Всем известно о «нездоровом стремлении» теплого воздуха покинуть здание как можно быстрее, поэтому хозяевам приходится перекрывать ему все пути возможного «побега». Традиционно утепляют стены, однако самым слабым местом любого дома становится чердачное помещение, так как именно через него уходит существенная часть тепла. Она может достигать 50-60%. Результатом серьезных потерь становится рост расходов на коммунальные услуги, а также отсутствие комфортных условий — температура в комнатах, очень далекая от оптимальных параметров. Чтобы избежать таких неприятных последствий, необходимо в кратчайшие сроки заняться теплоизоляцией этого помещения. И в этом случае очень важно узнать, как утеплить чердак в частном доме, какие материалы можно использовать, какие этапы включает эта операция, на что нужно обратить пристальное внимание.

Требования к теплоизоляционным материалам

Ответ на вопрос о том, как утеплить чердак в частном доме, зависит от того, какой именно материал будет выбран. Однако любой из претендентов должен быть подходящим для такой операции. Он обязан отвечать сразу нескольким требованиям.

Экологичность, безопасность для жильцов — условие обязательное, поскольку чердак в любом доме превращается в помещение, которое выполняет какую-либо функцию. Чтобы получить максимально эффективную защиту, а также сэкономить пространство, утеплитель должен иметь низкий коэффициент теплопроводности. Материал просто обязан быть очень легким, чтобы не создавать большую нагрузку на несущие, опорные конструкции. Для утеплителя, защищающего дом изнутри, не менее важны другие свойства — влагостойкость и пожаробезопасность.

Идеальный материал предполагает, что его монтаж будет достаточно простым, а работа не потребует использования сложного оборудования.

Чем утеплить чердак в частном доме?

Выбор утеплителя — один из самых ответственных этапов, потому что именно от него в большей степени зависит конечный результат. Если рассматривать самые популярные варианты, то к таким «народным» теплоизоляторам относится минеральная вата, керамзит (реже — перлит), пенопласт или пенополистирол, пеноизол. Экономварианты — опилки и камыш.

Минеральная вата, эковата

Этот утеплитель — «всеобщий любимец», его используют чаще остальных. Такую «народную любовь» минвата заслужила благодаря своим достоинствам.

Минеральная вата

К ее несомненным плюсам относится:

Высокий уровень теплоизоляции. Например, если сравнивать с керамзитом, то слой минеральной ваты будет меньше, чем при использовании сыпучего материала, в 3 раза. Пожаробезопасность. Данный утеплитель не относится к легковозгораемым материалам, поэтому не станет переносчиком огня. Простота монтажа, с которым сможет справиться даже человек, пока далекий от этого вида работ. Длительный срок службы, если утепление было проведено корректно. Доступность из-за демократичной цены.

Этот список стал причиной востребованности данного утеплителя, но не все так радужно. Как и у всего, у минеральной ваты есть недостатки. Главная «ахиллесова пята» материала — способность впитывать влагу, а результат плачевен: это потеря теплоизоляционных свойств намокшим материалом.

Лучшим вариантом для любых «чердачных работ» является базальтовая разновидность минеральной ваты. Она равнодушна к присутствию влаги: даже после впитывания жидкости (30% от своего веса) материал сохраняет теплоизоляционные свойства. Базвата не дает усадки, отличается более упругим, жестким волокном.

Эковата

В последнее время большим «успехом» пользуется относительная новинка — эковата. Ее производят на основе целлюлозы. Данный материал универсален. Эковата хорошо удерживает тепло и звуки: лучше, чем все минеральные утеплители. Она уже обработана антипиреном и антисептиком, поэтому практически полностью защищена от живой угрозы и пожара. Самостоятельный монтаж плитного или рулонного материала трудностей не вызывает, но надежная защита «утеплителя утеплителем» во время работы нужна.

Минус есть у мокрого способа нанесения материала. В этом случае потребуется специальная установка, а к ней — мастер, имеющий опыт такой работы. Некоторые сомнения вызывают бораты, однако чтобы отравиться, вату придется есть (или вдыхать), причем в больших количествах. Еще одна возможная претензия — цена. Если она смущает, то лучше заказывать эковату без посредников — у производителя.

Керамзит, перлит

Это следующий кандидат для теплоизоляции перекрытия чердака. Нельзя сказать, что в данное время этот утеплитель суперпопулярен, однако и у него есть свои поклонники, а значит, и плюсы. Это:

невысокая стоимость: как его, так и работ;

высокий уровень теплоизоляции;

пожаробезопасность.

В этом случае тоже не обошлось без минусов. К ним относится необходимость толстого слоя материала (как минимум 350-400 мм), большой вес утеплителя, который обещает не самую легкую процедуру перемещения керамзита на чердак.

Альтернативой керамзиту сможет стать перлит, который целесообразно использовать в тех регионах, где такой утеплитель производят, потому что доставка лишь увеличит стоимость этого «удовольствия». Работа с ним подразумевает полную защиту трудящихся: им требуется респиратор и очки, причем оптимальны те, что похожи на горнолыжные аксессуары. В этом случае «пирог» изменяется: вместо пароизоляции используют геотекстиль, а гидроизоляцию заменяют пароизоляцией, либо тем же «землетекстилем».

Пенопласт, пенополистирол

Их с успехом применяют для теплоизоляции стен, однако для чердачного помещения эти материалы все же не лучшее решение. Преимущества у пенопласта и пенополистирола есть. К ним относится:

влагонепроницаемость, которой лишена минвата;

простота монтажа и подъема на чердак;

невысокая цена.

Теперь о недостатках, которые особенно «нетерпимы» для деревянных конструкций.

Горючесть такой теплоизоляции, группа (Г1-Г4) зависит от многих факторов. Хрупкость пенопласта. Он крошится, при этом снижаются и теплоизоляционные качества. Его низкая плотность, становящаяся причиной привлекательности материала для «хозяйственников» — грызунов. Боязнь высоких температур. Деформация происходит при 60°, при достижении 75° утеплитель начинает плавиться, выделяя токсичные вещества. Возгорание происходит при 210°.

Эти утеплители противопоказаны деревянным чердачным перекрытиям, однако материалы можно использовать, если основания изготовлены из бетона. Обязательное условие для монтажа ПП и ЭППС — бетонная стяжка в роли защиты от них.

Пеноизол

Это модифицированный пенопласт, который считается универсальным утеплителем. Это пена, очень похожая на средство для бритья. Ее заливают в пространство между лагами. Материал не увеличивает объем, не накапливает влагу, не поддерживает горение, не нуждается в биозащите, имеет долгий срок службы (до 50 и более лет). Среди всех кандидатов именно у пеноизола самая низкая теплопроводность. Его используют для теплоизоляции крыш, чердаков, мансард, полов, стен: как внутри, так и снаружи.

Минусы у пеноизола есть. Это сама пена, для застывания которой требуется несколько дней (2-3). Для ее полного высыхания понадобится несколько недель (2-4). В этой же категории необходимость качественного оборудования, обязательно нужно найти специалиста, хорошо знающего технологию. Пеноизол, как и его «близкий родственник», отличается хрупкостью, не восстанавливает форму при повреждении, подвержен усадке (до 5%). Цену материала многие считают высокой.

Самый большой недостаток пенопласта, ЭППС и пеноизола — потенциальное выделение формальдегидов, однако если при работе не нарушалась технология, то никаких серьезных последствий ждать не придется.

Пенополиуретан

Это еще один кандидат, который используют не только для защиты перекрытий, но и для утепления крыши холодных чердаков. Слой пенополиуретана легко наносится на поверхность из любого материала, а после застывания гарантирует максимально надежное сцепление с ней.

Расчетный срок эксплуатации этого вида теплоизоляции составляет 30 лет. Материал стоек к любой деформации (разрыв, растяжение, сжатие). Он имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому нет необходимости в толстом слое ППУ, что гарантирует минимальную нагрузку. Утеплитель инертен, не разлагается, к нему равнодушны плесень, насекомые и грызуны.

Минусы пенополиуретана — выделение едкого, токсичного дыма в случае пожара, требовательность к мастеру, потому что срок эксплуатации и качество зависят от точности соблюдения пропорций компонентов, а также от готовности неукоснительно следовать технологии нанесения. ППУ, как и его искусственно созданные коллеги, не «умеет дышать», поэтому для чердаков, которые станут жилым помещением, его не используют. Еще один минус этого кандидата — высокая стоимость услуги, если выбран качественный материал.

Опилки и камыш

Эти кандидаты когда-то были очень популярны. Сейчас их практически вытеснили другие претенденты.

Отходы пиления древесины

К плюсам опилок относится их экологичность, простота операции, доступность. Если поблизости находится деревообрабатывающее предприятие, то утеплитель могут отдать абсолютно бесплатно. В «стан» минусов уходит большая толщина, небезопасность материала в случае пожара.

Второй возможный вариант — цементный раствор, в который добавляют опилки и известь. Его существенный недостаток — вес, который станет дополнительной нагрузкой на перекрытие. Перед использованием опилок их придется обработать антисептическим составом (гашеной известью, смешанной с карбидом) и высушить. Материал, имеющий следы плесени, для утепления не годится.

Камышовые маты

Камыш — второй натуральный, экологичный претендент, который можно добыть бесплатно. В этом случае материал для плит заготавливают, когда он перестает «шуметь» — поздней осенью, при наступлении первых морозов. В это время стебли теряют последние листья. Камыш для утепления подходит не весь: использовать можно лишь тот, что имеет светло-желтый оттенок.

Как утеплить чердак в частном доме, какой из материалов выбрать? Многие отдают предпочтение минеральной вате. Причины выбора — доступная цена, хорошие теплоизоляционные качества, легкость монтажа. Главный недостаток исправим, причем с минимальными потерями: утеплитель защищают от влаги, укладывая снизу и сверху защиту — паро-, гидроизоляцию.

Как утеплить чердак минватой?

В этом случае у владельцев возникает вопрос, как утеплить чердак в частном доме по всем правилам. Они интересуются толщиной слоя, а также плотностью материала.

Выбор оптимального материала

Если говорить о правилах, касающихся минваты, то чем толще слой, тем лучше. Но в этом случае роль играет коэффициент удельной теплопроводности. Чем он меньше, тем лучше теплоизоляционные свойства. Чаще используют слои толщиной 150-200 мм, однако и 300 мм вполне допустимы. Чтобы избежать появления мостков холода, минеральную вату рекомендуют укладывать в 2 слоя со смещением. Например, каждый из них будет иметь толщину 150 мм, как минимум. Другие варианты — два слоя по 100 мм, 4 по 50 мм. Между полом и утеплителем обязательно отставляют вентиляционный зазор — 50 мм.

Плотность — характеристика, которая не слишком сильно влияет на теплоизоляционные качества минваты. Она различна — 30-220 кг/м3. Как правило, материал максимальной плотности используют для теплоизоляции полов под стяжку, для утепления фасадов. Для теплоизоляции чердачного перекрытия будет достаточно плотности 35-50 кг/м3. Большие показатели поверхностям, которые не будут нагружать, не нужны.

Что еще потребуется для работы?

Помимо утеплителя будет необходимо приобрести еще несколько материалов. В список «маст хэв» входит:

пароизоляционная мембрана;

скотч (фольгированный скотч);

доски, ОСП для создания чернового пола;

антисептический состав для обработки древесины.

В качестве гидроизоляционного материала может выступить плотная полиэтиленовая пленка, имеющая толщину 0,6-1 мм. Часто вместо нее используют фольгированный пенополиэтилен. Его фиксируют наружу металлизированной стороной, заводя края на стены (150-200 мм). Стыки (нахлест — 200 мм) в этом случае проклеивают фольгированным скотчем.

Пароизоляция

Так как минеральная вата отличается способностью вбирать влагу, операцию начинают с укладки пароизоляционного слоя. Оптимальный вариант — монтаж ее под лагами, которые подвержены гниению. Если это условие выполнить трудно, то необходима очень качественная защита древесины. Для этого рекомендуют использовать готовые антисептические растворы.

Лучшим вариантом будет укладка сплошного пароизоляционного слоя, однако не каждый чердак может позволить такую «вольность». Мембрану укладывают гладкой стороной к утеплителю, все стыки проклеивают специальным скотчем. Края пароизоляции поднимают выше уровня утеплителя, приклеивают их аналогично.

Теплоизоляция

Перед началом работы одевают спецодежду, перчатки, очки и респиратор, поскольку материалы не могут считаться абсолютно безопасными, по крайней мере, для органов дыхания. Все участки между балками последовательно закрывают.

Щелей, зазоров остаться не должно, но сильно сдавливать минеральную вату не рекомендуется. Для исключения любого риска утечки тепла советуют защитить теплоизоляционным материалом даже деревянные элементы. Однако из-за необходимости покупать дополнительный, тонкий утеплитель этот этап чаще пропускают.

Гидроизоляция

Из-за той же угрозы со стороны влаги гидроизоляция становится последним «рубежом» защиты утеплителя. Она является необходимостью, если сверху будут заливать бетонную стяжку. Гидроизоляционный материал настилают, стыки проклеивают скотчем. Последний этап — создание чернового пола. Им могут стать доски, плиты ОСП или стяжка.

Утепление кровли, фронтонов

На этом можно было бы завершить рассмотрение вопроса о том, как утеплить чердак в частном доме, потому что эти операции в большинстве случаев будет лишними. Однако если хозяева собираются превратить данное помещение в полноценную жилую комнату, то такие дополнительные этапы становятся обязательными.

Подготовка к работе

В этом случае оптимальными материалами также будут минераловатные плиты. Некоторые владельцы используют камышовые маты. Мастеру потребуется приобрести паро- и гидроизоляцию, брус, рейки, антисептическую пропитку, скотч, тонкий шнур (толстые нитки) и гвозди.

Первым делом производят осмотр стропильной системы, чтобы убедиться, что все ее элементы целы и невредимы. Любой дефект требует замены или ремонта. Если толщина теплоизоляционного материала превышает соответствующий параметр лаг, то их наращивают, прибивая брус либо доски. Все деревянные конструкции обрабатывают антисептиком.

Утепление кровли

Так как пароизоляционная мембрана не должна соприкасаться с гидроизоляционным материалом кровли, сначала обеспечивают свободное пространство. Для этого к стропилам прибивают гвозди, с помощью которых между ними натягивают зигзагом шнур. Затем мелкими гвоздями фиксируют пароизоляцию, стыки материала проклеивают скотчем.

В пространство между стропилами укладывают плиты, следя за тем, чтобы не оставалось пустот, которые закрывают обрезками материала. Крепить теплоизоляцию можно тем же способом — шнуром, натянутым зигзагом от гвоздя к гвоздю. После монтажа утеплителя снова добавляют слой пароизоляции. Последний этап — изготовление обрешетки для отделочных материалов.

Теплоизоляция фронтонов

Эту часть работы можно выполнить во время утепления стен снаружи здания. Но если такой теплоизоляции не запланировано, то ее проводят внутри чердака. В этом случае работа почти аналогична утеплению стен.

Сначала на стенах горизонтально крепят ряды реек. Расстояние между элементами по вертикали составляет примерно 500 мм, по горизонтали — пару сантиметров. К ним крепят пароизоляционную мембрану, следят, чтобы она нигде не провисала. Затем фиксируют вертикальные стойки, сделанные из бруса или досок. Для этого используют саморезы и металлические уголки. Чтобы обеспечить отсутствие зазоров, шаг между элементами должен быть меньше, чем ширина плит. Разница — несколько сантиметров. Между стойками укладывают утеплитель. Если расстояние выбрано корректно, то дополнительных крепежных элементов не требуется. Затем к стойкам крепят пароизоляцию. Последний этап работы — монтаж обрешетки для отделочного материала. Возможное решение — гипсокартон и любой вид отделки: покраска, декоративная штукатурка, обои и т. д.

Такую работу нельзя назвать непонятной, или невыполнимой самостоятельно, но мнение специалиста не помешает никому. Чтобы узнать, как утеплить чердак в частном доме, можно послушать, что думает по этому поводу автор следующего, очень популярного видео: