Еще несколько десятилетий назад прокладка любого трубопровода не обходилась без рытья глубоких траншей, порчи покрытия и остановки движения. Такие строительные работы создавали немало проблем жителям близлежащих домов, поэтому данный метод нельзя было считать ни удобным, ни экономически выгодным. К счастью, технологии сейчас развиваются быстрыми темпами. Постоянно появляются новые эффективные способы, позволяющие сократить сроки строительства, а также избежать неудобств и немалых дополнительных расходов. Не так давно строители познакомились с новым методом: это бестраншейная прокладка канализации, или других коммуникаций. Она дает возможность проводить инженерные системы под дорогами, перекрыть которые из-за оживленного движения очень проблематично.

Плюсы и минусы траншейной прокладки

Чтобы понять, почему сейчас бестраншейная прокладка канализации и других инженерных систем активно используется для преодоления различных препятствий, надо ненадолго остановиться на традиционной технологии.

Достоинства траншей

Традиционность и является главным плюсом. В этом случае привлекала простота работ, нетребовательность к исполнителям, если не иметь в виду физическую силу. Но она в большинстве случаев не важна. Причина — возможность переложить большую часть работ на доступную технику, ведь привлечь экскаватор, бульдозер труда обычно не составляет. На этом список преимуществ заканчивается.

Минусы привычного способа

Их больше. К недостаткам относят:

необходимость останавливать движение на участке, выбранном для работы;

серьезные временные потери из-за демонтажа покрытия, а потом для его восстановления;

гибель растений из-за повреждения корневой системы, разрушение плодородного слоя почвы.

Однако главным минусом траншейной технологии считают невозможность обойти серьезные препятствия — водоемы, широкие загруженные автомагистрали или железнодорожные пути. По этой причине альтернатив у бестраншейных способов нет.

Особенности бестраншейной технологии

Даже из названия понятно, что в этом случае нет необходимости рыть траншеи. Но в данном случае речь идет только о пересечении дорожного или ж/д полотна, водоема. К объектам трасса трубопровода подводится традиционным способом, однако там она проходит сквозь грунт, поэтому дорожное покрытие (либо рельсы, шпалы) остается невредимым.

Плюсы метода

Бестраншейная прокладка канализации или других инженерных систем имеет неоспоримые преимущества. К ним относится:

высокий КПД;

относительная бесшумность;

небольшой объем подготовительных работ;

малочисленность обслуживающего персонала;

отсутствие необходимости перекрывать движение;

возможность проводить работы в любое время года;

полное отсутствие риска повреждения других коммуникаций;

меньшие затраты, если сравнивать с традиционным траншейным способом;

универсальность: технология дает возможность прокладки трассы в любой местности;

сокращение сроков монтажа систем, так как профессионалами данный этап может быть выполнен в течение нескольких дней.

Самое главное преимущество этой технологии — отсутствие серьезного ущерба для окружающей среды, потому что не приходится восстанавливать дорожное покрытие.

Минусы технологии

Есть ли недостатки? Их нет, если рассматривать способ с точки зрения строителей-профессионалов. Владельцы загородных участков могут найти относительные минусы даже у бестраншейной прокладки. Это необходимость найма специальной техники и трудозатратность, когда операция проводится без участия специального оборудования.

Небольшим недостатком можно считать новизну технологии, которая в некоторых случаях может стать причиной неосведомленности рабочих о ее особенностях. Еще одна потенциальная проблема — отсутствие специального оборудования, но она — дело поправимое.

Области применения

После изобретения новых бестраншейных способов отпала необходимость большого объема земляных работ. По этой причине данные технологии используют очень широко. Чтобы убедиться в незаменимость методов, лучше познакомиться с областями их применения. Виды работ:

прокладка коммуникационных кабелей;

бестраншейная прокладка канализации;

монтаж подземных теплотрасс, нефтепроводов;

прокладка газопроводов, водопроводов под землей;

ремонт или замена поврежденных элементов магистралей.

Один из видов бестраншейной прокладки (ГНБ) дает возможность проводить коммуникации в тех местах, где использование других методов полностью исключается. Например, если нет шанса для подъезда крупной строительной техники, когда в местности велика вероятность оползней и т. д.

Техника, материалы для прокладки

Несмотря на то, что отличия в методах существует, бестраншейная прокладка канализации или других инженерных систем — операция, во время которой звенья трубопровода проталкивают в грунт. Поэтому чаще всего используют определенный набор оборудования. В него входят:

установки для прокладки труб: на гусеничном либо пневматическом ходу;

сварочное оборудование для соединения звеньев магистрали;

трубы, насадки, бурильные головки, шнеки, риммеры;

дизельные гидравлические станции (маслостанции);

камеры, мониторы для наблюдения;

бульдозеры, лебедки, тракторы;

гидравлические домкраты.

Каждый из видов бестраншейной технологии может потребовать дополнительных элементов, а также вспомогательного оборудования. Все зависит от характеристик грунта, особенностей и размеров «преодолимого препятствия».

Способы бестраншейной прокладки коммуникаций

Бестраншейная прокладка канализации или других инженерных систем — название общее. Видов прохода сквозь грунт под магистралями есть несколько. Нельзя сказать, что какой-то из них имеет существенные недостатки, но предназначение у каждого метода свое.

Прокол под препятствием

Эту технологию используют для труб, чей диаметр находится в пределах 100-600 мм. Прокол имеет ограничение по длине трубопровода: например, для трассы диаметром 600 мм максимальное значение составляет 60 м. Способ оптимален для глинистых грунтов и суглинков.

Суть этой операции — прокалывание грунта стальными трубами, имеющими небольшой диаметр и острый наконечник-конус. Если инженерная коммуникация имеет малый диаметр, то используют трубы без наконечника. В роли оборудования чаще выступают гидравлические домкраты. Труба, постепенно прокалывающая грунт, уплотняет его. По мере продвижения ее наращивают, соединяя элементы сваркой.

Минусом этого метода считают потенциальное изменение движения трассы, так как при столкновении с твердыми включениями наконечник легко может изменить направление. Преимущество прокола — отсутствие необходимости выемки грунта, так как он не поступает в трубу, а уплотняется.

Прокол делают таким образом:

Сначала выкапывают котлованы на выбранном месте. В стартовый (входной) котлован помещают гидравлический домкрат. В него устанавливают трубу, на которую надевают металлический наконечник. Трубу постепенно вводят в грунт.

Операцию завершают, когда рабочий инструмент появляется на противоположной стороне дороги, в финишном котловане. Скорость прокалывания зависит от особенностей грунта, от мощности конкретного оборудования. Усредненные значения — 4-6 м/ч.

Если используется ударно-вибрационная установка, то скорость значительно повышается: она может составлять 20-40 м/ч. Такой способ облегчает прохождение в плотном грунте со скальными включениями. В районах с водопроницаемыми грунтами применяют метод гидропрокола. В качестве рабочего «инструмента» выступает мощный поток воды, размывающий почву.

Горизонтально-направленное бурение

В этом случае диаметр труб составляет от 110 до 800 мм. Горизонтально-направленное бурение (ГНБ) позволяет делать работу в любых условиях, оно оптимально для любых магистралей: используется бестраншейная прокладка для канализационных систем, для водопроводов, электрокабелей и т. д.

Подготовка к работе не отличается от этих мероприятий для предыдущего метода: на выбранном участке точно так же выкапывают два котлована. Технология подразумевает 3 этапа:

Сначала делают пилотную скважину с помощью специальной установки для горизонтально-направленного бурения. Для того чтобы избежать отклонений от траектории, бурильную головку оснащают навигационным блоком. После прохода головки до противоположной стороны трассы ее снимают со штанги, и заменяют расширителем — риммером. Он снова проходит сквозь грунт в обратном направлении (к установке), расширяя проход до необходимого диаметра. Прокладка звеньев трубопровода — заключительная операция. К риммеру с помощью вертлюга крепят плеть трубопровода, затем установка затягивает ее в тоннель. Чтобы значительно снизить трение, в скважину предварительно закачивают буровой раствор, состоящий из бентонита и воды.

Диаметр тоннеля в этом случае должен превышать параметр трубопровода на треть, поэтому ее расширение обычно происходит в несколько этапов. Данный метод идеально подходит для прокладки под разными объектами, включая железнодорожные пути и водоемы. Благодаря ГНБ есть возможность преодолеть большие расстояния: максимальная протяженность трассы — 350 м, в некоторых случаях — до 400 м.

Однако при использовании ГНБ во время обустройства канализации могут возникнуть некоторые затруднения. Они связано с перепадом высот между точками входа и выхода. Если на пути возникнут какие-либо препятствия, то будет необходимо отклонение, но без изменения угла наклона. По этим причинам расходы на проводку данного участка системы могут возрасти из-за большей длины трубопровода.

При этой технологии используют изделия из любого материала. Например, бестраншейная прокладка канализации или водопровода чаще подразумевает проводку труб ПНД. В этом случае плети заранее сваривают.

Продавливание

Данную технологию используют для трубопроводов, имеющих разный диаметр: как малый и впечатляющий: от 160 до 1720 мм. Принцип технологии очень похож на прокалывание грунта, однако в этом случае не используют наконечник. Почва попадает непосредственно в трубу — стальной футляр, из которого выводится тем или иным способом.

Бестраншейная прокладка канализации продавливанием проходит так:

По обеим сторонам участка будущей подземной трассы выкапывают котлованы. В них устанавливают упоры из бетона, а затем на дне фиксируют гидравлический домкрат. Трубу без наконечника устанавливают на оборудование, а потом вдавливают в грунт. Землю, попавшую в полость инструмента, удаляют лопатами либо с помощью пневматического оборудования.

Этот метод чаще используют именно для прокладки канализации. Проложенная труба-футляр становится защитным кожухом для инженерных систем, поэтому технологию применяют для проводки коммуникаций под автомагистралями, а также под железнодорожными линиями. Максимальная длина участка составляет 80 метров. Оптимальные грунты для продавливания — пески, супеси, глина и суглинки.

Последний этап после завершения основных работ при использовании любой технологии — утилизация рабочих желобов. Надо отметить, что сейчас все виды бестраншейных способов прокладки чаще называют именно «проколами».

Подготовительные мероприятия

Бестраншейная прокладка канализации начинается далеко от места будущих работ, поскольку только от корректности подготовки зависит окончательный результат.

Проектирование трассы

Стартует подготовительный этап с составления проекта, во время его разработки надо найти оптимальный маршрут пролегания инженерных коммуникаций. Особенно данный фактор важен для канализационных и водопроводных систем.

Трасса должна быть максимально прямой, необходимо избегать большого количества изгибов, поворотов, которые способны стать причиной засоров. Чтобы владельцы имели возможность периодически контролировать состояние трубопровода, рекомендуют предусмотреть смотровые колодцы. Если канализационная трасса будет иметь большую протяженность, то такие объекты надо располагать с шагом 25 м.

Получения разрешения на проведение работ по обустройству этой инженерной системы — этап необходимый. Однако если магистраль планируется провести под дорогой, то дополнительное согласование данного этапа операции обязательно. В этом случае только одобрение государственных инстанций даст шанс избежать больших проблем в скором будущем.

Глубина залегания, уклон

Как правило, первый параметр зависит от глубины промерзания почвы, так как в этом случае главная задача — обеспечение качественной теплоизоляции магистрали. Обеспечение уклона — второе обязательное условие. По правилам (СНиП) он обязан составлять 7-30 мм на погонный метр. Точная цифра зависит только от диаметра трубопровода:

200 мм — 7 мм;

160 мм — 8 мм;

110 мм — 20 мм;

50 мм — 30 мм.

Если такой уклон обеспечить невозможно, то хозяевам придется приобрести фекальный насос. Когда запланировано подключение канализации к магистральной системе, учет ее глубины также обязателен.

Выбор метода прокладки

Организации, которые специализируются на подобных работах, могут предложить различные способы преодоления препятствий. Однако многие считают, что лучшим вариантом для прохождения под дорогой остается прокол. Отличие его от других методов проводки — необходимость получить гарантию от подрядчика.

Бестраншейная прокладка канализации — технология, позволяющая уложиться в максимально короткие сроки. Поэтому совсем не удивительно, что она, покорив запад, пришла и к нам. Познакомиться с новым методом «воочию» можно. Например, если посмотреть это видео: