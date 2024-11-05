Нет торжества более любимого, чем Новый год. Самый долгожданный, волшебный и волнующий праздник ждут все, и с очень большим размахом к нему готовятся. Уже за несколько месяцев-недель начинаются поиски всевозможной информации о нарядах, о блюдах новогоднего стола, и, конечно же, о том, как угодить новому хозяину года. В конце января 2025 на смену Дракону придет Зеленая Деревянная Змея. Именно это существо хорошее, потому что совершенно лишено коварства. Оно мирное, умное, сильное и умеющее настоять на своем. Однако чтобы надеяться на покровительство в будущем году, рептилию нужно достойно встретить. Поэтому многих людей сейчас очень интересует тема «Новогодняя змея своими руками». Изготовить симпатичное пресмыкающееся не слишком сложно. По этой причине у будущих авторов есть довольно много разнообразных вариантов.

Зеленая змейка из самодельных помпонов

Такая симпатичная поделка может стать отличным подарком, способна украсить собою праздничный стол.

Самый простой вариант для рукодельниц и рукодельников — приобретение подобного комплекта для создания игрушки в магазине. Однако поделку из пушистых шариков не слишком сложно сделать самостоятельно. Для изготовления этого симпатичного пресмыкающегося понадобится зеленая и желтая пряжа, а также:

клей ПВА;

тонкая проволока;

декоративные глазки;

иголка, ножницы с острыми кончиками;

по небольшому кусочку зеленого и красного флиса, для глаз и языка.

Для изготовления помпонов вырезают 20 шаблонов (по 2 на одну деталь). Для головы понадобится 2 больших и 2 маленьких заготовки. Все остальные сдвоенные «картонки» уйдут на туловище рептилии. Действуют так:

Первым делом вырезают шаблоны. Потом их избавляют от кружков в центре. Каждые 2 детали складывают так, чтобы их разрезы «смотрели» в противоположные стороны. В иглу вставляют нитку. Затем шаблоны плотно обвивают до тех пор, пока почти не исчезнет отверстие внутри них. Для туловища зеленую и желтую пряжу чередуют. Подготовленные будущие шарики по очереди нанизывают на проволоку.

Каждое готовое изделие аккуратно разрезают по самому краю. Затем шаблоны слегка раздвигают, и связывают нитки куском той же пряжи. Для надежности используют двойной узел.

Потом картонные элементы удаляют, а помпоны распушают. Создание поделки начинают с головы. Сначала приклеивают к проволоке с помощью ПВА маленькую деталь. Затем добавляют большой помпон, который будет задней частью головы змейки. Его также приклеивают. Аналогичным образом присоединяют оставшиеся небольшие «шарики», создавая туловище рептилии.

Из флиса вырезают красный язычок и зеленые фигурные кусочки для фиксации глазок. Тканевые детали приклеивают. Затем таким же способом прикрепляют глаза. Готовую игрушку оставляют сохнуть.

Рептилия, сшитая из флиса

Поскольку змеи не отличаются «сложными конфигурациями», этот вариант значительно проще. Для изготовления игрушки также подойдет почти идеальный флис. Чтобы приступить к созданию будущей покровительницы Нового 2025 года, подготавливают:

флис;

ножницы, карандаш;

наполнитель (например, синтепух).

Поделку можно сшить своими руками, но все-таки красивее и аккуратнее будет выглядеть змейка, сшитая на швейной машинке. Однако в обоих случаях мастерам понадобится выкройка.

Чтобы изготовить симпатичную игрушку-покровительницу, проходят следующие этапы:

Перерисовывают или распечатывают выкройку, после чего ее вырезают. С ее помощью наносят рисунок на флис, сложенный пополам. Не вырезая, прошивают фигурку по контуру, но обязательно оставляют небольшое отверстие в середине для наполнителя. Сделав небольшой отступ, заготовку вырезают. Потом ткань выворачивают и плотно набивают синтепухом. Для этой части операции используют карандаш либо апельсиновую палочку. Затем отверстие аккуратно зашивают вручную.

Последний этап — декорирование поделки глазками и щечками, короной, бантиком и т. п.

Змея из фетра

Не менее привлекательный символ Нового года можно создать из наполнителя и фетровой ткани. Чтобы изготовить такую симпатичную поделку, авторам потребуется собрать в одном месте:

плотную бумагу для изготовления выкройки;

фетр: зеленый, светло-зеленый и красный;

наполнитель: синтепух, холлофайбер;

мулине, бисер, пайетки (зеленые);

иголку, ножницы, проволоку;

две бусины (черные);

карандаш.

Чтобы придать змейке форму, сначала отрезают и подготавливают кусок проволоки. На концах ее делают петельки, чтобы она случайно не порвала игрушку. Создание новогодней поделки из фетра включает несколько этапов:

Сначала из бумаги делают выкройку: элемент слева — сама змейка (2 части), а справа — ее пасть (материал красного цвета). Потом ее переносят на фетр, из которого вырезают «рот» и две детали: верхнюю и нижнюю часть змеи. К первой сразу же пришивают глазки — пайетки и бусинки.

Затем с помощью обметочного шва пришивают красную пасть, соединяя обе части рептилии. Потом переходят к формированию туловища. Обе половинки тела сшивают, вставив проволочную деталь, и сразу же набивают поделку наполнителем.

Игрушка из проволоки и ваты

Еще одну очаровательную змейку можно сделать из ваты, причем заниматься изготовлением подобных поделок можно с детьми. Для творчества потребуются:

кисточки;

рулон ваты;

кусок проволоки;

акриловая краска;

картофельный крахмал;

бархатная бумага (кусочек для языка).

Чтобы изготовить ватную змейку, действуют таким образом:

Сначала занимаются киселем: в столовой ложке прохладной воды размешивают половину ложки крахмала. Затем туда небольшими порциями вливают 200-250 мл кипятка, постоянно помешивая. Готовый кисель оставляют остывать. Из проволоки делают каркас. Потом на него небольшими лоскутами начинают наматывать вату, которую смачивают довольно большим количеством киселя. Для изготовления глаз змеи скатывают два крохотных ватных шарика.

Готовую игрушку сушат, затем раскрашивают. Если нет акриловой краски, то берут гуашь. Но чтобы она потом не стиралась, в баночку добавляют чайную ложку ПВА. В последнюю очередь из бархатной бумаги вырезают узкий раздвоенный язычок, который аккуратно приклеивают.

Вата — материал очень удобный, она дает шанс сделать большую или маленькую игрушку. Все зависит только от количества «пушистой массы». Поэтому таким же способом можно сделать и небольшую елочную игрушку, и впечатляюще огромное животное.

Поделка из полимерной глины

Символа наступающего года из этого удобного и эластичного материала можно создать очень быстро. Для изготовления змейки потребуется глина, обычные (перламутровые) тени, маникюрный триммер и стразы (для глаз). В этом случае «священнодействуют» так:

Сначала из полимерной глины формируют небольшую колбаску, затем ей придают желаемую форму. С помощью триммера фигурке делают чешую. Потом змейку покрывают тенями и вставляют стеклянные глазки-стразы.

После запекания в духовке (согласно инструкции) глаза глиняной рептилии аккуратно удаляют иголкой, потом их приклеивают. Последняя операция — покрытие поделки лаком на водной основе (строительным). Состав для ногтей для этой цели не годится.

Подобную поделку можно сделать и из теста: отлично подойдет пряничное, соленое и т. д. Если нет маникюрного триммера, то для создания почти натуральной чешуи советуют использовать зубочистку (точки, крест-накрест), сетку или фатин.

Бумажная змейка

Это самая простая поделка, с изготовлением которой могут справиться самые маленькие члены семьи. Такие рептилии создают из узких полосок бумаги. Для изготовления «органов зрения» берут бусины, пуговки или готовые декоративные глазки. Очень длинные бумажные змейки смогут стать пестрыми гирляндами. Ими можно украсить елки, люстры, стены и/или оконные проемы.

Поделка, связанная крючком

Это еще один вариант изготовления пресмыкающегося, но он для тех, кто любит и умеет вязать крючком. Таких симпатичных змеек в сети очень много. Поэтому тем, кто заинтересуется этой идеей, будет не слишком трудно найти оптимальный вариант для себя в интернете.

Другие оригинальные поделки

Симпатичные большие и маленькие змейки могут быть созданы различными способами, и даже с помощью подручных материалов.

Замечательная рептилия из пластиковых ложек

Симпатичной и оригинальной «змеиной картиной» можно украсить стены и двери. Для создания такой покровительницы года потребуется не очень много материалов. Мастерам нужно приобрести лишь клей (Момент Кристалл), пластиковые ложки (нужны только овалы, без ручек), картон и краски — гуашь (для глаз и языка) и аэрозольная для фона и туловища змеи. Многие мастера считают, что подобную рептилию можно сделать и из скорлупы орехов — грецких или фисташек. Но говорят, что в этом случае для фиксации ее элементов лучше использовать плиточный клей.

Объемный модульный символ 2025 года

Самая кропотливая работа ждет тех, кому нравится модульное оригами. Но будущим авторам придется запастись терпением. Это красивое бумажное создание состоит более чем из 1100 треугольников, поэтому оно потребует времени, сил и концентрации внимания. Для фиксации изгиба рептилии также понадобится кусок проволоки. Ее вставляют в изделие после изготовления туловища.

Змейка из атласных лент

Будущим авторам можно оценить еще одно замечательное пресмыкающееся. Оно получается из косичек, сплетенных из разноцветных атласных лент. Основа поделки — проволока, которая хорошо держит форму. Чтобы получить тельце змейки, ее тщательно обматывают нитками. Затем это основание закрывают косичками: их либо сшивают нитками, либо приклеивают. Глазки змеи изготавливают из бисера.

Символы года из носков

Такие симпатичные змейки получаются из пары новых или «рабочих» (целых) носков и проволоки, тесьмы «вьюнчик», ватных дисков, бусинок (для глаз) и узких ленточек. Большой плюс их в том, что после праздника поделки смогут снова превратиться в предметы одежды. Если нательное белье абсолютно новое, то змейки из носков можно рассматривать и в качестве подарков для гостей.

Рептилия из конфет

Если под рукой нет никаких материалов, то можно использовать даже кондитерские изделия. Например, эффектная, блестящая змейка получится из проволоки и конфет. Подойдут любые — и карамельки, и шоколадные сладости. Еще для изготовления поделки понадобится проволока и довольно прочные нитки в тон оберткам. С их помощью конфеты (1, 2 или 3 ряда) будут прикрепляться к металлическому каркасу.

Хладнокровные животные из «удобных» крышек

Одно из самых простых «подручных» решений — изготовление пресмыкающегося из крышек пластиковых бутылок и контейнеров из-под Киндер-сюрпризов. В этом случае его автору нужно лишь проделать отверстия в заготовках и соединить все детали. Например, с помощью лески, прочной нитки или тонкой резинки.

Почти такую же змею можно собрать, если использовать другие заготовки — жестяные бутылочные крышки. Плюс металлического варианта в том, что сама собой получается змеиная «чешуя». Однако делать отверстия в этих элементах гораздо сложнее. В роли головы и хвоста такого животного может выступить пробка.

Небольшие поделки из желудей

Практически аналогичным способом делают симпатичных маленьких змеек. Их собирают из шляпок желудей. Такая экологичная поделка вполне сможет стать частью композиции, изготовленной исключительно из природных материалов.

Змейки из пластилина

Из этого материала можно создать большое количество разных фигурок, причем собрать такой «зоопарк» довольно быстро. Плюс пластилина и в том, что он дает возможность вносить коррективы, если что-то не устроило мастера. Первый этап работы с пластилином — изготовление колбаски. В дальнейшем ей легко придать любую форму.

Впечатляющие создания из бетона

Владельцы загородных домов не ограничены в выборе материала. Внушительную покровительницу года некоторые из них создают даже из бетона. Чтобы монументальная змея не выглядела унылой и серой, для декорирования фигуры используют мозаику. Такая конструкция нередко становится эффектной клумбой.

«Теплокровные» деревянные и картонные змеи

Куда более приятны на ощупь поделки, выполненные из дерева. Преимущество натурального материала и в том, что даже рептилии относительно больших размеров может найтись место не только в загородном доме, но и в квартире.

Удивительные объемные создания при большом желании можно изготовить даже из картона. Лучшее доказательство тому — это золотое произведение искусства.

Поделки из фольги

Сравнительно новый вид рукоделия уже заинтересовал большое количество людей. Поскольку фольга материал не очень надежный, сначала из ее полосок делают тонкие проволочки. Плюс этого варианта — безопасность: ажурные изделия из фольги не боятся ни воды, ни огня.

Змеи из бисера

Такие эффектные поделки — идеальные подарки. Небольшая змейка из бисера может превратиться в брелок, браслет или в брошь. Более крупные блестящие экземпляры достойны того, чтобы украсить собой новогодний стол.

Пресмыкающиеся из синельной проволоки

Это один из самых простых и быстрых способов «заполучить» змею-хозяйку на Новый 2025 год. С помощью синельной проволоки можно создать небольшую, забавную фигурку рептилии. Правда, помимо туловища этой юркой змейке понадобятся глазки и язычок.

Время, оставшееся до встречи Нового года, почему-то летит очень быстро. Поэтому найти, а затем и оценить поделки лучше заблаговременно. С еще одной интересной работой из категории «Новогодняя змея своими руками» можно познакомиться, если уделить не слишком много времени следующему популярному видео: