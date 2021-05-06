Любое кровельное покрытие выполняет сразу две задачи — защищает жильцов от ветра и осадков, а также придает дому привлекательный вид. Однако очень часто при выборе материала хозяева отдают свое предпочтение кандидатам долговечным, практичным, симпатичным и недорогим. К таким «оптималам» относится профилированный лист, имеющий несколько привлекательных качеств. Но абсолютно любой материал требует корректного монтажа, поэтому прежде чем приступать к работе, необходимо выяснить, как крепить профнастил, чтобы он не стал причиной проблем: например, протекающей крыши.

Профнастил и выбор материала

Профилированный лист — материал, который часто используют в строительстве. Причины его популярности — долговечность, прочность, легкий вес, безопасность и несложность монтажа. Профнастил рассматривают не только в качестве кровельного материала: из него сооружают заборы, он нередко выступает в роли отделочного материала стен.

Несмотря на простоту этого кровельного покрытия, при его выборе надо учитывать довольно много факторов. В этом случае важную роль играет наклон скатов: исходя из этого параметра, выбирают марку профлиста и шаг обрешетки для него. Ассортимент этого кровельного материала широк, поэтому сначала надо определить оптимальный вариант — самую подходящую марку профнастила.

Профлисты и их назначение

Есть несколько марок материала.

«С» — стеновой (фасадный). Это наименее объемный материал малой или средней толщины, волна у него тоже небольшая. Такой вид используют при сооружении заборов, для декоративной обшивки стен (с теплоизоляцией). Наиболее востребованы марки С10, С20, С21 (цифры — высота профиля). Причина их популярности — идеальный баланс качества и цены. «Н» — несущий профлист (Н60, Н75). Он не очень часто используется мастерами в частном строительстве. Главная причина непопулярности — высокая цена изделий. От других марок его отличает толщина, высота волны, максимальная жесткость. Такие мощные и надежные листы используют не только в роли кровельного материала, но и при строительстве перекрытий. «НС» — несуще-стеновой. Этот профнастил не имеет серьезных недостатков. Он считается универсалом: НС применяют в качестве кровельного, используют и для обшивки стен, строительства заборов, для монтажа перекрытий. Примеры — НС21, НС35, НС44. Если рассматривать только «крышевание», то его специализация — служить кровельным покрытием домов с небольшим уклоном скатов в неблагоприятных условиях — в районах с высокой снеговой нагрузкой.

Толщина листа — еще одна важная характеристика. Она зависит от марки профнастила, и может составлять 0,35-1,2 мм. Минимальная величина для кровельных покрытий — 0,5 мм. Такие изделия уже обладают достаточной жесткостью и прочностью.

Для крыш рекомендуют использовать материалы, высота профиля которых более 20 мм. Чем этот показатель больше, тем надежнее профнастил. Однако используют и другие покрытия: например, марку С10 покупают те, кто хочет гарантировать беспрепятственное схождение снега с крыши.

Тип покрытия профнастила

Профильные листы разных типов мало отличаются друг от друга внешне, однако цена у них может быть разной. Причина в разных материалах и технологиях, использующихся при производстве продукции. Что касается защитного покрытия, то оно бывает цинковым или алюмоцинковым. Последнее требует дорогого оборудования, поэтому цена такого профнастила выше, но он и более надежен, долговечен.

Верхний слой профилированных листов — полимерное покрытие, которое создает пленку (глянцевую, матовую). Толщина и свойства этих материалов также отличаются. Для такой защиты используют полиэстер, ПВДФ, пурал и пластизол. Оптимальное покрытие для этого кровельного материала — полиэстер. Этот профлист сравнительно недорог, но обладает хорошими характеристиками. Среди них стойкость цвета, пластичность и устойчивость к механическим воздействиям.

Как крепить профнастил?

Прежде чем переходить к вопросу, как крепить профнастил, надо рассмотреть особенности работы с этим материалом. Он кажется надежным, однако при неосторожном обращении листы можно повредить. Поэтому важно познакомиться с рядом рекомендаций.

Для подачи листов на крышу используют доски, установленные параллельно. На профлист запрещается класть тяжелые предметы — какой-либо груз или рабочий инструмент, способный поцарапать материал. По уложенному покрытию не рекомендуют ходить. Исключение — мягкая обувь и участки, под которыми располагаются элементы обрешетки.

Если во время работы на полимерной поверхности профиля все же появились небольшие дефекты (царапины, потертости), то устранить их можно. Для этого используют ремонтную краску-аэрозоль, которая не требует подготовки листа, отличается великолепным сцеплением, хорошо скрывает несовершенства и очень быстро высыхает.

Влияние наклона скатов на монтаж

Как крепить профнастил? Учитывая, какой угол наклона имеет крыша. Именно от этого показателя зависит величина нахлеста и метод укладки. Рекомендация для монтажа профильных листов — конструкции, имеющие уклон не менее 12°, однако дополнительная их герметизация, максимально прочная стропильная система, а также сплошная обрешетка — те условия, которые позволяют укладывать профнастил на более пологие скаты — от 8°.

Рекомендации, касающиеся угла наклона скатов и продольного и поперечного нахлеста:

8-10° — продольный — 2 гофры, поперечный — как минимум 300 мм;

10-15° — 1 гофра и 200 мм соответственно;

более 15° — 1 волна и 170 мм;

свыше 30° — 150-100 мм.

Наклон менее 12° — причина для герметизации всех стыков. Потенциальные материалы — герметик для кровли, бутилкаучуковый шнур либо лента. Минимальная высота волны требует продольного нахлеста как минимум в 2 гофры.

Чем резать профильные листы, чем их крепить?

Случаи, когда обрезать материал не требуется, можно отнести к уникальным. Поэтому перед тем как крепить профнастил, нужно подготовить инструмент для его подготовки.

Лучшие и худшие варианты

Есть несколько требований к орудию труда. Он обязан:

резать так, чтобы не допустить перегрева металла, не выжечь цинковое и полимерное покрытие;

работать без искр, которые тоже приведут к потере надежности кровельным материалом;

гарантировать чистую, ровную линию среза, без деформации кромок;

не плавить их, иначе листам будет грозить кромочная коррозия.

Оптимальные варианты — электролобзик (идеал — с лазерным указателем) или ножницы по металлу. Электроинструмент требует контроля мощности, иначе можно выжечь защитные покрытия. Подойдет дрель с насадкой-ножницами («сверчок», «стальной бобер»), шлицевые либо высечные ножницы. Оба последних варианта — лучше и быстрее, минус — их цена.

Не рекомендуют использовать почти универсальную болгарку (искры, трение, рваные края) и дисковую пилу (сильный нагрев, плавление кромок).

Чем крепить профнастил?

Кровля, которая монтируется на деревянную обрешетку, требует кровельных саморезов по металлу, другой винтовой альтернативы им не существует. Чем больше шаг резьбы, тем надежнее будет фиксация кровельного материала. Саморезы, имеющие двухзаходную резьбу, используют для обрешеток, сделанных из ГВЛ, ДСП и т. д. Шайбы с резиновым уплотнителем обязательны.

Кровельные крепежные элементы имеют различную длину (от 19 до 250 мм) и диаметр (от 4,8 до 6,3 мм). Наиболее востребованы несколько размеров саморезов — 4,8х28 мм, 4,8х35 мм, 4,8х50 мм и 4,8х60 мм. Последние крупные изделия используют для фиксации коньковой планки.

Разновидности обрешетки

Монтаж профнастила предполагает наличие обрешетки. Оптимальный материал для ее сооружения — доски, их ширина — 100-150 мм, толщина — 20-30 мм. Чтобы кровля была максимально надежной, необходимо определить шаг этих элементов конструкции.

Обрешетка бывает сплошной и разреженной, или шаговой.

Сплошная. Ее сооружают на крышах с уклонами скатов до 15°. Между досками обязательно оставляют компенсационный зазор, необходимый для «дыхания» древесины. В противном случае из-за перепадов температур и колебания влажности конструкция деформируется. Разреженный каркас используют для кровель с уклоном от 15°. Доски монтируют с определенным шагом. Он зависит не только от угла наклона, но и от марки профнастила (толщины листа).

Например, профнастил марок С10 и С20 и угол скатов до 15° требуют сплошной конструкции. Если наклон свыше 15°, то в первом случае шаг элементов обрешетки должен быть до 300 мм, во втором — до 500 мм. Стандарты (рекомендованные значения) для С21 — до 300 мм (до 15°) и до 650 мм (более 15°). Для НС35 — до 500 и до 1000 мм соответственно.

Чтобы гарантировать максимальную надежность крыши, расчет шага лучше доверить специалисту, который сможет учесть все факторы, включая ветровые и снеговые нагрузки в регионе.

Как соорудить обрешетку?

Сначала пиломатериалы обрабатывают антисептиками (антипиренами), чтобы защитить их от плесени, гниения и насекомых-вредителей.

На стропила укладывают гидроизоляционную мембрану, затем на них набивают контробрешетку из реек шириной 50 мм, толщиной 40-50 мм. Эта конструкция необходима для создания вентиляционного зазора, который обеспечит проветривание и предотвратит образование конденсата. Приступают к разметке точек крепления досок обрешетки. Их укладывают перпендикулярно рейкам, выравнивают и проверяют, ориентируясь на начерченные линии. Фиксацию начинают с карнизной доски. Элементы крепят саморезами. Длина их должна быть в три раза больше толщины досок.

Сращивают элементы таким образом, чтобы стыки их оказывались на рейках. Места соединений досок должны располагаться в шахматном порядке. Только такая конструкция способна гарантировать кровле максимальную надежность.

Как крепить профнастил на обрешетку?

Монтаж кровли состоит из нескольких последовательных этапов. К ним относится:

Установка карнизной планки, защищающей дерево от брызг, и крюков для желоба водостока. Длинные изделия фиксируют на нижней доске обрешетки, короткие — на планке. Монтаж профильных листов на обрешетку. Установка коньковой и торцевых планок.

Как крепить профнастил к обрешетке? В этом случае используют саморезы с резиновой уплотнительной прокладкой — 4,8х28 мм либо 4,8х35 мм. Листы прикручивают очень аккуратно: резина должна быть лишь немного сжата.

Чрезмерное усердие, как и недотягивание, наказуемо. В обоих случаях последствием станет нарушение герметичности конструкции. Сильно расплющенный уплотнитель спустя какое-то время растрескается, поэтому будет пропускать воду. Недотянутая прокладка — изначально ненадежная защита.

Строгая перпендикулярность саморезов поверхности листа — требование обязательное. Иначе перекос может стать причиной попадания влаги под уплотнитель. Возможная проблема в будущем — разрушение металла.

Фиксация листов

Разные изделия отличаются не только размерами, но и формой сторон. Например, у марок С10, С20 и НС35 на накрываемой стороне есть капиллярная канавка, предназначенная для отвода воды. У С21, Н60 и Н75 волна в этом месте на 2-3 мм короче.

Теперь о том, с какого торца начинать монтаж. С любого, так как единственное условие — расположение листа накрывающей стороной к нему. Самый важный этап — укладка первого листа, так как именно от этого элемента зависит вид, правильность геометрии ската.

Крепление профнастила к обрешетке

Монтаж начинают с нижнего элемента. Листы фиксируют в местах, где располагаются доски, в нижнюю волну. Оптимальный вариант — расположение самореза в ее центре. Крепежные элементы тоже требуют шахматного порядка.

Важна и частота точек фиксации. Для покрытия с высоким профилем они располагаются через гофру, с низким — через две волны. Для изделий с капиллярными канавками саморезы обязательно смещают от них. Максимально допустимое расстояние между крепежными элементами — 500 мм.

Фиксация на карнизе

Как правило, листы выносят за край карнизной планки на несколько сантиметров, чтобы вода стекала прямо в водосточный желоб. Оптимальны 30-50 мм. По краю карниза монтаж профлиста отличается: здесь саморезы вкручивают в каждую волну.

Продольное и поперечное соединение

Первое не требует длинных саморезов. Чтобы избежать зазоров, волны максимально плотно прижимают друг к другу, затем стягивают короткими крепежными элементами — 5,5х19 мм. Поперечное соединение требует досок обрешетки. Крепление тоже производят в каждую волну.

Фиксация на коньке

В этом случае необходимо оставить зазор в 70-100 мм между профлистом и верхними элементами обрешетки, где будут устанавливаться коньковые планки. Эта фиксация также предполагает крепление профнастила в каждую гофру.

Крепление с торцов

Здесь все просто: саморезы вкручиваются в каждый элемент обрешетки и в крайнюю волну, которая прилегает к ним. Такой способ — гарантия максимальной защиты: в этом случае крышу не сорвет даже при очень сильных порывах ветра.

Как крепить профнастил на забор?

Другой вид крепления нередко выбирают при строительстве заборов, потому что у нас три беды — дураки, дороги и воры. Поэтому более популярным видом фиксации профнастила на ограждениях являются заклепки из алюминия (втулка) и мягкой стали (сердечник). Есть и другие изделия, в которых первый элемент изготовлен из латуни, меди. В продаже легко найти «свои» изделия, чьи головки совпадают с цветом будущего забора.

Плюсы данного варианта фиксации

Помимо надежной защиты от ветра заклепки обещают целость и невредимость забора. «Замыслившие недоброе» не смогут снять листы, так как в этом случае они будут закреплены намертво.

Второе преимущество этих элементов — простота работы. В этом случае мастеру не придется следить за тем, чтобы они входили строго перпендикулярно, как при работе с саморезами. Для операции используют специальный ручной инструмент — заклепочник (или клепальник), который гарантирует:

достаточную жесткость и долгий срок службы;

возможность работы с заклепками любого диаметра.

Еще одно достоинство дуэта крепежа и инструмента — легкость операции, так как чрезмерных усилий работа с пружинным механизмом не потребует.

Как крепить профнастил заклепками?

Нельзя сказать, что усилий вовсе не потребуется, однако такая «миссия выполнима».

Сначала в листе и каркасе делают сквозное отверстие, потом в него вставляют короткую часть заклепки. Выступать она должна (с обратной стороны) на 10 мм, не менее. Затем на заклепку надевают заклепочник, который сильно придавливают к поверхности. Потом нажимают на рычаги.

Инструмент почти «самостоятельно» протягивает металл в отверстие, при этом с обеих сторон образуются наплывы, которые и обеспечивают надежную фиксацию крепежных элементов. Мастеру придется лишь несколько раз нажать на ручки заклепочника, чтобы отломить конец заклепки. Однако безопаснее для профнастила откусывать его кусачками: высверлить такой крепеж будет труднее.

Таким же образом фиксируют весь лист. Оговаривается расстояние между крепежными элементами — 300 мм, не более. Рекомендация, касающаяся заборов, — крепление через 1 волну. Однако есть мнение, что частота расположения заклепок зависит от ветровой нагрузки в регионе. Если сильные порывы ветра с местности скорее норма, то лучше защитить заклепками каждую волну.

Что нужно учесть перед началом работы?

Есть несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание.

Диаметры отверстия и заклепок обязаны точно совпадать. Даже небольшая разница способна стать причиной ненадежности крепежа. Оптимальные прожилины для этого вида монтажа — уголки (40х40 мм), толщина металла — более 2 мм. Если в конструкции есть профильные трубы, то имеет смысл рассмотреть комбинированный способ — заклепки и саморезы. При покупке профнастила рекомендуют сразу выбирать и крепежные элементы, чтобы гарантировать совпадение оттенков материалов. Однако в некоторых случаях более выигрышно смотрятся заборы с неокрашенными саморезами или заклепками.

Три лаги — лучший вариант, так как они усложнят похитителям задачу. Крайние из них обязаны располагаться от торцов листов профнастила на расстоянии 100 мм, но не более.

Как крепить профнастил? Если речь идет о крыше, то скорость и максимальное удобство работы гарантируют саморезы, предназначенные для фиксации кровельных покрытий. Когда профилированный лист должен превратиться в ограждение, выбор есть. Саморезы сделают операцию более быстрой и легкой, а заклепки обеспечат более надежную защиту от «загребущих рук». Поэтому решение остается за хозяевами.

В завершение темы монтажа профнастила — популярное видео: