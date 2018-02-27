Выбор крыши для строения — самый важный момент в проектировании дома, ведь от ее вида будет зависеть внешний облик нового «детища». Существует несколько вариантов крыш, которые отличаются как количеством скатов, так и формой конструкции. Вальмовую (или четырехскатную) крышу без преувеличения можно «обозвать» хитом во многих европейских странах. В последнее время она начала довольно шустро отвоевывать место под солнцем даже на постсоветском пространстве. Конструкция эта гораздо хитроумнее, чем более привычная двускатная, потому в вопросе, как сделать четырехскатную крышу дома своими руками, придется досконально разбираться, иначе придется вспомнить печальный опыт пары сказочных нерадивых поросят.

Четырехскатная крыша и четыре ее варианта

Вальмовая крыша

Эта конструкция состоит из 4 скатов, два из которых имеют форму трапеции, а два — треугольную. Стропила здесь прямые, свесы также располагаются на одной высоте.

Шатровая крыша

Она весьма похожа на вальмовую, отличие же в том, что все скаты здесь идентичны: они являются равнобедренными треугольниками.

Полувальмовая крыша

От своей классической разновидности она отличается довольно сильно, потому как треугольные (вальмовые) скаты у нее срезаны в пользу фронтона, благодаря которому чердак легко можно превратить в благоустроенную мансарду с большими окнами.

Комбинированная крыша

Такая сложная конструкция требует внимания профессионалов, так как может содержать элементы сразу нескольких типов крыш, что делает задачу практически невыполнимой для новичков в «крышестроении».

Есть и еще разновидности, которые также не по силам человеку без опыта: датские, многоскатные и мансардные вальмовые крыши.

Рассмотрим элементы четырехскатной крыши

Набор элементов похож на «экипировку» двускатной крыши, а из-за особенностей сооружения к ним добавляются и те, что присущи конструкциям с 4 скатами.

Балки, подкосы. Важные распорки, отвечающие за прочность будущей крыши. Коньковый прогон (или конек). На него опираются стропильные ноги конструкции, у шатрового сооружения элемент не нужен. Лежни — брусья, служащие опорой всей конструкции. Кладутся на несущие стены. Мауэрлат — «фундамент» крыши. Монтируется к наружным стенам. Нарожники — короткие стропила — доски, служащие для крыши каркасом. Укладываются на диагональные стропила. Стропила. Вальмовая классическая конструкция предполагает два их типа — диагональные и боковые. Первые формируют треугольные скаты, вторые образуют трапециевидные. Шатровая конструкция, по понятным причинам, лишена стропил боковых. Стойки и шпренгели. Служат поддержкой для элементов стропильной системы. Ригели. С их помощью фиксируются боковые стропила.

Наличие или отсутствие дополнительных элементов определяется только выбранным проектом четырехскатной крыши. Поэтому сначала делается эскиз, потом чертеж, позволяющий составить полный список необходимых материалов.

Монтаж мауэрлата

Любая крыжа со скатами начинается с этого этапа, но в случае вальмовой крыши мауэрлат монтируется на все 4 внешние стены. Для операции понадобится подходящий деревянный брус. Лучше, если сечение будет одним из следующих: 10х10 см, 10х15 см или же 15х15 см. Если стены строения выполнены из камня, то оптимальным решением станет монолитный пояс из железобетона, в который заранее монтируются шпильки, резьба их должна быть, по крайней мере, не менее М12.

Но в частном строительстве более популярно дерево, потому что материал и легок, и удобен в обработке. Но предварительно необходимо сделать гидроизоляцию. Эта роль достается рубероиду, который кладется в несколько слоев. Монтируются части мауэрлата внакладку, чем больше точек соединения, тем надежнее будет сооружение. Углы дополнительно должны быть связаны скобами, уголками и пластинами из металла.

Укладка лежней

Это следующая важная веха при создании четырехскатной крыши. Лежни укладывают на внутренние перегородки, где будут располагаться опорные стойки. Когда несущих перегородок не существует, или же они находятся не по центру, то придется заниматься установкой усиленных балок перекрытия, подходящие доски имеют размеры 5х20 см. Балка для стоек должна обладать «недюжинной силой», потому для нее или сращиваются две доски, или берется брус 10х20 см.

Установка опор для конькового прогона

К балкам (или же лежням) крепятся опоры, после чего правильность положения проверяется отвесом или уровнем. Если все в порядке, стойки временно закрепляются досками-подпорками, которые монтируются саморезами. К перекрытиям или лежням они присоединяются пластинами из металла и уголками.

Если ваша крыша вальмовая, то необходимо, чтобы расстояние между стойками для конькового бруса не превышало 2 метров. В случае шатрового сооружения стойки должны располагаться на диагональных линиях, на одинаковом расстоянии от углов. Высота стоек зависит от проекта крыши.

После окончания «войны» со стойками можно начать укладывать коньковый прогон на вальмовую крышу, и сооружать прямоугольный — для шатровой. Крепятся элементы саморезами и уголками.

Приступаем к стропильной системе

Процесс укладки боковых стропил для четырехскатной крыши ничем не отличается от операции с обычной двускатной. Начинается укладка с создания шаблона из доски, ширина которой должна быть аналогичной будущим стропилам, а вот толщина подойдет любая, например, 25 мм. На нем размечаются верхний и нижний запилы, затем они выпиливаются, проверяют их соответствие во всех местах, где будут находиться стропила.

В случае идеального попадания в размер останется быстро выпилить по шаблону все боковые элементы. Монтируют готовые изделия к коньковому брусу и мауэрлату саморезами, уголками или с помощью скоб. Рекомендуемый стропильный шаг — 50-150 см.

Диагональные стропила — всему голова

На них нагрузка высока, потому придется срастить пару досок в толщину. Шаблон делается так же, как и боковой, отличие единственное — делать выпил в нижней части его нужно под углом в 45°, так как эти стропила будут опираться на угол здания.

Между этими стропилами монтируются нарожники, верхняя часть которых должна опираться на них, а нижняя — «покоиться» на мауэрлате. Толщина доски здесь может быть не такой большой, потому что нагрузка на нарожники не столь велика. Верхняя часть запиливается, половина этих укороченных стропил выполняется по данному шаблону, другая делается зеркально противоположной.

Установка дополнительных стоек: шпренгели

Диагональные стропила, расположенные «во главе угла», подвергаются большей нагрузке. Особенно в нижней части. Этот недостаток способны исправить стойки, называющиеся шпренгелями. Нижний их конец должен упираться в лежень или балку, верхний же в стропило, угол — 45°.

Окончание работ — обрешетка

Четырехскатные крыши не ограничивают хозяев в выборе материала для кровли. Все чаще стала использоваться мягкая черепица, которая требует фанерной обрешетки. Необходимость в утеплении зависит от проекта строения: если предусмотрена мансарда, то утеплению — быть. В иных случаях утеплитель укладывается на перекрытия.

Лучше понять, как сделать четырехскатную крышу дома своими руками, помогут видео, которых видимо-невидимо на просторах Интернета. Оптимальным же вариантом будет участие в процессе у знакомых, хотя бы минимальное. Тогда вы сможете сказать себе, что это нелегкое дело вам покорится.

Посмотрите видео по теме, будьте так любезны: