Надежный козырек на трубу дымохода даст возможность исключить практически любые неприятности, связанные с регулярной эксплуатацией потенциально опасной конструкции. Ассортимент таких изделий достаточно широк, поэтому сначала владельцам загородного дома нужно определить, какие именно функции должен выполнять этот элемент. Потом имеет смысл познакомиться с самыми популярными моделями, а затем выбрать тот колпак, который подходит дому и дымоходу по всем статьям. Тем деятельным хозяевам, которые многое делают своими руками, можно узнать о нюансах самостоятельного изготовления этих козырьков, а заодно и понять, стоит ли такая дымовая самодельная «овчина» выделки.

Козырек на дымоход: основные функции, преимущества и недостатки

Эти металлические изделия «обзывают» по-разному. Помимо слова «козырек» используют и другие названия. Например, часто данное приспособление становится флюгаркой, колпаком, зонтом, дымником, грибком. Такая небольшая, но важная деталь:

защищает дымоход от внешних воздействий — от ветра, осадков, от птиц и летающего мусора;

способна украсить собой здание: некоторые модели козырьков на дымоход выглядят невероятно эффектно;

значительно увеличивает срок службы любого дымохода (особенно кирпичного), так как надежно защищает от повреждения его внутреннюю часть.

Однако с некоторыми задачами такие дымоходные колпаки не справятся, так как они все же препятствуют выходу продуктов горения. В первую очередь речь идет об усилении тяги и повышении КПД оборудования. Эти задачи не в их власти.

Вторым серьезным минусом козырьков, монтируемых на трубы, является конденсат, который становится причиной обледенения этих изделий зимой. Следствием становится:

дымоход, практически полностью перекрытый «выросшими» сосульками;

сильная концентрация продуктов горения, поскольку большая часть дыма поступает в помещение.

Самыми опасными с этой точки зрения считают конструкции с сетками, защищающими дымоходы от птиц. При низкой температуре они обмерзают быстро и почти всегда «тотально».

Кроме того, дымовые колпаки, изготовленные из тонкого оцинкованного металла, имеют небольшой срок службы (максимум 5 лет), потому что они довольно быстро прогорают. Поэтому покупать лучше конструкции из нержавеющей стали, из меди или прочного сплава. Их минус — более высокая цена, однако долговечность дорогих устройств компенсирует «потери».

Колпаки: особенности, показания и противопоказания

Такая небольшая конструкция состоит из нескольких элементов. Каждый классический дымник имеет:

защитный колпак (зонтик, изделие со скатами), именно его лучше всего видно на крыше здания;

фартук (основание), эта часть предназначена для защиты оголовка дымовой трубы от влаги;

кронштейны-стойки, соединяющие оба элемента, они необходимы и для выхода дыма.

Простейшие дымовые мини-конструкции рекомендуют устанавливать на дымоходы для газовых котлов. Они способны защитить каналы от осадков и мелкого мусора.

Дефлекторы в этом случае запрещены: они будут способствовать быстрейшему обледенению дымовой трубы. Обычно эти более сложные изделия используют для монтажа на металлических дымоходах от твердотопливных котлов.

Колпаки с юбкой — оптимальный вариант для дымовых каналов, собранных из сэндвич-труб. Этот элемент будет дополнительно защищать такой оголовок. Для труб, сложенных из кирпича, лучше всего подойдет простой козырек, так его главная задача — защищать от осадков строительные блоки.

Козырек на дымоход: разновидности изделий

Ассортимент таких элементов невероятно широк, поэтому имеет смысл остановиться лишь на самых распространенных моделях дымников.

Популярные колпаки для дымоходов

К ним вполне можно отнести:

Обычные козырьки. Это изделия, имеющие зонты простой пирамидальной формы. С нижней частью (фартуком) такие «шатры» соединяют кронштейнами. Четырехскатные конструкции, которые являются вальмовыми крышами в миниатюре. Данные модели покупают для кирпичных дымоходов прямоугольного сечения. Практически плоские колпаки для дымовых каналов. Выглядят они несколько необычно, но имеют один недостаток: это незащищенность от осадков, которые могут скапливаться на таком козырьке снежными зимами. С другой стороны, работающий дымоход сможет быстро избавиться от лежащей снежной шапки.

Последний популярный кандидат — изделие с зонтиком-конусом. Эти модели дымников традиционно используют для дымовых каналов круглого сечения, чаще — собранных из металлических труб.

Выбор изделия зависит сразу от нескольких факторов — от желания потратить ту или иную сумму на простейший или наоборот, на декоративный козырек, от используемого отопительного оборудования и конструкции дымохода.

Многое зависит от снеговой и ветровой нагрузки в регионе, от архитектурного стиля загородного дома и личных предпочтений его владельцев.

Оригинальные приспособления

Если у хозяев есть желание, то такое необычное украшение им вполне по силам придумать, а потом заказать. Козырек для дымохода может быть многоуровневым, может иметь дополнительные функциональные или декоративные элементы и т. д. Например, на фотографии изображен дымник-готика. Плюсы этого варианта — оригинальный вид и качественное сквозное проветривание, а значит, максимально быстрое удаление продуктов горения.

Есть и другие интересные и функциональные конструкции. Помимо скатного универсала и готической разновидности есть не менее оригинальные коллеги. Это:

четырехскатный дымник, имеющий в колпаке отверстие для беспрепятственного выхода дыма;

такой же скатный колпак, но с «благоустроенным» отверстием (выпуском): для него сделана «надстройка» — собственная крышка;

необычное устройство, навершие которого полукруглое, то есть имеет полуцилиндрическую форму, его плюс — хорошее сквозное проветривание;

самый экзотический дымник, его называют «пагодой» или «восточным», его главное отличие от других подобных моделей — изящно изогнутые грани (и скаты).

Однако самыми необычными можно считать щипцовые модели. Их достоинства — эффектный вид, оригинальная форма, а также отличное проветривание. Щипцовые дымники используют для труб квадратного сечения (например, для дымоходов каминов), для обустройства летних кухонь, беседок с мангалами, зон барбекю и т. п.

Очень оригинально и по-домашнему «уютно» выглядят козырьки, декорированные функциональными элементами (флюгерами). Потенциальные украшения четырехскатных колпаков — фигурки людей или животных (трубочисты, аисты, кошки).

Дефлекторы

Главная особенность этих конструкций — необходимость заранее согласовывать их применение со специалистами (проектом). Причина вполне объяснима: дефлектор не просто дымник, который в большей степени защищает оголовок дымовой трубы.

Это специальное аэродинамическое приспособление, которое монтируют над дымоходом, вентиляционным каналом и т. д. Да, такие устройства также защищают системы от попадания в них различного мусора, выступают искрогасителями, но главное их предназначение иное. Дефлекторы значительно усиливают тягу в трубе, создавая препятствие потокам воздуха. Происходит это так:

ветер, встречая на своем пути непреодолимую преграду, разбивается на множество небольших и слабых воздушных потоков, создавая зоны разреженного воздуха;

их остатки, двигаясь с большей скоростью, обтекают препятствие и захватывают с собой и часть дыма из трубы;

завихрения-препятствия в дымовом канале пропадают, поэтому тяга быстро увеличивается.

Эти отсекающие устройства максимально эффективны. Благодаря этим приспособлениям тягу (и КПД отопительного оборудования) можно увеличить на 15-20%. Помимо главного предназначения дефлекторы нередко выполняют и декоративную роль. Чтобы этот «отражатель» отлично выполнял свои функции, нужно корректно его подобрать. В этом случае главный параметр — внутренний диаметр дымохода.

Простая модель дефлектора состоит из большого цилиндра или стакана (диффузора), нижнего маленького цилиндра (патрубка) и колпака. Конструктивно эти приспособления для вентиляционных и дымовых каналов сильно отличаются. Есть несколько популярных моделей:

дефлектор ЦАГИ;

устройство Вольперта;

дефлектор Григоровича;

Н-образные конструкции.

Самыми эффектными «рабочими» элементами по праву можно назвать дефлекторы-флюгеры. Самым устрашающим для птиц будет турбодефлектор (ротационное устройство), однако его используют исключительно для вентиляционных систем.

Эти модели не предназначены для того, чтобы отводить дым. Нагар поспособствует быстрому выходу турбодефлектора из строя. Кроме того, высокая температура негативно повлияет на ось вращения. Зимой работе устройства может помешать наледь, и она будет очень серьезной проблемой.

Как выбирают козырек на трубу?

Как уже было отмечено, изделия с четырехскатными (иногда двускатными) крышками-колпаками обычно используют для кирпичных дымовых каналов. Для традиционных труб круглого сечения чаще приобретают или изготавливают приспособления с зонтиками-конусами.

Если нужно защитить дымовой канал от мусора, то выбирают дымники с сеткой. Однако лучшим, более безопасным вариантом будут устройства, в которых она заменена ажурными коваными элементами.

Кроме того, модель козырька просто обязана гармонировать с остальными элементами крыши, и с обликом здания в целом. Современные архитектурные стили «требуют» плоских наверший. Классические здания из кирпича чаще «венчают» полукруглые, четырехскатные или щипцовые устройства.

Есть и еще несколько важных моментов, которые могут повлиять на выбор козырька:

Дымоходам дровяных печей не подходят окрашенные защитные приспособления. «Красота» их недолговечна, так как слой краски очень быстро исчезнет. Прямоугольным кирпичным дымоходам не подойдут классические круглые модели. Решение у проблемы есть: это использование переходника. Удобная откидывающаяся крышка колпака даст возможность без проблем почистить дымовой канал и устройство. Оптимальным вариантом будут те приспособления, которые гарантируют сквозное проветривание. Дефлектор иногда лучший выбор. Устройство способно повысить эффективность системы.

Как определить, какой именно «ассистент» и защитник необходим дымоходу — простой козырек или более функциональный дефлектор? Если есть сомнения, то в этом случае владельцам предстоит проверка тяги. Ее можно провести несколькими способами.

Самым элементарным и «правдивым» методом считают применение прибора — анемометра. Если показатели равны или превышают 10 Па, то дымовой канал определенно не нуждается в дополнительных «улучшателях».

Если ветромера в хозяйстве нет, или самодельное устройство недостаточно чувствительно, то ищут подсказки. Ответ может дать задымление помещения и цвет пламени. Оранжевые или красные язычки сигнализируют о недостаточной тяге в дымоходе.

Материалы для изготовления изделий

Сначала хозяевам предстоит выбрать, какую модель именно приобрести или соорудить самостоятельно. Однако и первый этап операции «Козырек на дымоход своими руками» предполагает, что мастер сначала подберет оптимальный материал. Он обязан:

противостоять крайне неблагоприятным погодным условиям — низким, высоким температурам, а также их перепадам;

быть максимально прочным, долговечным, не боящимся коррозии.

Для самостоятельной сборки такого зонтика-грибка можно использовать одного из нескольких кандидатов:

Самым надежным, недорогим и долговечным материалом по праву считают нержавеющую сталь. Она не боится высоких и низких температур, их перепадов. Нержавейке не страшна коррозия. Толщина металла — 0,5-0,6 мм. Оцинкованная сталь, имеющая цветное полимерное покрытие, может поспорить с предыдущим претендентом-универсалом. Ее относительный недостаток — более высокая цена, если сравнивать ее с «простой», незащищенной оцинковкой. Особняком стоят оригинальные и надежные изделия из меди или из сплава цинк-титан. Они — самые эффектные, эффективные, долговечные (до 50 лет) и максимально дорогие модели козырьков. Как правило, такие «представительные» колпаки приобретают для украшения загородных домов, больше похожих на дворцы.

Оцинкованная сталь прочна и способна противостоять коррозионным процессам. Но все же она не лучший из вариантов, потому что такой грибок довольно быстро потеряет привлекательный вид: со временем он потускнеет. Однако на сроке эксплуатации эта перемена не скажется: изделие будет исправно служить хозяевам 5-10 лет, но, может быть, оно «продержится» и еще дольше.

Для защиты от внешних воздействий заводские изделия защищают цветными покрытиями. Возможные кандидаты — пластизол, полиэстер, пурал (полиуретан плюс полиамид) и порошковая краска.

При самостоятельном изготовлении таких дымовых изделий из оцинковки их часто защищают краской (например, тем же надежным порошковым составом). Оптимальное решение — защита, состоящая как минимум из 2 слоев.

Как сделать козырек на трубу своими руками?

Самый простой и логичный вариант — покупка готового изделия, поскольку большая часть таких колпаков не разорит владельцев, но будет одновременно и функциональным, и безупречным декоративным элементом. Однако козырек для дымохода можно создать и самостоятельно.

Инструменты, материалы

Если есть навыки, то изготовить простую модель собственноручно не очень трудно. Но мастеру нужно подготовить все необходимое для предстоящей работы. В список входит:

лист стали (лучше нержавейка, толщина — 0,5 мм или 0,6 мм);

клиновидная киянка и небольшой молоток;

ножницы по металлу, рулетка и маркер;

обычные ножницы, листогиб;

заклепочник;

тиски.

Для создания выкройки частей металлического изделия потребуется картон. Для подготовки зонтика к монтажу — обезжириватель (например, Уайт-спирит), грунтовка и краска, или грунт-эмаль, а для фиксации устройства на дымоходе понадобятся саморезы, дюбели (анкеры).

Подготовительный этап

Если собственноручное изготовление кажется предпочтительным, то первым делом определяют размеры будущего изделия. Для этого сначала измеряют внутренний диаметр дымовой трубы. Чтобы определить размер каждой части будущего колпака (дефлектора), его умножают на «свой» коэффициент:

для определения ширины изделия диаметр дымохода умножают на 1,8 (1,9);

чтобы найти диаметр основания козырька — на 1,7;

для определения диаметра диффузора — на 1,3.

Главное условие для этого элемента дымохода — его способность максимально надежно защитить дымовой канал. Он должен как минимум на 50 мм, выступать за края оголовка трубы, причем с каждой стороны. Угол наклона элементов «крыши» для четырехскатных конструкций — 30-45°. Чертеж приспособления или создают самостоятельно, или вносят коррективы в найденную и понравившуюся схему.

Изготовление деталей и монтаж колпака

Первым делом создают картонную выкройку. Потом на лист металла переносят все детали колпака с помощью маркера или шила. К сторонам каждой заготовки прибавляют около 5 мм, на загиб. Элементы аккуратно вырезают ножницами по металлу. Для подготовки каждой заготовки края загибают.

Из стальных полос делают кронштейны. Затем изготавливают фартук. Края зонтика соединяют с помощью заклепочника. Альтернативный вариант для сборки изделия — использование сварочного аппарата. Обе части устройства соединяют кронштейнами. Готовое изделие обезжиривают растворителем, потом грунтуют и покрывают краской, в идеале — как минимум в два слоя.

Особенности установки и фиксации козырьков

Перед началом монтажа устройства состояние дымохода проверяют. Обязательно простукивают кирпичную трубу. Обнаруженные дефекты тут же устраняют. Для установки дымника в трубе высверливают отверстия. Затем надевают и с помощью крепежных элементов фиксируют основание изготовленного колпака. Устройство должно быть закреплено прочно и неподвижно.

Главное в такой операции — гарантировать максимально надежную фиксацию приспособления, так как его будут испытывать на прочность сильные порывы ветра. Для крепления изделий используют дюбели и саморезы. Для установки очень тяжелых конструкций применяют анкерные болты. Шаг крепежных элементов для монтажа больших дымников — 200-300 мм.

Медные модели козырьков требуют использования аналогичных крепежных элементов. В противном случае все соединения из-за окисления очень быстро разрушатся.

Симпатичный и функциональный козырек на трубу дымохода хозяева могут собрать и установить самостоятельно. Однако гораздо проще выбрать (заказать) и приобрести понравившуюся модель, но владельцы загородного дома и дымохода — все-таки баре. Поэтому именно им и решать.

В завершение темы «Козырек для дымохода» — интересное видео, которое посвящено этим устройствам: