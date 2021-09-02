В составе почти любой отопительной системы частного дома присутствует дымоход. Исключениями, не требующими сооружения дополнительной конструкции, являются только электрические котлы. Дымовые каналы создают из различных материалов, однако каждый из них требует защиты от холода и разрушения, которое неминуемо по нескольким причинам. Среди них — сильные перепады температур, образование конденсата, воздействие агрессивных соединений и т. д. Поэтому у владельцев загородного имущества часто возникает вопрос, какие материалы подходят для этой операции. Многие хотят узнать, как утеплить трубу дымохода, чтобы увеличить срок службы всей отопительной системы дома, и дымовой трубы — в частности.

Зачем необходимо утепление дымового канала?

Оно обязательно по нескольким причинам. Первый ответ довольно прост: через трубу и потолок из здания уходит до 30% тепла. Утепление — операция, позволяющая значительно сократить такие серьезные потери.

От каких угроз защитит теплоизоляция?

При горении топлива образуется большое количество горячего воздуха и продуктов сгорания — смол и копоти. На внутренней поверхности дымохода оседает конденсат и несгоревшие частицы, которые со временем образуют толстый слой, препятствующий выводу дыма. Из-за сужения трубы снижается тяга, поэтому падает эффективность всей отопительной системы. При большом засорении дым может поступать в помещение.

Продукты горения довольно агрессивны, поэтому они становятся причиной постепенного разрушения дымоотводного канала. Влага — главный враг всех материалов, но наиболее губительна она для кирпичной кладки. Вода проникает в поры материала, а при понижении температуры кристаллизуется, тут же увеличиваясь в объеме. Эти кристаллы постепенно разрушают и кирпич, и кладочный раствор.

Использование утеплителя для дымоходов из асбестоцементных труб, кирпича или нержавеющей стали дает шанс предотвратить быстрое разрушение материалов. Теплоизоляция металлического дымохода снизит риск быстрой коррозии, кирпичный дымовой канал будет надежно защищен от воздействия влаги.

Плюсы защиты утеплителем

Преимуществ утепления дымохода несколько. Внутренняя и наружная теплоизоляция — операции, которые позволяют:

снизить расходы на топливо, так как расходы тепловой энергии значительно сократятся;

предотвратить возможные разрушения неутепленного участка кровли;

перенести точку росы в верхнюю часть дымохода;

повысить износостойкость всей конструкции;

сделать ее более привлекательной.

Качественное утепление дымового канала предотвратит быстрое разрушение этой части отопительной системы, повысит ее морозостойкость.

Разновидности дымоходных труб

Ответ на вопрос, как утеплить трубу дымохода, зависит от материала, из которого он создан. Есть несколько видов конструкций.

Дымоотводные каналы из нержавеющей стали. Эти конструкции способны противостоять температуре до 500°. Они максимально устойчивы к агрессивным химическим соединениям и коррозии. Другие плюсы стальных дымоходов — легкий вес конструкций и их сравнительно простой монтаж. Срок службы таких каналов составляет не менее 15 лет. Кирпичные дымоходы. Эти сложные конструкции остаются самыми популярными. Данный материал используют для любого вида отопительной системы. Кирпичные трубы способны выдерживать температуру до 700°. Срок их эксплуатации — 50 лет.

Дымовой канал из асбестоцементных труб не лучший из вариантов. Такой дымоход не способен быть надежной защитой от высокой температуры: при 300° есть риск его воспламенения. Второй минус асбоцементной конструкции — возможное выделение канцерогенных веществ.

Материалы, использующиеся для теплоизоляции дымоходов

Прежде чем приступать к изучению вопроса, как утеплить трубу дымохода, нужно рассмотреть другой вопрос, касающийся выбора теплоизоляционных материалов. Для них существует несколько требований. Утеплитель для дымоотводного канала обязан быть максимально легким и негорючим, он должен противостоять высоким температурам, их перепадам и повышенной влажности.

Все материалы делятся на две категории:

Утеплители — плитные, рулонные и т. д. Им дополнительная защита необходима. Полностью готовые изделия. Они не нуждаются в «предохранителях» от воздействия внешней среды.

Для внутренней теплоизоляции используют традиционные (плитные, рулонные) и сыпучие материалы. Для наружной защиты — давно известные утеплители и относительные новинки строительного рынка — цилиндры и скорлупы для металлических конструкций.

Штукатурка

Этот материал выбирают для дымоходов высокотемпературных печей, работающих на дровах либо угле. Смесь или приобретают готовой, или делают ее самостоятельно из глины, песка и цемента. Максимальная толщина одного слоя — 30 мм. Внутри такой теплоизоляции должна находиться армирующая металлическая сетка.

Минеральная вата

Сейчас производят несколько видов минваты. Они отличаются сырьем, структурой, расположением, длиной и толщиной волокон. К минераловатным материалам относится:

базальтовая вата;

стекловата;

шлаковата.

Минеральная вата, а именно ее каменная, базальтовая разновидность — один из самых популярных теплоизоляционных материалов для утепления дымовых каналов. Этот вариант используются для утепления дымоходов, в которых выходные газы нагреваются до очень высокой температуры. Каменная вата способна выдерживать рекордные показатели — до 1000°.

Главное преимущество минваты — ее огнестойкость, поэтому данный утеплитель применяют и снаружи, и внутри зданий — со стороны чердачного помещения. Базальтовая вата является утеплителем-фаворитом, так как данный материал имеет более высокую плотность. Единственный его недостаток — быстрое поглощение воды. Материал, напитавшийся влагой, требует замены, так как он полностью теряет теплоизоляционные качества.

Толщину минваты выбирают, исходя из условий: для наружных работ оптимальные значения — 70-100 мм, трубам, расположенным в здании, хватит слоя толщиной 30-50 мм. Для фиксации каменной ваты используют раствор и дюбели-зонтики (грибки). Рулонный утеплитель оборачивают вокруг канала, затем обматывают проволокой. Толстые маты укладывают враспор с помощью металлической обрешетки, установленной по периметру трубы. Зазоры между элементами заполняют раствором, или герметизируют армированной самоклеящейся лентой.

Монтажная пена для закрепления и закрытия стыков минерального утеплителя не подходит, так как этот материал разрушается при высоких температурах. Для облицовки утепленного дымохода используют кирпич либо асбестоцементные плиты.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС отличается высокой плотностью и влагостойкостью, поэтому его приобретают для наружного утепления кирпичных конструкций. Если запланирована теплоизоляция дымохода этим материалом, то при выборе марки ориентируются на степень ее защищенности от огня.

Для утепления дымоходов подходит пенополистирол с классами горючести Г1 и Г2. Вторая марка ЭППС не подходит для кирпичных дымоходов, если температура в печи достигает 600°. В этом случае теплоизоляционный материал может расплавиться. Пенополистирол с маркировками Г3 или Г4 дымовым каналам противопоказан.

Теплоизоляционные базальтовые цилиндры или скорлупы

Цилиндры — готовые изделия с продольным разрезом, они состоят из двух труб, между которыми уже проложен утеплитель, это базальтовая вата. Оба элемента отличаются характеристиками. Внутреннюю трубу изготавливают из нержавеющей стали со специальными добавками, которые обеспечивают защиту металла от агрессивных кислот.

Внешний элемент теплоизоляционного сэндвича исполняет роль кожуха. Диаметр этой трубы на 60-100 мм больше, чем параметр внутренней. Полуцилиндры состоят из двух частей-скорлуп. Обе разновидности этой базальтовой теплоизоляции легче купить, однако некоторые мастера выбирают иной путь: они изготавливают кожухи самостоятельно.

В последнем случае приобретают трубу, диаметр которой на 50-60 мм больше диаметра дымохода. Пространство между элементами заполняют насыпным или плитным базальтовым утеплителем, оставляя сверху свободное место. После завершения основной операции туда заливают раствор, чтобы защитить «влаголюбивый» материал от осадков.

Базальтовые утеплители-сэндвичи дают возможность относительно быстрой теплоизоляции готового дымохода — без демонтажа его частей. Фиксируют эти материалы с помощью бандажей, хомутов и т. д. Для герметизации стыков используют алюминиевую клейкую ленту.

Дерево, каркас и сыпучий утеплитель

Использование этой комбинации — один из самых доступных и простых способов утепления самой уязвимой части дымоотводного канала. Сначала вокруг дымохода создают каркас из бруса или профиля. Расстояние между конструкцией и трубой — около 100-150 мм.

Затем каркас обшивают деревянными щитами, изготовленными из бруса (4х4 мм). В оставшийся зазор закладывают (и максимально уплотняют) керамзит, куски войлока или стекловаты. Есть и другой вариант: некоторые хозяева для теплоизоляции дымохода используют песок, сыпучий асбест, или смесь этих материалов.

Теплоизоляционные плиты из шлакобетона

Относительно легкий стройматериал — еще один претендент для утепления наружной части конструкции. В этом случае на небольшом расстоянии от трубы выстраивают ограду из блоков. Кладочные швы обязательно армируют проволокой. После завершения основной части работы в оставшееся пространство засыпают любой насыпной теплоизолятор: например, смесь из гипса и глины.

Фольгированные утеплители

Эти материалы защищены слоем алюминиевой фольги, поэтому они способны не только отражать тепло и холод, но и стать надежной паро-, гидроизоляцией. Фольгированные виды утеплителей применяют для изоляции трубопроводов, воздуховодов и т. д. Для теплоизоляции дымоходов их используют в качестве дополнительной защиты, в комплексе с другими утеплителями.

Битый кирпич

Это простейший теплоизоляционный материал используют для защиты металлических конструкций, реже им утепляют кирпичные дымовые каналы, вокруг которых собирают короб. Нередко заменой кирпичного боя становится просеянный шлак.

Варианты теплоизоляции разных конструкций

Как утеплить трубу дымохода? На выбор метода влияет ее материал. Как уже было отмечено, дымоотводящие каналы создают из асбоцементных труб, кирпича или нержавеющей стали.

Теплоизоляция стальной трубы дымохода

Самый простой выход — приобретение готовых изделий — цилиндров или скорлуп. Однако возможно и их самостоятельное изготовление. Для этого берут две трубы, разница диаметров которых составляет 60 мм. Элементы вставляют друг в друга, в свободное пространство между трубами укладывают волокнистый утеплитель. Места соединения элементов обрабатывают термостойким герметиком.

Утепление асбестоцементной конструкции

Дымоход, сделанный из асбеста, предполагает использование минеральной ваты и металлического кожуха, изготовленного из оцинкованного металла. Диаметр элемента должен быть на 60 мм больше, чем у трубы. Перед началом основной операции участок дымохода очищают от мусора и пыли.

Высота кожуха может отличаться: если нужна длинная конструкция, то каждый ее элемент должен быть не более 1500 мм. Части должны вставляться друг в друга. После надевания первого участка в свободное пространство между ним и трубой укладывают утеплитель, потом его уплотняют. Затем трубу постепенно наращивают, надевая и теплоизолируя следующий элемент.

В промежуток между теплоизоляционным материалом и верхом трубы заливают цементный раствор. Для того чтобы теплоизоляция прослужила дольше, внутреннюю часть конструкции лучше надежно защитить гидро- и пароизоляцией. В противном случае любая ошибка приведет к тому, что утеплитель быстро лишится своих характеристик.

Как утеплить трубу дымохода из кирпича?

Это конструкции популярны, однако в данном случае работы усложняются. Методов есть несколько, но наиболее востребованными остаются два. Первый — простейшее оштукатуривание с использованием армирующей сетки. Второй, предпочтительный способ — сравнительно сложное утепление минеральной ватой, потому что для ее монтажа создают обрешетку.

Теплоизоляция штукатуркой

Для защиты кирпичной трубы используют штукатурку и стальную армирующую сетку. Перед началом работы конструкцию очищают от грязи и пыли.

На поверхности трубы фиксируют стальную армирующую сетку. Альтернативный вариант — проведение этого этапа после выравнивания кирпичных стенок густым раствором. Затем из цемента М500, извести, шлака (мелкой фракции) и воды готовят штукатурку. Альтернатива самодельной смеси — готовый «теплый» состав, включающий один или несколько теплоизоляционных материалов. Первую порцию смеси делают густой, чтобы закрыть швы между кирпичами. Раствор наносят на поверхность послойно. Толщина одного слоя — от 20 до 50 мм. Каждый из них до нанесения следующего оставляют до полного высыхания. Самый последний слой тщательно выравнивают и затирают полутерком.

После высыхания штукатурки всю поверхность проверяют на отсутствие трещин. Если их нет, то трубу красят, либо покрывают известковой побелкой. Чтобы защитить конструкцию от осадков, необходимо несколько слоев материала.

Минус данного способа — его недостаточная эффективность: после оштукатуривание теплопотери сокращаются на 20-25%. Поэтому чаще мастера-любители выбирают вторую, более сложную технологию.

Утепление трубы дымохода минеральной ватой

Эта теплоизоляция будет надежной защитой кирпичного дымохода, но такая масштабная операция потребует больше усилий. В этом случае сначала собирают каркас из металлического уголка или бруса (как минимум 50х50 мм). Работы проводят так:

Поверхность кирпичной трубы очищают от грязи. На этом же этапе устраняют все неровности и серьезные дефекты. Затем собирают каркас, необходимый для укладки минеральной ваты. Между конструкций и трубой оставляют не менее 100 мм. Лучший вариант для обрешетки — металлический профиль, который фиксируют на кладке дюбелями. Направляющие закрепляют и на кровле. Потом переходят к монтажу стоек. Шаг между вертикальными элементами выбирают так, чтобы укладка минваты была максимально удобна. Затем переходят к укладке минераловатного утеплителя между стойками обрешетки. Если есть необходимость, то минвату закрепляют и на стенках трубы, используя дюбеля-зонтики или термостойкий герметик. На конструкцию с утеплителем степлером крепят пароизоляционный материал. Нахлест составляет 100-150 мм. Стыки пленки или мембраны проклеивают строительным скотчем.

Последний этап — облицовка утепленной трубы. Возможные варианты — профнастил, имеющий полимерную защиту, короб из оцинкованной стали, штукатурка, сайдинг, декоративный кирпич или другой вид отделки.

После завершения работ проводят проверочную топку котла или печи. Максимальная мощность должна составлять 60% от номинала, не более. Чтобы проверить качество и эффективность теплоизоляции, потребуется ручной тепловизор. Прибор можно купить или взять в аренду.

Встречающиеся ошибки

При самостоятельной, дебютной работе упущения не редкость. К самым распространенным ошибкам относится:

использование не очень качественного материала, который может дать усадку и лишить защиты какой-либо участок трубы дымохода;

игнорирование технологии: некоторые мастера упускают из виду один из важных этапов — защиту теплоизоляционного материала у оголовка;

некорректная стыковка сэндвич-труб: край нижнего колена должен закрываться краем верхнего элемента, а не наоборот;

неправильный монтаж пароизоляционного материала: надписи на нем обязаны «смотреть» наружу;

некорректно подобранная толщина утеплителя.

Что касается последнего параметра, то минимальное значение составляет 40 мм. Для труб из кирпича требуется слой толщиной не менее 80 мм, для высоких асбестоцементных и стальных дымоходов нужна максимальная защита — 100 мм.

Потеря герметичности системы — часто встречающаяся проблема. В этом случае решение одно: внешнюю трубу снимают. Если был собран кожух, то его демонтируют. После этого этапа ошибки исправляют, затем элементы снова устанавливают, точно соблюдая технологию.

Только качественная защита дымохода способна обеспечить максимально эффективную работу отопительной системы дома, долговечность самой уязвимой конструкции и безопасность жильцов. О том, как утеплить трубу дымохода, расскажет автор следующего видео: