Протечка кровли: самостоятельное решение серьезной проблемы

Протечка кровли — очень неприятное явление, с которым могут столкнуться практически все: хозяева квартир и домов, владельцы старого жилья и собственники нового. Проблема серьезна, так как жить в подобном здании невозможно. Вода, проникшая под кровельный материал, портит отделочные материалы, мебель, наносит огромный урон несущим конструкциям. Меры надо принимать без промедления, так как не исключено, что в мокром доме или квартире вскоре появится плесневый грибок, бороться с которым будет очень сложно. Кроме того, влага, попавшая в проводку, может спровоцировать короткое замыкание и пожар. Самое худшее из последствий для частного дома — разрушение каркаса крыши.

Протечка кровли и ее причины

Если протечка кровли обнаружилась в многоквартирном доме, то решать возникшую проблему обязаны сотрудники коммунальных служб. Владельцы частных домов с «пожилой» крышей должны справиться с ней самостоятельно, но сначала им необходимо выяснить, что именно вызвало неприятную и опасную ситуацию. Чаще это разгерметизация покрытия, но иногда дело, наоборот, в избыточной герметичности.

Разновидности бедствий

Протечки бывают нескольких видов.

Дождевые — ливневые. В этом случае вода появляется на потолке во время дождя или после него. В этом случае надо точно определить проблемный участок, а потом отремонтировать его. Мерцающие. Эти протечки появляются из-за микротрещин в кровельном материале. Влага собирается внутри постепенно. Когда утеплитель сильно намокает, вода просачивается сквозь перекрытие и появляется на потолке. Снеговые. Они дают о себе знать в то время, когда осадки, лежащие на крыше, начинают таять. Даже водосборник не всегда может спасти от протечек: если в трубах или желобах замерз лед, то талая вода будет искать лазейку. Ей и станет самое слабое место кровли. Конденсатные. Этот вид протечек может появиться в любую погоду. Причины — некорректно организованная вентиляция, отсутствие пароизоляции под кровлей. В этом случае под ней собирается конденсат. Из-за переизбытка влаги сначала намокает теплоизоляционный материал, потом вода атакует перекрытие.

Зимой протечка кровли может быть вызвана перепадами температур. Это характерно для частых оттепелей и похолодания, следующего за ними. Лед, который тает на крыше, рано или поздно найдет слабое место, поэтому вода проникнет в дом.

Причины протечек

В этот список входят и ошибки при строительстве, и неблагоприятные факторы. Причиной протечки может быть:

некачественный кровельный материал;

превышение допустимых нагрузок на покрытие;

нарушения, допущенные при монтаже кровельного пирога;

потеря эластичности материалом из-за перепадов температуры;

механические повреждения покрытия, например, при чистке крыши от снега.

Протечка может быть и вполне объяснима: в ней иногда виноват сильно изношенный кровельный материал, срок эксплуатации которого подошел к концу. Ремонт в этом случае не выход: хозяевам предстоит демонтаж старого и укладка нового кровельного покрытия.

В частном доме с недавно уложенной кровлей частая причина протекающей крыши — нарушение технологии монтажа. В этом случае возмещением ущерба и ремонтом должна заниматься компания, выполнявшая укладку. Если все работы хозяева выполняли своими силами, либо крыша давно эксплуатируется, то поиск проблемных участков и исправление ложится на их плечи.

Протечка кровли: как обнаружить проблемный участок?

Самая сложная задача для хозяев — найти место локализации. Даже дождевые протечки не гарантия, что оно обнаружится легко. Дефект покрытия может быть на одном участке, а место протечки в другом — там, где прохудился один из элементов кровельного пирога. Чаще проблема кроется в дефектах гидроизоляционного слоя.

Этапы «исследовательской работы»

Первым делом хозяева тщательно обследуют чердак. На этом этапе они оценивают состояние все конструкций — гидроизоляции, стропильной системы и перекрытия-потолка. Обязательно убеждаются в целостности электропроводки.

Следующий шаг — проверка кровли. Здесь обращают внимание на потенциально слабые места кровли.

Листовое покрытие требует осмотра соединений всех элементов. Например, для фальцевой кровли именно фальцы являются самым уязвимым местом. Причины — износ либо невысокое качество материала. Симптомы непорядка с мягкой черепицей — вздутия, расслоение, разрывы. Особого внимания требуют участки, на которых появился плесневый грибок или мох. Слабые места у двускатных крыш — ендовы, фартуки дымоходов и мансардные окна. Любое покрытие требует проверки примыкания материала к конструкциям кровли. Дефекты на плоском кровельном покрытии могут выдавать трещины или вздутия.

Проблема может крыться и в системе водостока. Засориться способна как труба, так и сливная воронка. После проверки всех слабых мест неторопливо обследуют всю площадь покрытия.

Что делать если дефекты не обнаружились?

Иногда исследование не приносит результатов. Что предпринять, если протечка кровли превратилась в большую проблему, а виноватых найти не получается? Решение у такой задачи есть, вернее, способов даже два, в зависимости от конструкции кровли.

Если кровля утеплена

В этом случае поднимаются на крышу, тщательно чистят ее от листвы и мусора. Затем проверяют абсолютно все и вся — крепления, примыкания и фартуки.

Когда кровля холодная

Этот вариант гарантирует быстрый результат проверки. В данном случае действуют вдвоем. Помощник остается на чердаке, а «главное действующее лицо» поднимается на крышу, прихватив с собой шланг. Там он подает воду, устраивая кровле экстремальные условия.

Действовать надо не торопясь, последовательно проверяя все соединения и крепежные элементы. Все протечки сможет относительно точно и быстро зафиксировать ассистент. Главное требование к исследователю со шлангом — наличие страховки, так как мокрая кровля очень опасна.

«Слепой» метод

Данный вариант рекомендуют использовать сразу после окончания дождя. После него поднимаются на чердак, где место протечки очерчивают мелом. Затем с помощью рулетки измеряют расстояния, но не от стен дома, а от тех конструкций, которые проходят через кровлю. Примеры — вентиляционные каналы, дымоход, стояк канализации, отопления или стойка антенны.

После того как на крыше станет сухо, на нее поднимаются и определяют зону возможного проникновения влаги, отмеряя от вертикальных конструкций зафиксированные расстояния. Если и в этом случае место аварии определить не удается, то весь участок, причем с большим запасом, герметизируют.

Что делать хозяевам, если обнаружена протечка кровли?

Поскольку эту ситуацию никак нельзя назвать простой, действовать нужно незамедлительно. В этом случае все зависит от того, какой дом «потек» — многоквартирный или частный.

Проблема в частном доме

Протечки — явление, которое может «обрадовать» тех хозяев, которые недавно нанимали строительную бригаду. В этом случае им необходимо обращаться непосредственно к ее руководителю. Так как договор заключен, рабочие обязаны исправить свои ошибки. Иногда мастера не желают признавать свою вину. Однако укротить «строптивых» можно, у владельцев крыши есть выход: это обращение к независимому эксперту, а потом — в суд.

Протечка в многоквартирном здании

Хозяева квартиры должны обращаться в аварийную службу ЖКХ с письменным заявлением. К нему обязательно прикладывают копию паспорта и документов, подтверждающих право собственности на недвижимость. Сотрудник данной организации обязан подписать документ, и отдать заявителю копию.

На объект комиссия должна приехать в течение 14 дней. Она составляет протоколы. Один из них касается причин, повлекших протечку кровли, в другом описывается причиненный ущерб. Приветствуются дополнительные доказательства — фото- и/или видеосъемка. Если стороны не смогли решить проблему путем переговоров, то следующей инстанцией для пострадавших становится суд.

Как проводят ремонт крыши?

Протечка кровли — трагедия, так как страдают не только сами конструкции, но и дорогое имущество, находящееся внутри здания. Поэтому чем быстрее устранить течь, тем меньший ущерб она нанесет. Технология ремонта зависит только от вида кровельного покрытия. Оно может быть битумным, металлическим, черепичным и шиферным.

Битумные кровельные материалы

В эту категорию входит битумная черепица и простое рулонное покрытие.

Что делать с мягкой битумной черепицей?

Ее типичные дефекты — трещины, появляющиеся через некоторое время. Их ликвидация относительно проста. Чтобы отремонтировать поврежденный элемент, его приподнимают, затем на внутреннюю сторону наносят кровельный клей. После этого черепицу возвращают в прежнее положение, сильно прижимают к поверхности, и наносят клей на внешнюю сторону.

Плитки, которые имеют серьезные повреждения, просто заменяют новыми элементами. Чтобы вытащить черепицу, сначала удаляют гвозди, потом ее вытаскивают из-под верхнего ряда. На ее место укладывают новую, предварительно промазав ее клеем. Затем фиксируют элемент гвоздями, и смазывают клеевыми составом стыки и края соседних плиток. Вместо клея можно использовать битум.

На очень маленькие дефекты укладывают заплатки из черепицы, либо просто замазывают их клеевым составом. Если таких трещинок на покрытии очень много, то проще полностью заменить кровельный материал.

Ремонт плоской битумной крыши

Если покрытие уложено относительно недавно, то масштабной операции не требуется. Ремонт проводят локально. Если оно сильно износилось, появились трещины и вздутия (более 40% всей поверхности), то битум перестилают полностью.

Если проводят частичный ремонт, то поврежденный участок вырезают, причем с запасом — как минимум 500 мм с каждой из сторон. Открывшуюся поверхность очищают, затем заливают жидкой резиной либо полимерной мастикой, или запаивают куском больших размеров: заплатка должна закрывать края отверстия.

Полный ремонт проводят так:

удаляют покрытие, затем разбивают стяжку и удаляют теплоизоляцию, заменяют пароизоляцию новым материалом;

тщательно обследуют водостоки и воронки, если необходимо, их чинят;

укладывают новый утеплитель и делают стяжку.

После завершения подготовки наплавляют покрытие. Обычно делают два слоя. Это необходимость при укладке у парапетов, воронок и на участках, которые примыкают к кровельным конструкциям.

Такую работу выполняют вдвоем. После постепенного раскатывания рулона его изнаночную сторону греют горелкой. Уложив материал, полосы прижимают деревянной каталкой. Нахлест делают в сторону понижения кровли.

Как отремонтировать покрытия из металла?

В этом случае речь может идти о металлочерепице и листовом материале. Проверку на предмет проблемных участков лучше выполнять с напарником. Один человек буден находиться на крыше, а второй на чердаке, где проще рассмотреть отверстия, через которые проникает свет. Так как это покрытие довольно «громкое», то обнаружив дефект, «чердачный ассистент» сможет точно указать на поврежденное место.

«Профлистовая» кровля

Этот кровельный материал относится к самым долговечным. Однако самой большой угрозой для металла остается коррозия. Механические повреждения — вторая причина, по которой появляется протечка кровли. Небольшие царапины и вмятины сначала очищают от ржавчины металлической щеткой либо наждачной бумагой. Затем дефекты заделывают замазкой из сурика.

Небольшие пробоины закрывают по-другому: их заливают битумной мастикой. Дефекты больших размеров также требуют использования заплаток. В этом случае действуют так:

Вырезают заплатку, которая должна быть больше пробоины на 100-150 мм. Весь участок и края отверстия обрабатывают металлической щеткой, затем припаивают вырезанный кусок. После остывания соединения излишки припоя удаляют напильником. Заплатку обрабатывают антикоррозийной грунтовкой и защищают несколькими слоями полимерной (акриловой) краски, подходящей по тону.

Альтернатива металлической заплаты — плотная мешковина. После вырезания элемента нужного размера его помещают в суриковую краску на четверть часа. Потом вынимают, отжимают и укладывают на поврежденный участок, затем хорошо разглаживают, уделяя максимальное внимание краям. Через неделю отремонтированный участок красят.

Металлочерепица

У этого кровельного материала своя «ахиллесова пята». Это резиновые прокладки саморезов. Они со временем разрушаются, а влага получает хороший шанс на проникновение внутрь кровельного пирога. В этом случае ремонт состоит в замене крепежных элементов новыми изделиями. Выбрать лучше качественные материалы — SFS, FM. В этом случае крыша будет надежно защищена.

Другие потенциальные травмы металлической черепицы могут появиться во время очищения крыши металлическим инструментом. Из-за чрезмерно усердной работы лопатой на покрытии образуются царапины, вмятины, иногда пробоины. С первыми справляются относительно быстро: их закрывают антикоррозийной краской. Более серьезные дефекты придется запаивать заплатками из стали. Плитки, которые неплотно прилегают друг к другу, обрабатывают силиконовым герметиком или лентой-герметиком.

Сильное повреждение элементов — причина для их замены. В этом случае лист демонтируют, проверяют состояние теплоизоляционного материала и обрешетки. Если все в порядке, то сверху укладывают и фиксируют лист таких же размеров.

Фальцевая кровля

Это покрытие названо «в честь» фальца — специального соединения листов. Он может быть стоячим и лежачим, обычным или двойным. Фальцевая кровля считается одной из самых надежных, так как шов гарантирует абсолютно герметичное соединение, а технология предусматривает скрытый монтаж к обрешетке.

Однако и это покрытие может пострадать. Причины — износ, пробоины в листах и негерметичность соединения: иногда виноватыми бывают именно фальцы. В случае серьезного повреждения листов картины заменяют полностью. Если дефекты не слишком большие, то участки герметизируют заплатками, имеющими большую площадь, так как необходимо соединить с фальцами. Места фиксации материалов должны находиться на обрешетке. Пологие скаты требуют запаивания заплат. Стыки старых и новых участков обязательно закрывают антикоррозионной краской.

Маленькие пробоины можно отремонтировать точно так же, как и на обычной листовой кровле, — мешковиной, которую замачивают в краске, фиксируют, сушат и красят. Альтернатива ткани для мешков — кусок брезента. Небольшие повреждения (до 30 мм) не требуют заплат: их заливают горячим битумом или замазывают мастикой. Последнюю процедуру повторяют и со стороны чердака. Еще один вариант — суриковая замазка. Она подходит для «скромных» трещин (не более 3 мм).

Негерметичные соединения снова прокатывают. Для защиты фальцев используют бутилкаучуковую и алюминиевую ленту, каучуковый шнур, битумный или кровельный силиконовый герметик. Любой материал должен быть высококачественным.

Натуральная черепица

Это кровельное покрытие долговечно, надежно и привлекательно, но и оно не вечно. Поверхность черепицы может со временем потрескаться. Причины — нарушение технологии монтажа, температурные перепады или крупный сук, упавший на крышу из-за сильного ветра. В этом случае поврежденные фрагменты заменяют новыми плитками.

Сначала забивают деревянные колышки под соседние элементы, расположенные в этом и верхнем ряду, рядом с дефектным. Затем удаляют растрескавшуюся плитку, а на ее место вставляют новую. Клинья убирают. В этом случае при замене тщательно следят за тем, чтобы замковые соединения элементов точно совпадали, иначе заменить черепицу не получится.

Ремонт шиферной крыши

Раньше шифер считался почти идеальным материалом. Однако такие листы не отличаются устойчивостью к механическим воздействиям, поэтому через какое-то время на покрытие появляются трещины, охотно пропускающие влагу. Протечка кровли из шифера может быть устранена несколькими способами. Сначала покрытие очищают от мусора и пыли, затем промывают поверхность мощной струей воды, потом сушат. Способ решить задачу есть несколько.

Горячий битум или битумная мастика. Данный метод подойдет для небольших дефектов. Цемент плюс песок: в этом случае готовят раствор (1:2), заделывают трещины, дают им высохнуть и покрывают краской. Трехслойный способ. Сначала высушенный участок обезжиривают, потом по очереди наносят монтажную пену, герметик и эпоксидную смолу. Первый, «пенный» слой можно оставить на сутки, или просто дождаться его высыхания. Асбест (3 части), ПВА и песок (2 части). Для приготовления этой замазки сухие компоненты смешивают. ПВА и воду берут поровну. Консистенция раствора должна напоминать густую сметану. Состав наносят на трещину, затем обрабатывают самодельной грунтовкой (1 часть клея, 2 — воды), потом добавляют еще два слоя замазки.

Эпоксидная смола «в одиночестве» — еще один возможный способ ремонта кровли. Его используют для элементов, которые раскололись. Сначала обезжиренные участки листа соединяют снизу бутилкаучуковой лентой, затем сверху зазоры заполняют смолой. Возможно и использование одного каучукового материала, в этом случае его приклеивают сверху.

Для мелких трещин используют другой набор. В этом случае со стороны чердака на проблемный участок приклеивают заплатку из гипсокартона. Для фиксации используют силиконовый состав. Снаружи дефект закрывают таким же герметиком.

Профилактические меры

Проще предотвратить проблему, и в этом случае поможет регулярное обслуживание важнейшей конструкции. В него входят сезонные осмотры и своевременный ремонт небольших дефектов. Для того чтобы уберечь себя от крайне неприятных сюрпризов, владельцам дома необходимо:

хотя бы дважды в год проводить осмотр крыши, проверять состояние кровельного покрытия, уделяя максимальное внимание потенциально проблемным участкам;

следить за водосточной системой — осматривать и очищать ее, чтобы устранить вероятность застаивания воды и появления засоров;

регулярно удалять с поверхности крыши снег и мусор, который также может спровоцировать повреждение кровли;

своевременно устранять даже мелкие дефекты, которые не потребуют ни больших расходов, ни таких же усилий;

осматривать чердак: темный налет на конструкциях — явное доказательство существования повреждений.

Протечка кровли — серьезная проблема, угрожающая не только электропроводке и конструкциям дома, но и его жильцам. Поэтому только вовремя обнаруженные повреждения дадут возможность снизить расходы на ремонт и уберегут здоровье людей.

О том, что делать, если обнаружена протечка кровли, расскажет автор следующего видео: