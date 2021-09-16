В зданиях, где имеется автономная отопительная система, всегда остается риск возникновения пожара. Наибольшую опасность для хозяев представляют дома, построенные из горючих материалов. Одним из наиболее уязвимых их участков остается дымоход, так как во время работы отопительного прибора он нагревается до очень высоких температур. Чтобы предотвратить возможность распространения сверкающих огненных частиц, хозяева устанавливают искроуловитель. Конструкция этого устройства относительно проста, поэтому самостоятельная сборка и его монтаж — операции, вполне подвластные владельцам дома. Но сначала им нужно познакомиться с прибором, с его принципом работы и с видами, а также узнать, как сделать искрогаситель собственными силами.

Причины появления искр в дымовом канале

При сгорании топлива выделяется тепловая энергия и продукты горения. В последних могут присутствовать не только летучие вещества, но и небольшие частицы топлива. Благодаря высокой температуре процесс горения в них продолжается, поэтому опасность искр недооценивать нельзя. Они поднимаются по трубе с другими продуктами. Часть искр гаснет, прикасаясь к станкам дымохода, но часть их выходит вместе с дымом.

Что может спровоцировать искрообразование? Причин появления светящихся частиц есть несколько:

Прямоточный и короткий дымоход. Такие уязвимые конструкции характерны для бань. Большая протяженность, горизонтальные участки и более извилистый путь продуктов горения снижают риск появления искр, так как они успевают догореть. Однако и в этом случае бывают исключения. Чересчур большая тяга. В таких условиях скорость исходящего потока велика, поэтому появление горящих частиц и их выброс в атмосферу практически неминуем. Использование топлива низкого качества. Оно провоцирует интенсивное искрообразование. Пример — сухие дрова хвойных пород деревьев, особенно ели.

Еще одна причина возникновения «фейерверка» — отсутствие регулярного ухода за оборудованием и дымоходом. Сноп искр может спровоцировать возгорание сажи внутри дымового канала. Неприятный сюрприз способен преподнести и котел, который давно не чистили.

Искрогаситель: устройство и его работа

Дымовая труба всегда остается потенциальным источником опасности для крыши и кровельного материала в частности. Главная задача искроуловителя — исключить возможность возгорания вне дома. Без этого элемента риск пожара существует всегда, особенно если здание располагается недалеко от леса.

Данный прибор — обязательный атрибут деревянных бань и домов с автономной системой отопления, с горячим водоснабжением. Поэтому лучше не полагаться на везение, а обеспечить строению дополнительную защиту. Легче приобрести готовый искрогаситель, но соорудить это устройство можно самостоятельно.

Конструкция и принцип работы прибора довольно просты. Искроуловитель — металлический колпак, который надевают на дымоходную трубу. В его составе есть обязательный элемент: это перфорированная труба или мелкоячеистая сетка, расположенная в средней части устройства. Именно она становится препятствием для искр, которые вынуждены менять свое направление, постепенно теряя скорость. Нередко потенциальные источники опасности гаснут, не успев вылететь из дымохода.

Установка искрогасителя не является обязательным условием, но этот элемент необходим в нескольких случаях:

если в бане установлена печь, работающая на твердом топливе;

прибор потребуется, если рядом с дымоходом находятся горючие материалы;

когда дом расположен вблизи от леса, поэтому на его крыше скапливается листва;

если кровельный материал относится к легковозгораемым покрытиям: примеры — Ондулин, Тегола (Tegola).

Защитная конструкция предотвратит попадание в дымоход листвы, осадков и птиц. Благодаря снижению сопротивления в дымоотводной трубе увеличится тяга. Искроуловитель способен исключить еще одну потенциальную опасность — возникновение обратной тяги.

Главное условие для искрогасителя — небольшие отверстия или мелкие ячейки. Оптимальными считают размеры до 5 мм. В этом случае для дыма преград не будет, а искры быстро потеряют и скорость, и высокую температуру. Очень маленькие ячейки делать не рекомендуют, потому что они будут очень быстро забиваться, а значит, искроуловитель потребует регулярной чистки.

Виды искрогасителей

Перед тем как рассматривать вопрос о том, как сделать искрогаситель, нужно познакомиться со всеми потенциальными устройствами. Выбрать и приобрести можно прибор сложной конструкции, однако для самостоятельного изготовления имеет смысл остановиться на простой, но эффективной модели.

Основных видов искроуловителей существует всего два. Это:

прибор, который является искрогасителем и дефлектором, усиливающим тягу;

устройство, имеющее вид кожуха, сделанное из металлической сетки.

Дополнением к основному прибору становятся проходные модули, монтирующиеся в дымовом канале. Их установкой занимаются на стадии строительства дымохода.

Размеры искрогасителей подбирают в зависимости от диаметра дымовой трубы. Первые приборы выпускаются в широком ассортименте. Кроме того, любое устройство могут сделать на заказ. Оптимальный вариант для самостоятельного изготовления конструкции — более простой кожух. Однако даже он потребует не только времени, но и знания всех нюансов предстоящей операции.

Дефлекторы

Искрогасители этого типа гасят движение искр, усиливают тягу, перенаправляя потоки ветра, надежно защищают дымовой канал от мусора и осадков. Данные приборы гарантируют быструю и простую установку, эффективную работу и максимальное удобство обслуживания.

Дефлекторы состоят из:

цилиндров: верхнего и нижнего, являющегося продолжением дымохода;

патрубка, расположенного в нижнем элементе;

колпака и фиксаторов-кронштейнов.

В некоторых моделях искрогасителей-дефлекторов нет верхнего цилиндра. В их составе — нижний цилиндр, диффузор, рассеивающий воздушные потоки, и колпак. Изготавливают конструкции чаще из нержавеющей и оцинкованной стали, реже — из меди.

Искрогасители-кожухи

Популярность этих приборов объясняется относительной простотой их сборки. Стандартные устройства имеют в составе стакан, колпак-конус, стойки и сетку. Последний элемент сможет заменить лист из тонколистовой стали с перфорацией.

Эти искрогасители относительно просто изготовить самостоятельно. Мастеру потребуется лист стали, ножницы по металлу, дрель, сверло, заклепки и клепальник. Еще один вариант конструкции — кожух, почти полностью сделанный из сетки. Он имеет вид перевернутой корзины, шапочки или купола. Минус данного искрогасителя — его абсолютная незащищенность от осадков и мелкого «летающего» мусора.

Проходные модули

Эти конструкции — возможность повысить эффективность защиты. Их используют в комплексе с кожухами или дефлекторами. Проходные модули монтируют внутри дымохода, их предназначение — промежуточная фильтрация продуктов горения. Как правило, эти устройства устанавливают для оборудования, которое используется интенсивно. Минусы изделий — сложность установки, извлечения и очистки.

Можно ли обойтись без искрогасителя?

Улавливание искр — главное предназначение этих приборов. Искрогасители защищают кровлю от термических повреждений, снижают риск воспламенения горючих материалов, находящихся около строения. Дымоход без защитного устройства способен спровоцировать:

ухудшение тяги;

интенсивный разлет искр;

возгорание уличной мебели;

повреждение транспорта, хозяйственных построек;

воспламенение сухой травы или листвы рядом с домом;

повреждения дымоотводной трубы — ее внешней и внутренней части.

Особенно уязвимы битумные, полимерные кровельные покрытия: после контакта с искрами на крыше появляются сквозные отверстия, вздутия и другие температурные деформации. Такие участки потребуют частичной либо полной замены. В обоих случаях расходы хозяев будут существенными.

Как сделать искрогаситель?

Самостоятельная сборка простой конструкции не потребует очень больших усилий, времени и расходов. Сначала необходимо выбрать материалы и вид искроуловителя. Нержавеющая сталь остается лучшим вариантом для элементов, расположенных вне помещений. Она максимально прочна, способна противостоять коррозии, выдерживать сильные перепады температур.

Рекомендуемая толщина листа для создания прибора — до 5 мм, так как с более толстым металлом будет сложнее работать. Перфорированный материал даст возможность обойтись без металлической сетки. Если выбрана конструкция с ней, то лучшим выбором тоже будет изделие из нержавеющей стали, размер его ячеек — 3-5 мм.

Сооружение простейших искроуловителей

Как сделать искрогаситель? Ответ зависит от того, сколько времени мастер готов потратить на изготовление этого элемента дымоотводящей системы.

Изготовление сетки на дымоход

Данное решение относится к самым элементарным. В этом случае оголовок дымохода закрывают простой конструкцией, состоящей из обода и сетки. Ее фиксируют хомутом или кронштейнами.

Недостатков у простейшего устройства много. Сетка с мелкими ячейками очень быстро зарастет. Изделие с крупными ячейками, наоборот, не сможет работать эффективно. Возможный способ борьбы с несовершенством конструкции — увеличение площади такого фильтра.

С этой целью сетку искроуловителя чаще делают куполообразной. Минус обоих сетчатый конструкций — отсутствие какой-либо защиты от осадков. Но этот недостаток можно устранить: одно из простых решений — установка на сферу дополнительной детали — колпака, зонтика.

Искрогаситель — отрезок трубы

Возможно изготовление искрогасителя из трубы. Этот метод считается еще одним бюджетным вариантом. Работа состоит в просверливании отверстий в трубе, которая станет насадкой на верхнюю часть дымохода. Изделие подбирают так, чтобы оно легко надевалось, но между элементами не оставалось слишком больших зазоров.

Отверстия в трубе делают рядами, или в шахматном порядке. После завершения «перфорационного» этапа на искрогаситель надевают заглушку. Плюс у такой конструкции один: это скорость работы. Минусов больше: элементарный прибор уменьшит тягу, будет быстро забиваться, поэтому станет причиной ухудшившегося дымоотведения.

Второй способ изготовления искрогасителя — его сборка из нескольких элементов. Сначала делают нижний цилиндр-патрубок. Диаметр этой детали должен быть чуть больше, чем у дымовой трубы. Затем к цилиндру крепят перфорированную трубу. Ее можно купить, или просверлить отверстия в обычной трубе самостоятельно. Второе решение задачи — прорезание горизонтальных щелей с помощью шлифовальной машины.

Возможная альтернатива трубе с перфорацией — сетка с ячейками (3-5 мм). На верхнюю часть самодельного прибора устанавливают колпак или зонтик. Все элементы искроуловителя соединяют клепкой. Если есть сварочный аппарат и опыт работы с ним, то можно использовать это оборудование.

Сборка искрогасителя-дефлектора

Эту работу уже трудно назвать очень простой: она состоит из нескольких этапов, каждый из которых требует внимательности и аккуратности. Перед тем как сделать искрогаситель, проводят подготовку. Первым делом подбирают самую подходящую модель, находят или создают чертеж.

Сначала измеряют внутренний диаметр дымового канала. Затем приобретают листы нержавеющей стали (до 5 мм), трубы (того же диаметра, что и у дымохода), сетку (ячейки — 3-5 мм) и т. д. Собирают все необходимые инструменты и материалы. В список входит:

болгарка, дрель;

ножницы по металлу;

заклепочник, молоток, плоскогубцы;

хомут из металла, заклепки из нержавейки;

плотная бумага (картон), линейка, карандаш и циркуль.

Если в «арсенале» хозяина есть сварочный аппарат, то клепальный инструмент может не понадобиться.

Создание модели из бумаги и сборка искрогасителя

После завершения подготовительного этапа приступают к созданию бумажной модели. Эту операцию рекомендуют проводить всем, у кого пока нет опыта изготовления самодельных приборов. Все элементы дефлектора-искрогасителя вычерчивают в натуральную величину, действуют максимально точно и аккуратно.

После завершения «рисования» к деталям добавляют припуски (10-20 мм), необходимые для их соединения. Бумажные элементы вырезают, собирают в единую конструкцию, чтобы оценить вид будущего устройств. Затем примеряют макет искроуловителя на дымоход. Если проблем не обнаруживают, то переходят к основной работе.

С помощью шаблонов чертят и вырезают детали из металла. Если трубу создают самостоятельно, то деталь сгибают и соединяют заклепочником. С его помощью собирают весь прибор: первым делом занимаются дефлектором. Деталь вырезают, затем заготовку выгибают под нужным углом. Точки изгиба фиксируют заклепками. Готовый дефлектор крепят на основании прибора. При соединении элементов сваркой все швы обязательно зачищают.

Монтаж и фиксация прибора

Поскольку любые конструкции, устанавливаемые на дымоходную трубу, должны быть съемными, для монтажа искрогасителя выбирают или заклепки, или металлический хомут. Последний вариант значительно проще. Если используют заклепки, то сначала на трубе и устройстве делают отверстия. Потом искрогаситель надевают и ставят заклепки.

Соединение улавливающего устройства с дымоходом считают самым важным этапом. Главная оплошность, которую допускают начинающие мастера, — недостаточно надежная фиксация искрогасителя. Такой прибор может стать «жертвой» сильных порывов ветра, упавшей ветки и т. п.

Проверка

Она включает осмотр искрогасителя и мест его примыкания к дымоходной трубе. Если ошибок не выявляют, то отопительное оборудование вводят в эксплуатацию.

Обслуживание искрогасителя

Это мероприятие позволит максимально продлить срок эксплуатации самодельного прибора. Такую операцию рекомендуют проводить как минимум раз в год. Она включает:

Демонтаж искроуловителя и его визуальную проверку. На снятом приборе ищут следы коррозии, замятия, другие дефекты на стенках. Если обнаруживают механическое повреждение, то устройство не ремонтируют, а сразу заменяют новым. Очистку задерживающего элемента. В этом случае крайне важны осторожные действия, потому что контур, работающий при высоких температурах, очень легко повредить. Сетку или перфорированный лист избавляют от нагара, используя ветошь и растворитель. Когда загрязнения незначительны, для очистки искрогасителя применяют бытовые чистящие средства.

Последний этап обслуживания системы — проверка проходимости дымоотводной трубы. Если обнаруживают засоры, то дымовой канал прочищают.

Это несложное устройство для благополучия большинства строений необходимо. Прибор станет дополнительной защитой даже в том случае, если крыша покрыта негорючими материалами. Однако нельзя забывать о том, что искры могут преодолевать большие расстояния. Поэтому они опасны и для построек, расположенных поблизости: с этой угрозой надо считаться всегда. А о том, как сделать искрогаситель самостоятельно, расскажет мастер из следующего видео: