Украшение своего дома к Новому году всегда было доброй традицией. Как правило, ни одно жилище не обходилось без старой доброй ели, елочных игрушек, гирлянд, мишуры и ваты, имитирующей мини-сугробы. Но теперь, в эпоху интернета, это занятие полюбило подавляющее большинство «юзеров». Причина — несметное множество интересных поделок, которые их авторы выкладывают, безвозмездно делясь со всеми «страждущими». Одними из самых простых, но очень привлекательных видов декора являются шаблоны для вырезания картинок и фигурок из бумаги. Поэтому трафареты на Новый год 2021 — тема, которая сейчас начинает интересовать людей все чаще, ведь самый любимый праздник неумолимо приближается. Есть два варианта получить желаемое: можно или найти и скачать понравившуюся картинку, или сделать ее собственноручно.

Трафареты и вытынанки

Первое «шаблонное слово» известно всем, второе произошло от украинского глагола, которое переводится на русский просто — «вырезать», оригинал — «вытынать». Это искусство известно давно, они пришло к нам из загадочного Китая. Данный вид творчества имеет очень почтенный возраст — ему более 1000 лет.

«Вырезалки»

Вытынанками называют различные картинки, которые вырезают из бумаги. Например, ими являются:

пейзажи;

орнаменты;

целые композиции;

изображения предметов;

фигурки людей, животных, сказочных персонажей.

Поскольку хорошо забытому старому свойственно возвращаться, это прикладное искусство возродили в Украине, а оттуда оно перебралось в Россию и другие страны СНГ. Узорами, сделанными из бумаги, сейчас украшают окна, стеклянные элементы мебели, зеркала, стены и двери домов и квартир. Их создают для декорирования подоконников, создания праздничной атмосферы в любом уголке помещения.

Гирлянды из вытынанок подвешивают на Новогодние ели, стены, люстры или другие светильники. Ажурное кружево используют для создания декора для оконных, дверных проемов, при изготовлении рамок для фотографий, открыток, семейных фотоальбомов. Некоторые мастерицы украшают ими даже мебель: например, кухонные полки.

Большие вытынанки, собранные в композиции, превращаются в уникальные панно, картины и скатерти. Наиболее востребован такой декор именно в преддверии самого волшебного праздника. Изделия из бумаги выполняют важную миссию. Они — своеобразные обереги, талисманы, главная задача которых — привлечь в дом удачу и счастье.

Разновидности вытынанок

Трафареты бывают простыми и сложными. Первые создают из одного листа бумаги. Вторые являются аппликациями, которые собирают из разноцветных элементов, которые могут иметь разную текстуру. Техника создания этого оригинального декора тоже отличается. Изделия делятся на несколько видов.

Ажурные. Это самые красивые трафареты. Изображения имеют прорези, поэтому они получаются воздушными, способными пропускать свет. Силуэтные. Это простейшие варианты, не требующие большого набора инструментов, потому что вырезается только фигурка. Самый популярный вид творчества — силуэтный портрет. Одинарные и аппликационные. Последние вытынанки делятся на накладные и сложные изделия. Первые получаются простым наложением элементов друг на друга, для создания вторых используют смещение частей картины.

Форма изделий никакими рамками не ограничивается. Шаблоны могут быть любыми. Понятно, что начинающим авторам лучше начинать с самых простых трафаретов. По мере накопления опыта можно переходить к более сложным, крупным композициям. Если рассматривать Новогодние вытынанки на окна, то полет фантазии ограничивается одним — только их размером.

Сейчас многих интересуют бумажные трафареты на Новый год 2021. Он пройдет под эгидой Белого Металлического Быка, поэтому данное животное сейчас и является главным объектом для «мирной охоты».

Трафареты на Новый год 2021: быки, бычки и коровы

Для встречи Нового года, который даст надежду на будущий успех и процветание, подойдет любое понравившееся изображение животного. Говорят, что исполнить желания хозяев способна даже «особа», имеющая вымя. Однако ограничения все-таки есть. Для вытынанок нельзя использовать картинки, окрашенные в красный цвет, считающийся символом агрессии. Лучшим для Белого Металлического Быка будет белый или серебристый цвет материала (бумаги, картона).

Совсем не обязательно искать именно трафареты. Их с успехом заменят рисунки из книг, журналов, изображения из детских раскрасок, картинки или даже фотографии, найденные в «реале» или в «виртуале». Рисунок, сделанный самостоятельно, можно оставить белым. Или превратить картинку, изображающую быка, в правильную (в «металлическую»), покрыв ее серебристой краской. Пример — аэрозольная краска, предназначенная для бумаги или картона.

Другой способ получить талисман — создание объемного изображения. Для этой цели скачивают один трафарет, но распечатывают его сразу в нескольких экземплярах. Затем все основные детали вырезают («лицо», рога и ушки), каждый раз немного уменьшая элементы. Потом их соединяют клеем ПВА: начинают с крупных заготовок, а заканчивают самыми маленькими. Такое интересное изделие сможет украсить как праздничный стол, так и окна.

Другие правила относятся не к шаблонам, а к встрече Нового 2021 года. Яркая одежда не рекомендуется. Лучше отдать предпочтение нейтральным светлым оттенками, не исключается белый цвет. Табу для праздничного стола — блюда из говядины и телятины. Большое количество фруктов, зелени и овощей, наоборот, приветствуется.

За стол (вернее, на него) обязательно нужно пригласить главного «хозяина праздника». Символом года способен стать сувенирный бык, солонка в форме животного или вытынанка. Для этой цели трафарет вырезают из листа, сложенного вдвое. Нижняя часть, укрепленная картоном, будет служить фигурке надежной подставкой.

Другие традиционные трафареты

Одним быком, или несколькими рогатыми животными, не обойдется ни один дом. Даже символу Нового года 2021 нужна подходящая компания. На помощь придут давно известные всем атрибуты, без которых долгожданный зимний праздник представить невозможно.

Снежинки

Это самый любимый, распространенный вид трафаретов, с которыми все хорошо знакомы с детства. Такие вытынанки могут использоваться по-разному. Их наклеивают на окна, из снежинок делают гирлянды, которыми нередко украшают Новогодние ели, дверные или оконные проемы. Если будущими авторами задуманы большие композиции для окон, то эти элементы помогут заполнить пустое пространство.

Вариантов создания снежинок есть несколько. Можно скачать или перерисовать шаблон, а затем его аккуратно вырезать. Однако гораздо интереснее экспериментировать со сложенным листом бумаги самостоятельно, так как вариантов получения уникальных кристаллов есть великое множество. Маленькие снежинки — заготовки универсальные. Из них можно создать не только гирлянды, но и дату торжества, поздравления и т. д.

Новогоднее дерево — ель

Как правило, пушистая красавица присутствуют почти в каждом доме: многие по старинке предпочитают живые деревья. Другие, заботясь о природе, покупают искусственные ели. Второе, бумажное мини-изделие украсит не комнату, а окна. Нередко для декорирования ее большой коллеги из «елочных вытынанок» делают гирлянды. Деревца можно оставить белыми, или покрыть их зеленой краской. Для их украшения используют крохотные комочки ваты или кусочки пенопласта.

Пара — Дед Мороз и Снегурочка

Там, где стоит ель, всегда находится эта неразлучная парочка. Изображения можно найти и скачать отдельно, однако многие предпочитают не разлучать родственников, да и работа в этом случае займет меньше времени. «Компаньоном» деда и внучки нередко становится снеговик, олень и, конечно же, большой мешок с подарками, которые ждут не только дети, но и взрослые.

Привычные атрибуты Новогоднего праздника

К ним относятся полумесяцы со звездами, колокольчики, конфеты, свечи, сосульки, еловые лапы и елочные игрушки, самыми популярными из них остаются красивые шары. В последнее время почти каждый дом украшают ангелы, рождественские носки, полные подарков, а также Новогодние лесные пейзажи. К последним композициям зачастую добавляют поздравительные надписи.

Олени, другие животные, сказочные, мультяшные персонажи

Выбор претендентов настолько велик, что привести все примеры попросту невозможно. Помимо оленей, зайцев, белочек и птиц в список могут входить любимые персонажи из сказок, мультфильмов, игр и т. д. Это могут быть лесные звери и птицы, волшебники, эльфы и гномы, герои или героини, известные всем.

Поиск шаблонов и творческий процесс

Найти трафареты на Новый год 2021 не слишком сложно. Скорее, очень просто. В интернете есть множество картинок на разные тематики, однако львиная доля всех шаблонов по традиции посвящена главному, самому ожидаемому, волшебному празднику. Деды Морозы, Снегурочки, снеговики и ели лишь часть большой «армии» кандидатов, которыми можно преобразить квартиру.

Никаких ограничений попросту не существует. Каждый волен выбирать то, на что «положил глаз». Как правило, предпочтения чаще отдают двум цветам — черному и белому. Причина такой симпатии — удобство работы, контрастность, позволяющая картинкам максимально выделяться на окнах, которые украшают в первую очередь, всегда и практически везде.

Как работают с образцами?

Как происходит процесс «добычи» трафарета из интернета? Понравившийся рисунок сохраняют на компьютере или ноутбуке в формате jpeg. Чтобы получить хорошо видимые линии, в настройках принтера выставляют режим максимальной жирности. Эта подготовка необходима: иначе добиться четкости шаблонов не получится. Те, кто обладает даже минимальными навыками работы с двумя офисными программами (Word, Excel), имеют возможность увеличить или изменить скачанный трафарет.

Операции в Word

Сначала образец помещают в окно программы. Для этого открывают Word, затем находят скачанный шаблон, кликают по нему правой клавишей мыши и выбирают «копировать». Потом переходят в открытый документ и нажимают на «вставить». Теперь кликают по рисунку. После появления панели «рисунок» пользователь сможет увеличить (растянуть курсором) или повернуть трафарет.

Слишком бледные шаблоны можно исправить. Для этого на картинку снова кликают, выбирают «формат», затем «коррекция». После выбора «настройки резкости» ползунок передвигают, останавливаясь на значении, которое кажется оптимальным. После изменений подготовленный трафарет распечатывают.

Заготовки для создания декоративных элементов распечатывают. Для этой цели подходит плотная белая или цветная бумага. Еще один потенциальный вариант — оберточный ее вид. Листы, полученные в процессе вторичной переработки сырья, использовать не рекомендуется, потому что работать с ними немного сложнее.

Манипуляции в Excel

Таблицы понадобятся в том случае, если картинка очень маленькая, но хочется ее сильно увеличить. В этом случае также используют «копировать» и «вставить», а также панель «рисунок», с помощью которой изображение увеличивают либо поворачивают.

Большой трафарет можно, наоборот, разделить на несколько частей: программа эту операцию делает при печати. Главное для пользователя — убедиться в том, что все части рисунка не вышли за границы листа. В противном случае они не пропечатаются.

Как и в любой операции, в работе с программами можно совершить ошибки. Самыми «популярными» для офисных приложений являются две неприятности. Это некорректный выбор размера листа бумаги в «установках» и указание ее неправильной плотности.

Что делать, если нет возможности распечатать?

Вариант обойтись без принтера есть. Тут все максимально просто. Картинку открывают в программе-просмотрщике, в ее настройках выбирают полноэкранный режим. Затем к экрану прикладывают лист бумаги (кальку) и прорисовывают все линии самостоятельно, лучше пользоваться мягким карандашом.

Набор «шаблонных» инструментов

После того как образцы были распечатаны, приступают к следующему этапу — к созданию фигурки или картинки. Мастера, занимающиеся вытынанками профессионально, используют для вырезания особые инструменты — резцы. В магазинах можно найти специальные наборы, в состав которых входят:

ножницы;

скальпели;

запасные лезвия;

металлическая линейка;

плотный (макетный) коврик для работы;

несколько канцелярских ножей, имеющих разные лезвия.

Такие наборы покупать совсем не обязательно, можно обойтись канцелярскими принадлежностями и предметами, которые найдутся практически в любом доме.

Что нужно начинающим?

Для работы готовят набор простых орудий труда. В него входит:

острый канцелярский нож — он необходим для получения внутренних деталей;

обычные (большие) ножницы — они будут помогать вырезать контур;

маленькие ножницы (маникюрные) — профи для мелких элементов;

деревянная или пластиковая доска — рабочее место для шаблона.

Удобный стол, который освобождают от посторонних предметов, — последнее необходимое слагаемое для успешной операции. Со столешницы нужно предусмотрительно удалить все предметы, которые можно повредить «в пылу» работы. Бумага для создания трафаретов-вытынанок используется любая, разного цвета и плотности.

Людям, обладающим талантом рисования, вполне под силу сделать трафареты на Новый год 2021 без помощи интернета, самостоятельно. В этом случае для создания шаблона или готовой фигурки тоже берут довольно плотную бумагу. Линии должны быть четкими и жирными, поэтому для работы тоже рекомендуют использовать мягкий карандаш. Однако никто не вправе запретить другую удобную принадлежность — ручку.

Как и чем клеят картинки?

Подготовленные вытынанки на Новый год 2021 (как и на любой другой) можно «припечатать» к стеклу по-разному. Здесь многое зависит от условий в помещении.

Помощь мыла

Если оконный проем находится над радиатором, то используют традиционный «клей» — мыльный раствор. Эта жидкость должна быть достаточно концентрированной. Картинку либо смачивают в ней, либо раствор наносят на окно кистью. В последнем случае фигурку прикладывают к поверхности только после того как стекут капли. Вытынанку разглаживают руками или мягкой тканью.

Какие средства еще можно использовать?

Однако мыло не единственный помощник, есть и другие варианты.

Смесь из воды и крема для бритья (1:2). Оптимальная консистенция — та, что напоминает густую сметану. Этот состав, как и мыльный, универсален. Он походит для теплых помещений и тех комнат, где часто «гуляют» сквозняки. Простейший клейстер — мука и вода (2:1). В этом случае тоже нужно достичь консистенции сметаны. Минус способа — большое количество разводов, которые останутся после удаления вытынанки. Желатин и вода (3:2). Это не самый лучший вариант, так как фигурки или композиции из них могут преподнести «новогодний сюрприз» — упасть в самое неподходящее время. Зубная паста (не цветная) и вода (1 ст. л. на 250 мл). Такой раствор подходит только для изделий из белой бумаги. На картинках другого цвета появятся некрасивые следы. Жирный кефир. Если в доме есть животные, любящие этот продукт, то вытынанка долго не продержится. Ее попросту слижут с окна. Двухсторонний скотч. Как правило, такую липучку используют для картинок, которые планируют в скором времени снять. Клей-карандаш. Этот практичный состав не лучший выбор, поскольку стекло придется очищать от него «долго и нудно».

Прозрачный скотч — один из самых быстрых вариантов, однако при частых сквозняках существует риск, что материал отвалится. Универсального средства нет. В любом случае, хозяевам предстоят эксперименты, так как то, что работает и надежно держит картинки у одних владельцев, может оказаться неэффективным в других помещениях.

Чтобы познакомиться с искусством вырезания чудесных картинок из бумаги, а также подсмотреть (и присмотреть) возможные трафареты на Новый год 2021, лучше уделить время видео на эту праздничную тему: