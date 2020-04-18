Для многих горожан загородный дом становится мечтой, воплощенной в реальность. Однако для того, чтобы он был настолько же комфортным, как и квартиры в многоэтажных домах, хозяевам приходится изрядно потрудиться. Если с обустройством водопровода обычно не возникает ни малейших проблем, то организация автономной системы для сбора стоков нередко вызывает много вопросов. Чтобы создать локальную канализацию, многие хозяева выбирают герметичную, безопасную, практичную емкость — септик. Эта очистная станция не только собирает сточные воды, но и фильтрует их. Но чтобы система работала эффективно, важен ее корректный монтаж. Поэтому владельцам необходимо узнать заранее, какие требования предъявляют к сооружению, как правильно установить септик в частном доме.

Что такое септик?

Эти конструкции появились не так давно. Раньше их заменяли выгребные ямы, в которые либо устанавливали емкость, либо оставляли их как есть. Такие решения давно непопулярны, главные их недостатки — постоянное загрязнение почвы, неприятные запахи на участке, небольшой объем жидких отходов, которые можно переработать.

Септик — герметичное сооружение, состоящее из нескольких камер, соединенных трубами. Его предназначение — сбор и последующая очистка сточных бытовых вод. Отработанная жидкость в этой системе отстаивается, постепенно очищается, перетекает из одного отсека в другой. Чем больше количество отделений, тем чище становится вода. Очистительные системы бывают разных видов, размеров, методы фильтрации тоже могут немного отличаться. Выбор сооружения зависит от грунта на участке, от свободного места, от желания хозяев потратить ту или иную сумму на обустройство эффективной очистки.

Септик имеет несколько функциональных отсеков. Сначала отработанная вода по канализационным трубам попадает в первую камеру. Там происходит первичное отстаивание. Самые крупные частицы оседают на дно, а жир, наоборот, всплывает на поверхность. Затем эта отстоявшаяся жидкость следует во второй отсек. В нем таким же образом отсеиваются более мелкие частицы. Вода с более высоким уровнем очистки, наконец, следует в фильтрационный колодец, где она окончательно очищается от всех примесей, а затем уходит в грунт. Третья камера есть не у всех сооружений. Все зависит от типа конструкции.

Разновидность сооружений

Перед тем как перейти к вопросу, как правильно установить септик в частном доме, необходимо познакомиться с типами конструкций, так как вариантов есть довольно много — от самых простых до максимально сложных, оснащенных биофильтрами. Септики продаются полностью готовыми к установке, а их монтажом обычно занимаются специалисты. Но в любом правиле возможны исключения: если познакомиться с требованиями и порядком работ, то все этапы можно провести самостоятельно.

Септиков сейчас существует три основных разновидности, отличаются они принципом работы системы.

Накопительные

Это простейший вариант, который является базовым для остальных видов систем очистки. В этом случае используется емкость, в которую поступают жидкие отходы. По большому счету эта та же выгребная яма, для ее опорожнения требуется ассенизаторская машина. Эта конструкция приемлема только для домов, где не живут постоянно.

Если в доме есть ванна, душевая кабина, стиральная машина, то данный вариант рассматривать не приходится. Однако накопительная емкость может стать подходящим решением, если:

на участке не найти места для полноценного септика с несколькими отсеками;

уровень грунтовых вод находится максимально близко к поверхности;

неподалеку располагается источник питьевой воды.

В этих случаях установка простейшей накопительной емкости может быть оправдана.

Септики с почвенной доочисткой

Данные сооружения уже не простые выгребные ямы, но еще не полноценные очистные сооружения. Это переливные конструкции, они состоят из нескольких герметичных камер. В них вода проходит несколько степеней очистки от крупных и мелких включений, а затем выводится в грунт.

Процесс очистки был уже описан выше, но вместо фильтрационного колодца такая система может иметь фильтрационные дренажные поля. Это участки, засыпанные песком и гравием, на которых уложены перфорированные трубы. Резервуары таких септиков требуют регулярной очистки: как минимум раз в 3 года, но лучше сократить этот период до 2 лет.

Системы с биологической очисткой

Это самое современное, почти совершенное, экологичное оборудование. Вода после такой фильтрации дает возможность использовать ее для полива. Окружающей среде переработанная жидкость тоже не приносит ни малейшего вреда. В таких септиках всю основную работу выполняют бактерии, разлагающие все небезопасные вещества.

Сбраживание жидких отходов имеет 2 стадии — кислую и метановую. Во время первого этапа белки, углеводы, жиры расщепляются до низших кислот, сероводорода, спиртов и углекислого газа. На втором вещества разлагаются до водорода и метана. Чтобы выводить газы в атмосферу, биосептики в обязательном порядке оснащают вентиляционной системой.

Материалы для септиков

Для самостоятельного изготовления такой системы очистки можно использовать бетонные кольца, кирпич, металл. Если говорить о материале покупных моделей, то в этом случае чаще рассматриваются два варианта — пластик либо стеклопластик. Однако есть и металлические конструкции.

Бетонные кольца

Это массивные заготовки надежны и устойчивы, поэтому они часто становятся колодцами, а также септиками. Однако перед выбором этих конструкций надо узнать о минусах. Это:

необходимость обеспечить герметичность стыков, однако никто не даст гарантии, что в ближайшем будущем в них не появится течь;

уязвимость: из-за металлического армирования возможна коррозия, поэтому максимальный срок эксплуатации септика предугадать трудно.

Еще один недостаток — вес бетонных колец. Он требует присутствия грузоподъемной техники, а ее привлечение выльется в дополнительные расходы.

Кирпич, камень

Данный материал позволяет получить прочный, надежный и недорогой отстойник. В котловане сооружают кирпичную кладку, затем ее гидроизолируют, используя битум и/или цемент. Минус материала — большие временные затраты. Такой септик тоже может подвести, так как полную его герметичность гарантировать нельзя.

Металл

Эти готовые конструкции имеют приемлемую цену, однако, как и бетонные кольца, металлические септики отличаются значительным весом. Из-за высокой теплопроводности емкости из металла требуют утепления. Еще один минус — риск перекоса, выдавливания. Чтобы избежать последствий, септики устанавливают на бетонные плиты.

Пластик, стеклопластик

Еврокуб — первый претендент для самостоятельного изготовления септика, однако такая легкая тара требует качественного усиления дна и стенок котлована. Такие же недостатки имеют покупные конструкции. Стеклопластиковые изделия — лучший вариант, они не боятся ни деформаций, ни перепадов температур. Но им тоже требуется «якорь».

Выбор септика и места на участке

Даже абсолютно герметичная конструкция должна отвечать требованиям безопасности, так как от случайной аварии не застрахован никто. Септики обязаны располагаться на расстоянии:

50 метров от источников питьевой воды, на песчаных грунтах дистанция больше — 80 м;

30 метров от водоемов со стоячей водой (озеро, водохранилище, пруд);

10 метров от водоемов с проточной водой (реки либо ручьи);

3-5 метров от дорог (5 м), зданий (4 м), границ участка (3 м).

От деревьев и кустарников сооружение должно быть удалено как минимум на 3 метра. Это первый ответ на вопрос, как правильно установить септик в частном доме.

Чтобы выбрать оптимальную систему для очистки бытовых стоков, надо учитывать несколько факторов.

Размер камер септика. В этом случае учитывают количество жильцов, сантехнических приборов, число больших емкостей (ванн, бассейна). Возможность сделать несколько уровней очистки. Большее число резервуаров системы — гарантия безопасности участка. Свободное место, которое можно «безболезненно» выделить для отстойников. Вид септика, его эффективность.

Если ориентироваться на нормативы, то одним человеком в сутки производится около 200 л сточных вод (0,2 м3). Этот показатель усредненный: например, если жилец ежедневно принимает ванну (не душ), то норму лучше увеличить вдвое. Это минимум.

Например, для типичной мини-семьи (родители и один ребенок) объем септика может находиться в пределах 1,8-3,6 м3. В этом случае некоторый запас не помешает, поэтому цифры лучше округлить до 2-4 кубометров. Вместимость всех очистных камер значения не имеет. Важен лишь один, первый отсек-приемник.

Септики бывают горизонтальными и вертикальными. Первые выбирают для тех местностей, где уровень грунтовых вод высок. Возможность использовать вторые полностью исключена, если они располагаются очень близко к поверхности земли.

Как правильно установить септик в частном доме?

Прежде чем приступать к каким-либо работам, надо определить, какой септик будет оптимальной конструкцией для конкретных условий. Идеально начинать подготовку после покупки конструкции. Сначала на участке делают разметку, затем копают котлован и траншеи для прокладки труб. Они должны иметь уклон в 2° на каждый метр, это минимум. Затем переходят к монтажу элементов очистной системы. Последний этап — проверка, наладка работы оборудования.

Подготовка котлована

Размер его подбирают, учитывая габариты приобретенного септика. Яма должна быть на 400-500 мм шире и на 500-1000 мм глубже. Дно котлована обязательно выравнивают, затем насыпают слой гравия (минимум 100 мм) и песка, такой же толщины. Получившуюся подушку тщательно трамбуют, проверяют горизонталь уровнем. Если необходимо, то разравнивают.

Поскольку вес готовых септиков зачастую слишком мал, для минимизации риска «всплытия» конструкции заливают бетонное основание, либо укладывают железобетонную плиту. При подвижных грунтах требуется больший объем работ. В этом случае:

роют котлован, но уже гораздо больших размеров;

по его периметру устанавливают деревянную обрешетку с армирующим поясом;

в ней обязательно оставляют отверстие (или отверстия) для канализационных труб;

потом заливают раствор: как в обрешетку, так и на дно котлована.

Такая предварительная подготовка практически всегда нужна пластиковым емкостям, которые легко деформируются при сезонных подвижках.

Монтаж отстойника

Порядок и особенности установки зависят от того, какая выбрана конструкция — покупная либо самодельная.

Готовый септик

Если куплен заводской септик, то работа не предвещает особых затруднений, так как правильно установить септик в частном доме довольно просто. Его осторожно опускают в подготовленный котлован. Когда есть необходимость, емкость крепят к плите-якорю. Делают это двумя способами: либо присоединяют резервуар стальными кронштейнами, имеющими антикоррозионную защиту, либо используют синтетические (капрон, полиэстер) стяжные ремни. Последний вариант предпочтительнее, так как на такое крепление не будет оказывать влияние агрессивная среда.

После фиксации конструкции котлован засыпают песком только наполовину. Затем резервуар заполняют водой, песок тоже проливают. Этот этап поможет предотвратить деформацию стенок емкости при эксплуатации. Септик обкладывают теплоизоляционным материалом: например, толстым пенопластом (пенополистиролом). Верхнюю часть конструкции закрывают двойным слоем, так как она будет находиться практически на поверхности земли. Следующий этап — монтаж трубопровода. В этом случае особых сложностей не возникает, так как главное — обеспечение требуемого уклона в сторону септика. Утепление труб проводят, если оно необходимо из-за сурового климата.

Если в системе предусмотрена принудительная вентиляция, то монтируют вентиляционную трубу и проводят кабель. Электрические провода обязательно защищают гофрированной трубой. Последний этап — засыпка конструкции песком.

Отстойник из бетонных колец

В этом случае на гравийно-песчаную подушку укладывают гидроизоляцию, лучше из нескольких слоев. Затем опускают кольцо, устанавливают арматуру и заливают раствором. На верхний край его накладывают специальную смесь. Она состоит из цемента (1 часть), мелкофракционного песка (2) и жидкого стекла (0,1).

Поскольку такой раствор очень быстро схватывается, его готовят небольшими порциями, если септик-приемник будет состоять из большого количества колец. При подвижном грунте кольца дополнительно соединяют скобами. Сверху на второй элемент также укладывают раствор, на который «сажают» крышку, имеющую отверстие для вентиляции и крышку-люк из металла.

Бетонный отстойник требует качественной гидроизоляции. Стыки с наружной стороны промазывают раствором, затем всю поверхность дважды покрывают горячим битумом. Последний слой внешней защиты — рулонная гидроизоляция. С внутренней стороны стыки колец также промазывают цементным раствором.

Дренажная система или колодец-фильтр

Первый вид нередко используют для заводских септиков, второй — логичное решение для септика из бетонных колец.

Дренажное поле

Фильтрационные дренажные поля читаются лучшей альтернативой колодцу, потому что они экономичнее при обустройстве, однако качеством очистки ничем ему не уступают. Для фильтрации используют перфорированные гофрированные трубы.

Траншеи для этого участка роют таким образом, чтобы их дно находилось ниже уровня жидкости в установленном септике. Это необходимо для стока воды. На дно дренажной траншеи укладывают геотекстиль, не него трубы. Сверху их засыпают керамзитом (гравием) и заворачивают в ткань. Получившийся кокон засыпают землей. Такой дренаж должен иметь вентиляционный канал.

Фильтрующий колодец

Глубина этого сооружения составляет около 3 метров. На дно котлована также укладывают геотекстиль, обязательно с большим заходом на стены: высота запаса должна равняться высоте первого кольца. Затем устраивают подложку из крупного щебня и битого кирпича. После этого в котлован устанавливают бетонное кольцо-фильтр с перфорацией.

Не его верхнюю часть также укладывают раствор с жидким стеклом, потом устанавливают глухие кольца. Все стыки аналогично обмазывают раствором. На дно колодца высыпают фильтрующие материалы: гравий, мелкие камни, остатки керамзита или осколки кирпича. Сверху устанавливают плиту, в которой имеется люк и вентиляционное отверстие.

Условия для хорошей работы

Чтобы получить эффективно работающий септик, надо обратить внимание на несколько необходимый условий.

Переливы, вентиляция

Переливы должны находиться ниже той канализационной трубы, через которую стоки поступают непосредственно в приемник. Минимальная разница составляет 100 мм. Для того чтобы жидкость сразу направлялась в нижнюю часть емкости на концах переливов монтируют тройники.

Для обеспечения притока свежего воздуха в септик необходима качественная вентиляция. Если камер несколько, то ее монтируют либо в первой, либо в последней емкости. Минимальный диаметр вентиляционных стояков — 100 мм. Приток должен располагаться так, чтобы он всегда находился над поверхностью сточных вод. Стравливание газов из приемника происходит через канализационный стояк, выведенный на крышу дома. Его оборудуют колпаками-дефлекторами.

Наладка

Чтобы гарантировать максимально эффективную переработку отходов, необходимо обеспечить септик микрофлорой, которая будет расщеплять органические вещества. Первый способ найти бактерии — взять осадок из активно работающей станции. Оптимальный объем субстанции — 15% от объема резервуара.

Альтернатива — специальные биопрепараты, содержащие аэробные, анаэробные бактерии, или биоактиваторы (универсальные, узконаправленные), в состав которых входят несколько видов микроорганизмов. Первым нужен хороший приток свежего воздуха, вторые могут работать в закрытой среде.

Какой септик лучше? На этот вопрос ответ однозначен: это заводское изделие, прочное, герметичное, максимально эффективное. Как правильно установить септик в частном доме? Корректно провести все этапы. Поскольку от качества монтажа напрямую зависит эффективность работы очистной станции, то лучше такие масштабные работы переложить на плечи профессионалов. Или привлечь к совместной работе знакомого, который уже устанавливал подобные конструкции, поэтому знает о процессе все, или почти все.

О том, как подобрать септик для дома, расскажет следующее видео: