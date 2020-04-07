Канализация — система необходимая и очень удобная, однако практически каждому человеку во время ее эксплуатации приходится сталкиваться с некоторыми проблемами. Одна из наиболее встречающихся ситуаций — появление малоприятного запаха, несущегося из ее «недр». Перебить «дивный аромат» не помогают ни освежители воздуха, ни сильные дезодоранты. Частое проветривание квартиры тоже оказывается бессильным. Чтобы понять, как устранить запах канализации в ванной, нужно узнать причины, его вызывающие, и то, как устроена система водоотведения. Лишь в этом случае есть возможность избавиться от дискомфорта раз и навсегда.

Чем грозит запах канализации?

Испорченное настроение, неприятно пахнущие полотенца или белье, сушащееся в ванной, не единственные неприятные последствия «дурного аромата». Гораздо опаснее оборотная сторона «невкусной медали»: воздух, в состав которого входит аммиак, метан, сероводород и другие грозные соединения. Вдыхание такой горючей смеси провоцирует раздражительность, тревожное состояние, бессонницу, безосновательное ощущение полной разбитости.

Длительный контакт с сероводородом способен стать причиной патологий органов дыхания, среди возможных последствий риниты, бронхит. Другая потенциальная опасность — отравление парами. Признаки его — головокружение, головная боль, тошнота, снижение давления. Аммиак может стать причиной проблем со зрением, метан способен спровоцировать кислородное голодание клеток, неполадки в работе вегетативной нервной системы.

По этим причинам при появлении странных, непривычных «ароматов наоборот» хозяевам надо сразу «»бить в набат». О том, как устранить запах канализации в ванной, нужно узнать заранее. Осведомленность даст шанс максимально быстро справиться с проблемой, в противном случае негативные последствия из-за растущей концентрации газов обязательно дадут о себе знать. Особенно опасны такие испарения для малышей и для пожилых людей с повышенным давлением, вредны они для здоровых людей и для домашних питомцев.

Канализация и ее слабые места

Перед тем как искать возможные способы, как устранить запах канализации в ванной, необходимо изучить систему водоотведения. В нее входят стояки, внутриквартирные трубы, сливы и сантехнические сифоны. За защиту от посторонних запахов отвечает последний элемент, оснащенный гидрозатвором. Это «пробка» воды, находящаяся в изгибе сифона. Она препятствует проникновению запаха в квартиры. Если этот водяной замок по каким-то причинам лишается жидкости, то «ароматы» канализационного стока начинают беспрепятственно поступать в ванную.

Другая возможная причина кроется в нарушениях, которые появляются в работе общего стояка. Для его нормального функционирования обязателен постоянный приток воздуха через фановую (вытяжную) трубу, которая установлена наверху стояка. Ее закупорка или нарушение положения приводит к тому, что запахи получают возможность проникать в квартиры через сифоны. Гидрозатвор их исчезает, потому что его засасывает в канализационную систему. Чаще неприятность случается с сифонами ванн, так как они располагаются максимально низко.

Потенциальные причины

Такую «душистую» неприятность могут спровоцировать несколько факторов.

Некорректный проект либо ошибки, допущенные во время монтажа канализации. В этом случае ни бытовой химией, ни освежителями воздуха с проблемой справиться не получится. Единственным верным решением станет переделка системы, но для работы нужны квалифицированные мастера. Неправильный уклон канализационных труб. Он обязан быть достаточным, чтобы сточная вода не имела возможности застаиваться. Если такие условия ей созданы, то неприятный запах в ванной гарантирован. Выход — перестройка трубопровода. Высокое давление в системе канализации. Оно приводит к выходу пузырьков воздуха через сифон. Виноваты в этом трубы, окончательно забитые стоками. Провоцируют неприятность засоры, обледенение, недостаточный диаметр каналов. Засорившаяся труба. Поскольку в них регулярно попадают волосы, шерсть, частички грязи, там образуются объемные комки. Они становятся препятствием-магнитом для очередных порций грязи, постепенно превращаются в неприятно пахнущие пробки. Небольшие протечки. Большой «океан» в ванной обнаружить легко, но меленькую лужицу не заметить довольно просто. Грязная вода, регулярно накапливаясь и испаряясь, будет постоянно провоцировать появление подозрительных запахов. Некорректно функционирующая вентиляция. Если она забита, то результат будет аналогичным. В комнате будет затхлый воздух, постоянная сырость, а в скором времени неминуемо появится нежданный гость — плесневый грибок. Редкое использование раковины. В этом случае причина элементарна: это пересыхание гидрозатвора. «Лечение» тоже простейшее: это заполнение его водой. Лучше сделать раствор с дезинфицирующим средством.

Некорректный монтаж системы самостоятельно исправить не получится. Этой работой должны заниматься профессионалы. Остальные неполадки — засоры, неприятности с сифонами и протечки — довольно легко устранить своими силами.

В этом случае важно вовремя найти причину, источник «незабываемого амбре». Если санузел совмещенный, то круг «подозреваемых» расширяется. Проверять придется общий стояк, а также унитаз и коммуникации, ведущие к нему.

Как устранить запах канализации в ванной?

Иногда для предотвращения неприятной ситуации достаточно регулярно бороться с засорами. Нередко хозяевам нужно вовремя принять профилактические меры — установить в сливы простейшие сетчатые фильтры, задерживающие любую грязь, волосы, шерсть животных. Если проблему вызвал неправильный монтаж сифона ванны, то и с этой неприятностью можно справиться самостоятельно.

Первым делом проверяют вентиляцию — зажигалкой, салфеткой либо листом бумаги. Вертикальное пламя или падающий листок — факты, свидетельствующие о недостаточно хорошо работающей вентиляции. Затем переходят к обследованию раковины и ванны. Для этого по очереди проверяют сантехнические приборы мощной струей воды. Когда обнаруживается, что вода уходит неохотно, то можно с уверенностью говорить, что виновник найден, это засор.

Если слив работает безукоризненно, но с запахом справиться не получается, то можно попробовать использовать очень горячую воду. При отсутствии результата проверку продолжают: с помощью фонарика осматривают, ощупывают на предмет протечки все стыки элементов. Чтобы найти участок, используют салфетки или туалетную бумагу, которая мгновенно промокнет и покажет наличие течи. После нахождения проблемных мест их герметизируют.

Если причина была обнаружена, то можно приступать к ее устранению. Способов борьбы есть несколько. К ним относится:

прочистка канализационных труб — механическая, химическая, или подручными средствами;

чистка вентиляционного канала для нормализации воздухообмена;

ремонт, очищение или наполнение сифона.

Первые операции можно легко выполнить своими руками. С сифоном способны «разобраться» многие, но иногда хозяева предпочитают полагаться на помощь грамотных специалистов.

Народные средства

В некоторых случаях помощь сильных препаратов не нужна, так как устранить запах канализации в ванной можно относительно легко, используя обычные продукты, которые найдутся в каждом доме. Это сода, уксус и лимонная кислота. Такие средства позволяют разрушить отложения, заодно дезинфицируют трубы. Их можно применять либо по отдельности, либо вместе.

Сода либо соль. В слив раковины или ванны засыпают половину стандартной пачки соды, или такой же объем соли. Через 20-30 минут его промывают горячей водой. Сода и уксус. Сначала в канализацию засыпают соду (1/2 стакана), затем следом наливают стакан уксуса. Слив обязательно закрывают пробкой (или тканью). Спустя полчаса трубу также промывают большим количеством горячей воды. Лучше использовать крутой кипяток. Сода с лимонной кислотой. Этот «дуэт» нередко используют для очищения посуды от накипи. Эффективен он и от канализационных «запоров». Соду с кислотой начинают промывать, когда прекращается образование пены и перестает доноситься шипение.

Еще один простой препарат — Белизна, она есть почти у всех. Эта хлорсодержащая жидкость тоже способна помочь разрушить пробки, образовавшиеся в канализации. Неразведенное средство заливают в слив, а спустя 20 минут промывают горячей водой. Запах исчезнет, а слив начнет работать быстрее.

Если подручные средства не помогли, придется обращаться за помощью к сантехническим препаратам-«профессионалам».

Помощь химикатов

Это второй простой, но действенный, поэтому популярный способ. Но при работе с химикатами важна осторожность. Обязательны перчатки, рекомендуется одевать респиратор, недопустимо попадание сильных препаратов на кожу и слизистые.

В магазинах можно найти широкий ассортимент различной бытовой химии: как импортной, так и отечественной. Однако даже сантехники на вопрос о лучшем средстве отвечают одинаково: они говорят, что с любыми засорами довольно эффективно справляется порошок Крот. Его засыпают в слив, оставляют как минимум на 4-5 часов, однако лучше дать ему «поработать» подольше. Крот рекомендуют отправлять в слив вечером, а прочищать струей воды только утром.

Другие популярные средства: Доместос, Мистер Мускул, Потхан, Санокс, Стерил-С, Тирет, Флуп. Препараты могут быть жидкими или гранулированными. Последние, более концентрированные, считают максимально эффективными. Их особенность — необходимость точно соблюдать дозы, контролировать время действия, так как химикаты способны повредить трубы, изготовленные из пластика.

Механическая чистка: вантуз или трос

Нередко элементарное решение помочь не в состоянии. В этом случае хозяевам приходится выполнять физические упражнения. Традиционной палочкой-выручалочкой становится вантуз. При легком застое воды он помогает справиться с проблемой, но в сложных случаях его бывает недостаточно.

Если пробка большая, к тому же она расположена далеко от слива, то нужна «тяжелая артиллерия» — сантехнический трос. Его проталкивают в сливное отверстие вращательными движениями. После того как наконечник достигнет скопления мусора, его извлекают. Очищенные трубы тщательно промывают горячей водой. Иногда изгибы труб не позволяют достичь цели, поэтому остается один вариант — помощь сантехника.

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Устранение протечек

Если на стыках обнаружены зазоры, через которые протекает вода, то их можно уплотнить ФУМ-лентой. Есть и более надежный способ — использование герметиков. Среди самых популярных материалов Момент, Ceresit, Ciki Fix, Tytan. Список герметиков, подходящих для сантехнических работ, довольно широк:

Акриловые. Среди их положительных качеств хорошие водоотталкивающие характеристики, стойкость к перепадам температур, надежность, гарантирующая впечатляющий срок службы. Минус — недостаточная эластичность. Силиконовые. Их отличие — высокая цена, делающая материалы не слишком привлекательными для покупателей. Однако эти герметики отличаются эластичностью, хорошей адгезией, отсутствием усадки, боязни перепадов температур. Силикон-акриловые. Для них характерны лучшие качества отдельных материалов-компонентов, поэтому это один из оптимальных вариантов для ремонта канализационных труб. Полиуретановые. Их можно окрашивать, поэтому с их помощью возможна маскировка герметизированных участков. Минус — запах, но он исчезает сразу после застывания.

Как устранить запах канализации в ванной с помощью герметиков? Перед основной работой поверхности подготавливают: сначала их очищают от грязи и пыли, сушат, потом обезжиривают. Герметик наносят по кругу, непрерывной линией. Для выравнивания или нанесения пользуются мягким шпателем. Канализацию не трогают (не открывают воду) до тех пор, пока шов окончательно не схватится.

Самостоятельная чистка сифона

Это «бедствие» не требует обязательного присутствия сантехника, так как устранить запах канализации в ванной, если виновник сифон, можно без помощи мастера. Прочистку делают двумя способами. В первом случае разборка его не нужна, во втором она необходима.

Чистка сифона на «месте аварии»

Работа состоит из нескольких этапов.

Под сифон подставляют ведро, затем откручивают отстойник, в котором скапливается весь мусор. Участок с гидрозатвором промывают под струей воды, тщательно чистят от мусора, стенки обрабатывают с помощью губки и специального средства. Элемент снова устанавливают на место, плотно закручивают.

Чаще этой относительно простой операции хватает, чтобы запах исчез бесследно, однако в некоторых случаях элементарный способ не помогает. Тогда без кардинальных мер не обойтись.

Вариант с разбором системы

Сначала повторяют те же действия, что и в предыдущем случае.

После того как воду из гидрозатвора сливают, занимаются патрубком, которым сифон подключают к раковине (кабинке). Для этого откручивают гайку, элемент демонтируют. Обе части тщательно чистят, затем споласкивают горячей водой, обтирают, ставят обратно.

Если операция была выполнена успешно, удалены все загрязнения, то дурной запах исчезнет без следа. А регулярная профилактика поможет навсегда забыть о подобной проблеме.

Неэффективная работа вентиляции

Естественная разновидность вентиляционной системы может отказаться работать по многим причинам. Например, ей нередко мешает:

мусор, попавший в шахту;

монтаж дверей, которые абсолютно не пропускают воздух;

принудительная вентиляция, оборудованная у соседей по стояку в многоквартирных зданиях.

Чаще всего проблема неэффективной вентиляции возникает летом, когда теплый воздух становится препятствием для поступления холодных масс. Чтобы хоть частично исправить «жаркую ситуацию», двери в ванную комнату плотно не закрывают.

Тщательная проверка системы подразумевает снятие решетки для осмотра вентиляционной шахты. Для него используют фонарик. Если рядом с отверстием находится какое-либо препятствие (крупный мусор, обломки кирпича), то его извлекают руками (в перчатках), совком или крюком. Дополнительно стенки отверстия чистят ершиком, затем трубкой пылесоса без насадки. Последние этапы — чистка вентиляционной решетки, ее установка на место и новая проверка тяги.

Когда тяга есть, но проблема существует, воздухообмен обеспечивают за счет двери в ванную. Самый оптимальный результат даст декоративная вентиляционная решетка, установленная в ее нижней части. Другой способ — круглые отверстия, оформленные специальными элементами. Более сложный вариант — зазор, который требует обрезки полотна. Последнее, самое затратное решение — обустройство принудительной вытяжки: установка в канал вентилятора с обратным клапаном, либо осевой модели.

Профилактика — предотвращение проблемы

Проблема «неземного аромата» решаема, так как устранить запах канализации в ванной можно довольно быстро тем или иным способом. Однако лучше вовсе с ней не сталкиваться. Для предотвращения неприятной ситуации можно использовать простые фильтры, установленные во все сливные отверстия.

Профилактические мероприятия — чистку труб специальными средствами — рекомендуют проводить ежемесячно, либо раз в 2 месяца. Устранение мусора и жира из гидрозатвора — процедура, которую лучше делать ежемесячно. Проверка работы вентиляции в многоэтажных домах обязательна не только перед приходом представителей газовых служб: проводить ее надо и самостоятельно: хотя бы 2 раза в год. Регулярный осмотр стыков канализационных труб также должен стать правилом, а не исключительной мерой.

Перед тем как уехать в отпуск, надо позаботиться о воде в гидрозатворах. Все сливные отверстия рекомендуют закрывать пробками, а в те, что «затычек» не имеют, наливать небольшое количество масла. Оно создаст на поверхности пленку, которая не позволит воде быстро испариться. После возвращения домой «промасленные» сифоны необходимо промыть горячей водой с моющим средством. Еще лучше разобрать их и хорошо очистить от остатков жира.

Об одном из способов избавиться от «дурнопахнущей напасти» расскажет этот видеоролик: