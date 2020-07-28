Магистральный водопровод и центральная канализационная система нередко остаются непозволительной роскошью для владельцев дачных участков и загородных домов, но проблему канализационных стоков им решать все же приходится. Если раньше хозяева обустраивали обычные, несовершенные выгребные ямы, то сейчас им на смену пришли «цивилизованные» конструкции — септики, удобные, герметичные, эффективно работающие, абсолютно безопасные для окружающей среды. Если владельцы задумываются об организации качественной очистной системы, то им не мешает серьезно изучить вопрос о том, что собой представляет такое устройство, познакомиться с его видами. Лучше заранее узнать, как работает септик для частного дома, а также посмотреть возможные схемы монтажа очистной конструкции.

Что такое септик?

Прежде чем останавливаться на том, как работает септик для частного дома, надо узнать, что называют этим словом. Данное устройство — локальная очистная установка, которая предназначена для сооружения канализационной системы, которая будет независимой от централизованных сетей. Главная задача любой подобной конструкции — сбор стоков и их последующая очистка — фильтрация. Такие установки максимально удобны, они во всем превосходят привычные выгребные ямы, поэтому септики постепенно вытесняют эти «пережитки прошлого».

Несмотря на достаточно широкий ассортимент, все автономные очистительные сооружения имеют очень много общего. Они состоят из нескольких объединенных емкостей, которые предназначены для поэтапного очищения канализационных стоков. Если рассматривать материалы, из которых создают самодельные автономные системы, то в списке довольно много претендентов. Это железобетонные кольца, армированный бетон, кирпич, блоки, пластиковые емкости (еврокубы), автомобильные покрышки, плоский шифер и т. д.

Материалы для современных септиков

Если говорить о моделях, «наводнивших» рынок, то их изготавливают или из полимеров, или из металла. Есть несколько видов пластика, отличающегося характеристиками.

Полиэтилен. Это самый простой, недорогой представитель. Плюс изделий — хорошая герметичность. Минус — боязнь горячей воды. Полипропилен. Данный материал не имеет недостатка предыдущего. Такие септики прочны, они не боятся ни агрессивной среды, ни резких перепадов температур. Но порог усталости полипропилена может привести к тому, что молекулярные связи со временем разрушатся. Стеклопластик — лучший вариант, поскольку этот материал максимально устойчив: как к неблагоприятным условиям, так и к химически активным компонентам. Минус у суперпрочных стеклопластиковых конструкций один: это самая высокая цена среди полимерных изделий.

Достоинство последнего армированного вида — длительный срок службы: он составляет как минимум 50 лет.

Последний претендент — уязвимый металл — не относится к фаворитам. Причины — большой вес, потенциальная коррозия (внутренняя, внешняя), необходимость утепления и качественной гидроизоляции септика.

Очистная установка

Любая очистная система — герметичный бак, который разделен на несколько секций, каждая из которых выполняет свой этап работы. Камеры заводских моделей септика разделены перегородками, жидкость между ними перетекает благодаря переливным патрубкам. Самодельные конструкции могут быть устройством из 2-3 отдельных емкостей, соединенных трубами.

К первому отсеку присоединяют сливную трубу канализации дома, из последнего в грунт выводится либо почти идеально очищенная вода, либо полуочищенная жидкость, которой затем предстоит почвенная доочистка тем или иным способом.

Суточный объем стоков — фактор, от которого во многом зависит выбор хозяев участка. Однокамерные септики позволяют собирать в сутки до 1 м3 отходов. Двухкамерные конструкции — до 10 м3, трехкамерные — более 10 м3.

Элементы септика

Несмотря на то, что все модели отличаются многими характеристиками, все они имеют в составе несколько обязательных элементов.

Накопительные емкости. Они предназначены для временного хранения канализационных стоков. Изготавливаются такие секции из бетона, кирпича, металла или пластика. Если говорить о лучших материалах, то оптимальными считаются изделия, изготовленные из полипропилена или стеклопластика. Эти модели герметичны, отличаются небольшим весом, но устойчивы ко всем неблагоприятным условиям, хорошо противостоят истиранию, особенно последние модели. Элементы, предназначенные для контроля работы септиков, а также для их регулярного обслуживания. Это люки, ревизионные колодцы. Такие устройства необходимо устанавливать на наружной трассе канализации. Минимум — один элемент. Если протяженность трассы составляет более 25 м, то обязателен монтаж еще одной, дополнительной ревизии. Вентиляция. Эта система присутствует всегда, ее необходимость не зависит от вида бактерий, которые «трудятся» в септике — анаэробные или аэробные. Задача вентиляции — обеспечение жизнедеятельности микроорганизмов, воздухообмена, благодаря которому поддерживается оптимальная температура, своевременно отводится метан. Трубопровод: входящий, исходящий. Чтобы гарантировать беспрепятственный ток жидкости, все элементы системы монтируют под небольшим уклоном.

Большего внимания заслуживает система вентиляции. Если рассматривать самую простую схему, то это два стояка, один из которых располагается в первой камере, другой — в последней секции. Когда устраивают фильтрационные поля, то такими вентиляционными каналами нередко снабжают каждую дренажную трубу.

Достоинства и недостатки

Бесперебойный отвод, сбор и последующая очистка канализационных стоков — благо: как для жильцов, так и для окружающей среды. Однако список достоинств на этом не заканчивается. К ним можно отнести:

долгий срок службы установки;

отсутствие риска заражения почвы;

возможность самостоятельного монтажа;

экономия из-за редкого вызова ассенизаторской техники;

отсутствие дополнительных трат, если выбран вариант с дренажом;

полное отсутствие неприятных запахов на придомовой территории, проблем с канализацией;

простота эксплуатации, легкость обслуживания, если выбор сделан в пользу полностью автономной биоустановки, в которой присутствуют все элементы для разложения отходов.

Есть ли существенные недостатки у септиков? Да, если считать таковыми цены на некоторые (например, на полимерные) модели. Большой объем земляных работ тоже можно отнести к этой категории, но только если хозяева планируют заняться «установкой установки» самостоятельно.

Как работает септик для частного дома?

Работа любого септика — отстаивание жидкости и ее постепенная фильтрация. Последняя задача может быть выполнена как естественным путем, так и принудительным. Допускается использование биофильтров и биоферментных препаратов. Чтобы понять это, можно рассмотреть условную схему, разбитую на этапы.

Первичная очистка

Из дома по канализационной трубе в систему попадают стоки, которые постепенно заполняют первую секцию. Здесь происходит грубая очистка взвешенных органических включений. Во время этого этапа тяжелые частицы (песок, иной нерастворимый мусор) под действием гравитации постепенно оседают на дно. Жиры и масла, наоборот, поднимаются вверх, затем они перетекают в следующую камеру.

Разложение отходов

Крупные органические фракции, которые опустились на дно, начинают бродить, постепенно разлагаться. Этот этап продолжается примерно 3 дня. Результатом распада нечистот становятся новые продукты — густая масса, вода и углекислый газ.

Чтобы обеспечить эффективную очистку стоков, необходимо корректно выбрать объем первого резервуара. Вместимость должна быть достаточной, чтобы обеспечить сохранения нечистот, собранных за трое суток. Иначе оптимальные условия для очистки гарантировать невозможно. Весь процесс занимает около 10 дней.

На дне первого отсека постепенно скапливается ил, который необходимо периодически удалять (минимум — раз в год). Если рассматривать вопрос, как работает септик, определяя эффективность каждой секции, то у первой камеры она не слишком велика и составляет всего 60%. Поэтому стокам нужна доочистка.

Повторная очистка

Полуочищенная жидкость поступает во вторую камеру, где снова происходит разложение нечистот. Нередко этот отсек заселяют микрофлорой и специальными препаратами, задача которых — разложение органических и химических отходов (например, средства для мытья посуды, гели, шампуни и т. п.). В этом случае эффективность очистки уже выше: она составляет от 65 до 80%.

Эвакуация жидкости

В этом случае все зависит от особенностей конкретной системы. Например, очищенную воду можно собирать в емкость, предназначенную для полива сада/огорода. При недостаточно качественной очистке необходимы дополнительные меры. К ним относятся фильтрационные поля, дренажные колодцы, становящиеся третьими секциями, либо инфильтрат.

Принцип работы разных септиков

Поскольку разные конструкции септиков достаточно сильно отличаются, надо рассмотреть особенности работы каждого из них.

Однокамерные резервуары

Это самое простое решение, которое можно назвать не слишком красиво — герметичная выгребная яма, предназначенная для временного хранения. Ее объем — от 1 до 4 м3. Такой накопительный бак после заполнения требуется очищать от стоков, поэтому для удаления нечистот из этой закрытой системы владельцам придется регулярно вызывать ассенизаторскую машину.

Схема такой установки тоже элементарна: это трубопровод и накопительный резервуар. Возможно дополнительное оснащение септика. Это:

обратный клапан, который препятствует передвижению нечистот в противоположном направлении;

сигнализация: в состав оборудования входит датчик, контролирующий уровень стоков в накопительном баке.

Этот вариант можно рассматривать, когда метраж участка просто не позволяет обустроить полноценную очистную установку. Однокамерный резервуар может быть лучшим выходом для владельцев дач и домов, в которых они не живут постоянно, а бывают только в определенный сезон.

Септики с грунтовой доочисткой

Это классический, двух- или трехкамерный вариант с системой перелива. В него же входит устройство для завершающей фильтрации очищенных сточных вод. Отходы, попадая в септик, проходят ступенчатую очистку, перетекая из отсека в отсек. Да, это более эффективная система, но и она гарантирует только очистку на 65-80%. Чтобы обеспечить максимальную безопасность жидкости для окружающей среды, организуют дополнительную доочистку. Существует три способа ее оборудовать.

Фильтрационный колодец

Такой вариант идеален для песчаных грунтов, для супесей, но только с минимальным числом (процентом) пластичности. Фильтрующий колодец — емкость, не имеющая дна. Стены конструкции сооружают из бетонных колец или из кирпича. На дно засыпают толстый слой щебня — как минимум 1 м. Требования к этой дренажной конструкции — необходимость обеспечить минимальное расстояние (1 м) от дна до уровня залегания грунтовых вод. Не менее важны размеры. Площадь колодца для песка составляет 1,5 м2, для супесей — 3 м2.

Фильтрационные траншеи

Этот вариант подходит для глинистого грунта, для тех участков, где существует возможность сброса доочищенных канализационных стоков в водоем, который не используется для забора воды. Глубина таких траншей составляет от 1,5 до 1,7 м. В них на 2 уровнях размещают трубы. Верхние, перфорированные элементы системы называют оросительными, нижние дренажными, или дренами. Последние собирают стоки, прошедшие фильтрацию песком и щебнем, а затем отправляют их к месту утилизации (в овраг, водоем).

Поле подземной фильтрации

Данный элемент очистной системы состоит из перфорированных труб, уложенных на фильтрующей площадке — слоях песка и гравия. Минимальная толщина такой подушки — 200 мм, расстояние до уровня грунтовых вод — 1 м, глубина — 0,5-1,8 м. Вентиляция в этом случае может быть обустроена двумя способами: или отдельными стояками с «грибками», или коллекторной трубой-перемычкой. Планируя такие поля, надо знать, что каждые 5-8 лет будет необходима промывка (замена) фильтрующих материалов и примыкающего к ним грунта.

Резервуары с биологической очисткой

В этом случае за работу септика отвечают микроорганизмы. Как правило, такой резервуар — единая конструкция, усиленная ребрами жесткости, и разделенная на несколько секций. От их количества зависит эффективность работы очистной системы. Такие септики полностью автономны, они уже не требуют обустройства элементов для дополнительной доочистки.

В каждой камере действуют определенный вид бактерий, поэтому на выходе жидкость очищается качественно: на 96% или более. Плюс таких систем — независимость от особенностей грунта, от уровня расположения грунтовых вод. Минимум работ — еще одно достоинство биоустановок. Септик необходимо установить и подключить к канализационной системе. Больше никаких действий от владельцев не требуется.

Теперь надо рассмотреть, как работает септик для частного дома, заселенный микроорганизмами.

Как и в обычной многосекционной установке, первый отсек здесь является отстойником. Частицы, попадая в него, рассортировываются: тяжелые опускаются на дно, где перерабатываются анаэробными бактериями, которым для существования не нужен воздух. Легкие фракции поднимаются на поверхность, образуя пленку. Во второй камере органику и неорганические компоненты разлагают аэробные микроорганизмы. Им для работы и нормальной жизнедеятельность подача кислорода необходима. В третьей секции работы может выполняться либо химическими препаратами, либо аэробными бактериями.

Септики: обычные или с высокой степенью очистки?

Чтобы активировать работу аэробов, в отсеки септика должен поступать кислород, поэтому такие установки оборудуют аэраторами. Понятно, что для функционирования таких очистных установок большинству из них необходимо электричество. Это единственный недостаток биосептиков. Но только на первый взгляд.

Теперь более-менее понятно, как работает септик, или биосептик. В первом жидкость отстаивается, затем переливается и поступает в дренажную систему. Во второй конструкции за переработку нечистот отвечают бактерии, а за жизнь этих «трудящихся» — электрооборудование.

Что же лучше? На первый взгляд, фаворит один: это биоустановки, монтаж которых не вызовет больших затруднений, так как дополнительные и относительно трудоемкие фильтрационные конструкции не нужны. С другой стороны, ни один из конкурентов не обещает стопроцентной очистки. Считают, что, по большому счету, «непревзойденная эффективность» — это рекламный трюк.

Минусы септиков с «живностью»

Если рассматривать системы, имеющие так называемую высокую степень очистки, то покупателям лучше знать недостатки, с которыми все-таки можно столкнуться во время эксплуатации биосептиков.

Энергозависимость. В большинстве случаев для бесперебойной работы оборудования требуется электричество: для питания аэраторов, компрессоров требуется прокладка отдельного кабеля. Если в доме часты перебои с подачей электроэнергии, то сброс отходов придется контролировать и ограничивать. Да, локальные очистные сооружения могут накапливать нечистоты, но через определенный промежуток времени начнутся переливы. Это неизбежность. «Капризность» аэробных бактерий. Постоянная подача кислорода нужна им «как воздух», без нее они попросту не выживут. Если случится ЧП, и аэратор неожиданно выйдет из строя, то колонии погибнут. То же самое случится зимой, если питание закончится, а новые порции стоков поступать не будут. Поэтому аэробные бактерии станут для хозяев теми же «домашними животными», за которыми придется «ухаживать» постоянно.

Если в канализацию многоквартирных домов зачастую «летит» все, что хозяевам не нужно, то в биосептик не разрешается выкидывать многие виды мусора — химически активные вещества, а также обычный бытовой сор. Примеры того, что нельзя: предметы гигиены, пыль, шерсть домашних питомцев. Причины — возможные пробки в переливах, гибель аэробных микроорганизмов. В этом случае септик превратится в обычную выгребную яму.

Биосептик: быть или не быть?

Высокая цена — недостаток, который уже приводился. Такое приобретение, если хозяева готовы неукоснительно следить за установкой, может быть оправдано. Исключение одно: это здание, предназначенное для сезонного проживания.

Ответ на вопрос, как работает септик для частного дома, зависит только от вида системы. Самые простые модели служат лишь накопительными баками. Биоустановки, наоборот, можно назвать наиболее эффективным оборудованием, но и цена у них соответствующая.

В завершение темы септиков — видео: