Новый год — единственный праздник, для встречи которого в дом «приглашают» еще одного, особенного гостя. Он — символ года и покровитель, привлекающий к семье удачу и благополучие. В 2022 году на смену Белой Металлической Свинье придет Голубой Водяной Тигр. Поэтому дети и их родители заранее начинают интересоваться, как и из чего изготовить симпатичную игрушку. Эту работу трудно назвать очень сложной. Поделки тигра на Новый год в дом, школу или садик не потребуют особых умений и покупки дорогих материалов, а создавать такие украшения можно вместе с детьми.

Как сделать символ года из разных материалов?

Новогодние подарки, игрушки и сувениры изготавливают из всевозможных материалов. В ход идет все, что есть дома. Поделки тигра на Новый год в школу или в садик создают из бумаги, картона, пластилина, пенопласта, ткани и т. д.

Аппликации

Для изготовления новогодних картинок используют разные материалы и продукты.

Бумага

Она остается самым популярным материалом для творчества. Для создания поделок используют бумагу, имеющую разную плотность и фактуру — цветную, гофрированную, оберточную, салфетки.

Ткань, фетр, фоамиран

Создание таких аппликаций — подходящее занятие для детей среднего, старшего школьного возраста. Материал можно приклеить или пришить и основанию из ткани. Аппликации могут быть «самостоятельными» картинами, или украшением одежды, какого-либо элемента интерьера. Первый пример — декоративные подушки.

Фетр и фоамиран, который называют «пластичной замшей», — идеалы для изготовления всевозможных аппликаций на любой основе. Эти плотные материалы позволяют создать красочные, яркие изделия.

Крупы, бобовые

Для изготовления новогодних поделок используют гречневую крупу, рис, пшено, чечевицу и т. д. Чтобы создать картину, сначала на лист плотного картона переносят рисунок, затем его смазывают клеем. Для создания аппликации его части заполняют крупой, окрашенной в разные цвета.

Объемные бумажные изделия

Использование готовых шаблонов — один из простых способов создать украшение, не затрачивая на его изготовление слишком много времени. Их нужно только перенести на бумагу. Если есть цветной принтер, то работа сводится к сгибанию деталей, и их приклеиванию. Если такой техники дома нет, то одним из увлекательных этапов станет самостоятельное раскрашивание тигра.

Тигр из цветной бумаги

Бумага — самый простой материал для новогодних украшений. Для создания новогодней поделки потребуется лист оранжевого цвета (А4), а также белая, красная и черная бумага.

Сначала оранжевый лист сгибают: одну часть делают меньше, она будет головой животного. Сгиб фиксируют пальцами. Затем бумагу разворачивают и разрезают на 2 части. Из каждой заготовки для будущей игрушки делают гармошку: листы сгибают по короткой стороне, примерная ширина полос — 1 см. Затем гармошки смыкают, в центре перевязывают ниткой. Края элементов соединяют клеем, получая два круга — большой и поменьше. Переходят к оформлению головы. Из белой и черной бумаги вырезают нос, глаза и мордочку тигра. Их приклеивают к меньшему гофрированному кругу. Из черной бумаги вырезают узкие треугольники. Их сгибают пополам, потом приклеивают к верхней части «головы» и по бокам гофры. Из оранжевой бумаги вырезают уши, из белой — маленькие кружки для них. Оба круга склеивают. Для украшения туловища используют красную бумагу: из нее вырезают полоску-шарфик, она закроет место склейки деталей. Из того же листа вырезают поясок, который декорируют черной пряжкой и такими же отверстиями.

Из белой бумаги вырезают лапки тигра. Затем их приклеивают к туловищу.

Новогодняя игрушка из втулки

Создание таких фигурок вполне по силам детям младшего школьного возраста. Для изготовления новогодней поделки нужно подготовить:

втулку (например, из туалетной бумаги);

шаблоны для создания частей животного;

оранжевую, черную и белую бумагу (листы);

карандаш (маркер), клей-карандаш, ножницы.

Если нет втулки, то ее можно сделать самостоятельно. Для изготовления этой детали понадобится оранжевый картон (2 листа).

Работа включает несколько несложных этапов:

Втулку обклеивают оранжевой бумагой. Используя шаблоны, вырезают две передние и две задние части игрушки. С помощью клея-карандаша парные элементы соединяют. На голову животного приклеивают полоски, мордочку, глаза и т. д. К лапам тигренка приклеивают подушечки. Потом переднюю и заднюю часть приклеивают к цилиндру.

Последний этап — декорирование полосками туловища и лап тигра.

Салфетница «Тигрята»

Подставка для салфеток — изделие, которое сможет украсить праздничный стол и дома, и в школе. Такое оригинальное украшение в виде тигров обязательно привлечет всеобщее внимание. Для изготовления этого предмета сервировки мастерам понадобится:

толстый картон для подставки (или небольшая тонкая дощечка);

акриловая краска — черная и бронзовая;

бумага, картон, карандаш, ножницы;

шаблон-тигренок (длина — 13 см);

многослойные салфетки;

клей (например, ПВА);

глазки — 2 пары;

термоклей;

линейка.

Сначала занимаются изготовлением подставки под салфетницу. Для этого из картона вырезают несколько прямоугольников, их размеры — 6х13 см. Заготовки для основания склеивают.

Шаблон рисуют самостоятельно. Если желания творить нет, то образец находят в интернете и распечатывают (либо перерисовывают с монитора). Подготовленный рисунок укладывают на лист картона, обводят и вырезают. Делают 12 таких деталей: для каждой стороны их склеивают по 6 штук. Обе заготовки приклеивают к основанию, заранее определив на нем линии для фиксации заготовок. Затем приступают к оформлению салфетницы. Многослойные салфетки рвут на крупные куски. Подставку и тигров щедро смазывают ПВА, потом обклеивают бумагой. После высыхания изделия на его поверхности делают объемные полосы термоклеем. Им же обозначают другие выпуклые детали — носы, рты, усы. После высыхания клеевого состава салфетницу покрывают бронзовой краской. Тигрят украшают черными полосками. Такой же краской выделяют мордочку, нос и рот.

В последнюю очередь к фигуркам изделия приклеивают глазки.

Украшение из фетра или фоамирана

Поделки тигра на Новый год очень часто делают из фетра или фоамирана. Объяснение такой популярности очень простое: с этими материалами очень удобно работать, а сувениры получаются красивыми и аккуратными.

Для создания поделки на Новый год мастеру понадобится:

фетр или фоамиран — черный, белый и оранжевый;

маркер черного цвета;

клеевой пистолет;

глазки для тигра.

Выкройка для этой игрушка максимально проста. Ее можно скачать и распечатать, но есть и более простой вариант. Для получения деталей нужно приложить лист бумаги к монитору, потом обвести детали маркером. Если нужно, то выкройку можно увеличить или уменьшить.

Заготовки для игрушки вырезают. Затем их прикладывают к фетру или фоамирану, обводят по контуру и вырезают. Из бумажного шаблона вырезают полосы-треугольники. Затем с их помощью создают пятнышки из черного материала. Их приклеивают по краям фигурки, сверяясь с образцом. Из белого фетра (фоамирана) вырезают мордочку, из черного — носик. Обе детали и глазки приклеивают. На мордочке маркером рисуют ротик и ставят точки.

Если поделка тигра на Новый год будет елочным украшением, то к ней приклеивают петельку из прочной нитки.

Мягкая игрушка из фетра

Чтобы изготовить такие поделки тигра на Новый год, не обязательно быть швеей. Чтобы сшить тигренка из фетра, нужно приготовить:

материал разных цветов: оранжевый, белый, черный, зеленый и розовый;

наполнитель: синтепон либо холлофайбер;

прочные нитки подходящего цвета;

ножницы, иглу, декор;

портновский мелок;

выкройку.

Последовательность изготовления мягкой игрушки такова:

Выкройки раскладывают на ткани, обводят мелком, затем аккуратно вырезают. Используя петельный шов, к главным деталям пришивают глаза, мордочку, полоски и т. д. Если нет желания заниматься шитьем, то используют клей Момент-Кристалл. Парные заготовки складывают вместе, пришивают друг к другу петельным швом. До того как завершить соединение деталей, через небольшое отверстие внутрь заготовок укладывают наполнитель.

После изготовления всех деталей мягкой игрушки их сшивают вместе. Готовое изделие украшают шарфиком, бантиком, цветком или вышивкой.

Тигренок из пластилина

Эта поделка на Новый год потребует усидчивости, поскольку автору потребуется создать много миниатюрных деталей. Для работы нужно купить набор пластилина (больше — оранжевого) и комплект пластмассовых стеков для лепки.

Первым делом скатывают заготовку для туловища тигренка. Она должна иметь овальную форму. Следующий шаг — изготовление лап. Для этого сначала делают 4 шарика одинаковых размеров. Затем комочки-лапы превращают в колбаски, один конец которых заострен. Детали фиксируют таким образом, чтобы тело животного приняло сидячее положение. Из того же пластилина скатывают шарик-голову, чуть меньших размеров. К ней присоединяют миниатюрные треугольники-ушки. Готовую голову прикрепляют к туловищу. Переходят к созданию и оформлению мордочки. Для ее изготовления используют бежевый пластилин. Их него скатывают два маленьких шарика. Их сплющивают и присоединяют к голове так, чтобы они располагались симметрично. Из черного пластилина создают носик, из черного и белого — глазки, из красного — рот. Для изготовления глаз сначала скатывают черные шарики, затем добавляют крохотные детали из белого материала: они будут зрачками тигра. После завершения оформления головы делают полоски для хищника. Их создают из черного пластилина: его раскатывают в тонкие жгутики. Сначала их фиксируют на голове, затем на туловище и лапах. В последнюю очередь создают хвост животного, скатывая длинную оранжевую колбаску. Ее также украшают черными полосками.

Готовую заготовку приклеивают к фигурке. Чтобы превратить игрушку в новогодний символ, можно украсить поделку колпачком из красного и белого (для помпона и «меховой оторочки») пластилина.

Новогодний символ из пряжи

Это пушистое украшение сможет стать сувениром или елочным декором. Для его создания потребуются:

нитки для вязания;

черный фломастер;

карандаш, ножницы;

фоамиран — оранжевый и белый;

ДВД–диск, бумага и картон, горячий клей;

маленькие белые помпоны (2 штуки), глазки и черный носик.

Эта работа включает несколько несложных этапов:

Первым делом подготавливают основание для игрушки: с помощью диска на листе бумаги чертят два круга — внешний и внутренний. Вырезают элементы: сначала большой, потом узкий сектор, затем маленький круг. Шаблон прикладывают к листу картона, обводят карандашом. Потом делают вторую заготовку. Детали вырезают и складывают. Затем начинают наматывать пряжу: в этом случае тугая обмотка не нужна. Работу завершают, когда заготовка будет толсто обмотана нитками. Пряжу обрезают по торцу основания. Затем берут прочную нитку, которую продевают между картонными заготовками. Пряжу прочно завязывают, потом картонные детали удаляют. Переходят к подготовке украшений для шарика из пряжи. Из оранжевого и белого фоамирана вырезают ушки. Разноцветные части деталей склеивают.

Два помпона приклеивают к шарику, создавая мордочку тигра. К ним прикрепляют носик. На щечках фломастером ставят черные точки. В последнюю очередь к игрушке приклеивают глазки и ушки.

Животное из джута

Шпагат можно купить в строительных магазинах, в магазинах для рукоделия. С помощью джута можно создать различные поделки, но одной из самых удачных идей является изделие, созданное из веревок двух цветов. Для изготовления фигурки тигра понадобится скромный набор, в который входит:

джут: светлый и темный;

прозрачный клей;

острый нож;

ножницы;

шаблон;

файл.

Шаблон вставляют в файл, затем его фиксируют: клеем либо канцелярскими скрепками. Затем начинают наклеивать шпагат по линиям, начиная с нижней части картинки. Чтобы поделка получилась более эффектной и объемной, чередуют шнуры двух цветов.

После завершения работы джутовую картину укладывают под пресс: на эту роль подойдет стопка книг или другой тяжелый предмет. Панно оставляют в покое как минимум на 6 часов, потому что оно должно полностью высохнуть. После этого изделие аккуратно отделяют от файла, потом обрезают выступивший клей.

Покровитель года из соленого теста

Приготовление соленого теста не отнимет много времени. Данный материал абсолютно натурален, поэтому отлично подойдет для создания поделок вместе с малышами. Для изготовления соленого тигра нужно приготовить тесто, найти фольгу, зубочистки, и приобрести готовые глазки.

Способ изготовления теста

Рецептов изготовления такой массы существует очень много, они отличаются соотношением компонентов и добавками. Но для примера можно привести один из самых популярных вариантов. Для создания соленого теста нужно подготовить:

мелкую соль — 200 г;

воду — 200 мл;

муку — 400 г.

Чтобы тесто не сохло и не прилипало к рукам, в него добавляют 60 мл растительного масла. Делают массу для поделок так:

Тщательно смешивают муку с солью, затем постепенно наливают воду. Массу смешивают, следя за тем, чтобы в ней не образовывалось комочков. В последнюю очередь добавляют масло. Снова вымешивают тесто, пока оно не превратится в однородную и эластичную массу.

Если во время приготовления от него отделяются маленькие комочки, то в тесто доливают небольшое количество воды. Когда оно липнет к рукам, наоборот, досыпают муку. Чтобы определить правильную консистенцию массы, от нее отделяют небольшой комочек, потом его пытаются размять руками. Если шарик держит форму, то можно утверждать, что тесто готово.

Чтобы превратить обычную массу для лепки в цветную, во время приготовления в нее добавляют пищевой краситель. Альтернативы — гуашь или цветные чернила. Для получения «тигриного цвета» смешивают красный и желтый пигмент.

Такой же цвет даст натуральный краситель из моркови. Корнеплод натирают на крупной терке, затем тушат в небольшом количестве сливочного масла. После того как морковь размягчится, ее остужают. Сок отжимают с помощью марли.

Как изготавливают соленую игрушку?

Сначала берут фольгу, которую сминают в достаточно плотный шар.

Из оранжевого теста раскатывают круглую лепешку. На нее укладывают шар, потом его заворачивают в тесто. Из двух шариков маленького размера делают лапки: их сплющивают и присоединяют к нижней части тельца. Чтобы сделать «почти настоящие» конечности, их разделяют на пальчики зубочисткой. Из пары небольших кусочков формируют уши. Их аккуратно сплющивают, потом в каждую деталь вставляют тонкий белый кружок меньшего размера. Мордочку (щечки) создают из двух белых, сплющенных шариков. Эти кружки прокалывают зубочисткой. Бровки-колбаски и нос делают из черного теста. В голову тигра вдавливают глазки, затем прикрепляют оставшиеся детали.

Из белого и розового теста делают подбородок и язычок. Эти детали фиксируют под щечками. Передние лапы изготавливают в форме капель. Их прикрепляют по бокам фигурки. Затем из теста формируют длинный хвост, который присоединяют к задней части туловища. Последний этап — украшение фигурки черными полосками.

Игрушка из папье-маше

Папье-маше — еще один популярный материал, из которого создают не только поделки тигра на Новый год, но и другие оригинальные сувениры. Однако для такой работы автору не помешают навыки работы с этим самодельным «пластилином».

Как делают такие игрушки? Сначала создают каркас. Для его изготовления используют фольгу, толстую проволоку или кабель, пластиковые бутылки, упаковки от яиц, глину или пластилин. На получившуюся основу наклеивают массу для лепки. Ее получают из размоченных газет, бумаги или салфеток. Чтобы сделать папье-маше, проходят несколько этапов:

Сначала материал измельчают. Самый простой вариант — «принести в жертву» туалетную бумагу. Однако считается, что лучшим сырьем являются газеты. Их рвут на кусочки. Размеры их зависят от поделки: идеал для небольших изделий — 1х1 см, для более крупных — 4х4 см или 4х10 см. Порванная, а не нарезанная бумага предпочтительнее: она гарантирует более гладкую поверхность будущей фигурки. Потом газету заливают кипятком, ставят в теплое место (на плиту) и оставляют на несколько часов, чтобы смесь хорошо разбухла. Массу периодически разминают руками. После размокания ее измельчают в блендере. Чтобы удалить излишки влаги, бумажную массу процеживают через марлю. Затем в смесь понемногу вводят клей (ПВА). «Тесто» для поделок считают готовым, если оно перестает прилипать к рукам.

После изготовления поделки ее оставляют сушиться на 2-3 дня в естественных условиях (не на батарее), чтобы предотвратить образование трещин. Как и изделия из полимерной глины или соленого теста, фигурку из папье-маше можно отшлифовать и покрасить.

Поделки тигра на Новый год для дома, в школу или садик — тема обширная. Ассортимент таких изделий неуклонно растет, потому что у «заядлых» рукодельниц постоянно появляются свежие идеи. О том, как можно самостоятельно изготовить симпатичный новогодний символ, расскажет автор следующего видео: