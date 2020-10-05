Перед наступлением Нового года у людей появляется множество забот, ведь встречать самый любимый праздник надо во «всеоружии». Одни семьи в первую очередь начинают обдумывать праздничное меню, другие размышляют, как бы превратить дом или квартиру в сказочное место. Самый простой вариант — длительные путешествия по магазинам — устраивает далеко не всех, поскольку цены постоянно растут, а продукция выпускается массово, поэтому об уникальности мечтать даже не приходится. Поэтому многие семьи решают пойти другим, «тернистым» путем — заняться изготовлением украшений и новогодних подарков самостоятельно. Главным объектом интереса сейчас становится хозяин-покровитель — Белый Металлический Бык. Создать символ Нового года своими руками можно из разных материалов. И в этом будущим авторам предстоит убедиться.

Символ Нового года своими руками

Добрая традиция покупать (или создавать самостоятельно) покровителя следующего года пришла к нам из Китая. Там считается, что Новый год лучше встречать вместе с символом наступающего года. Такая внимательность и чуткое отношение к будущему хозяину обязательно привлекут в дом удачу, благополучие и счастье.

Так как Крысу «на посту» в 2021 сменит Белый Металлический Бык, в этом году все без исключения начнут «охоту» на этого животного. Причем корова тоже может стать полноправной хозяйкой торжества, поэтому вариантов изготовления рогатых символов придумано довольно много. Обо всех рассказать попросту невозможно, но с некоторыми способами получения симпатичных животных познакомиться не помешает.

Бумажный бык-вытынанка

Начинать знакомство с потенциальными украшениями-бычками лучше с самых простых технологий. Этот символ Нового года своими руками создать проще всего. Трафаретов в интернете не просто много, их количество поражает. Можно найти очень сложные рисунки, но кому-то придутся по душе те, при изготовлении которых труднее ошибиться. Например, с этим вариантом справится даже начинающий автор:

В этом случае «фронт бычьих работ» минимален. Картинку перерисовывают с экрана, или распечатывают, вырезают, затем раскрашивают или оставляют белой. Так как хозяином станет Белый Металлический Бык, то вполне логично для преображения его мордочки использовать пищевую фольгу. Все остальные элементы вытынанки можно сделать из цветной бумаги, декорировать снежинками, блестками и т. д.

Не обычный бычок, а снежинка

Это второй простой вариант, позволяющий относительно быстро сделать символ Нового года своими руками. Таким снежинкам легко найти разное применение, однако одним из самых популярных остается декорирование окон. Для изготовления «бычьего кристалла» надо подготовить:

бумагу А4;

пару ножниц — обычные и маникюрные;

карандаш, ластик, фломастеры разных цветов.

Для украшения образца можно использовать клей и блестки. Простейший символ Нового года своими руками в этом случае обещает такую же легкую работу:

Сначала лист бумаги складывают так, чтобы получился прямоугольный треугольник. Затем лишнее отрезают, и снова складывают пополам, бумажные излишки снова отрезают. В верхней, широкой части заготовки рисуют фигурку быка. Можно не следовать примеру, а придумать картинку самостоятельно. Нижняя часть также может быть любой. Главное условие — ее легкое вырезание. После того как снежинку вырезали, ее раскрывают, затем разглаживают теплым утюгом. Следы карандаша стирают ластиком. Кристалл оставляют белым, раскрашивают фломастерами, либо смазывают клеем и посыпают блестками.

Такой простой декор почти универсален. Готовыми снежинками украшают окна, зеркала, люстры. Из них собирают поздравления, даты, а также делают гирлянды, которыми можно декорировать новогоднюю ель или проемы.

Превращение в быка елочного шара

Это еще один способ создать символ Нового года своими руками, но не потратить на это занятие много средств и времени. Чтобы преобразить обычный елочный шар, надо найти или приобрести:

небьющийся шарик, сделанный из пластика;

акриловые краски — белую и черную;

полимерную глину: оптимален телесный цвет, потребуется немного белого «теста»;

термопластичный (горячий) клей;

колокольчик и шпагат;

наждачную бумагу;

канцелярский нож;

губку для мытья посуды;

пищевую фольгу;

шпагат.

Работа состоит из нескольких несложных этапов:

Первым делом шарик избавляют от покрытия. Для этого используют наждачную бумагу. Лучше взять мелкое зерно. После этого шарик обтирают, а затем с помощью губки покрывают белой акриловой краской. Чтобы добиться равномерности, поверхности без просветов, надо нанести несколько слоев. После высыхания шарика берут черную краску. С ее помощью туловище бычка делают пятнистым. Расположение и форму «отметин» каждый автор выбирает по собственному усмотрению. Затем переходят к созданию мордочки. Полимерную глину сначала разминают. Когда она становится податливой, приступают к дальнейшей работе. Из телесного материала лепят мордочку, ноздри, рога и уши, а из белого — кружочки под глаза. Из телесной глины формируют копытца, форму им придают канцелярским ножом, раздваивая каждое наполовину. Все заготовки раскладывают на фольге, расстеленной на противне. Затем его отправляют в духовку, предварительно нагретую до 130°. Время «выпекания» — около 15 минут.

После этого этапа детали склеивают горячим клеем. К «тылу» бычка приклеивают хвостик, сделанный из шпагата, а под мордочку — такой же бантик, украшенный колокольчиком. Последние этапы — рисование черных глаз и привязывание веревки (нитки) к елочной игрушке.

Елочная игрушка — фетровая голова быка

Она уже не такая элементарная, потому что эта игрушка объемная. Такое маленькое изделие хорошо тем, что его можно использовать и в другом качестве: например, носить с собой как талисман. Для того чтобы работа прошла без промедления, сразу готовят все необходимое. Это:

фетр нескольких цветов;

искусственная кожа, лучше найти блестящий материал;

лента, ее диаметр — 3 мм;

глаза, декоративные элементы (рот, ноздри и т. д.);

наполнитель — вата, поролон либо синтепон;

шаблоны для выкройки;

клей-пистолет.

Несмотря на то, что предстоит шитье, работа не так сложна.

Сначала скачивают и сохраняют шаблон. Потом его или распечатывают, или перерисовывают с экрана мягким карандашом. Используют либо лист бумаги, либо кальку. Все детали в необходимом количестве вырезают по трафаретам. Мелкие детальки (ленточку, рога и уши) приклеивают (пришивают временными стежками) к внутренней стороне одной из больших заготовок-овалов. Затем накладывают вторую половину головы. Обе детали соединяют обметочным швом, но оставляют небольшой участок свободным. Через него в голову будут закладывать наполнитель.

На голову наклеивают глаза, на мордочку — ноздри, рот, декор. Последние элементы можно нарисовать контурами по ткани. Голову и мордочку склеивают. В последнюю очередь в игрушку добавляют наполнитель, потом отверстие зашивают.

Бычок, сделанный из помпонов

Эта еще один миниатюрный сувенир, который выглядит очень забавно. Сделать такой символ Нового года своими руками тоже не слишком сложно. Автору будет необходимо приготовить:

клей, ножницы;

пряжу: шерстяную либо акриловую;

глазки — бусины, пуговицы, или фетровые кружки;

плотный фетр или цветной картон;

заготовки для создания помпонов;

крючок для вязания.

Пряжа понадобится трех цветов — коралловая, коричневая и молочная. Изготовление пушистого бычка состоит из нескольких этапов.

После скрепления заготовки для помпонов на нее начинают наматывать пряжу. Сначала наматывают нити молочного цвета, постепенно начинают чередовать их с коричневыми. После завершения операции нити по краям разрезают. Кольцо разводят, заготовку связывают посередине еще одной нитью. Затем помпон снимают. Точно также делают второй помпон, для туловища бычка. Каждый шарик подравнивают ножницами, однако длинные нити пока оставляют. Оба элемента с их помощью соединяют. Остатки пряжи либо отрезают, либо оставляют их, если игрушке хотят сделать ручки. Хвост создают из коричневой пряжи. Нити крепят к помпону-туловищу, затем плетут косичку, которую заканчивают хвостиком-кисточкой. Его тут же подравнивают ножницами. Из коралловой пряжи делают крохотный шарик, он будет мордочкой животного. Его приклеивают в заготовке-голове.

С помощью шаблонов из фетра (картона) вырезают подставку для игрушки, уши и рога. Последние заготовки соединяют вместе стежками. Фетровые элементы вклеивают, а из длинных нитей (при желании) делают ручки. В последнюю очередь добавляют глазки.

Большой бычок-шкатулка

Это еще один потенциальный символ Нового года своими руками. Такое изделие отличается от крошечных животных впечатляющими размерами, поэтому оно сможет стать необычной шкатулкой. Каких-то особенных материалов для творчества не понадобится.

Инструменты, материалы

Для работы необходима:

большая пластиковая бутылка с ручкой;

шпагат, белая веревка и более толстая веревка (цвета шпагата);

серебряная пушистая проволока;

глазки двух видов: пара обычных (для ноздрей, диаметр 1 см) и пара бегающих (диаметр — 1,5 см);

лента шириной 2,5 см;

клей, ножницы;

лист бумаги;

секатор;

файл.

Лучший кандидат на роль основы для изделия — бутылка, больше похожая на бочку.

Изготовление «крупного бычка»

Несмотря на большие габариты такой шкатулки, ничего сверхсложного в ее изготовлении нет.

От пластиковой емкости отрезают верхнюю часть в районе «плечиков». От ручки избавляются с помощью секатора. Однако ее не выкидывают, а используют для создания изогнутых рожек. Деталь разрезают посередине, а затем удаляют все лишнее. Чтобы получить идеальные края обеих заготовок, их обрабатывают горячим утюгом. Нижнюю часть обматывают шпагатом, который фиксируют клеем. Там, где начинается донышко, переходят на белую веревку.

Таким же образом поступают с верхней частью. Сначала используют шпагат, но для украшения крышки тоже берут белый материал. Края обоих элементов обклеивают более толстой веревкой.

Создание «лица»

Для этой операции на листе бумаге потребуется нарисовать мордочку и уши. Однако можно воспользоваться готовыми рисунками.

Лист с этими элементами помещают в файл. Затем к фигурам начинают приклеивать белую веревку. Выполняют этот этап по-разному: для мордочки — витками, начинают с внешних контуров, а заканчивают серединой. Для ушей делают отрезки, концы которых располагают в нижних частях рисунков. Готовые детали оставляют сохнуть на 12 часов. Рожки обматывают пушистой проволокой, края которой дополнительно фиксируют клеем. Мордочку и уши вырезают. Все детали приклеивают к бутылке, уши обязательно подгибают с одного края. Этот способ можно заменить более простым: данные детали легче вырезать из плотного белого фетра.

После высыхания приклеенных деталей принимаются за глазки. В этом случае им доверяют разные функции. Бегающие элементы занимают место настоящих органов зрения, а обычные черные «пуговки» становятся ноздрями. Улыбку делают из толстой веревки, которая использовалась для краев частей бутылки.

Большая подушка-корова

Достойной подругой одинокому быку станет корова, но не простая, а очень удобная. В этом случае можно использовать любую подходящую ткань. Однако лучше взять ту, что предназначена для обивки мебели. Помимо нее потребуется приготовить иголки, нитки соответствующего цвета, ножницы и наполнитель. Для относительно больших поделок обязательна швейная машина. Для них вата и поролон не лучшие материалы, поэтому имеет смысл выбрать синтепон.

После распечатывания шаблона и вырезания заготовок из картона (плотной бумаги) на ткань переносят детали: туловище (2 штуки), вымя (2), ноги (4 задние, 4 передние). Детали сшивают, используя плавные переходы. Во все элементы набивают наполнитель, затем их соединяют вместе вручную. В качестве украшений используют нитки, новогодние аппликации, бусины или пуговицы.

Рогатый символ года из ткани

Это еще одна игрушка, но она может быть как маленькой, так и довольно большой. Размер этого изделия зависит только от желания домочадцев. Для ее изготовления потребуется:

белая хлопчатобумажная ткань;

наполнитель: тут тоже оптимален синтепон;

акриловые краски, подходящие для «художеств» на ткани;

карандаш, ножницы, кисточки для краски;

гелевые ручки с разными чернилами;

иголка, нитки (швейная машинка);

клей ПВА, губка;

шпагат.

Как и при любой подобной работе, первый шаг — поиски и получение выкройки, перенесение деталей на ткань. Материал перед операцией складывают вдвое.

После вырезания деталей сдвоенные рога разрезают посередине. Элементы сметывают, потом прострачивают на машинке. Одну сторону маленьких деталей и верхнюю часть заготовки-туловища оставляют открытыми для набивания игрушки синтепоном и пришивания ушек и рогов. Все заготовки выворачивают на лицевую сторону, затем набивают наполнителем. К тельцу пришивают уши и рога. Из шпагата делают хвост. В иголку с большим ушком протягивают сразу три отрезка. С одной стороны их завязывают в узелок. Затем иглу с «трио» направляют через оставшееся отверстие к нижней части, выводят наружу и удаляют. Три нити сплетают в косичку, оставляя на конце небольшую кисточку.

Потайным швом закрывают оставшееся отверстие. На туловище рисуют мордочку, глаза (брови), ноздри и рот. Фигурку раскрашивают красками. Последний этап — обведение контуров элементов «лица» гелевыми ручками. Если игрушка будет украшать стену или елку, то перед зашиванием макушки в нее вставляют петельку, сделанную из шпагата и завязанную узелком.

Другие интересные идеи

Останавливаться на достигнутом человек не любит, поэтому методов создания поделок придумано великое множество. Сделать символ Нового года своими руками можно разными способами, из различных материалов.

Аппликации

Это одни из самых простейших поделок, с которыми детей начинают знакомить в раннем возрасте. Создавать такие сборные картины можно не только из бумаги. Нередко в этой роли выступает ткань, фетр, листья, солома, веточки, шишки и другие дары природы.

Соленое тесто

Этот материал любим, так как он дает широкий простор для деятельности. Из такого теста создают фигурки, целые композиции, которые вешают на стену, сувенирные магниты для холодильников, брелки, а также небольшие броши.

Полимерная глина

Это более удачливая соперница предыдущего кандидата, так как поделки из нее больше всего напоминают настоящие игрушки. Все элементы изготавливают отдельно, потом их соединяют, оставляют сушиться, или запекают в духовке.

Вязание

Искусство владения спицами и крючком дает мастерицам большое преимущество. Причем речь идет не только о создании вязаной одежды, пледов и т. п. Таких новогодних поделок из разных видов пряжи можно придумать большое количество.

Модульное оригами

Это творчество — «удел» самых усидчивых мастеров, так как элементов на одну фигурку требуется просто «неприличное» количество. Зато можно точно сказать, что именно эти поделки относятся к самым уникальным сувенирам.

Квиллинг

Это относительно новая техника. В роли заготовок используются крохотные бумажные полоски, свернутые в рулончики. Из таких элементов делают различные поделки: как полноценные фигурки, так и большие, необычно выглядящие картины.

Использование бисера

Такие украшения позволяют создавать красивые вышивки, уникальные броши, целые композиции, которые требуют от мастера усидчивости, терпения и концентрации. Самым простым вариантом для начинающих авторов будет изготовление небольших брошей.

Валяние

Эту технику тоже не назвать простой. Для того чтобы овладеть ей, понадобится время и специальные инструменты. Зато фигурки, выполненные методом валяния, будут практически неотличимы от магазинных игрушек. Многие говорят, что сувениры из валяной шерсти выглядят «как живые».

Создать символ Нового года своими руками сможет каждый. Главное — решить, какой из вариантов выбрать. Это сложно, так как постоянно появляются (и будут еще появляться) новые, удачные примеры. С одним из бычков-претендентов можно познакомиться в этом видео: