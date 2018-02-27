Как сделать плоскую крышу дома, которая не поедет?

Не каждое строение может позволить себе удовольствие иметь классическую крышу — двускатную, вальмовую или шатровую. Да зачастую они просто нецелесообразны, когда нужно найти оптимальный вариант для хозяйственных построек или и вовсе для домов в хайтековском стиле. Если в первом случае отпугивает сложность конструкций стропильной системы и связанные с ней затраты, то во втором она может быть попросту неуместна. Именно поэтому некоторое время тому назад появилась мода на плоскую кровлю, которая смотрится довольно свежо, а для строений небольшой площади часто является просто идеальным вариантом. Но прежде чем задаваться вопросом, как сделать плоскую крышу дома, лучше познакомиться с этим объектом поближе.

Плоская крыша: хорошо или плохо?

Аргументы «за»:

оригинальность решения;

относительная несложность конструкции;

возможность сооружения на крыше места отдыха;

для плоской кровли можно выбрать бюджетный вариант покрытия;

ремонт не составит большого труда.

И «против»:

промах проектировщиков и строителей может привести к весьма крупным ремонтным работам внутри здания;

обязателен уклон крыши для защиты от осадков.

Безусловно, плоская крыша имеет немало достоинств, минусы же легко превратятся в плюсы, если подойти к делу ответственно и аккуратно.

Плоская крыша выдвигает свои требования

Обустройство такой крыши в гордом одиночестве возможно лишь в том случае, когда вы решили заняться строительством одноэтажного дома небольших размеров или гаража. Другие варианты предполагают участие квалифицированных специалистов.

Начинаются работы с монтажа балок, которые в зависимости от сооружения должны быть или деревянными, или металлическими. Их обязанность — передача веса крыши несущим стенам и фундаменту. Но не надо забывать о том, что на нагрузку вдобавок будут влиять:

вес снега, который из-за отсутствия ската будет лежать на плоской крыше «мертвым грузом»;

не только конструкция кровли, но и элементы коммуникационных систем, расположенных в чердачном помещении;

вес людей, занятых ремонтом крыши.

Исходя из этих факторов, выбираются материалы для несущих балок, подходящий вариант покрытия, а также кровельные материалы соответствующего качества. Немаловажна и грамотная укладка гидро- и пароизоляции.

Если говорить о строениях капитальных, то плиты перекрытия для них используются облегченные. Затем на них укладываются слои:

Пароизоляционный, обязанный предохранить слой утеплителя от «нашествия» влаги. Материалом зачастую выступает битумно-полимерная пленка, дополнительно армированная стекловолокном. Ее края заводятся за плиты перекрытия, швы же тщательно запаиваются. Слой утеплителя. В случае если используют керамзит, он заливается бетонной стяжкой. Когда крыша должна быть облегченной, то выбирается полимерный утеплитель, крепящийся непосредственно на пароизоляционный слой. Гидроизоляционный — самый важный в этом «слоеном пироге». Используются для него битумно-полимерная мастика или мембранные материалы.

Если строение не отапливается

Имеются в виду беседки или сараи. В этих случаях самым важным является создание уклона крыши, чтобы влага могла беспрепятственно стекать с нее. Несущие балки располагаются под небольшим углом (не менее 3%), на них укладывают щит из необрезных досок. Он будет служить основанием для рулонного рубероида.

Настилается он внахлест (10-15 см), крепится к доскам вдоль уклона или рейками, или стальными планками, расстояние между ними колеблется от 60 до 70 см. Монтаж такой крыши может осилить даже один человек.

Когда крыша для жилых домов

Здесь работы проводятся несколько иначе:

Балки устанавливаются строго по горизонтали, а пролеты между ними не могут быть более 90-100 см. Несмотря на то, что плоская крыша домов является самым легким вариантом, без помощи со стороны все же не обойтись. Несущие балки требуют настила, толщина которого должна быть 40-50 см. Есть правило: большее расстояние между ними — большее сечение пиломатериала. На полученный настил укладывается рулонный рубероид (или же другой материал), после чего нужно подождать, чтобы он немного полежал и разгладился. Так же, как и в случае с нежилыми зданиями, полосы нахлестываются на 10-15 см. На готовый рубероид засыпается утеплитель — шлак, перлит или керамзит. На этом этапе во главе угла должен быть уклон для сброса с крыши талых или дождевых вод. Засыпной утеплитель заливается цементной стяжкой, слой которой должен быть как минимум 2 см. Для ее полного высыхания понадобится не менее 2 дней. Стяжка обрабатывается битумной грунтовкой, затем поверх настилается и приклеивается рубероид.

Если длина вашего дома превышает 6 метров, то требуемый брус для несущей конструкции должен иметь сечение 15х15 см. Еще лучшим выбором станут двутавровые балки из металла, но расстояние между ними также не должно больше 100 см.

Знакомство с крышей из монолита

Такая монументальная плоская крыша подразумевает использование в качестве несущих балок стальные двутавры, толщина которых обязана быть не менее 12 см, но в идеале — 15 см. В этом случае их тоже укладывают по горизонтали, без малейшего уклона. Лучшими ингредиентами для нашего бетонного «блюда» являются:

бетономешалка (1 штука);

вода (2 ведра);

песок (4 ведра);

цемент ПЦ 400 (3 ведра);

щебень фракцией 10-20 мм (8 ведер).

Без первой составляющей обойтись невозможно, так как вручную нереально достичь идеальной консистенции.

Доски укладываются на нижнюю полку двутавровых балок, затем происходит укладка рулонного рубероида. Завершает этот этап продольное и поперечное покрытие балок армированной сеткой, размеры ее ячеек составляют 20х20 см. Дополнительно места соприкосновения прутьев свариваются или соединяются вязальной проволокой.

Наконец, армированная сетка засыпается мелким щебнем и заливается бетоном. Будет идеально, если с заливкой вы справитесь за один день, тогда к качеству стяжки претензий не будет вовсе. Для того, чтобы предотвратить испарение из раствора жидкости, грозящее стяжке трещинами, необходимо накрыть ее на трое суток полиэтиленовой пленкой. Если такой возможности нет, а температура воздуха слишком высока, то придется ее периодически поливать. Когда бетон полностью просохнет, с помощью утеплителя сооружаются уклоны, потом делается стяжка и наклейка рулонного ковра.

Кажется, что из всех вопросов, возникающих при строительстве жилого дома, именно этот — как сделать плоскую крышу дома — кажется довольно простым. Так ли это, вы сможете убедиться сами, если все-таки одобрите для себя этот вариант. Удачи в новых начинаниях!

Посмотрите заодно и довольно популярное видео: