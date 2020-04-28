Жизнь в загородном доме со всеми удобствами — то, к чему стремятся все хозяева участков. По этой тривиальной причине в период возведения дома им приходится обустраивать все — водоснабжение, отопление, электричество. Если у владельцев нет возможности подключиться к централизованной канализации, а такой шанс выпадает далеко не всегда, то в этот список неизменно попадает и система для сбора сточных вод. Идеально, чтобы она была удобна в эксплуатации, не требовала к себе повышенного внимания. Поэтому вопрос о том, как сделать канализационную яму в частном доме, хозяевам участка перед операцией придется изучить довольно тщательно. Им предстоит узнать о правилах выбора места и вида конструкции, познакомиться с рекомендациями опытных людей.

Расположение объекта: требования

Перед тем как приступать к активным действиям, хозяевам необходимо найти оптимальное место для выгребной ямы на участке. Поскольку такое сооружение всегда считается потенциально опасным, есть правила, соблюдение которых минимизирует риск неприятных последствий:

необходимое расстояние от источников воды зависит от грунта на участке: глина — 20 м, суглинок — 30 м, песок, супесь — как минимум 50 м;

30 метров — дистанция от водоемов со стоячей водой (пруд, озеро), 10 м — от рек или ручьев;

4-5 м — расстояние от накопителя стоков до любого жилого объекта: своего или соседского;

8-10 м от жилых зданий, если выгребная яма совмещена с туалетом во дворе;

3-4 м — расстояние от забора, разделяющего участки, минимум — 1 м;

10 м — от водопроводных труб, 5 м — от газопровода;

1-2 м — от кустарников, 3 — от деревьев;

5 м — от дороги.

Максимальная глубина канализационной ямы 3 м. в противном случае отходы будут уходить прямо в грунтовые воды. Вывод стоков за границы участка строго запрещен в том случае, если одобрение от СЭС на это «самоуправство» не получено.

Разрешение на обустройство канализации

Самовольно создавать такие объекты хозяева участка не в праве. Выгребная яма любого вида требует разрешительных документов. Чтобы все этапы прошли гладко, сначала необходимо получить разрешение СЭС на проведение подобных работ. Причина — потенциальный вред окружающей среде. Он практически неизбежен, потому что отходы легко могут стать причиной попадания в грунт химических и биологических веществ. Такое загрязнение, в свою очередь, приведет к распространению одного из неприятных заболеваний. Самое серьезное последствие — эпидемия, которая может начаться в районе.

Чтобы согласовать обустройство канализационной ямы, будет необходимо собрать целый пакет документов. В него должны входить:

те бумаги, что подтверждают право собственности хозяев: как на участок, так и на здание, которое расположено на нем;

кадастровый паспорт на участок, с планом, на нем должны быть обозначены абсолютно все объекты;

план-копия, на котором предстоит обозначить точное место для канализационной ямы;

топографическая съемка, проведенная специалистами геодезической организации;

договор с компанией, занимающейся откачкой и вывозом бытовых отходов;

план дома, главное в нем — расположение санузла;

проект будущего очистного сооружения.

Пакет документов вместе с заявлением подают в СЭС. Разрешения на обустройство канализационной ямы ожидают примерно месяц.

Разновидности сооружений

Как сделать канализационную яму в частном доме? Без согласования работу начинать нельзя, но прежде хозяевам участка нужно определиться с тем, какая емкость для сбора жидких отходов будет наиболее оптимальным, безопасным вариантом. Есть несколько видов: одни позволят приложить минимум усилий, другие потребуют больших трудозатрат и таких же вложений.

Простые выгребные ямы

Это первый ответ на вопрос, как сделать канализационную яму в частном доме. Такие конструкции почти элементарны. Стенки этих поглощающих сооружений укреплены, однако дна нет, его заменяет дренажный слой — песок, гравий (щебень). В этом случае отходы из такого канализационного накопителя не придется откачивать долгое время, так как они будут, частично очищаясь, уходить в грунт. Если обеспечить выгребной яме полезную микрофлору (бактерии), то твердые «залежи» будут перерабатываться ей, распадаясь на углекислый газ и воду.

Однако этот вариант СЭС, скорее всего, отвергнет. Данный способ для частного дома, в котором большая семья живет не наездами, а круглый год, не подойдет, так как будет недостаточно небольшого объема ямы. Всегда будет существовать риск перелива, а переполнение сборника жидких отходов чревато загрязнением окружающей среды.

Закрытые накопители

Это герметичные емкости, имеющие дно и крышку. Такой ямой может стать колодец из бетонных колец с надежным основанием-стяжкой. Второй вариант — сооружение ямы полностью из железобетона. К этим конструкциям больших претензий нет, однако в таком случае главная задача владельцев — обеспечение полной герметичности ямы. Периодическая очистка накопителей с помощью ассенизаторской машины здесь процедура обязательная.

Чаще всего герметичные ямы делают из бетонных колец, однако существует еще несколько распространенных решений: например, бетонные плиты или кирпич. Конструкции могут иметь как одну, так и несколько камер. Еще один претендент на эту роль — пластиковая тара, имеющая прочные стенки. Минус решения — необходимость регулярной откачки отходов.

Самодельные либо заводские септики

Такие комплексы, независимо от того, покупаются они или создаются самостоятельно, всегда состоят из нескольких камер. Популярный вариант — две емкости, соединенные переливами. В первой секции с герметичным дном поступающие отходы предварительно очищаются: крупные фракции оседают на дно, а жир, наоборот, поднимается на поверхность. Вторая емкость уже не имеет дна, но там устроен дренаж.

Таким образом, отстоянная, очищенная жидкость сначала фильтруется, а затем поступает в грунт. Заводские стеклопластиковые или полимерные модели, особенно трехкамерные, наиболее эффективны: во втором их отсеке «работают» бактерии, расщепляющие вредные составляющие. Воду из последней камеры можно использовать для полива.

Все сооружения, за исключением простейшей выгребной ямы, требуют периодической очистки. В случае с септиками это операция нужна для удаления продуктов разложения органических веществ. Однако заполняются емкости довольно долго, поэтому такая необходимость возникает не слишком часто.

Какой вариант выбрать?

Тут надо ориентироваться на стандарты, рассчитанные СанПиН. Согласно санитарным правилам и нормам, один потребитель в сутки расходует 150-200 л воды на разные нужды. Канализационные ямы делятся на негерметичные и герметичные сооружения. Какую конструкцию выбрать, решать хозяевам. Многое зависит от грунта на участке, от количества сточных вод в сутки, от желания «пожертвовать» на комфорт ту или иную сумму.

Если суточный расход воды менее 1 м3, то допускается возможность обустройства простейшей канализационной ямы, не имеющей дна. Она не потребует откачки, потому что частично вода будет отводиться в грунт, а доочищаться благодаря фильтрации почвой. Однако СЭС может запретить создание такого сооружения. Причина — опасная близость водоносных горизонтов. Когда ежедневный расход жидкости превышает 1 м3, единственным логичным решением будет изготовление (приобретение) септика, имеющего несколько секций. В этом случае крайне важно правильно определить объем конструкции. На качественную переработку необходимо дать как минимум 3 суток. Поэтому первая камера не только должна вмещать трехсуточный объем воды, но и иметь резерв не менее 30%.

Большое количество сантехнических или бытовых приборов-потребителей воды, их частое использование сильно влияет на окончательную цифру. К самым большим «транжирам» относится ванна, душевая кабина, стиральная и посудомоечная машина.

Особенности обустройства выгребных ям

Любой процесс предполагает наличие нескольких ответственных этапов. Система для сбора канализационных стоков не менее требовательна, так как от качества работ напрямую зависит состояние окружающей среды.

Конфигурация котлована

Она может быть любой, однако выбор формы зависит от используемых материалов. Например, бетонные кольца (покрышки) выбора не оставляют. В этом случае сооружение требует только круглой ямы. Бетонные стены, которые возводят самостоятельно, обычно подразумевают квадратную либо прямоугольную конструкцию. Кирпичная кладка может быть любой — круглой, овальной или традиционной — прямоугольной.

Дно канализационной ямы

Если планируют простой поглощающий вариант, то фильтр делают из слоев (смеси) песка и щебня, кирпичного боя и т. д. Их тщательно трамбуют, однако со временем часть такого дренажа неминуемо вымывается, поэтому требуется подсыпка щебня. Когда яму делают герметичной, необходима бетонная стяжка. Ее делают в первую очередь, только потом занимаются стенами: ставят кольца или сооружают опалубку, затем заливают раствор.

Материалы и работа с ними

Самый популярный вариант — использование бетонных колец. Да, в этом случае без техники не обойтись, зато конструкцию можно возвести в минимальные сроки. Кольца устанавливают в котлован, затем надежно закрывают все зазоры, герметизируют швы, готовую конструкцию перед засыпкой стен гидроизолируют.

Кирпичную кладку для сооружения, находящегося под землей, может выполнить даже начинающий каменщик. Однако качественный раствор и аккуратные стены все же приветствуются. Обычные кирпичные стены имеют достаточный уровень герметичности, но защиту штукатуркой рекомендуют делать в любом случае. Если делают фильтрационную яму, то в стенах оставляют просветы, равные половине кирпича.

Пластиковые емкости устанавливают на песчаную подушку, которую тщательно трамбуют. Засыпают котлован только подле заполнения емкости жидкостью. Иначе грунтом можно легко деформировать стенки. Для больших заводских моделей, которые являются огромными поплавками, на глинистых почвах и при высоком уровне грунтовых вод рекомендуют делать якорение. В роли якоря выступает бетонная плита, к которой емкости крепят стяжными ремнями из полиамида (капрона).

Есть еще 3 варианта — дерево, емкость из металла и старые покрышки.

Дерево. В исключительных случаях СЭС может разрешить использовать древесину, однако она годится только для сооружения временной конструкции, так как спустя несколько лет даже защищенная выгребная яма потребует ремонта. Металлические конструкции. Вес их больше, чем у пластика, однако недостаток аналогичен. Емкости из металла относительно легкие: их может выдавить, перекосить, поэтому и для них крепление к железобетонной плите обязательно.

Автомобильные шины — элемент простейших выгребных ям. Стопку покрышек используют только для предотвращения разрушения стенок котлована, так как необходимой степени герметичности добиться не получится.

Как сделать канализационную яму в частном доме?

Каждый хозяин волен выбрать для участка оптимальный вариант из трех возможных. Поэтому ответов на вопрос, как сделать канализационную яму в частном доме, будет сразу три.

Поглощающая выгребная яма

В частных домах такие сооружения не слишком популярны, однако на первых порах эту конструкцию в качестве временного решения рассматривать все-таки можно. Подойдет она и для небольшой семьи, для дачного участка. Плюсы такой канализации — относительная простота. Для сооружения стенок, для укрепления котлована используют бетонные кольца, кирпичи или блочные материалы. Чаще выбирают первый экспресс-вариант.

Работы включают несколько этапов, первый из них — земляные работы — рытье котлована и траншеи, имеющей уклон к канализационной яме.

Сначала выкапывают котлован с таким расчетом, чтобы его диаметр превышал размеры выбранных колец на 800 мм. Идеальная глубина шахты — 3 метра. В противном случае с удалением придонных осадков возникнут затруднения. По периметру котлована заливают бетонную стяжку. Она будет надежным основанием для бетонных колец. В нижнем кольце-фильтре коронкой по бетону делают перфорацию. Шаг отверстий составляет 100 мм, их диаметр — 50 мм. После монтажа бетонного фильтра внутрь засыпают смесь для дополнительной, грубой очистки воды. Она состоит из слоев песка, гравия, щебенки, боя кирпича, керамзита. Толщина его — 1000 мм. Следующие кольца укладывают на раствор. Все стыки замазывают внутри и снаружи битумной мастикой, затем для дополнительной гидроизоляции с внешней стороны бетон заматывают в рубероид. Пространство между бетонной конструкцией и котлованом засыпают теми же материалами. Последний этап — установка бетонной плиты, имеющей 2 отверстия: для люка и вентиляционной трубы.

Плиту-крышку или приобретают готовой на заводе ЖБИ, или делают самостоятельно непосредственно на участке.

Создание герметичной конструкции

Если сооружение делают из бетонных колец, то технология мало отличается от предыдущей операции. В этом случае перфорация первого бетонного кольца не нужна, зато обязателен дополнительный элемент — герметичное дно.

В котлован засыпают песчано-щебеночную подушку, на дно укладывают армирующую сетку. Чтобы она находилась в толще бетона, под нее перед заливкой укладывают колышки, небольшие осколки кирпичей. После заливки цементного раствора основание оставляют на неделю для набора прочности. Для внутренней гидроизоляции стен применяют битум, снаружи нередко используют глину.

Колодец, сделанный из кирпича, требует оштукатуривания стен. В этом случае дно емкости также бетонируют. Во время кладки оставляют отверстие для канализационной трубы. В любом случае уклон канала в сторону шахты делать нужно обязательно, так как жидкие отходы должны двигаться самотеком.

Самодельная железобетонная яма

Это самый надежный вариант, так как данное сооружение в процессе может быть разделено перемычкой на две секции. Такой серьезный подход позволит сделать полноценный септик. Сооружение бетонных выгребных ям подразумевает более сложное возведение. Эти конструкции традиционно делают прямоугольными либо квадратными. Первый случай идеален, если планируют две камеры.

Размеры выбирают произвольно. Это может быть 1500х2000, 2000х2000, 1500х3000 мм. Глубина герметичного септика большого значения не имеет, но для удобства очистки лучше выбрать величину, находящуюся в пределах 2000-2500 мм. Если между септиком и котлованом планируют сделать дренаж, то яму роют на 150-200 мм шире. После котлована сразу выкапывают траншею и подводят трубу, так как ее необходимо вмуровать в стену накопителя на этапе заливки бетона. Когда планируют сделать герметичное сооружение, на дне делают бетонную стяжку.

Изготовление опалубки

Если дренаж не предусмотрен, то сначала стены и дно котлована гидроизолируют рубероидом либо толстой полиэтиленовой пленкой. Затем устанавливают арматурную сетку. За ней, в нижней части стен фиксируют опалубку, чаще из фанеры. Ее высота — 500-600 мм. Для труб и дренажных каналов в ней предварительно делают отверстия, затем вставляют отрезки труб. Их диаметр немного больше, чем у каналов. Они должны располагаться между прутами арматуры.

В свободное пространство заливают песчано-цементный раствор. Спустя сутки опалубку наращивают на те же 500-600 мм, ее снова заполняют, затем снова ждут 24 часа. Операции продолжают до тех пор, пока не зальют всю площадь котлована. Если задуман дренаж за наружными стенами, то поступают по-другому. В этом случае делают традиционную опалубку с двумя стенками. В нее помещают арматурный каркас, делают отверстия, фиксируют в них трубы, затем заливают бетон.

Дно и верх ямы

В дне ямы роют приямок или пробуривают отверстия для дренажа. Их рекомендуют заполнять щебнем. Сверху на котлован укладывают щит, сбитый из досок или ОСП. Если размеры ямы велики, то перед монтажом устанавливают подпорки из бруса либо из металлических труб.

По периметру щита делают опалубку, ее минимальная высота — 100 мм. В удобном месте вырезают отверстие под люк. Его устанавливают на этом же этапе, либо делают отдельную опалубку для этого элемента. Вентиляционное отверстие оформляют на люке, или в любом месте щита.

Всю поверхность устилают полиэтиленом, обязательно заходят на стенки опалубки. Сверху укладывают армирующую сетку, подложив под нее колышки, небольшие камни или бой кирпича. Опалубку заполняют раствором и разравнивают. В этом случае идеальной поверхности не требуется, так как плита будет засыпаться грунтом.

Бетон укрывают плотной пленкой. Первые 7 дней ее периодически снимают, потом плиту увлажняют. Спустя 2 недели, опалубку демонтируют, а подпорки убирают. Для полного набора прочности бетону потребуется как минимум 28 дней.

Создание герметичной разновидности

В этом случае технология отличается не слишком сильно. Для герметичной емкости:

обязательно бетонируют дно котлована;

не делают дренажных отверстий.

Для основания точно так же необходима армирующая сетка. Ее аналогично приподнимают над поверхностью. Гидроизоляция для дна герметика — процедура обязательная. В противном случае процесс созревания бетона может быть нарушен.

Эту работу трудно назвать невыполнимой миссией, так как сделать канализационную яму в частном доме сможет любой хозяин, который умеет держать в руках привычные инструменты. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, как эту операцию проводят другие мастера. Например, познавательным может оказаться это видео: