Люди — существа, которые быстро привыкают к комфорту, однако вскоре начинают принимать его как должное. Не каждый человек в состоянии понять тот факт, что за блага рано или поздно приходится расплачиваться. В нашем случае речь идет об инженерных системах многоквартирных домов, и о канализации в частности. Некоторые жильцы по разным причинам не могут платить за коммунальные услуги. Другие отказываются прощаться с деньгами за обслуживание коммуникаций из принципа. Со злостными неплательщиками коммунальными службами проводится воспитательная работа. Самым лучшим уроком считается грозная «канализационная кара» — монтаж заглушки в нее. Однако и в этом случае спасение есть, так как находчивые жильцы давно придумали, как снять заглушку с канализации.

Канализационная заглушка: это что?

Прежде чем переходить к вопросу о том, как снять заглушку с канализации, надо узнать, что это за конструкция. Большинство граждан все-таки законопослушно, поэтому с данным «артефактом» совсем не знакомо. Это своего рода клапан, перекрывающий канализационное ответвление, идущее от общего стояка в отдельную квартиру.

Законность: службы право имеют

Организации, занимающиеся обслуживанием многоквартирных домов, имеют право приостановить предоставление услуги, если жильцы являются должниками, которые не вносили плату 2 месяца или более.

Порядок действий, касающихся отключения, изложен в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений» в жилых и многоквартирных домах. Это постановление Правительства Российской Федерации под номером 354 принято 6 мая 2011 года. Любые действия коммунальных служб можно оспорить, если хозяева уверены, что были допущены нарушения процедуры. Но для этого нужно разбираться в основах жилищного законодательства.

Многие компании, предоставляющие коммунальные услуги, имеют определенное количество должников, поэтому различные методы борьбы с ними были придуманы, а потом всесторонне оценены. Как всегда, выбор пал на лучшее «изобретение человечества». Что может быть более стимулирующим, чем отключение воды? Однако для такого кардинального метода есть одно препятствие: квартира должника — его крепость.

В многоквартирных домах существует еще одна серьезная помеха «разгулу» коммунальщиков. Эта другая категория жильцов — законопослушные граждане. Поскольку подача воды происходит по одному стояку, перекрыть его не представляется возможным: в этом случае возмущению добросовестных плательщиков не будет предела. Поэтому блокировка инженерных систем должникам происходит другими способами.

Так как жилье считается неприкосновенным, неплательщик имеет полное право попросту не открыть дверь представителям (карателям) коммунальных служб. Однако было успешно придумано другое остроумное решение. Если нельзя перекрыть воду в квартире, то ничто не мешает блокировать канализацию, установив в нее заглушку. Метод считается совершенно законным, поэтому его приняли «на вооружение» против должников.

Разновидности блокировки

Сейчас компании активно пользуются тремя видами «воспитательных приспособлений». Цель у них одна — заставить неплательщика одуматься. Отличаются такие клапаны материалом (металл либо полипропилен), конструкцией, а также конечным результатом.

Сплошная заглушка. Приспособление полностью перекрывает ответвление канализационной трубы, поэтому следствием становится прекращение движения всех стоков. Заглушка-решетка. Ее можно назвать полумерой. В этом случае жидкие отходы будут двигаться беспрепятственно, но твердые проходить не смогут, а значит, будут быстро накапливаться. Пневматическая заглушка. Такое изделие попадает в канализационное ответвление, затем наполняется воздухом с помощью шланга, присоединенного к небольшому компрессору. Это самый «продвинутый» вариант, так как избавиться от такой надувной помехи в канализации хозяевам может быть сложнее.

Производители выпускают различные модели: металлические решетки и сплошные стальные устройства, пластиковые глухие и конструкции с отверстиями. Пневматические заглушки делают двух видов, они имеют выступы разных размеров — длинные пропускают жидкость, короткие ее блокируют. Ассортимент этой продукции постоянно пополняется, поэтому точно узнать, какое приспособление окажется в канализационной системе, попросту невозможно.

В результате коммунальные службы закон не нарушают, потому что не вторгаются в частное пространство. Однако цели своей они достигают, так как делают жизнь жильцов почти невыносимой, в том числе и из-за запаха. Соседние квартиры при таком «коварном» подходе совершенно не страдают: канализационные стоки перекрываются только у должников. Скоплениями быстро забиваются унитазы, а без них гораздо хуже, чем без воды.

Как устанавливают заглушку «преступникам»?

К теме, как снять заглушку с канализации, переходить пока рано, поскольку многим потенциальным неплательщикам может быть интересно, как можно монтировать такую преграду дистанционно, не входя в квартиру. Задача эта достаточно сложная, так как доступа к внутренней части стояка по понятным причинам ни у кого нет.

Оповещение — обязательное условие

Управляющая компания не имеет права монтировать заглушку, не оповестив об этой операции жильцов-должников. Если сотрудники организации «забыли» это сделать, то их действия владельцы квартиры могут оспорить в суде. Причем даже в случае большой задолженности. Решение может быть принято в пользу пострадавшего, которому нанесен моральный ущерб.

Чтоб сильно испортить жизнь должникам, работники коммунальной службы используют целый арсенал — видеокамеры, управляемые дистанционно, манипуляторы и световоды. Сам процесс создания препятствия состоит из нескольких этапов. Первый из них — оповещение неплательщиков о предстоящем перекрытии.

Уведомление — специальный документ, в котором содержатся сведения о приостановлении или некотором ограничении предоставления услуги — отвода канализационных стоков. В нем указывается, что если владелец не погасит долг в течение месяца после получения бумаги, то наказание неминуемо. Документ вручают либо лично (под подпись), либо отправляют заказным письмом.

Как устанавливают преграду?

Первым делом сотрудник досконально изучает, как канализация подключается к конкретной квартире. Причина такого внимания — потенциальная проблема: в некоторых случаях квартире может оказаться несколько стояков. В этом случае установка заглушки только на один из них будет неэффективна.

После изучения схемы мастер ищет, в каком месте надо установить преграду. Эту трубу легко найти в любом жилье. Она имеет большой диаметр, а располагается обычно за унитазом. Еще одно обязательное мероприятие — проникновение на участок для работы. Это крыша, куда выходит фановая труба. В нее запускают камеру, манипулятор с заглушкой и световод. С помощью оборудования специалист подводит заглушку к выбранному месту, заводит ее в боковое ответвление, а затем устанавливает там.

После монтажа заглушки движение стоков у жильцов-преступников либо полностью останавливается, либо функционирует только частично. Общий канализационный сток продолжает работать нормально. Такую блокировку канализации может проводить не только работник управляющей компании, но и наемный специалист.

Системы блокировки

Небольшое количество времени надо уделить знакомству с использующимися системами блокировки (и разблокировки) отверстия канализации. Сейчас применяют несколько видов оборудования, но отличаются они несущественно, поэтому рассмотреть можно только два — Спрут и Кит.

Система Спрут. Набор включает видеокамеру, зонд и манипулятор. В этом случает между заглушкой и стенками труб остается зазор около 3 мм, поэтому жидкость может уходить беспрепятственно. Система Кит. В этот комплект входит зонд с видеокамерой, катушка с кабелем, пульт дистанционного управления, а также «глухая заглушка», имеющая съемный фиксатор.

В обоих случаях блокировка проходит по одному сценарию: зонд аккуратно подводят к канализационному ответвлению, затем вставляют заглушку.

Как снять заглушку с канализации?

Внезапное неудобство, связанное с прекращением нормального функционирования канализации, можно назвать настоящим ударом для жильцов «задолжавшей квартиры».

Нельзя или «льзя»?

Столкнувшись с нелицеприятным фактом, многие хозяева выбирают наиболее простой путь — погашают долги коммунальным службам. После оплаты счета специалисты «милостиво» освобождают путь нечистотам. Но есть один «возмутительный» момент, о котором будет рассказано позже.

Другие должники так просто не сдаются, они решают бороться с несправедливостью своими способами. И они тоже в некоторой степени правы: данный метод наказания можно назвать (почти) «бесчеловечным», а все, что когда-то было установлено, можно демонтировать. Это правило работает и в данном случае.

Однако интереснее другой факт: такие самовольные действия могут не считаться противоправными. Боковой отвод канализации является имуществом владельца квартиры, поэтому он может на законных основаниях самостоятельно устранить появившееся препятствие для стоков. Но только тогда, когда появятся первые признаки засора, который должен незамедлительно удалить любой здравомыслящий хозяин.

Прежде чем принимать окончательное решение насчет целесообразности самостоятельного демонтажа препятствия, лучше узнать, что хозяевам «задолжавшей квартиры» может грозить долгая, молчаливая война с коммунальными службами. Все зависит только от вместимости «чаши терпения» у обоих противников.

Их представители будут ставить заглушку, а владельцы снимать. Организация, внезапно обнаружив потерю, снова ее восстановит. Хозяева тоже не будут медлить, предприняв ответные действия. Поэтому такое противостояние может затянуться, а результат его (например, дату капитуляции одной из сторон) предсказать невозможно.

Нельзя упустить неприятный момент, уже упомянутый выше. Если хозяевам квартиры уже установили заглушку, то за это «благо» им придется платить из своего кармана. За установку и последующий демонтаж придется отдать около 10000 рублей, их высчитают в принудительном порядке. Это и есть главная причина популярности «самодеятельности».

Способы демонтажа заглушек

Как снять заглушку с канализации? Обычным механическим способом. Тем же, каким удаляют засор. Так как устанавливают заглушку не на века, разрушить досадную преграду можно простыми инструментами. Да, держится эта помеха крепче, чем какой-либо крупный мусор, однако операции по ее демонтажу обычно заканчиваются успехом.

Однако и здесь не обходится без затруднений. Для устранения препятствия необходим опыт подобных работ — знание санитарно-технических устройств и навыки обращения с ними. В противном случае владельцы могут столкнуться с другими неприятностями. Примеры — повреждение трубопровода, полная «непроходимость» стояка.

Для удаления заглушки может потребоваться демонтаж унитаза или другого сантехнического прибора. Если в системе стоят чугунные трубы, то возможно, что легко добраться до преграды одним из способов не получится. В случае пластиковых или металлопластиковых элементов проблема, наоборот, решаема.

Устранения заглушки вантузом

Это самый элементарный способ, если приспособление позволяет так от него избавиться. В этом случае работа состоит из следующих этапов:

Сначала определяют место, где может быть установлена заглушка. Этот участок находят, постукивая по трубопроводу. Так, где есть «залежи», звук будет глухим, на свободных участках — громким. Затем наполняют водой сантехническую емкость, если подозрения есть, но они пока не подтвердились. Слив открывают, затем ждут, когда вода перестанет уходить. Потом берут вантуз и начинают продувать трубу.

Как правило, под давлением воды не слишком хорошо зафиксированная заглушка выскакивает в общий канализационный стояк. Ели операция успехом не увенчалась, то используют другие способы.

Помощь сантехнического троса

Поскольку в редкой квартире нет такого спасительного приспособления, то оно является вторым логичным ответом на вопрос, как снять заглушку с канализации. В этом случае владельцам предстоит более трудоемкая работа. Такой инструмент используют, если пробка — решетка. На конце трос должен быть снабжен зацепом-крючком.

Первым делом в квартире перекрывают воду, затем демонтируют унитаз. В освободившееся отверстие вводят трос, затем начинают совершать вращательно-поступательные движения, но только по часовой стрелке.

После того как заглушка была успешно «поймана», ее вытаскивают наружу. Если приспособление где-то застряло, то трос поочередно вращают в обе стороны, затем пытаются вытащить, но действуют медленно, иначе можно потерять заглушку. Освобожденную канализационную трубу промывают большим количеством горячей воды, причем напор ее увеличивают постепенно.

Удаление заглушки вручную

Этот метод подойдет, если владельцы согласны снять сантехнический прибор, и у них есть ручные приспособления для «ловли» заглушки. В этом случае удаляют участок водопровода, добираясь до раструба, который (при возможности) также демонтируют. Этот метод позволит добраться до заглушки, а потом удалить ее обычными плоскогубцами.

Если длины этого инструмента недостаточно, то из металла изготавливают длинный крюк. Однако лучшая альтернатива самоделке — рыболовный гарпун. Если преграда неожиданно деформировалась, то заглушку удаляют крайне осторожно, частями, избегая повреждения труб. После завершения работы унитаз возвращают на место.

В любом случае осторожность и аккуратность во время работы с трубами — главное требование. Считается, что лучше все-таки извлекать устройство, а не пытаться его протолкнуть в канализационный сток. Там оно может «благополучно» застрять, а значит, превратится в большую помеху, но уже не только для квартиры должника, но для всех соседей по стояку.

Платная услуга

Если семья не платит за коммунальные услуги, то в большинстве случаев объяснение простое. Это отсутствие средств, которые можно выделить без серьезного ущерба для бюджета. Когда неплательщик так неразумно поступает по каким-то другим соображениям, существует еще один выход из критической ситуации.

Этот способ — обращение в фирму, занимающуюся установкой и, естественно, демонтажом заглушек. В компании можно узнать сроки выполнения работы, а также стоимость «канализационно-оздоровительной процедуры». Если она не устроит, то придется или погашать задолженность, или избавляться от такого «засора» собственноручно. Еще один вариант — помощь сантехника. Некоторые мастера не отказываются от «левых» доходов, но за работу берут вполне адекватную сумму.

Спасение — ревизионное отверстие

На 3 и 5 этажах многоквартирных домов по правилам (СНиП) в канализационном стояке монтируют ревизии. Этот элемент представляет собой тройник, уплотненная крышка которого при некотором усилии откручивается. В этом случае работа значительно упрощается.

Сначала откручивают крышку, имеющую уплотнительное кольцо. Затем в отверстие просовывают проволоку с загнутым концом, обращенным в сторону заблокированного ответвления. Достигнув цели, начинают совершать поступательные движения вверх-вниз. Когда крюк цепляется за заглушку, досадную помеху вытаскивают.

Если заглушка из полипропилена

Когда материалом является сетка либо настоящая преграда из полипропилена, то можно попробовать использовать спасительное химическое средство — традиционный Крот. Однако данный метод все-таки не советуют применять. Причина — его неэффективность, потому что результата придется ждать как минимум неделю, а такой срок жизни без канализации вряд ли кого-то устроит.

Удалить или платить?

Самостоятельная работа может обернуться одним из неприятных сюрпризов. Последствием может стать:

разрушение сантехнического прибора из-за неосторожного демонтажа;

случайное повреждение труб канализации: своих или общей;

засор из-за заглушки, которая застряла в общем стояке;

деформация устройства и невозможность его извлечь;

«аромат» канализации, заполнивший квартиру;

фекальный потоп, устроенный мастером.

Все возможные ситуации предугадать невозможно. Например, УК может потребовать возместить сумму ущерба из-за повреждения общего канализационного стояка. С другой стороны, доказать, что владелец квартиры снимал именно заглушку, а не боролся с обычным засором, попросту невозможно.

Чтобы жить спокойно, а не искать возможные способы борьбы с коммунальными службами, лучше своевременно погашать долг за коммунальные услуги. Если в новых домах (может быть) не возникает особых проблем, то обслуживание инженерных систем в старом фонде никак нельзя назвать простой операцией. Любой труд должен оплачиваться, и с этим спорить не приходится. Когда хозяев уже поставили перед фактом, большого выбора у них уже не остается.

Видеоролик, посвященный решению вопроса, как снять заглушку с канализации: