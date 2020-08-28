Далеко не все владельцы дачных участков и частных домов имеют возможность подключения к централизованным инженерным системам. По этой причине многие задачи они вынуждены решать самостоятельно. Чтобы обеспечить комфортное существование вдали от цивилизации, хозяевам приходится задумываться об организации отведения бытовых стоков. Для этой цели одни покупают готовые емкости, другие сооружают конструкции из железобетона или бетонных колец. Однако некоторые хозяева выбирают другой популярный материал — кирпич. Работа эта не слишком проста, но такой отстойник-накопитель все-таки можно сделать самостоятельно. Если решение владельцами еще не принято, то им не помешает узнать, что такое «сливная яма из кирпича своими руками», какие трудности ждут мастера, и что за конструкцию они получат в результате этой операции.

Как работает сливная яма?

Выгребная или сливная яма — это специальный резервуар, чья главная задача — сбор и хранение нечистот. Это обязательный элемент любой автономной канализационной системы. Такой простейший септик требует периодической откачки отходов с помощью ассенизаторской техники, с канализационной системой дома он соединен трубой, уложенной под уклоном. К этой же яме иногда подводят каналы, идущие от других объектов, — от туалета «типа сортир», от бани или иных благоустроенных зданий. Сливная яма может быть на участке не в единственном экземпляре. Это решение вполне оправдано, если баня находится в дальнем конце территории. Однако этот вариант многие хозяева не рассматривают, потому что такого «расточительства» не позволяет площадь владения.

Разновидности конструкций

Размеры и форма сливной ямы зависят от количества жильцов и их готовности пожертвовать больше времени на сооружение той или иной конструкции.

Из чего состоит простой септик?

Любое герметичное сооружение для сбора нечистот обязано иметь определенный список элементов. В него входит:

сам резервуар, объем которого выбирают, исходя из количества человек, постоянно проживающих в доме;

отверстие, предназначенное для слива канализационных стоков;

люк с крышкой для контроля и регулярной откачки отходов;

вентиляционный канал, отводящий опасные газы.

Последний элемент в системе обязателен, в противном случае по участку будут «витать» малоприятные запахи, а высокая концентрация газов в любой момент может стать причиной взрыва.

Разновидности сливных емкостей

Сливная яма из кирпича своими руками — операция, первым этапом которой становится выбор вида конструкции. Ассортимент таких резервуаров не слишком велик, но идеальную конструкцию для конкретных условий он найти позволяет. Накопитель для нечистот может быть:

герметичным;

разделенным на секции;

с проницаемыми стенками;

или полностью лишенным дна.

Чтобы разобраться, какой из вариантов является наиболее подходящим для конкретных условий, надо познакомиться с каждой из разновидностей.

Герметичные сливные ямы являются спасением, единственным возможным вариантом на участке, где грунтовые воды расположены близко к поверхности. Совершенно герметичная емкость не даст возможности загрязнять окружающую среду, зато она потребует регулярной откачки стоков. Конструкции, разделенные перегородками. Их может быть или несколько, или всего одна. Секции соединяют переливами. Это уже более совершенная емкость, похожая на настоящий септик, где жидкость фильтруется поэтапно, постепенно очищаясь от отходов, обрабатывается бактериями. Проницаемые сливные ямы. Это еще один популярный вариант, который приходится использовать, если пропускная способность грунта недостаточна для того, чтобы обеспечить полную утилизацию отходов. В этом случае в стенках делают небольшие отверстия. На дне таких резервуаров устраивают гравийно-песчаный фильтр, его рекомендуемая толщина — 1 метр. Бездонные конструкции — простейшие сооружения, так как в этом случае необходимо соорудить только стенки, дно бетонировать не приходится. Для таких сливных ям на грунте также обустраивают фильтр из песка и гравия. Жидкость, постепенно просачиваясь через этот слой, будет очищаться. Однако полностью безопасной для окружающей среды она не станет.

Чаще всего из кирпича возводят либо герметичную емкость, которую из-за почти полной безопасности для природы можно назвать идеалом, либо проницаемую. Нередко мастера выбирают круглую конструкцию, но оптимален прямоугольный вариант, самый простой для кладки стен.

Сооружение из кирпича: его плюсы и минусы

Если сливная яма из кирпича кажется привлекательным вариантом, то нужно рассмотреть ее особенности, узнать о преимуществах и недостатках сооружения. Сначала, по традиции, о первых.

Достоинства кирпича для резервуара

Железобетон или бетонные кольца не дают возможности создать конструкцию любой формы: в этом случае элементарный септик будет или прямоугольным, или круглым. Кроме того, кольца сильно ограничивают в размерах. Если рассматривать кирпич с точки зрения вариативности, то в этом случае строители не ограничены ни шириной и длиной, ни формой сливной ямы. Но это еще не все преимущества старейшего строительного материала в роли выгребного сооружения. К «могучей кучке» плюсов присоединяется:

менее трудоемкая, не такая длительная работа, если сравнивать кирпичную кладку с заливкой бетонной емкости, которая потребует паузы для набора прочности;

шанс познакомиться со всеми кладочными «премудростями» на конструкции, которая все равно будет «прятаться» под землей, это большой плюс для новичков;

устойчивость материала в любых неблагоприятных условиях: блоки успешно противостоят морозному пучению, высокому уровню грунтовых вод;

возможность пустить в дело «завалявшийся» старый кирпич, который не годится для других, «чистых» работ;

стойкость к перепадам температур, ненужность дополнительной защиты стен, их утепления.

Самый большой плюс относится к выгоде бережливых хозяев. Это крайне низкая себестоимость, если кирпич, бывший в эксплуатации, в хозяйстве уже есть. В этом случае более дешевых альтернатив почти не остается. Если говорить еще и о надежности конструкции, то достойные соперники у искусственных камней вовсе отсутствуют.

Минусы кирпичных накопителей

С почти со всеми плюсами спорить не приходится, но недостатки у практичного, популярного стройматериала все же существуют. К этой категории относится:

не слишком впечатляющий срок службы: агрессивная среда и высокая влажность сокращают «жизнь» герметично-кирпичной сливной ямы до 15 лет, потом она начнет пропускать небезопасные отходы в грунт;

быстрое заиливание конструкции: для решения этой проблемы сооружают резервуар, в котором делают несколько секций (минимум — две), только одна из них становится главным отсеком для стоков.

Качество работ в этом случае не менее важно, чем при строительстве кирпичных стен здания, поэтому мастеру придется точно следовать технологии. Это главная трудность для тех, кто только решил попробовать себя на новом «поприще», потому что даже минимальные навыки работы с кладкой задачу сильно упростят. Минусом можно считать процесс, который не назвать быстрым, особенно если сравнивать его с созданием конструкции из бетонных колец.

Сливная яма из кирпича своими руками

Такая операция, касающаяся строительства потенциально опасного сооружения, всегда требует тщательной подготовки. Чтобы не нанести непоправимый ущерб окружающей среде, сначала определяют оптимальное место для данного резервуара, а затем высчитывают его вместимость, выбирают подходящие размеры.

Выбор места для строительства и расчеты

Место для любой выгребной ямы выбирают в соответствии с санитарными нормами.

Требования к месту

Согласно СНиП, приемник для отходов должен быть удален от объектов на следующее (минимальное) расстояние:

25 м (глина, суглинок), 50 м (песок, супесь) — от естественных водоемов;

3 м — от дороги (для подъезда ассенизаторской машины);

3 м — от деревьев, 1 м — от кустарников;

10 м — от центрального водопровода;

8-10 м — от жилого дома;

12 м — от колодца;

1-2 м — от забора.

Для участков со сложным рельефом есть еще одно требование: накопитель канализационных стоков должен в любом случае располагаться ниже, чем искусственный источник воды.

Расчеты

При расчетах будущей конструкции нередко выбирают более простой вариант — использование усредненных нормативов. Этот способ подразумевает умножение количества человек, которое постоянно живет в доме, на 0,5 м3. Принято считать, что каждый проживающий использует в сутки 150-180 л воды. К этой цифре добавляют еще 320-350 л. Это объем считается достаточным для всей бытовой техники, которая расходует жидкость.

Стандартная глубина выгребной ямы — 3 м, однако в этом случае предпочитают чуть меньшие значения — 2 или 2,5 м. Причина — более простое обслуживание резервуара ассенизаторской техникой. Расчет параметров зависит от конфигурации будущей сливной ямы. Есть лишь два популярных варианта — форма цилиндра и куба.

Второй способ сооружения отстойника более привлекателен, так как при такой, относительно простой, кладке мастер вряд ли столкнется с серьезными трудностями. Однако считается, что круглая конструкция имеет большое преимущество — она более надежна, если в отстойнике появляются дефекты. Но надо рассмотреть расчеты для обоих сооружений.

Параметры конструкции-куба получают довольно легко. Чтобы вычислить площадь прямоугольного основания, полученный объем делят на выбранную высоту конструкции. Подбор ширины и длины ямы никаких трудностей не обещает. Чтобы рассчитать размеры накопителя цилиндрической формы, используют формулу — S=πr2, где искомое это площадь, π — знаменитое число «пи», а r2 — радиус в квадрате. Известную уже площадь делят на «пи», а из результата извлекают корень.

К полученным значениям перед разметкой добавляют толщину стен и бетонного основания, если планируется строить герметичную конструкцию. В последнем случае обычно используют плиту, имеющую толщину от 300 до 400 мм. Стандарты для кирпичных стен — 250 мм для наружных стен, 120-130 мм — для внутренних перегородок.

Рытье котлована, обустройство дна

Этот этап довольно прост, но особенности он все-таки имеет. Стенки по традиции делают вертикальными. Если грунт легкий, то их дополнительно укрепляют деревянными конструкциями. Дно копают с небольшим уклоном в том месте, где будет располагаться люк. Наклон нужен для того, чтобы ассенизаторская машины имела возможность выкачать все содержимое емкости.

Герметичное дно требует от мастера определенных жертв. В этом случае потребуется больше времени и средств на его обустройство, однако для многих важнее надежность, абсолютная безопасность выгребной ямы. Вариантов существует два. Простой — монтаж готовой железобетонной плиты с отверстием-люком, сложный — ее самостоятельное изготовление.

Если выбран последний способ, то сначала в котлован засыпают песчаную подушку, ее толщина — 150 мм. Ее разравнивают, проливают водой, тщательно утрамбовывают, не забывая про необходимость оставить уклон. На дно укладывают армирующую сетку, затем заливают цементный раствор. Полностью стяжка высыхает спустя 4 недели, но работы над данной конструкцией можно продолжать через неделю.

Если сливная яма не предполагает наличие дна, то делают не стяжку, у «фундаментальную ленту» для стенок выгребной ямы. В этом случае сооружают опалубку, в которую также помещают армирующую сетку, затем заливают бетон. На дно готового накопителя укладывают слои песка и гравия.

Кирпичная кладка

Идеальная сливная яма из кирпича — сооружение, сделанное их красных керамических блоков. Однако для самодельных конструкций нередко используют то, что есть под рукой, поэтому для такой цели вполне годятся и белые силикатные параллелепипеды.

Этапы

Чтобы приготовить цементный раствор рекомендуют покупать качественный цемент: как минимум М400. Пропорции раствора — вода (0,8 части), глина либо гашеная известь (0,5 части), песок (3) и цемент ((1). Чтобы гарантировать однородность массы, главные компоненты смеси обязательно просеивают. Оптимальная консистенция раствора — та, что напоминает довольно жидкую сметану.

Схему кладки выбирают в зависимости от толщины стен. Типичной для этих конструкций является кладка в полкирпича, ее толщина 120 мм. Если выбрана стена в кирпич, то ее ширина составляет 250 мм. Когда запланирована конструкция с проницаемыми стенами, то в этом случае кладка всегда «полукирпичная»: между соседними кирпичами делают отверстия, чтобы отстоянная жидкость беспрепятственно уходила в грунт. Для круглых накопителей идеальным вариантом остается кладка в один кирпич.

Для кладки первого ряда кирпичей на дне устраивают глиняный замок, толщина которого из-за необходимого уклона неоднородна. Горизонтальность кирпичей сразу же проверяют уровнем. Перед укладкой второго ряда в углах конструкции фиксируют блоки-маяки, их также проверяют уровнем и отвесом. Смещение рядов (перевязка) обязательно, независимо от того, какая сливная яма возводится — круглая или прямоугольная.

Потом между элементами натягивают шнур, который станет ориентиром для следующего ряда. Таким же образом веревочные маяки используют для укладки всех последующих рядов. Тем, кто впервые знакомится с этой работой, рекомендуют проверять практически каждый уложенный кирпич.

Особенности работы

Сливная яма из кирпича своими руками — та операция, что кажется очень простой, однако эту работу нельзя назвать элементарной. Постоянная проверка на горизонтальность и вертикальность — только одно из требований.

Но основание наносят раствор, его слегка разравнивают, затем сверху укладывают кирпич, по которому постукивают кельмой до тех пор, пока он не займет корректное положение. Излишки раствора удаляют. Другой способ — нанесение раствора не на основание (на готовый ряд), а на кирпич. В этом случае это единственное отличие, так как все остальные действия выполняют аналогично.

Будущему мастеру надо знать об особенностях кладочных работ, поэтому ему помогут некоторые советы-подсказки.

Размеры швов между кирпичами — от 8 до 10 мм. Точное их соблюдение сделает кладку максимально прочной. Перед работой кирпичи увлажняют водой (замачивают), эта подготовка улучшает сцепление блока с кладочным раствором. После каждого пятого ряда в стены вмуровывают армирующую сетку, делающую конструкцию максимально стойкой. Чтобы избежать лишней суеты, до работы кирпичи небольшими порциями раскладывают около стен.

Особое внимание надо уделить отверстию для входа канализационной трубы. Это место тщательно заделывают раствором. Уклон, ведущий к сливной яме, — условие, обязательное для трубы. Точно так же, как ее утепление и монтаж ниже уровня промерзания грунта.

Гидроизоляция, перекрытие ямы

После высыхания раствора стены штукатурят. Затем их покрывают самым популярным составом — битумной мастикой. Потом переходят к установке верхнего перекрытия. Самым лучшим вариантом остается готовое изделие — бетонная плита, уже имеющая люк и крышку. Альтернативы — деревянная конструкция и железобетонный элемент собственного изготовления.

Перекрытие из дерева не лучшее решение, так как спустя несколько лет такая защита потребует замены. Сооружение бетонной крышки иногда совмещают с этапом создания основания сливной ямы, однако многие делают по-другому: заливают перекрытие на готовую уму. Для его изготовления также требуется опалубка. Размеры плиты должны превышать размеры кирпичной конструкции на 300 мм, это минимум.

Работу по заливке делят на два этапа: сначала заливают небольшой слой раствора, затем не него укладывают арматуру, потом заливают оставшуюся смесь. Помимо довольно просторного люка (диаметр — минимум 700 мм) в плите предусматривают отверстие для вентиляционного канала. Этот бетонный элемент должен полностью набрать прочность, поэтому его оставляют в покое на 4 недели.

Готовую конструкцию укладывают на стены, сверху наносят гидроизоляционный слой, или застилают рубероидом (толстой полиэтиленовой пленкой). Сверху накопитель закрывают слоем грунта, предварительно установив вентиляционную трубу. Для этой роли лучше всего подходят пластиковые изделия с диаметром около 100 мм. Сверху вентиляционный канал защищают колпаком, снизу — решеткой с мелкими ячейками.

Сливная яма из кирпича своими руками — операция вполне выполнимая, однако на длительный срок эксплуатации можно надеяться только в том случае, если работа была проведена качественно, а технология не нарушалась ни на йоту. Чтобы представить, как выглядит этот процесс, лучше посмотреть популярное видео, автор которого с готовностью отвечает на вопросы зрителей: