Жители тех регионов, в которых зимы по-прежнему снежные и холодные, не понаслышке знакомы с большой проблемой. Это внезапный сход лавины с крыши дома. Такое «стихийное» бедствие не только напрямую угрожает жизни хозяев, но и может нанести ощутимый материальный ущерб. Чтобы обезопасить себя и других от неприятного снежного сюрприза, необходимо оборудовать снегозадержание на крыше. Предназначение этих приспособлений понятно из названия: они обязаны сдерживать толщу снега, который скапливается на крыше всю зиму. Такие конструкции называют снегозадержателями, снегобарьерами, снегорезами, снегостопорами или снегоупорами. Чтобы выбрать наиболее эффективные приспособления, надо узнать о каждом из них максимум информации.

Функции снегозадержателей

Для снегозадержания на крыше изобрели специальные конструкции, которые не позволяют снегу сходить с крыши одним пластом. Некоторые хозяева считают, что снегозадержатели — фиксаторы, которые абсолютно не нужны, однако такое мнение в корне ошибочно.

Эти системы устанавливают почти на все виды крыш, исключение всего одно: это плоские конструкции, не имеющие скатов. Благодаря сдерживанию всей массы снега ни владельцам, ни прохожим не приходится думать о своей безопасности. С началом весны грозная снежная шапка, взятая в плен, тоже не двигается с места: она начинает постепенно подтаивать, а вода «мирно» устремляется к водостокам.

Сейчас существует несколько видов эффективных систем, гарантирующих снегозадержание на крыше. Такие приспособления приобретают отдельно или в то же время, когда покупают кровельный материал. Именно он определяет выбор разновидности снегобарьеров. Не менее важные факторы — количество осадков в местности, угол наклона скатов.

Снегозадержание на крыше: типы устройств

Существует большое количество названий таких приспособлений. Причина такой многоназванности — разные конструктивные решения снегозадержателей. Например, одни обеспечивают сход небольших партий снега, разрезая лавину на небольшие сегменты, другие, наоборот, надежно блокируют весь пласт. Несмотря на несколько разнящиеся функции, все устройства выполняют одну работу — сдерживают снежную мини-лавину. Есть четыре основных вида защиты от снега людей и вещей.

Пластинчатые

Им дали и другое название — уголковые. Оно более точное, так как в этой конструкции «принимают участие» полосы стального листа, которые согнуты уголком. В этом случае снегозадержатели чаще изготавливают из того же материала, что и кровля дома. Пластинчатые обычно блокираторы устанавливают там, где уложена металлочерепица либо профнастил.

Элементы фиксируют параллельно карнизу, шаг снегозадержателей — две или три волны кровельного материала. Минимальное количество рядов — 2, однако если угол наклона скатов очень большой, добавляют еще один ряд. Расстояние между ними — 100-150 см, но это правило соблюдают не всегда. Фиксируют пластинчатые барьеры к верхней волне профнастила или черепицы соответствующими (для металла) саморезами.

Минус пластинчатых приспособлений — не слишком большая прочность. По этой причине они подойдут для регионов с небольшим количеством снега. Плюс конструкций — низкая цена. Другое достоинство — простота самостоятельного изготовления. Сделать полосы и согнуть их можно с помощью всего двух инструментов — ножниц по металлу и киянки. Нередко пластины делают из листов, уже бывших в употреблении. Таким материалам нужна предварительная зачистка и последующее нанесение краски.

Решетчатые

Эти снегозадержатели могут выполнять сразу две работы: сдерживать массу и разрезать ее. Все зависит лишь от того, какой размер отверстий в решетках. Если элементы сделаны из арматурного прута, оцинкованной проволоки либо из стального профиля, то снег небольшими партиями сможет проходить через ее ячейки. Лист железа с маленькими отверстиями (10-12 мм) будет только барьером.

Фиксируют это снегозадержание на крыше с помощью металлических оцинкованных кронштейнов и кровельных саморезов, их размеры — 8х60 мм. Высота решеток зависит только от снежного покрова, его толщины. Местности с большим количеством осадков — причина для установки надежных элементов (до 20 см). Если снега выпадает немного, то будет достаточно 5-10 см. Цена конструкции как раз и зависит от размеров: чем они больше, тем дороже обойдутся модели.

Так как решетки-сетки не самые надежные приспособления, производители чаще предлагают металлические листы с отверстиями. Чем больше толщина материала, тем он прочнее, поэтому при выборе изделия этот показатель считают самым важным. Монтируют решетчатое снегозадержание на крыше только в один ряд. Установка с шагом (максимум 30 см) возможна лишь в одном случае: если выпадает минимум осадков. Тип кровли и угол наклона скатов в этом случае роли не играет.

Точечные

Их другое название — бугели. Эти небольшие аксессуары не способны сдержать сильный снежный натиск, поэтому чаще их устанавливают или в качестве дополнительной защиты для других видов снегозадержателей, или в роли основных защитников на крышах с мягкой кровлей. Она имеет шероховатую поверхность, поэтому сама успешно выполняет блокировку лавины. При минимальном уклоне скатов необходимости в барьерах вовсе нет.

Монтируют бугели в шахматном порядке. Расстояние между элементами составляет 50-70 см. Отличие от остальных видов снегозадержания в том, что эти «точки» обычно монтируют во время укладки кровли. Классический бугель — металлическая полоса, согнутая в треугольник, имеющий длинную «ножку». Именно с ее помощью точечные снегозадержатели фиксируют на обрешетке. Сначала крепят элемент, потом сверху укладывают кровельный материал. Цель такой последовательности — защита крыши от протечек.

Есть 2 способа фиксации бугелей — саморезами к обрешетке или на клей. Первый вариант используют для металлических моделей, второй — для легких изделий из поликарбоната. Сначала очищают место монтажа, затем наносят клеевой состав на нижнюю часть пластикового элемента и сразу прижимают его к кровле. Спустя несколько минут поликарбонат надежно фиксируется. При установке обычных бугелей на уже готовую кровлю предварительно сверлят отверстия для саморезов.

Трубчатые

Ведущая роль в этих конструкциях отводится трубам, а в качестве надежного их крепежа используются несколько стальных кронштейнов-уголков, которые крепят на крыше. В вертикальной полке каждого элемента есть два отверстия, через которые проходят трубы. В горизонтальной — отверстия для крепежей. Сечение труб может быть разным (круглым, овальным), диаметр — от 15 до 30 мм. Максимальная высота всей конструкции — 15 см.

Прочность изделий зависит от нескольких параметров. Например, оптимальное расстояние между кровлей и нижней трубой равняется 3 см, между горизонтальными конструкциями — от 8 до 10 см. Трубчатое снегозадержание на крыше довольно эффективно в тех случаях, когда угол наклона скатов приближается к 60°. Вид кровельного материала значения не имеет. Предназначение этих моделей — разрезание снежного пласта, они дают возможность пропускать только небольшие, неопасные слои.

Эти модели универсалы: они подходят к любому типу кровли. Устанавливают трубчатые приспособления чаще в один сплошной ряд параллельно карнизу. Если толщина снегового покрова в регионе достаточно велика, то снегозадержатели монтируют в два ряда. Промежуток между ними составляет 100-200 см. Для фиксации изделий на крыше также используют саморезы для кровли (8х60 мм). Из-за большого веса конструкции, изготовленной из оцинкованного металла, нижний ряд располагают на некотором расстоянии от свеса (40-50 см).

Снегозадержание на крыше: монтаж и его особенности

Если принимать во внимание рекомендации специалистов, то лучше снегозадержатели устанавливать во время укладки кровли. Иногда защита необходима по всему периметру, но в некоторых случаях хозяева решают расположить барьеры только в самых уязвимых местах. К ним относится:

участок над автомобильной парковкой;

балконы и мансардные окна;

пешеходные дорожки.

Конкретное место монтажа подбирают, учитывая, что снежная лавина, которая отправляется в «путешествие» с крыши (наклон 45°), останавливается на определенном участке. Чаще он находится в 50-150 см от свеса. Снегозадержание на крыше устанавливают на расстоянии 50-80 см от него. Защитные конструкции на самом свесе не устанавливают, исключением может стать стропильная система, сформировавшая его.

Снегозадержатели и металлочерепица

Это альтернатива натуральному материалу относится к самым популярным кровельным покрытиям. Однако гладкая поверхность, быстрая реакция на малейшие перепады температур приводит к тому, что снежные лавины неумолимо съезжают вниз. В этом случае остановить «стихию» может только монтаж барьера. Для металлической черепицы подойдут следующие конструкции:

пластинчатые;

решетчатые;

трубчатые.

Пластинчатое снегозадержание на крыше подойдет только там, где зимы малоснежные. В других регионах выбирать придется решетчатые либо трубчатые приспособления.

Монтаж этих моделей на металлочерепицу выглядит так:

После определения оптимального места для снегозадержателей, на участок наносят разметку. Там, где планируют фиксировать кронштейны, обрешетку предварительно усиливают дополнительным брусом. Собирают комплект, но болты крепко не затягивают. Укладывают кровельный материал, затем в нижней волне (где она прилегает к обрешетке) сверлят отверстия. Их уплотняют резиновыми прокладками. Кронштейны фиксируют на кровле саморезами. Чем больше уклон ската, тем меньше шаг кронштейнов. Оптимально расстояние 50 см. В кронштейны устанавливают трубы. При монтаже решетчатых конструкций секции соединяют друг с другом.

Идеально закрепление барьеров над несущей стеной. Если их фиксируют над мансардным окном, то усиление обрешетки около него не только рекомендовано: оно обязательно.

Снегобарьер и профнастил

Этот материал обладает такими же характеристиками, как металлическая черепица, но в этом случае речь идет не только о безопасности. Снег, растаявший днем, превращается в лед, который способен оцарапать металл. Результат — появление дефектов, грозящих коррозией металла. На такой кровле возможна установка трех конструкций: пластинчатой, решетчатой либо трубчатой. Последняя кандидатка — фаворитка.

Монтаж профнастила почти не отличается от установки снегозащиты на металлочерепицу. Конструкцию крепят к усиленной обрешетке через кровельный материал. После высверливания отверстий их уплотняют резиновыми атмосферостойкими прокладками. Крепления размещают там, где профнастил касается обрешетки. Если делать иначе, то листы могут вскоре деформироваться.

Если фиксацию конструкций проводят на уже эксплуатируемой крыше, то часть настила обязательно демонтируют для укрепления обрешетки. Сравнительно легкие пластинчатые барьеры можно крепить на верхних элементах кровли, для них усиление обрешетки не требуется. Шаг крепежей этих конструкций — одна волна.

Защита от лавины и фальцевая кровля

Снегозадержание на крышах с таким покрытием подразумевает использование только двух видов барьеров — решетчатых или трубчатых конструкций. Установка изделий аналогична, отличается только вид кронштейнов, а значит, и способ их монтажа. Их фиксируют на фальце. Плюс такого варианта — гарантия полной герметичности кровли. В этом случае используют специальные зажимы.

Его надевают на фальц, затем в зажиме делают несколько отверстий: чаще два, но иногда сверлят три. Кронштейны крепят на крыше, используя болтовые соединения.

Плюсы такого метода — отсутствие необходимость в усилении обрешетки, возможность быстрого монтажа на готовую крышу. Снегозащита получается надежной, так как кронштейны можно устанавливать на каждом фальце, однако шаг в большей степени зависит от уклона крыши.

Конструкции для фальцевой снегозащиты делают не только из оцинкованной стали, но и из меди. Последние изделия продаются не в комплекте, а штучно. Причина такой «розницы» — высокая цена, соответствующая стоимости самой фальцевой кровли.

Снегозадержание и мягкое покрытие

Мягкая кровля — материал необычный, поэтому он требует особого отношения. Максимально возможный уклон скатов такой крыши составляет всего 15°, поэтому вероятность схода снежной лавины исключается. Трубчатый вид снегозадержания в этом случае используют крайне редко. Благодаря каменной крошке осадки задерживаются на крыше «по собственному желанию».

Обрешетку для мягкого покрытия делают сплошной, из влагостойкой фанеры, по этой причине она не нуждается в усилении. Очень часто хозяева используют точечные элементы-бугели, в виде исключения из правил — трубчатые приспособления. Снегоуловители устанавливают во время монтажа мягкой кровли. Сам процесс фиксации бугелей тоже не обещает особых трудностей:

«Треугольники с ножкой» размещают в шахматном порядке. Шаг элементов — 50-70 см. Каждый бугель фиксируют так, чтобы крепежную пластину смог потом скрыть лист мягкого покрытия. Всю треугольную часть оставляют на виду. Снегозадержатели фиксируют саморезами.

Если мягкая кровля уже уложена, то монтируют бугели сверху, крепят к обрешетке сквозь покрытие. В этом случае тоже необходимы резиновые предохранительные прокладки для отверстий.

Типичные ошибки при монтаже

Погрешности, допускаемые при установке снегозадержания на крыше, приводят к печальным последствиям. Поэтому необходимо рассмотреть те ошибки, что встречаются чаще всего.

Не выдерживают кронштейны

Эти элементы могут сорваться из-за нескольких причин. В таком явлении обычно виноваты:

некорректно произведенные расчеты;

некачественный монтаж снегозадержания;

непродуманное, неверное расположение снегобарьеров;

экономия вопреки здравому смыслу — недостаточное количество линий защиты.

Профнастил и металлочерепица не относятся к прочным кровельным материалам, поэтому усиление обрешетки — этап, пропускать который нельзя. Тонкий металл не в состоянии выдержать давление, оказываемое на защитные конструкции скопившейся массой снега.

Появляются протечки

Герметичные резиновые прокладки, устанавливаемые в местах креплений, со временем теряют свои первоначальные свойства, поэтому влага получает возможность попасть в частично открытые отверстия. Чтобы избежать «мокрых неприятностей», лучше предусмотреть этот вариант:

помимо прокладок использовать морозостойкий герметик;

установить один ряд снегозадержателей точно над несущей стеной;

стараться сильно не пережимать прокладки при монтаже конструкции;

если есть возможность, выбрать для установки бугельную систему снегозадержания.

Последний пункт все же относится к мягкой кровле, другим покрытиям он не подойдет.

Вылетают трубы

Такая ситуация может возникнуть, когда край трубы находится на минимальном расстоянии от крайнего кронштейна. В этом случае неравномерность нагрузки становится причиной сдвигания кронштейна, нередко довольно значительного. Этого расстояния хватает трубе для срыва с крепления. Чтобы обезопасить себя от таких последствий, необходимо монтировать конструкции так, чтобы профиль выступал за пределы кронштейнов на 15-30 см.

Снег прорывает оборону

Вина за такое развитие событий лежит на недостаточно надежном креплении решеток и труб к кронштейнам. Другая ошибка — плохая фиксация опор к кровельному покрытию. Чтобы в дальнейшем не возникло никаких форс-мажорных ситуаций, необходимо тщательно следить за качеством монтажа — за соединением абсолютно всех элементов конструкции.

Самая распространенная ошибка — недостаточное количество снегозадержателей. В таком случае на каждый элемент системы приходится максимальное (запредельное) давление. Первыми слабыми звеньями становятся крайние кронштейны. После их повреждения неизбежно (рано или поздно) начинается «цепная реакция».

Снегозадержание на крыше — приспособления, требующие регулярной проверки всех соединений. После монтажа их нужно проверять каждый квартал, затем можно проводить серьезную ревизию раз в полгода-год. Такие действия позволят минимизировать риск любого возможного ЧП.

Следующее видео рассказывает о нюансах монтажа снегозащиты: