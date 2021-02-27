Дымоход – неотъемлемая часть котла и печи отопления индивидуального дома, квартиры или бани. Он позволяет отводить в атмосферу дым из камеры сгорания (топки) отопительного оборудования, за счет естественной или принудительной тяги. Поэтому от качества монтажа дымохода зависит эффективность, экономичность и безопасность отопления жилых и нежилых помещений. Но многие не знают, как сделать дымоход дома самостоятельно. В этой статье мы разберем выбор оптимального дымохода для дома, а также процесс его самостоятельного возведения. Это позволит вам собственноручно возвести качественный дымоотвод в своем доме, поэтому в нем будет всегда уютно, тепло и безопасно.

Зачем нужен дымоход?

+Дымоотвод позволяет отводить на улицу дым из камеры сгорания котла отопления или печи. Благодаря этому система отопления нормально работает и более эффективно сжигается топливо, так как в результате его сгорания больше тепла отдается отапливаемому помещению, а продукты горения выводятся в атмосферу с небольшим количеством вредных веществ. За счет этого наносится меньше вреда экологии и уменьшается риск для людей. Для здоровья человека очень опасен угарный газ, поэтому он не должен поступать в жилье — это основное предназначение дымохода. Поэтому к монтажу дымоотвода нужно относиться с особой ответственностью.

Конструкция дымохода

Сегодня можно встретить в быту дымоотводы следующих типов:

Прямые потоковые. В них не должно быть каких-либо изгибов, поэтому их нужно проводить прямо через потолок и кровлю. Их принцип работы очень простой – газы из топки поднимаются по трубе вверх, после чего выходят в атмосферу. Недостатком таких дымоходов является быстрая потеря тепла. Прямые с поперечными перемычками. Это дымоотводы позволяют лучше сохранять выработанное котлом или печкой тепло, чем потоковые. Лабиринтные. Благодаря медленному прохождению по ним горячих газов больше тепла отдается помещению. Предпочтительнее выбирать эти конструкции.

Еще один вариант — модульные конструкции. Такие дымоходы состоят из металлических труб. Используют в основном с газовым отопительным оборудованием.

Основные параметры дымохода

В зависимости от конструкции дома и кровли, необходимо на определенной высоте размещать на крыше оголовок дымоотводной трубы.

Высота

На плоских крышах труба должна быть выше кровельного материала на 50 см. Этого же расстояния нужно придерживаться в случае, если труба расположена возле конька в пределах 1,5 м. Конец дымохода может быть на одном уровне с коньком, если труба размещается на расстоянии от 1,5 до 3 м от него. Ели она удалена на большее расстояние от конька, то определить ее уровень относительно конька можно визуально. Для этого нужно образно провести от уровня конька линию вниз под углом 10°. Если труба возвышается выше кровли на 1,5 м и более, то ее нужно крепить к крыше растяжками.

Толщина стенок

Кирпичные дымоотводные трубы должны быть толщиной не менее 12 см. Лучше всего делать их толщиной 25 см (длина одного кирпича), чтобы они имели большую теплоемкость.

Толщина стенок железной трубы должна быть такой:

не меньше 0,5-0,6 мм, если она будет отводить дым из газового котла;

не меньше 0,8 мм, если труба предназначена для жидкотопливного отопительного оборудования;

1-1,5 мм, если с ее помощью планируют отводить дым из твердотопливных печей и котлов.

Толщину сэндвич трубы подбирают с учетом используемого топлива:

для газового оборудования – 25 мм;

для дизельных котлов – 25 мм;

для твердотопливных установок – 50-100 мм;

для дровяных печей — 50-100 мм.

Размеры внутреннего сечения

Сечение любого дымохода подбирают с учетом мощности котла.

Параметры для кирпичного дымоотвода:

печи требуется оснащать кирпичными трубам сечением 25х25 см, «шестерками»;

для каминов необходимо возводить трубы из кирпича сечением 50х25 см, «пятерки»;

для плит нужны дымоходы небольшого сечения 12,5х25 см, «четверки».

Внутренний диаметр железных дымоотводных труб в среднем составляет 100 -200 мм, но иногда они бывают и большего диаметра. В процессе подбора дымохода необходимо учитывать, что для эффективной работы газового оборудования на каждый кВт мощности требуется 5 см сечения трубы. Для твердотопливных агрегатов — 8 см сечения трубы.

Классификация дымоходов по материалу изготовления

Сегодня дымоходы изготавливают из следующих материалов:

кирпич;

керамика;

нержавейка.

Ниже подробно разобран монтаж дымоходов из указанных выше материалов. Поэтому вы сможете найти ответ на вопрос, как сделать дымоход в собственном доме своими руками.

Возведение кирпичного дымохода

Кирпичным дымоотводом в основном оснащают печи, работающие за счет дров и угля. Это отопительное оборудование вырабатывает много тепла, но оно неравномерно распределяет тепло по помещению.

Строительство дымохода из кирпича в общем выглядит так:

Выход печи на дровах продолжается кирпичной трубой насадного типа. Возводить размещенную в доме часть трубы лучше с помощью глиняно-песчаного раствора. Кладку необходимо начинать с основания трубы — должно быть минимум из 3-х рядов кирпича. Внутренний размер дымоотводного канала нужно подбирать с учетом производительности печки.

В районе прохождения трубы сквозь потолок нужно делать противопожарную защиту — распушку. Дымоход расширяется за счет смещения кирпича на 1⁄4 ширины к наружному краю.

Порядовка распушки

Толщиной распушка должна быть 50 см и более. Если она меньше, то нужно уложить между ней и потолком асбест толщиной 10–15 мм или другой жаростойкий материал. После прохождения трубы через потолок возводится основной стояк до обрешетки кровли.

Дальнейшее возведение дымохода предполагает кладку еще одного расширения, только с уличной стороны — выдры. Она будет защищать чердак от осадков, которые могут проходить через зазор между трубой и кровлей. Для укладки кирпича с уличной стороны требуется добавлять в раствор портландцемент.

Порядовка выдры

Схема кладки выдры зависит от уклона крыши. Поэтому для каждого конкретного случая она будет своя.

Для улучшения защиты чердака от влаги вокруг трубы необходимо уложить металлический «фартук», края которого нужно отогнуть и спрятать под выступы выдры. Чтобы на ней долгое время не стояла вода, требуется сделать на ней из цементного раствора угловые откосы. После укладки выдры продолжают возводить трубу.

На финальном этапе на конце трубы делают оголовок, который препятствует падению в дымоход осадков и различного мусора (листьев, веток и т. д.). Он может быть разной формы, но лучшим выбором будет дефлектор. Благодаря этому элементу труба будет смотреться более эстетично.

Монтаж двойного дымохода

Популярным является и двойной дымоход. Сначала выкладывают наружный кирпичный дымоход, после чего в нем размещают железную трубу. Если она из нержавеющей стали, то ее можно использовать для подключения газового котла.

Двойные дымоотводы лучше кирпичных по следующим причинам:

Внутренняя поверхность дымоотводного канала идеально гладкая. Позволяют значительно увеличить пожарную безопасность дома. Внешнюю часть кирпичной трубы можно делать без распушки. Обладают более длительным эксплуатационным сроком. Более герметичные.

Процесс монтажа двойного дымохода выглядит так:

Для его монтажа делают фундамент высотой не менее 300 мм. Затем выкладывают наружную кирпичную трубу так же, как классический кирпичный дымоход, но без утолщения стенок в точках его прохождения через потолок. Далее внизу кирпичной трубы делают нишу с дверкой для чистки. Потом трубу из нержавейки собирают сверху вниз. То есть очередной элемент просто вставляют в предыдущий.

Стыки между ними заделывают жаростойким герметиком.

Возведение керамического дымохода

Керамический дымоход состоит из следующих слоев:

Внутренний. Это основа трубы, выполненная из керамики. За счет этого слоя в дымоходе не накапливаются вредных для человека вещества. Промежуточный. Предназначен для качественной теплоизоляции, поэтому изготавливается из негорючих теплоизоляционных материалов (часто используют минвату). Наружный. Обычно его делают из керамзитных блоков или нержавеющего кожуха.

Если вы не знаете, как сделать дымоход из керамики самостоятельно, то его монтаж выглядит так:

Первым делом возводят основание для дымохода. Для этого делают небольшую ровную площадку. Затем подключают тройник с помощью специального модуля, после чего все стыки заделывают раствором. Торчащую над крышей трубу лучше всего обложить кирпичом, чтобы она выглядела привлекательно и была надежно защищена от атмосферных осадков.

Керамика очень хрупкая, потому нужно соблюдать осторожность. В результате даже не сильных ударов она может расколоться. Если на керамических элементах имеются сколы и трещины, то нужно сразу же их менять, потому что они не годятся для эксплуатации.

Установка трубы для газового котла

Монтаж дымохода для газового котла напольного типа выглядит так:

Образуемый в процессе сгорания газа дым содержит кислотосодержащие вещества, поэтому дымоотвод необходимо изготавливать из кислотоустойчивой нержавейки. Трубы из этого материала сегодня можно купить в любом специализированном магазине. Они собираются и монтируются очень просто. Оптимальным выбором является двухканальный дымоотвод типа «сэндвич». Основная часть дымоотвода размещается на улице. Поэтому для устойчивости ее крепят к стенам с помощью 2-3 кронштейнов.

Отводимый из газовых котлов дым имеет небольшую температуру, из-за этого в дымоотводе может образовываться конденсат. Чтобы вода из него не стекала в котел, следует оснастить трубу конденсатосборником и хорошо утеплить.

Монтаж сэндвич трубы

Эта труба состоит из 3 слоев:

Ее внутренний слой в процессе использования сильно нагревается, поэтому его делают из жаропрочной нержавеющей стали. Средний слой многослойной трубы – это высококачественный утеплитель. Наружный слой сэндвич трубы изготавливают из оцинковки или нержавейки, потому что он должен быть устойчивым к влаге.

Она может иметь овальное сечение, данная форма идеально подходит для газового оборудования.

Процесс монтажа:

Возведение сэндвич дымохода начинается с подсоединения трубы к котлу отопления. Стыки между элементами дымоотводного канала требуется хорошо сжимать крепежными хомутами, под которые нужно укладывать ленту-герметик (она часто предусмотрена комплектацией). Каждый следующий элемент сэндвич дымохода запускают в предыдущий. Для выведения трубы на улицу нужно проделать в стене отверстие необходимого диаметра. Затем нужно вставить трубу в этот проем и уложить в зазор между ней и стеной термоизоляцию. Если стены из кирпича, то небольшого изоляционного слоя будет достаточно. Если они из дерева, то необходимо укладывать каменную вату толщиной не менее 10 см. После вывода дымоотводного канала наружу его переводят в вертикальное положение с помощью тройника с «лейкой» (позволяет собирать конденсат). Дальше дымоход идет вертикально до выпирающей за пределы периметра здания части крыши. Для ее огибания устанавливают полуотводы 45°.

Потом трубу выводят на необходимую высоту и устанавливают на ее конце конусный или грибковый оголовок.

Монтаж коаксиальной трубы

В некоторых газовых котлах предусмотрена принудительная вытяжка дыма (за счет вентилятора). Поэтому часто их достаточно оснастить небольшой коаксиальной трубой для отвода в атмосферу дыма из камеры сгорания. Она состоит из двух каналов. Первым является внутренняя труба, предназначенная для отвода дыма из топки на улицу. Второй размещается между наружным кожухом и внутренней трубой: он позволяет подавать уличный воздух в камеру сгорания.

Схема монтажа коаксиальной трубы выглядит так:

На котел надевают отвод с углом поворота 87°. Затем на стене размечают будущее отверстие для вывода трубы на улицу. Далее котел снимают с крепежей и по нанесенной ранее разметке делают в стене отверстие перфоратором, при этом обязательно нужно учитывать укладку термоизоляционного слоя толщиной 30–100 мм вокруг трубы. Потом трубу запускают в проделанное отверстие и подсоединяют к отводу, который сначала надежно прикрепляют к выходному патрубку котла отопления.

Для герметичной заделки стыков в комплектации коаксиальной трубы предусмотрен жаростойкий герметик и широкие хомуты.

После завершения монтажных работ необходимо проверить работу дымоотвода. Для этого требуется запустить котел отопления, после чего проверить герметичность трубы и поискать на ней другие дефекты. Если они обнаружены, то требуется сразу же отключить котел и устранить найденные неисправности. Во время первого запуска часто появляется запах гари, который образуется из-за выгорания масла с поверхности новых труб и кристаллизации герметика. Это нормально, поэтому паниковать по этому поводу не нужно.

Следующее видео может стать неоценимой помощью, если хозяева планируют самостоятельную работу: