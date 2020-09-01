В частных домах, где очень часто отсутствует возможность подключиться к центральной канализации, хозяевам приходится заниматься обустройством специального места — точки сбора всех стоков. Сейчас все чаще вместо традиционных выгребных ям выбирают практичные септики — оборудование безопасное, эффективное, поэтому максимально удобное. Но и такие, почти совершенные, конструкции рано или поздно, но начинают требовать очистки от осадка, накопившегося на дне. Самый логичный вариант — вызов ассенизаторской машины. Однако он не единственный: выполнить такую «грязную» работу можно с помощью другой техники, или самостоятельно. Чтобы не совершить ошибок, лучше заранее узнать, как очистить септик своими руками, что для этого нужно, с какой регулярностью рекомендуют проводить подобные операции.

Как работают очистные конструкции?

В большинстве случаев для частных домов, где отсутствует возможность подключиться к централизованной системе канализации, приобретают автономные специальные резервуары — септики. Это одно- или многосекционные устройства, где стоки накапливаются, затем отстаиваются, очищаются, осветляются и следуют в грунт, проходя по дренажной системе.

Тяжелые, твердые фракции через некоторое время оседают на дне емкости в виде осадка. Благодаря работе микроорганизмов, которые находятся в нем, начинается гниение, брожение органической массы. В результате «занятости» бактерий биологический материал разлагается на метан и ил. При длительной эксплуатации септика толщина осадочного слоя постепенно увеличивается, тем самым уменьшается полезный объем резервуара. Поскольку в затвердевшем иле естественные процессы разложения прекращаются, качество очистки сточных вод со временем становится неудовлетворительным.

Если проблему владельцы будут игнорировать, то скопившийся осадок приведет к опасным последствиям: недоочищенная вода последует в дренажную систему, где заилит ее. Сливы, выходящие наружу, не единственная проблема: на участке появится неприятный запах, бороться с которым хозяева будут долго, и с переменным успехом.

Очистка и виды септиков

Методы утилизации отходов зависят от разновидности конструкций.

Септик-накопитель. Эту емкость можно назвать совершенной выгребной ямой. В данном случае скопившиеся отходы придется постоянно откачивать, поэтому вызов техники станет единственным вариантом решения утилизации отходов. Автономный септик. Данный вариант можно назвать самым лучшим. Такая конструкция имеет несколько камер, систему биологической очистки, поэтому на выходе из септика получают техническую воду с минимальным количеством примесей. Септик имеющий систему почвенной фильтрации. Это тоже автономный септик с несколькими секциями, но дополнительным элементом является поле фильтрации — участок, где происходит многоуровневая очистка жидкости.

Минусы последних конструкций — необходимость выделения большого участка, на котором нельзя возводить строения, сажать растения, а также недостаточная очистка из-за отсутствия «работающих» бактерий. Поэтому такие септики разрешено использовать в тех местностях, где грунтовые воды располагаются глубоко.

Если говорить об удобстве с точки зрения очистки систем, то лучшими конструкциями являются «самостоятельные» отстойники — автономный септик с работающими бактериями и устройство с полем для фильтрации. В обоих случаях хозяевам придется периодически избавляться от накопления ила, но эта операция будет требоваться нечасто.

Поводы для очистки септика

Септик не слишком сложная конструкция. В нем отходы накапливаются, очищаются благодаря дренажной системе или эффективной работе аэробных и анаэробных бактерий, а затем чистая жидкость следует в грунт (выводится наружу). Поскольку система канализации частного дома функционирует автономно, она требует регулярного обслуживания. Причин его необходимости есть несколько:

Переполнение резервуара твердыми отложениями. Если осадок достигнет уровня перелива, то это доставит огромное неудобство хозяевам и причинит непоправимый вред природе. Если в доме живут нерегулярно, то септик, оставленный на зиму со стоками, может промерзнуть. В этом случае корпусу и внутреннему устройству конструкции грозят повреждения, а бактерии погибнут. Скопление отходов, заиливание. Твердый осадок, скапливающийся на дне, без очистки со временем будет спрессовываться, затвердевать. Такую массу, серьезно ухудшающую работу оборудования, будет гораздо труднее удалить.

Многих владельцев загородных домов интересует не только вопрос о том, как очистить септик своими руками, но и периодичность этой операции. Как правило, отстойник избавляют от осадка ежегодно. Если пустить это дело на «самотек», то через несколько лет в конструкции образуется осадок, похожий консистенцией на глину.

Чем толще слой осадка, тем больший объем он отнимает у камер. Поэтому такой септик станет менее эффективным, так как качество очистки значительно ухудшится. В некоторых случаях даже ассенизаторская техника не справляется с «многовековыми» отложениями: насос просто не в состоянии выкачать тяжелую субстанцию. Очистка даже один раз в год позволит избежать всех неприятных последствий накопления осадка.

Причины и признаки заиливания

Постепенное накопление ила — проблема, с которой сталкиваются владельцы любых очистных систем. Он появляется везде: как в более совершенных септиках, так и в простых выгребных ямах — с дном или без него. Образуется осадок из-за отстаивания и переработки стоков бактериями.

Проблемы с септиками

Симптомы заиливания заметить труда не составляет: на дне и стенках постепенно растет и уплотняется слой отложений. Сначала жидкость начинает медленнее покидать конструкцию. Когда ситуация становится критической, жидкость вовсе перестает уходить. Эта проблема уже становится серьезной: участку грозит локальная экологическая катастрофа, поскольку септик наполняется нечистотами, объем его становится все меньше. В этом случае, узнав, как очистить септик своими руками, действовать владельцам очистной системы надо оперативно.

Чтобы избежать повторения такого сценария, необходимо «докопаться» до причин, ее вызвавших. Их может быть несколько.

Выбор конструкции неподходящих размеров, либо ошибки, совершенные при ее установке. Сложность здесь в том, что ил скапливается постепенно, но через несколько достигает критического уровня. Выход есть, даже не один. Владельцы могут просто чаще откачивать, очищать септик. Покупка нового устройства — вариант логичный, но не самый лучший из-за дополнительных расходов. Наличие в отстойнике большого количества хлора. Это вещество является компонентом бытовой химии, поэтому постоянно попадает в слив. Поскольку данное средство очень агрессивно, оно на своем пути убивает все, в том числе и полезные бактерии, работающие в септике.

Причиной заиливания способна стать долгая пауза в работе конструкции. Она также губительна для микроорганизмов, которые не способны выжить при отсутствии «питания». В результате гибели «товарищей» оставшиеся бактерии не могут справиться с объемами, поэтому ил продолжает накапливаться.

Неприятности со сливными ямами

Поскольку септиками иногда называют и самодельные конструкции, надо привести причины их переполнения, или недостаточного функционирования.

Во временных и небольших выгребных ямах проблемой бывает возросшее количество жидкости. В этом случае объема резервуара попросту не хватает. Особенности почвы на участке. Если повышается уровень грунтовых вод, в грунте содержится большой процент глины, то неприятная ситуация неминуема. Сильный холод. В морозы почва промерзает, эта же «судьба» ждет и стоки. В результате наполнение емкости прекращается.

Все эти проблемы решаемы, так как для очистки септиков и выгребных ям существует несколько способов.

Периодичность очистки септика

Прежде чем переходить к вопросу, как очистить септик своими руками, надо выяснить, как часто нужно (можно) очищать накопительные конструкции от скопившегося осадка. Поэтому периодичность, приведенная выше, требует небольшого пояснения.

Частота очистки конструкции зависит от двух факторов: от интенсивности использования канализационной системы и от вместимости самого резервуара-отстойника. Идеалом считается септик, который может вместить три суточных объема расходуемой воды. Например, если семья из 3 человек в сутки потребляет 1 м3 жидкости, то для нее оптимально устройство объемом 3 м3. Если в доме живут только в летний период, то после его окончания отстойник необходимо освободить от жидкости.

В зданиях, в которых живут постоянно, септики чистят дважды в год. Причина такой периодичности — время биологической переработки, оно составляет примерно 6 месяцев. Но в этом случае может возникнуть другая проблема: частое откачивание осадка нежелательно, так как во время операции удаляется большая часть анаэробных бактерий, активно участвующих в процессе переработки. Результатом частой профилактики станет недостаточная очистка сточных вод.

Чтобы обеспечить эффективную работу установки, владельцам нужно решить двойную задачу: увеличить интервал между очистками и одновременно гарантировать присутствие полезной микрофлоры септика. Ее решает пополнение популяции микроорганизмов. Этот вариант дает шанс заниматься очисткой конструкции только раз в год — обычно поздней осенью, но перед наступлением холодов.

Как очистить септик своими руками?

Оптимальным вариантом все-таки остается «приглашение» на участок ассенизаторской техники, но некоторые хозяева по вполне уважительным причинам (невозможность подъезда машины, экономия и т. п.) предпочитают действовать самостоятельно. Но перед тем как начинать изучать вопрос, как очистить септик своими руками, нужно узнать несколько особенностей этой операции.

Часть активного ила всегда оставляют, потому что он является «местом жительства и работы» микроорганизмов. Чтобы не столкнуться с недостаточным количеством «биотрудящихся», после каждой очистки колонию рекомендуют пополнять. В первую очередь, это касается анаэробных бактерий. На популяцию микроорганизмов влияют химические очистители. Помимо хлора не рекомендуют использовать препараты, содержащие кислоты, точно так же способные привести к гибели бактерий. Возможно худшее развитие событий — полное уничтожение колонии.

Производители рекомендуют выбирать оптимальный способ заселения микроорганизмов. Бактерии засевают через раковину или унитаз, затем смывают достаточным количеством воды. Плюс варианта — возможность очистить трубы от налета: от остатков пищи и жира. Часть микроорганизмов осядет на стенках и постепенно очистит их.

Механическая очистка

Надо отметить, что максимально качественная очистка септика возможна только с помощью ассенизаторской или илососной техники. Однако такой подход применяют к конструкциям без живых помощников.

Ассенизаторская машина

Она позволяет затратить минимум времени, а качество очистки будет несравнимо с тем, которое даст применение ручного труда. К плюсам относится отсутствие необходимости искать место для «выуженных» отходов. Механизированная откачка дает возможность почти полностью избежать знакомства с «чудными» ароматами. Шланги позволяют провести ассенизаторские работы на определенном расстоянии от очищаемого объекта.

Илососная техника

Другое название — илососы. Функционал таких машин шире, к тому же они гарантируют лучшее всасывание полутвердых отложений. Кроме цистерны для отходов в илососах предусмотрен резервуар для воды, которой после откачки промывают септики и трубы перелива. Мощность таких машин выше: техника способна работать на большом отдалении от объекта (30-50 м). Забор может производиться с глубины 10 м, вместимость емкости для жидких отходов — 30 м3. Такая илососная машина идеальна для обслуживания больших конструкций.

Фекальные насосы

Не у всех владельцев частных домов есть возможность и желание ангажировать специальную технику, поэтому некоторым хозяевам приходится делать работу своими руками. Естественно, ручной набор, состоящий из черпака и ведра, не лучший выход. По этой простой причине для грязной работы используют «сосущих специалистов» — дренажные фекальные насосы-помпы.

Самый оптимальный вариант — фекальные устройства, имеющие в составе измельчители для качественной переработки твердых включений. Если самостоятельная работа не пугает, то этот метод можно рассмотреть в качестве альтернативы профессиональной технике. Но в таком случае необходимо заранее обдумать, куда откачивать отходы. Емкость для их транспортировки обязана быть абсолютно герметичной.

Максимально удобны заводские септики, в комплекте с которыми идут насосы, предназначенные для откачки неспрессовавшегося ила. Например, конструкции Топас не предполагают приглашение илососной или ассенизаторской машины, а информацию о том, как работать с насосным оборудованием, можно найти в инструкции к «отстойной конструкции». Удаленную взвесь отстаивают, затем жидкую фракцию сливают, а твердую составляющую используют в роли удобрения.

Примерно 20% ила в конструкции оставляют из-за живущих там бактерий. После откачки стоков, стенки конструкции, а также фильтры (мембраны), переливы очищаются водой из шланга или щетками. Если сильно заилилось фильтрационное поле, то его дренажные слои также меняют.

Биологическая, химическая очистка

Это второй ответ на вопрос о том, как очистить септик своими руками. Однако надо отметить, что этот способ не отменяет необходимости откачивания полужидкой субстанции, он является только дополнением к главной операции. Засыпают биопрепараты перед ручной очисткой. Время, требующееся бактериям для выполнения работы, указывается в их инструкции.

Химические средства

Суть химической очистки заключается в окислении биологических отходов, которые в результате такого воздействия гораздо быстрее разлагаются. Основой таких препаратов является сульфат аммония и формальдегиды, поэтому после обработки ил использовать в качестве удобрения запрещается, его требуется захоронить. Помимо жидкого формальдегида и солей аммония используют препараты, изготовленные на основе других соединений.

Хлорная известь. Это еще одно средство, от которого лучше отказаться. Известь — вид дезинфекции, проверенный временем, однако она очень токсична, поэтому работа с ней возможна только в перчатках и респираторе. Азотные удобрения. Если сравнивать эти средства с другими химическими препаратами, то их можно считать предпочтительным, щадящим вариантом. Нитратные соединения способны растворить любую органику, они устраняют запахи, поэтому полученные отходы можно использовать в роли удобрения.

Минусы у нитратных окислителей есть. Это высокая цена, возможное повреждение (зарастание) металлических элементов из-за отложений — солей, образующихся на поверхности труб, и порча насосного оборудования.

Биологическая очистка

Это оптимальная очистка, потому что биологические очистители безопасны, экологичны и эффективны. Биологически активные препараты содержат микроорганизмы, способствующие ускорению разложения минеральных веществ. Благодаря их действию густая субстанция разлагается на осветленную воду и ил, причем последний компонент образуется в небольшом количестве.

Такой метод очистки называют бактериально-ферментным. Биопрепараты — порошки, состоящие из бактерий, выращенных в лабораторных условиях. Они бывают двух видов.

Анаэробные. Для жизнедеятельности этим микроорганизмам не требуется воздух, поэтому они работают как на поверхности, так и в толще отходов. Как правило, они участвуют в очистке септиков и обычных выгребных ям. Аэробные. Такие бактерии, в отличие от «коллег», способны работать только на поверхности. В септиках, оснащенных компрессором, эффективность работы аэробов увеличивается.

Заиливание — проблема, с которой приходится сталкиваться владельцам любой очистной системы, поэтому в качестве профилактики эти средства рекомендуют добавлять в отстаивающиеся стоки раз в месяц или полтора. В этом случае потребность в частых механических очистках отпадает, а полученную воду можно без опаски сливать в грунт без всякой дополнительной обработки.

Как очистить септик своими руками? Лучше всего это делать с помощью специальной ассенизаторской, илососной техники. Оставшийся ил удаляют механическим способом, или пользуются биологическими или химическими препаратами. Чтобы решить проблему быстрого заиливания, обязательно находят причину, а потом ее устраняют. Чтобы сократить число не самых приятных процедур, в будущем регулярно проводят профилактику, применяя безвредные биологические препараты.

О том, как очистить септик своими руками, расскажет следующий позитивный видеоролик: