Новый год — любимый праздник, который с нетерпением и с предвкушением чего-то волшебного ждут в каждой семье. Хорошей традицией стало украшение домов и квартир с помощью всевозможных изделий. Другими, почти обязательными атрибутами торжества становятся симпатичные сувениры, которые их создатели дарят друзьям, коллегам по работе, знакомым и близким людям. Декоративные элементы, преображающие жилье, и интересные, оригинальные подарки можно купить в магазине, но гораздо приятнее делать их самостоятельно. Последний вариант сейчас предпочитают многие, так как презент, в который вложили частицу души, ценится больше, чем самые дорогие, но стандартные «штуковины». Чтобы создать красивые поделки своими руками на Новый год 2021, обычно пользуются «услугами» интернета. В этой «параллельной» реальности можно найти множество образцов, которые способны вдохновить на творческие подвиги.

Чем хороши поделки, создаваемые своими руками?

Поскольку Новый год считается сказочным временем, каждый человек при его приближении тоже совсем не против стать немножко волшебником. А что для этого подходит больше, чем создание чего-то необычного, красивого, запоминающегося?

Поделки, не отличающиеся большими размерами, не отнимут много времени, и не заставят сильно тратиться на материалы. Иногда поход в магазин авторам будущего шедевра вовсе не требуется, потому что оказывается, что все необходимое для творчества дома уже есть.

Изделия, созданные собственноручно, можно использовать в качестве елочных игрушек, гирлянд, украшений для окон или подоконников, люстр, зеркал, мебели, стен и других поверхностей. Главное преимущество самодельных декоративных элементов — их неповторимость, на которую не могут «пожаловаться» фабричные изделия. Говорят, что вещи, сделанные с любовью, имеют особую энергетику.

Создание Новогодних поделок — хороший повод для совместного времяпрепровождения. Причем такое занятие полностью захватывает не только детей, но и взрослых. В этом случае простор для деятельности ничем не ограничен, можно создать много различных поделок. Широкий ассортимент — несомненный плюс. Одними изделиями можно декорировать дом или квартиру. Часть из «праздничной кучи» отнести в детский садик и школу, а самые симпатичные образцы оставить, чтобы подарить их близким людям.

Какие виды подарков можно сделать своими руками?

Самый первый и главный претендент — покровитель наступающего года, Белый Металлический Бык. Это животное, или что-то связанное с ним, будет самым уместным, желанным подарком в любом доме. Что можно превратить в сувенир, который будет вызывать восторг у будущего хозяина? Способов создания презентов есть несколько. К ним относится:

уникализированные изделия, купленные в магазине;

самодельные открытки, календари, аппликации с фотографиями;

сувениры, связанные с новогодней символикой, с самим праздником;

рукоделие, мягкие игрушки, небольшие декоративные элементы для интерьера;

недолговечные подарки — те, которыми можно не только полюбоваться, но и съесть.

Как и что использовать, зависит от будущих авторов, от того, насколько способна «разгуляться» их фантазия.

Поделки своими руками на Новый год 2021

Поскольку нередко вдохновению требуется небольшой толчок, с самыми интересными примерами лучше познакомиться заранее. Это поможет или выбрать понравившийся вариант, или придумать и создать что-то похожее, но свое.

Создание «хозяина» года 2021

Сначала о главном герое, так как тема «Поделки своими руками на Новый год 2021» всегда подразумевает одного персонажа, который приходит на смену старому. В наступающем году Белую Металлическую Крысу должен сменить такой же «белоснежно-железный» Бык. Его можно сделать из различных материалов. В список входит:

картон, бумага;

лоскутки ткани, фетр, шерсть;

глина, пластилин, соленое тесто;

«дары природы» — солома, трава, хворост, шишки;

подручные материалы — веревки, нитки или шпагат, пластиковая посуда (бутылки, тарелки), DVD-диски и т. д.

В этом перечне нет дорогих и недоступных материалов. В большинстве случаев большая часть из них уже есть в хозяйстве. Если говорить о материале, с которым проще всего работать, то идеальный кандидат здесь один. Это фетр, из него получаются интересные фигурки бычка или коровки, а сделать их сможет практически каждый член семьи. Исключение — самые маленькие человечки.

Символ года из фетра

Такие поделки своими руками на Новый год 2021 не требуют большого набора материалов и инструментов. Будущим авторам надо подготовить:

колокольчик;

бумагу либо картон;

ручку, клей, ножницы;

разноцветные кусочки фетра;

бисер, пуговицы, цветную ленту;

иголки, нитки подходящего цвета;

любой наполнитель: вату, поролон, синтепон.

«Фетровая» работа не потребует особого умения. Она состоит из нескольких этапов.

Сначала в интернете ищут подходящие лекала, затем их скачивают и распечатывают, либо перерисовывают, приложив бумагу (кальку) к экрану. Шаблоны переносят на плотную бумагу или картон, затем — на фетр. Заготовки вырезают. Все детали соединяют разноцветными нитками. Лучше всего использовать контрастную пряжу. Через оставленное отверстие в фигурку помещают вату или другой наполнитель. В последнюю очередь к голове и туловищу пришивают самые маленькие детали — глазки, носик, уши, рога, пятнышки и хвост.

Маленькие и необъемные фетровые фигурки животных можно использовать в качестве елочных игрушек, брелков (брелоков) и т. д.

Фетровый бычок-магнит

Еще один вариант использования изделия — в роли магнита для холодильника. Небольшую «липучку» к фигурке прикрепляют клеем. Для изготовления этой поделки своими руками на Новый год 2021 будет нужен:

фетр — черный и белый;

четыре бусины: пара черных и две блестящие;

бумага для трафарета;

круглый магнит;

клей, ножницы;

черные нитки.

Первым делом скачивают подходящий трафарет. Можно взять представленный образец, а можно найти или нарисовать самостоятельно другой шаблон, который понравится больше.

Три большие детали вырезают из черного материала, маленькую мордочку — из белого фетра. К голове пришивают блестящие бусины-глазки. Если она куплены в магазине фурнитуры, то их просто приклеивают. Белую заготовку намазывают клеем и приклеивают ее к «глазастой» детали с ушками и рожками. Если остались торчащие нитки, то их обрезают. Затем клей наносят ватной палочкой на места, которые предназначены для ноздрей. Туда приклеивают черные бусины. Отдельно вырезают тоненький хвостик, заканчивающийся косточкой. Его приклеивают на первую заготовку-туловище. Потом клей распределяют по всей ее площади. Присоединяют вторую деталь-тельце, следя за тем, чтобы пары ножек не закрывали друг друга.

На магнит, недалеко от края, наносят полоской клей. Его приклеивают к туловищу бычка. В последнюю очередь тельце соединяют с головой. Если хотят получить более пятнистое животное, то из белого фетра вырезают дополнительные детали. Их можно приклеить как к туловищу, так и к голове.

С таким же успехом из фетра делают маленькие елочные игрушки. Трафаретов продумано довольно много, можно использовать некоторые из них, или придумать свои, оригинальные рисунки.

Бычок из джута

Это еще одна поделка, которую трудно назвать сложной, но выглядит она необычно. Чтобы создать «пузатую» игрушку, нужно найти или приобрести:

джут и белый фетр;

пенопластовое яйцо;

наполнитель, тонкую фольгу;

синельную (пушистую) проволоку;

4 серебристых бусины (диаметр — 1 см);

декоративные глазки (или пуговицы, около 6 мм);

бумагу для выкройки, нитки, ножницы, иголки и клей;

розочки, сделанные из репсовой ленты, и маленький атласный бантик.

Не все элементы являются обязательными (например, розочки и бантик), но для создания праздничного настроения украшения лишними не бывают. Работа происходит по такому сценарию:

Сначала от джута отрезают два небольших куска по 11 см. Это будут ножки быка. В них продевают по 2 бусины, которые располагают в середине каждого отрезка. Края по очереди промазывают клеем, потом передвигают на них бусины. Кусочки веревки откладывают, давая «копытам» приклеиться. От джута отрезают еще один кусок. На этот раз его длина — 25 см. Отрезок складывают пополам в виде петли, края ее также склеивают. В острой части пенопластового яйца ножницам делают небольшую дырочку. Туда помещают концы петли, затем фиксируют их клеем и оставляют сохнуть. В нижней части яйца делают продольные надрезы. В них вклеивают ножки с бусинами. «Тельце» обматывают джутом, постепенно нанося клеевой состав. Из фетра вырезают две заготовки для мордочки. Их складывают и обметывают, набивают наполнителем, потом вышивают улыбку и ноздри.

Затем из фетра вырезают ушки, из фольги формируют рожки. Подготовленные элементы и глазки приклеивают к заготовке. Из пушистой проволоки делают хвост, на конце которого делают кисточку из фольги. Его также приклеивают. Завершающий штрих — украшения фигурки бычка розочками и бантиком.

Несъедобные животные из теста

Соленое тесто любимо мастерицами. Этот материал дает большой простор для творчества, так как фигурок можно создать великое множество. К тому же это сырье довольно просто сделать своими руками. Для лепки надо подготовить:

2 стакана муки;

стакан мелкой соли;

250 мл холодной воды.

Этого количества хватает на изготовления трех игрушек-сувениров среднего размера. Если запланировано большое «стадо», то количество ингредиентов увеличивают, но пропорции не нарушают.

Сначала смешивают сухие компоненты, их хорошо перемешивают. Потом постепенно, маленькими порциями добавляют воду. Начинают вымешивать тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Если нужно, то муку добавляют, но по чуть-чуть. Когда тесто получилось не очень податливым, слишком тугим, доливают немного растительного масла (примерно 15-20 мл). Готовую массу заворачивают в полиэтилен, оставляют при комнатной температуре на 5 минут.

После изготовления поделок их сушат. Лучшим вариантом считается «выпекание» в духовке. Температура зависит от размеров изделия: совсем маленьким сувенирам хватит 50°. Большие экземпляры требуют нагрева духового шкафа до 150°. Время тоже зависит от габаритов несъедобных «печенек-бычков»: оно составляет от 30 до 60 минут. В сырое тесто можно добавить любой пищевой краситель, или покрасить уже готовые поделки.

Из тонко раскатанного соленого теста (максимум 0,5 см) с помощью различных формочек (шаблонов) вырезают плоские фигурки, которые соединяют вместе, смачивая поверхности водой. После сборки деталей, выпекания и окрашивания их с помощью клея Момент превращают в магниты для холодильников.

Новогоднее дерево

В конце декабря трудно найти дом, в котором бы не переливалась всеми цветами радуги нарядная ель. Однако на помощь ко второй главной героине Нового года нередко приходят ее миниатюрные «подруги». Такие украшения можно сделать из привычных новогодних атрибутов, но нередко деревца создают из совершенно немыслимых материалов.

Мини-елочка из мишуры и проволоки

Сделать такие небольшие поделки своими руками на Новый год 2021 очень просто. Они, как и символ года, могут украсить даже новогодний стол. Несмотря на кажущуюся элементарность, маленький ребенок с такой работой не справится, поэтому это занятие, подходящее только для старших детей или взрослых. Однако и в этом случае ребенок должен «творить» под присмотром родителей.

Для создания украшения потребуется:

проволока, ее толщина — 2-3 мм;

пластиковая бутылка (1,5-2 л);

мишура зеленого цвета;

ножницы (кусачки);

плоскогубцы;

сантиметр;

клей ПВА.

Сначала от проволоки отрезают кусок длиной примерно 120 см.

Для того чтобы получить ствол ели, проволоку с помощью плоскогубцев скручивают в спираль, которая должна быть достаточно плотной. В центре ее оставляют небольшой хвостик для вытягивания основы «дерева». Затем елочку формируют, вытягивая плоскогубцами верхушку, одновременно удерживая низ. На основу накручивают мишуру, закрепив ее с края проволоки. Плотная намотка — условие обязательное. Из верхней части пластиковой бутылки вырезают подставку для дерева.

Бутылочную заготовку щедро смазывают клеем, затем ее вставляют в елочку. После схватывания клея новогоднее дерево украшают миниатюрными игрушками.

Деревце из кофейных зерен

Фантазия человеческая границ не знает. Например, этот необычный образец понравится тем, кот не мыслит жизни без натурального кофе. Для изготовления этой ароматной ели помимо кофейных зерен потребуются:

бусинки для украшения;

ножницы, тонкий картон;

клей Момент и мелкий декор.

Первым делом из картона вырезают треугольник, который имеет широкое основание.

Затем его склеивают так, чтобы сформировался конус. Нижнюю часть подрезают, придавая ей устойчивость. На это основание приклеивают кофейные зерна, изредка перемежая их бусинами яркого цвета (белыми, зелеными и т. д.). Другие декоративные элементы располагают ни мини-ели уже после фиксации зерен и бусин, изображающих елочные шарики. Ими могут стать бусы-гирлянды, миниатюрные бантики, маленькие звездочки, которыми украшают верхушку дерева.

Готовую кофейную поделку иногда покрывают лаком, декорируют блестками, играющими роль снежинок. Кстати, кофе не единственный подходящий продукт для елочных поделок. Его способны заменить бобовые — фасоль или чечевица. Наиболее оригинально смотрятся деревца, собранные из макаронных изделий, причем используют разные их сорта.

Другие новогодние украшения

Бык считается животным бережливым и запасливым, поэтому использование подручных материалов будет самым разумным решением. Главное условие состоит в том, что поделки своими руками на Новый год 2021 должны отражать праздничное настроение хозяев.

Новогодний пластиковый венок

Это необычное украшение давно используется в Европе, однако к нам оно «переехало» не так давно. Однако, похоже, что поселился венок в домах под Новый год надолго. Такими изделиями украшают не только двери и стены. Например, они становятся замечательным обрамлением для свечей или других небольших композиций, располагающихся на праздничных столах.

Наверное, пластиковые бутылки — одни из самых необычных материалов, которые используют для создания этих декоративных элементов. По этой причине с таким «рецептом» можно познакомиться даже просто из любопытства. Но «сырья» для такого украшения требуется много. Для изготовления новогоднего венка нужно подготовить:

36 пластиковых бутылок, вернее, их донышек;

серебряную или золотую краску-аэрозоль;

красную атласную ленту, ширина — 6 см;

шило либо гвоздь с плоскогубцами.

Для соединения деталей потребуется прочная леска, для добывания донышек — ножницы, которых не жалко. Сама работа проста, но утверждать, что она отнимет минимум времени, нельзя.

От каждой бутылки сначала отрезают донышки. Потом их превращают в пятиконечные звездочки (или цветки с 5 лепестками). В середине каждого элемента шилом или раскаленным гвоздем делают отверстие. Все заготовки покрывают краской и сушат. Начинают «плести» венок: элементы соединяют парами — дно к дну, отверстие к отверстию. Таким способом все заготовки нанизывают на леску.

Готовый пластиковый венок крепко фиксируют: леску надежно завязывают, а место соединения закрывают пышным бантом.

Заснеженный подсвечник

В этом случае необходимо приготовить какой-нибудь подходящий сосуд. Самый простой вариант — стандартная банка, однако ее с успехом заменит стакан, бокал, небольшая вазочка и т д. Еще для изготовления подсвечника понадобится клей ПВА, бечевка, крупная соль и декорации — еловые лапы, ветки рябины с ягодами, шишки или другие новогодние атрибуты.

Сначала стеклянную емкость обмазывают ПВА, затем обсыпают крупной солью и оставляют сохнуть. Если «снега» оказалось недостаточно, то банку снова покрывают клеем и «подсаливают». На горловине (верхней части) емкости с помощью бечевки фиксируют какое-либо украшение: например, шишки и зеленые веточки, красивые атласные ленточки и т. п.

Верхний край банки также смазывают клеем и посыпают солью. В подготовленный сосуд устанавливают небольшую свечку, которую зажигают длинными спичками-лучинами. Вместо соли можно использовать пенопластовые шарики либо искусственный снег, в таком случае интересной вазе других украшений не потребуется.

Снежинки, сделанные из макарон

Если выбор автора пал на макаронные изделия, то ему, без сомнения, есть, где «разгуляться». Причиной тому широкий ассортимент и недорогая цена таких продуктов. В этом случае для создания снежинок понадобятся разные сорта мучных изделий, а также:

гуашь или краска из баллончика, одного или нескольких цветов;

леска либо нитки, если поделки своими руками на Новый год 2021 будут использоваться как елочные украшения или гирлянды;

суперклей.

Создание таких кристаллов — занятие, которое требует фантазии и аккуратности. Первым делом снежинки составляют, пробуя различные сорта и сочетания. После того, как идеальные варианты подобраны, макароны склеивают, а после высыхания снежинок их окрашивают.

Новогодняя бутылка

Это простейший, самый быстрый способ получить праздничный сосуд, который можно использовать для любых целей. Для работы будут необходимы такие простые предметы:

новогодний воздушный шарик;

любая (не слишком «пузатая») стеклянная бутылка;

цветная либо белая (прозрачная) лента, ширина — 6 см.

В этом случае этапов минимум. Сначала на бутылку надевают новогодний шарик, а потом на горлышке завязывают бант.

Поделки своими руками на Новый год 2021 — тема, которая с приближением декабря будет только расширяться. Чтобы познакомиться с примерами новогодних работ, можно посмотреть популярное видео, посвященное изготовлению многофункционального «животного»: