Виды мансардных крыш частных домов: выбор велик

Редкий человек, задумавшийся о строительстве собственного жилья, не сталкивается с необходимостью строжайшей экономии. Да, хочется, чтобы дом был очень функциональным, комфортабельным, но не совсем похожим на другие. Но в то же время лишние финансовые затраты мало кого могут сильно обрадовать. На чем же можно сэкономить? Вот тут-то на первый план и выходят героини этой статьи, получившие известность в далеком XVII веке. Именно разнообразные виды мансардных крыш частных домов позволят застройщику не выйти за рамки бюджета, но получить при этом весьма оригинальный и относительно просторный дом.

Мансардные крыши: сильные и слабые стороны

К сожалению, нет конструкций, которые подошли бы абсолютно всем, поэтому перед началом проектировки здания лучше познакомиться с этими видами крыш поближе. Начнем с привлекательных сторон этих сооружений:

облагороженный чердак превращается в полноценную жилплощадь;

уменьшается площадь участка, что необходима для постройки;

возможно обустройство с минимальными временными затратами;

экстерьер жилища приобретает оригинальные, а зачастую и неповторимые черты;

теплопотери через крышу минимизируются, что сулит приличную экономию;

такие виды крыши подвластны хозяину, хоть сколько-нибудь знакомому с правилами строительства;

если дом уже заселен, работы можно выполнить без «эвакуации» жильцов.

Продолжим перечнем относительных недостатков:

потеря полезной площади из-за скошенности потолков;

сложность проектирования;

необходима серьезная гидро- и теплоизоляция;

дороговизна мансардных окон;

скапливание на них снега зимой.

Если последние пункты не испугали вас до икоты, то мансардные крыши будут жить с вами долго и счастливо. Значит, можно перейти к знакомству с видами мансардных конструкций.

Мансардные крыши: выбор есть для всех

Прежде надо отметить, что некоторые типы из дальнейшего списка имеют кое-какие ограничения при строительстве таких сооружений. Например, это относится к крышам, уклон которых минимален: в этом случае стены придется сделать чересчур высокими, что не позволит сильно выгадать в финансовом плане.

Односкатные крыши

Самый незамысловатый вариант, который используется нечасто, например, при строительстве дач, коттеджей, гаражей или хозяйственных построек. Недостатком их считается ограниченность пространства такой мансарды, так что впору задуматься о целесообразности этого решения.

Двухскатные крыши

Этот вид достаточно популярен, потому как позволяет сделать по окну во фронтонах, что избавляет хозяев от «возни» с окнами в скатах, если экономия финансов приоритетна. Части крыши, соединяющиеся коньком и опирающиеся на стены, могут быть не только симметричными, но и разными, что придаст строению довольно интересный облик. Эти крыши и функциональны, и легки для монтажа.

Ломаные крыши

Самый совершенный вариант для мансардного помещения, потому что позволяет значительно увеличить его полезную площадь. Конструкция точно так же состоит из двух скатов, только они имеют интересный излом, превращающий каждый из них в две части с разным уклоном, что дает возможность удвоить число окон во фронтонах.

Если ваш дом уже построен, то ломаная крыша — ваш вариант, ведь не всегда фундамент может позволить безболезненно возвести еще один полноценный этаж, а такая легкая мансарда не создаст непомерной нагрузки на него.

Четырехскатные крыши

Вальмовая крыша

Такая конструкция тоже хороша для мансарды, но есть и некоторые моменты, затрудняющие работы, если вы решили делать сооружение самостоятельно. У них нет фронтонов, поэтому для иллюминации мансарды окна приходится делать либо после сооружения для них дополнительных фронтонов, либо остановиться на требовательных мансардных наклонных, что само по себе и трудоемко, и достаточно затратно. Скорее всего, такая крыша потребует приглашения специалистов.

Полувальмовая крыша

Этот вариант предпочтительнее предыдущего, он приспособлен как раз для мансардных этажей: урезанные треугольные скаты способствуют появлению фронтонов, в которых без труда можно сделать полноценные окна. Если говорить о внутренних помещениях, то разницы между двускатной и вальмовой крышей практически нет, да и технология сооружения почти идентична.

Шатровые крыши

Шатровая крыша так же, как и вальмовая, не может считаться идеальным решением для мансарды, так как ее отличие от второй состоит лишь в том, что все скаты по форме здесь являются равнобедренными треугольниками, что тоже делает невозможным размещение обычных окон с подоконниками.

Комбинированные крыши

Можно сказать, что это вариант, который крайне сложен и потребует значительных финансовых вливаний. Зато ваша крыша будет уникальной диковинкой, поражающей всех, кто удостоиться чести ее лицезреть. Такие конструкции могут вбирать в себя все виды, которые перечислены выше. И эта эклектичность позволяет создавать весьма нестандартные сооружения.

Зато у таких крыш есть слабое звено: разнообразие их составляющих, изгибов и стыков может легко привести к печальным последствиям — к порче кровли и ее протеканию. Потому такие «хоромы» требуют филигранной работы и дорогих материалов.

Многощипцовые крыши

Эта конструкция считается чемпионом мира по сложности воплощения идеи. Но находятся люди, которые не пасуют и перед такой непростой задачей. Сверху такая крыша напоминает крест, и отличается она большим количеством ендов и ребер, что накладывает на проектировщиков огромную ответственность — стропильная система бывает настолько сложна, что требует как повышенной точности, так и почти запредельной внимательности.

Ярусные варианты мансардных крыш

Такие типы зависят от проекта и от предпочтений будущих жильцов. Самые распространенные — одноуровневые и двухуровневые.

Одноуровневые

Оптимальным вариантом для мансарды является одноярусное сооружение, так как относительно простая стропильная система не предполагает особо сложных расчетов. Существует 3 разновидности данных мансард, с двумя из которых вы уже знакомы:

двускатная крыша;

ломаная крыша;

крыша с выносными консолями.

Третий вариант самый трудоемкий, однако он способствует образованию довольно просторной комнаты, навес же, образующийся за счет «поехавшей» крыши, можно использовать для сооружения веранды или гаража.

Двухуровневые

Двухъярусная мансарда имеет сразу две комнатки, располагающиеся одна над другой. Вариант этот довольно привлекательный, но для осуществления такого проекта необходимы опоры смешанного типа.

Все виды мансардных крыш частных домов находят своих хозяев, ведь из этих вариантов легко можно выбрать тот единственный, что станет для вас наилучшим решением. Наградой вам станет оригинальный вид дома, а также его площадь, увеличившаяся почти волшебным образом.

Как могут выглядеть мансарды изнутри, вы можете увидеть здесь: