- Шифер.
Вот с каждым материалом из этого списка необходимо познакомиться поближе, чтобы вам не стало мучительно больно из-за неправильного выбора покрытия.
Битумная черепица
Ее можно назвать мечтой дизайнера, потому как ни один другой вид не представлен на рынке столь разнообразным ассортиментом — как расцветок, так и форм. Цены на этот материал также очень разнятся: если 1 кв. м. самых скромных битумных изделий стоит 5 долларов, то стоимость эксклюзивных вариантов легко и непринужденно минует отметку в 40.
Преимуществом этого вида является универсальность, так как отходов после монтажа остается крайне мало. К неоспоримым достоинствам отнесем и отличную звукоизоляцию. Недостатком можно назвать то, что монтируется гибкая черепица на фанерное основание, из-за чего кровельная система несколько вырастет в цене.
Керамическая черепица
Она даже не требует петь себе дифирамбы, ведь ее качества оценили еще в очень давние времена. Она по-настоящему красива, надежна и прочна, не боится влаги — микропоры позволяют крыше «дышать», благодаря чему та имеет возможность не скапливаться, а быстро испаряться. Из недостатков черепицы из глины надо отметить пару существенных минусов — ее увесистость, которая требует усиленных стропильных систем, и почти заоблачную цену.
Ондулин
Экономичный материал, быстро оцененный покупателями. Изготавливается из прессованного картона, который пропитывается битумом. Внешне он очень похож на шифер. Ондулин имеет гамму, поражающую разнообразием. К преимуществам относим надежность и влагоустойчивость, гибкость и пожаробезопасность. Процедура монтажа ондулина тоже неприлично проста.
Металлочерепица
Довольно длительное время металлочерепицу не удается сдвинуть с пьедестала. Она долговечна и успешно противостоит влаге и ультрафиолету, имеет легкий вес, механические повреждения ей тоже не грозят. Считается, что этот материал хорошо подходит как для крыш необычных конфигураций, так и для тех, что имеют приличную площадь.
Среди отрицательных качеств можно отметить необходимость двойной обрешетки и гидроизоляции, так как при ощутимых перепадах температур на внутренней стороне появляется конденсат. В эту же категорию попадает крайне низкая шумоизоляция, поэтому во время дождя спокойно насладиться сном будет затруднительно.
Фальцевые плиты
Фальцевые материалы относятся к категории самых надежных кровельных материалов: места стыков их полностью герметичны, так как скрепляются плиты между собой замками. На изготовление изделий идет тонколистовая оцинкованная сталь. Существуют и плиты, покрытые полимерами. Отличаются материалы большим долголетием, очень легким и быстрым монтажом.
Профлист
Надежность и прочность этого варианта привела к большой востребованности профилированного листа. Он имеет много достоинств, к которым относятся простота монтажа, экологическая чистота и богатая цветовая гамма изделий. Без недостатков тоже не обходится: обязательно нужна гидроизоляция и теплоизоляция, из-за коррозии материал требует немедленного окрашивания срезов, шумоизоляция также не на должном уровне.
Шифер
Из-за своей низкой цены является довольно популярным. Но имеет он и кое-какие достоинства: долговечность, отсутствие боязни огня и влаги, нагрузки выдерживает с честью и успешно противостоит механическим повреждениям. И здесь не обошлось без недостатков, так как со временем края материала начинают крошиться, а в местах, что находятся в тени, могут «обосноваться» лишайники.
Виды покрытий крыш частных домов гораздо разнообразнее, здесь представлена лишь их малая часть, но и среди этого списка можно найти покрытие, которое прослужит вам долгие годы.
Может быть, видео вам поможет найти решение: