Любая инженерная система не может называться совершенной, поскольку слабые места есть у каждой коммуникации. Если говорить о самой «капризной» из них, то «пальма первенства» принадлежит канализации, обойтись без которой невозможно, а устранять возникающие проблемы довольно сложно. Особенно когда случается самая «неприятная неприятность» — засор труб. Чтобы защитить их от самого опасного врага, не так давно были изобретены специальные устройства — жироловки, или жироуловители (ЖУ), жироотделители. Эти приспособления предназначены для предотвращения образования пробок, состоящих из жира и разных отходов, неизбежно попадающих в систему. Чтобы узнать, как выбрать жироуловитель, надо познакомиться с самой конструкцией, с принципом работы, ее видами и с требованиями к этим сепараторам жира.

Что такое жироуловитель?

Вполне возможно, что многие владельцы домов и квартир впервые сталкиваются с этим понятием. Поэтому в первую очередь им интересен не ответ на вопрос о том, как выбрать жироуловитель, а само незнакомое устройство, о предназначении которого все-таки можно догадаться по его названию.

Задача приспособления

Жироуловитель (жироловка) — это емкость для очистки канализационных стоков от жиров, масляных примесей и взвесей, «путешествующих» вместе с ними. Задача устройства — собрать легкие всплывающие субстанции, поймать их в «ловушку», освободив от провокаторов засора воду, которая будет двигаться дальше уже «налегке».

Еще совсем недавно сфера применения этого оборудования ограничивалась цехами, столовыми промышленных предприятий, гостиницами, больницами, ресторанами и кафе. Причина — большие габариты этих установок. Сейчас производители наладили выпуск компактных бытовых жироуловителей, поэтому у владельцев квартир и домов появился шанс приобрести такой сепаратор, а значит, «предвосхитить» неожиданные заторы в канализационных трубах.

Жироуловитель и принцип его работы

Жироловки очищают стоки не только от жира, который благодаря легкому весу неизменно всплывает на поверхность, но не сразу, а постепенно. Они избавляют отработанную жидкость от труднорастворимых веществ, которые также нередко становятся причиной засора.

Емкость-ловушка состоит из нескольких отсеков, их предназначение — обеспечение оседания взвешенных частиц и сбор масел и жиров. Последние отходы сначала собираются на поверхности воды, потом отправляются в специальный отстойник. Чистку отсеков проводят по мере накопления тех и других веществ. Ей делают ручным либо механизированным способом. Первый метод используют для компактных бытовых приборов, второй — для профессиональных.

В состав любой ловушки для жира входят несколько элементов.

Первая, принимающая секция. Ее главная обязанность — служить отстойником для крупных и мелких взвесей, которые спустя некоторое время опускаются на дно. Второй отсек (либо несколько). В нем постепенно собираются жировые отходы и прочие легкие вещества, которым противопоказан контакт с канализационными трубами. Патрубки, боковые либо верхние: приемный и выпускной. Они соединяют жироулавливающее оборудование с общим трубопроводом и мойкой (мойками). Крышка резервуара. Она полностью герметична, чтобы не давать «чудным ароматам» проникать в кухню. Это условие обеспечивает резиновая прокладка.

Возможна установка дополнительного компонента — датчика, отслеживающего заполнение резервуара. Он контролирует толщину жирового слоя. Когда этот параметр повышается до критической отметки, сенсор подает сигнал, напоминающий, что жироловка почти заполнена, и ей необходима чистка. Некоторые модели имеют опцию — вентиляционный выход, позволяющий подсоединять устройство к фановой трубе.

Для максимального удобства использования для таких емкостей предусматривается добавление ферментов, расщепляющих жиры. Это дает возможность сократить число регулярных чисток жироуловителя.

Жироловка: быть или не быть в кухне?

Тот, кто уже имел «счастье» столкнуться с упрямыми «запорами» канализационных труб, может понять, что такая удобная конструкция способна уберечь от многих неприятностей в будущем. Те хозяева, кто постоянно следит за системой, могут подвергнуть сомнению ее полезность. Именно для неисправимых скептиков нужно привести список преимуществ кухонных жироуловителей. В него входит:

Полное избавление кухни от неприятных запахов, время от времени идущих из канализации по вине разлагающихся жиров. Практичность конструкции — простота установки, эксплуатации и обслуживания, которое потребуется нечасто. Прочность устройства, изготовленного из максимально надежных материалов. Следствие — длительный срок службы. Приемлемая цена, если сравнивать ее со стоимостью других, более сложных фильтрующих приспособлений. Экономия: хозяева, имеющие сепараторы жира, сократят расходы на различные средства для чистки канализационных труб. Полная автономность — независимость от электроэнергии. Более длительный срок службы труб.

Как видно, достоинств у простейшего оборудования много. Есть ли недостатки? Да, если считать минусом необходимость периодической чистки жироуловителя. Однако отсутствие проблем с канализационными трубами в будущем должно несущественный недостаток перевесить.

Разновидности приспособлений

Прежде чем переходить к вопросу, как выбрать жироуловитель, логичнее сначала узнать об ассортименте таких устройств.

Основные виды

Бывают приборы промышленные и бытовые.

Промышленный жироуловители приобретают для установки на больших предприятиях, где технология предусматривает переработку сырья, содержащего большой процент жиров либо масел. Бытовые резервуары — «удел» домов, квартир, а также многочисленных предприятий общественного питания. Как правило, ловушки для жира устанавливают в барах, ресторанах, кафе и столовых.

Принцип работы тех и других конструкций одинаков. Отличаются ловушки для жира только размерами. Оба вида могут быть вертикальными или горизонтальными, предназначенными для помещений или улицы. Отличие одно: промышленные модели из-за больших габаритов невозможно чистить вручную. В этом случае используют специальную технику: в комплект таких приборов входит специальный насос и датчик уровня жира. С большими резервуарами легко справляются ассенизаторские машины.

Ловушки и материалы для них

Подходящих вариантов существует три: для производства жироуловителей используют пластик, стеклопластик и нержавеющую сталь.

Пластиковые конструкции

Этот материал отличается легким весом, практичностью, возможностью создать самые необычные формы конструкций. Если говорить о бытовых жироуловителях, то именно пластиковые модели можно считать оптимальными. Самый большой их плюс — возможность быстрой очистки.

Достоинства пластиковых (полипропиленовых, полиэтиленовых) ловушек:

сравнительно невысокая цена моделей;

безопасность для хозяев и окружающей среды;

простота очистки: емкость легко очистить любым моющим средством;

универсальность материала: это основа для многих бытовых устройств;

длительный срок эксплуатации: считается, что пластик может служить 25-30 лет.

К «армии» плюсов присоединяется широкий ассортимент полимерных изделий: выбрать можно объем, форму конструкции, габариты жироуловителя. Есть возможность сделать индивидуальный заказ. Может возникнуть вопрос насчет температуры, которую способен выдержать полимерный материал. Максимальный показатель составляет 70°. Температура воздуха — от 5 до 40°.

Стеклопластиковые жироловки

Этот материал идеален для использования изделий на промышленных предприятиях с большими объемами очищаемой жидкости. Стеклопластик способен выдерживать максимальное давление, его можно устанавливать как в помещениях, так и за пределами зданий, на улице.

Плюсы стеклопластика в роли борца с жиром:

небольшой вес, но завидная прочность, простота эксплуатации;

максимальная стойкость к химическим веществам, агрессивным средам.

Отдельно надо отметить универсальность и надежность изделий: после установки стеклопластиковых жироловок в любом месте беспокоиться о том, что резервуар «заработает» повреждения, не придется.

Ловушки из нержавеющей стали

Если размышлять о надежности, практичности, удобстве и уходе, то равных соперников этому материалу найти трудно. «Живые» доказательства — мойки, которые изготавливают из нержавейки. Однако в этом случае для владельцев квартир или домов есть препятствие: это более высокая цена, если сравнивать ее со стоимостью всех пластиковых (композитных) моделей.

По этой причине такие стальные конструкции чаще приобретают для предприятий общественного питания. Иногда их покупают для больших частных домов. Однако решение о целесообразности того или иного приспособления хозяева принимают, исходя из собственных соображений.

Как выбрать жироуловитель?

Во время поиска любого устройства-идеала его всегда оценивают со всех сторон. Как выбрать жироуловитель? В этом случае учитывают следующие факторы:

диаметр канализационных труб;

производительность резервуара;

наличие свободного пространства;

материалы, из которых он изготовлен;

место монтажа (дом/квартира или улица);

общее количество сантехнических приборов (при монтаже в подвале, на улице);

основные характеристики жироловки (объем, периодичность использования, очистки);

известность, репутация фирмы-производителя, количество положительных отзывов о конкретных моделях.

После определения основных критериев надо ненадолго остановиться на самых важных из них.

Производительность ловушек

Промышленное оборудование должно иметь высокие показатели мощности. Для бытовых приборов, которые обычно устанавливают под мойкой, это требование излишне. Как правило, оптимальной будет производительность, составляющая от 0,14 до 2 литров в секунду, либо от 0,5 до 1,5 м3/ч.

Пиковый сброс

Разбирая вопрос, касающийся производительности, нельзя не упомянуть еще об одном параметре, который всегда указывается в техническом паспорте изделий-ловушек. Все мойки умеют работать в 2 режимах: как проточные, так и накопительные устройства.

Обычная эксплуатация. Такая работа проточных приборов используется чаще. Жидкость в них ни на минуту не задерживается, а следует в жироуловитель самотеком, попутно оставляя в оборудовании взвеси и жир. В этом случае важна производительность крана: максимальный показатель равняется 0,15 л/с. Мойка — временный водоем. С выбором устройства для накопительных резервуаров немного сложнее. В этом случае вода сначала набирается в мойку, а затем «залпом» отправляется в сток. Именно для сантехнических проборов, работающих в таком режиме, надо учитывать пиковый сброс для жироловок.

Во всех моделях предусматривается использование пробки для закрывания слива-выпуска. Если хозяева иногда используют сантехнический прибор в роли «искусственного источника», то для них важно соответствие вместимости мойки и сепаратора жира. Проигнорировав его, владельцы рискуют устроить себе же «сюрприз».

Расчет производительности

Покупка первого понравившегося изделия не лучший вариант, поскольку в этом случае хозяева сильно рискуют, потому что они могут столкнуться с неэффективной работой сепаратора. Минимальная вместимость жироуловителей, устанавливаемых под мойку, составляет 50 л. Меньший объем приборов не позволит полностью отделять жир. Чтобы избежать ситуации «деньги на ветер», лучше предварительно заняться подсчетами необходимой производительности оборудования.

Первый вариант — услуги онлайн-калькуляторов, которые легко обнаруживаются на сайтах компаний, занимающихся изготовлением/продажей жироуловителей. Однако формула расчета производительности довольно проста, поэтому и в самостоятельные вычисления вряд ли закрадется ошибка. Она выглядит так:

Р = n*Ps

Под литерой «Р» скрывается производительность, выражающаяся с л/с, n — количество моек, которые подключены к устройству, а Ps — скорость поступления жидкости в жироуловитель, тоже в л/с.

Чтобы определить последнее значение, «вооружаются» ведром или кастрюлей, емкость которой известна. Затем посуду ставят в мойку, полностью открывают кран и засекают время, за которое она заполнится. Потом опустошают ее и проводят новый замер, но теперь определяют объем воды, который вытек из крана за одну секунду.

Для вычисления Ps используют следующую формулу: Ps= V/T, где V — объем посуды в литрах, а T — время набора воды (секунды).

Последний этап — определение необходимого объема сепаратора жира: V=60*P*t, где литерой «t» обозначается время всплывания жира, который сначала охлаждается и густеет, а потом поднимается на поверхность. Для бытовых жироотделителей этот показатель составляет 6,4 минуты.

Место для установки приспособления

Рабочих мест для таких очищающих емкостей не очень много. Классический вариант для квартир — установка под мойку. У хозяев частного дома вариантов гораздо больше. Оборудование можно разместить в кухне. Или в подвале, который является технической комнатой, где в общий канализационный коллектор собираются все жиры, которые поступают от сантехнических приборов. Либо на участке канализационной трассы, ведущей к септику.

Внешний монтаж все-таки случай исключительный. Причина непопулярности решения — дополнительные работы. Такому резервуару потребуются земляные работы и последующее бетонирование мини-котлована. Именно для жироуловителей, находящихся в подвале или на улице, предназначаются датчики, контролирующие уровень заполнения емкости жировыми накоплениями.

Выбор лучшего материала устройства

Если рассматривать устройства, изготовленные из разных материалов, то здесь имеет смысл следовать нескольким рекомендациям.

Для установки в кухне либо подвале можно выбрать любой вариант, так как в этом случае жироуловитель будет «работать» в нормальных, привычных условиях, поэтому никаких форс-мажорных обстоятельств хозяевам ожидать не приходится. Однако фавориты в этом случае — легкие, небольшие пластиковые и стеклопластиковые модели. Для монтажа конструкции за пределами дома (например, на участке трубопровода перед септиком) оптимальных вариантов тоже два: это стеклопластиковый резервуар или ловушка из нержавеющей стали. Обоим приспособлениям не страшны ни большие объемы стоков, ни высокое давление, оказываемое грунтом.

Новое приспособление, облегчающее существование, и обещающее долгую, «безоблачную» жизнь канализации, придется кстати всем без исключения. Однако многие считают, что для квартир такая покупка слишком дорогое удовольствие. Но здесь все зависит от состояния канализации, поэтому решение остается за хозяевами. Но есть еще один пункт, на котором надо остановиться отдельно.

Производители: зарубежные или российские?

Сепаратор жира — одно из немногих изделий, где страна изготовления не слишком важна. Но с оговоркой: по крайней мере, для тех приборов, которые предназначены для комфортных бытовых условий. В первую очередь, это справедливо для компактных моделей, «прячущихся» под мойкой.

Конструкция приспособлений «для ловли жира» максимально проста, а принцип работы одинаков, поэтому в вопросе, как выбрать жироуловитель, главную роль играет его стоимость. Есть несколько ценовых сегментов данной продукции.

Эконом. Это пластиковые устройства небольшого объема, как правило, от российских производителей. Они предназначаются для очистки стоков в стандартных квартирах. Цена изделий находится в определенных пределах — от 4000 до 5500 рублей. Стандарт. Такие жироуловители отличаются большей производительностью, поэтому их приобретают владельцы частных домов. Эти бытовые приборы производят как зарубежные, так и отечественные фирмы: Alta Group, EvoStok, Биофор, Капкан, Пятый элемент, Тритон, ЭкоПром, JPR SYSTEM и Marseplast (оба — Польша). Цена этих моделей жироуловителей выше — 10000-15000. Люкс, Профи. Данные модели уже относятся к другой ценовой категории — к профессиональному оборудованию. Это сепараторы жира покупают для крупных промышленных объектов, для предприятий питания. Цена таких устройств может достигать (и превышать) 20000 рублей. Нередко в жироотделителях присутствуют дополнительные элементы: например, съемные лотки для сбора разного мусора — картофельной кожуры, луковой шелухи и т. п.

Простота конструкции жироуловителя — шанс выбрать подходящую модель относительно быстро. В большей степени это справедливо для бытовых, компактных моделей, когда вопрос решает только наличие свободного места под мойкой.

С ценами на жироуловители можно познакомиться здесь:

Вопрос, как выбрать жироуловитель, не должен долго «занимать умы» потенциальных владельцев, зато им может быть очень интересно, как происходит чистка этого приспособления. Особенности этой не самой приятной операции можно увидеть в этом ролике. Однако лучше его смотреть на пустой желудок.