Новый год по праву считается самым главным торжеством для любого человека. Пожалуй, нет второго праздника, которого абсолютно все домочадцы, от мала до велика, ждут с таким же нетерпением, с предвкушением чего-то волшебного, загадочного, волнующего. Поэтому и готовиться к его наступлению семьи, причем в полном составе начинают заблаговременно. Если сани принято готовить летом, то приготовления к Новому году обычно начинаются чуть позже — осенью. Кто-то обдумывает и ищет варианты украшения дома или квартиры в сентябре, другие приступают к этому интересному мероприятию чуть позже. Одними из элементов сказочного оформления жилья давно стали красивые ажурные картинки, которые преображают окна, зеркала, стены, двери и т. д. Новогодние вытынанки 2021 — это все традиционные атрибуты зимы и Нового года плюс главный его хозяин — Металлический Белый Бык. Или его «подруга-супруга» — симпатичная, забавная корова.

Что такое Новогодние вытынанки?

Подарки и нарядная ель далеко не единственные признаки наступающего праздника. Обязательное дополнение к ним — сказочное декорирование комнат. Что можно украсить в доме или квартире в преддверии Нового года? Декорации подвластны любые уголки жилья, однако только окна в этом случае будут «сигнализировать» всем о том, что наступающий праздник в нем ждут, причем с большим нетерпением. Относительная простота такой операции и привычные материалы не являются минусами. Даже обычный набор позволит создавать настоящие шедевры.

История искусства

Те, у кого есть дети, быстро становятся умелицами на все руки, они изобретают все новые Новогодние украшения небывалой красоты. Вытынанки же известны очень давно, сейчас они стали чуть ли не главными Новогодними украшениями. Это искусство называется силуэтным вырезанием, а его возраст вызывает почтение: придумали этот вид творчества (цзяньчжи) более 1000 лет назад в Китае, а снова сделали популярным — в Украине.

В «Поднебесной стране» ажурные элементы вырезали из шелка и тончайшей бумаги. Они были атрибутами всех праздников. Их же нередко использовали в качестве обоев: в таком случае для изготовления чаще брали синюю, красную или черную бумагу.

Его особенности

Произошло слово «вытынанка» от украинского глагола «вытынать» — вырезать. Их второе, русское просторечное название — вырезалки. Эти декорации делают из бумаги (обычной, гофрированной, белой либо цветной), из картона или фольги. Первый пример, известный всем с «глубокого» детства — воздушные снежинки, без которых в праздник не обходится ни один детский сад или школа. Однако если зимние кристаллы вырезать проще простого, не прилагая к этому больших усилий, то самые необычные вытынанки вырезают по трафаретам. Некоторые из элементов очень сложны и требуют от авторов аккуратности, терпения и усердия.

Обычно к «созиданию красоты» приступают всей семьей, распределяя обязанности в зависимости от возраста. Малышам обычно доверяют самые простые украшения — маленькие елочки или снежинки, детям постарше — более сложные шаблоны. На себя взрослые берут самые требовательные модели. К ним относятся не только оконные украшения, но и оригинальные, необычные гирлянды, а также полноценные композиции-картины, составленные из вытынанок разных размеров.

Новогодние вытынанки 2021

Что украшают такими сказочными картинками? Новогодние вытынанки 2021 можно использовать в традиционном качестве — декорировать ими окна, зеркала, стены, мебель. Довольно легко прикрепить их к люстрам, либо доверить этим «бумажкам» роль елочных украшений.

Что потребуется для работы?

Все инструменты можно найти в доме, либо купить в любом канцелярском магазине. Чтобы создавать вытынанки, нужно запастись белой бумагой или ватманом, приобрести канцелярский или макетный нож, ножницы и макетный коврик. Последний элемент нельзя назвать обязательной покупкой. Такой элемент легко заменить куском фанеры либо разделочной доской, поверхность которой не имеет дефектов.

Теперь о ножницах: для малышей необходимо найти инструменты, имеющие тупые концы. Для более взрослых детей (и просто взрослых членов семьи) «оптимальным идеалом» станут маникюрные ножницы, позволяющие добраться до любого труднодоступного места картинки-вытынанки. Как правило, идут простым путем — шаблоны ищут в интернете, затем их скачивают и распечатывают.

Какие бумажные фигурки выбирают?

Подходящими претендентами будут все атрибуты, которые относится к зиме, снегу и Новогоднему празднику.

Новогоднее дерево

Первый пример — ель, без которой не обходится ни один Новый год и Рождество. Помимо настоящего (или искусственного) дерева таким бумажным атрибутом декорируют окна и стеклянные дверцы мебели. Гирлянды из небольших елочек могут стать украшением настоящей (живой или искусственной) праздничной ели.

Символы года

Есть еще один атрибут, который стал очень популярным в последние десятилетия. Второй обязательный гость — главный китайский символ. В наступающем 2021 году на смену Крысе придет Белый Металлический Бык. Чтобы не спугнуть будущую удачу, задобрить тотемное животное, лучше найти веселые, забавные изображения «Новогоднего хозяина».

Использовать можно не только белую бумагу, но и цветные ее разновидности, а также самый подходящий, металлический материал — фольгу. Такие фигурки получаются более нарядными. Исключением является красный цвет, который считается символом агрессии. Фигурку быка или коровы можно использовать как самостоятельный декор, так и в качестве элемента праздничной композиции.

Но и это еще не все. Нельзя забыть о старом, но еще действующем покровителе этого, еще не прошедшего, года. Это Белая Металлическая Крыса, которая останется «хозяйкой» и в начале 2021, поскольку Бык вступит в свое права только 12 февраля. Будет некрасиво и несправедливо, если эту покровительницу забудут, и совершенно незаслуженно обойдут вниманием. Она старалась, как могла.

Другие Новогодние кандидаты

Помимо незаменимой ели и символа-покровителя есть множество других претендентов. Перед Новым годом стекла, стены домов и квартир украшают:

звездами;

ангелами;

курантами;

конфетами;

гномами, эльфами;

тройками лошадей;

цифрами года (2021);

фигурками животных;

рождественскими венками;

елочными ветками-лапами;

оленями, свечами, шишками;

праздничными колокольчиками;

героями сказок и мультфильмов;

часами со стрелками, классическими;

Дедом Морозом, Снегурочкой и снеговиками;

поздравлениями с наступающим праздником;

заснеженными домиками или лесом, разными елочными украшениями.

Небольшие Новогодние вытынанки 2021 подойдут для декорации окон. Крупными картинками, имеющими большое количество воздушных элементов-прорезей, можно украсить не только стекла, но и стены, двери комнат.

Выбирая и изготавливая Новогодние вытынанки 2021, надо руководствоваться одним важным правилом, касающимся размеров трафаретов. Чем больше шаблон содержит мелких деталей и узоров, тем крупнее надо делать фигурку. Например, для «главных героев» — Деда Мороза, Снегурочки или Быка — самым подходящим будет формат бумаги А4. Пустующие места на стекле заполняют мелкими фигурками (например, снежинками), либо красивыми надписями.

Есть еще одно обязательное условие для изготовления не только вытынанок, но и любого другого декора, предназначенного для встречи 2021 года. Все элементы должны быть выдержаны в стиле главного символа-покровителя. Для одежды рекомендуют выбирать пастельные тона, с которыми будут отлично гармонировать металлические аксессуары. Лучше, чтобы декор и наряды были выдержаны в одной цветовой гамме. Как уже было отмечено, от использования красного цвета лучше отказаться наотрез.

Где можно найти удачные шаблоны?

Всемогущий интернет не единственная возможность раздобыть качественно сделанные трафареты. Существуют другие пути, их есть даже несколько.

Путешествие по магазинам, где располагаются отделы, в которых продают товары для украшения дома. В таких торговых точках можно без труда обнаружить готовые шаблоны, которые являются наклейками. Поэтому никаких дополнительных операций они не требуют: чаще клеевая основа на изделия уже нанесена. Другой вариант фиксации — использование двухстороннего скотча. Второй вариант — обращение в компанию, которая специализируется на лазерной резке. В этом случае покупатель получает идеально вырезанное изображение, которое не имеет даже незначительных дефектов. Минус таких услуг — лишние расходы, требующиеся таким украшениям. Плюс — возможность выбрать самый подходящий размер.

Обращение к художникам (например, к студентам) — еще один способ. В таком случае заказчику тоже предстоят небольшие расходы. Но у него будет гарантия, что рисунок получится совершенно уникальным, а не растиражированным.

Как создают сказочные сюжеты?

Шаблонов придумано великое множество, а мест, куда их можно приклеить, не так много. Отдельные картинки будут выглядеть не так интересно. Но выход есть: это создание настоящей сказочной композиции. С помощью большого количества трафаретов можно создать настоящую сказку. В этом случае действуют так:

Сначала ищут главный персонаж. Им сможет стать ГГ-Бык, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, большой ангел, белочка, зайчик, ель или ажурные фигурки детей. В этом случае можно найти свой, лучший вариант, поскольку полет фантазии ничем не ограничен. Чтобы «главное действующее лицо» не скучало в одиночестве, ему ищут компанию — персонажи либо предметы, которые будут его окружать. В роли дополнительных украшений обычно выступают заснеженные елочки, сугробы, месяц со звездами, цветы, снежинки.

Чтобы получить настоящую картину, авторам лучше иметь под рукой большое количество подготовленных шаблонов. Так легче подобрать Новогодние вытынанки 2021. Ведь чем больше ассортимент, тем проще обнаружить фигурку, максимально подходящую для конкретной композиции.

Как изготавливают Новогодние вытынанки?

Самые простые бумажные элементы можно создать самостоятельно. В этом случае на листе бумаге рисуют картинки, а затем фигурки вырезают при помощи ножниц. Элементарными украшениями станут Новогодние вытынанки 2021 — цифры (дата праздника), короткие поздравления или фаворитки-снежинки.

Традиционный способ

Для украшения стекла бумажными картинками понадобится подготовить:

любой рисунок или скачанный трафарет;

ножницы (маникюрные), острый нож;

кусок мягкой ткани либо спонж;

ручку для обводки шаблона;

мыльный раствор.

Остро заточенное лезвие — условие, обязательное для вытынанок. Тупой инструмент способен максимально усложнить вырезание, он же может попросту испортить работу. Вместо спонжа или ткани можно взять пульверизатор, который позволит быстро распылить клеящий состав на стекло.

Мыльный раствор можно заменить зубной пастой или клеем ПВА, слегка разведенным водой. Худший кандидат — скотч, от его следов придется потом избавляться. Если белый цвет не сильно впечатляет, то будущим авторам могут понадобиться цветные карандаши или краска (акварель, гуашь и т. д). Если нет макетного коврика, его легко заменит не только фанера или деревянная доска, но и кусок пластиковой панели.

Работать с трафаретом относительно легко. Его прикладывают к листу бумаги, фиксируют рукой или булавками. Затем рисунок обводят ручкой или карандашом. Потом шаблон удаляют, картинку вырезают ножницами или канцелярским ножом. После этого с помощью мыльного раствора его приклеивают к стеклу: поверхность смачивают куском ткани или спонжем. Если белый цвет не устраивает, то вытынанку предварительно раскрашивают, при использовании красок ее сушат.

Вариант наоборот

Использовать шаблоны и вырезанные ажурные картинки можно и по-другому, но результат получается не менее впечатляющим. В этом случае фигурки временно крепят на стекле в нескольких местах (например, крохотными кусочками пластилина).

После фиксации изделия зубную пасту разводят водой до жидкой консистенции, затем ее переливают в пульверизатор, набрызгивают раствор на прорези и за пределы картинки. Другие способы нанесения — набрызг зубной щеткой или жесткой кисточкой.

После снятия такого шаблона на окне остается красивый рисунок. К тому же он не препятствует проникновению в комнату солнечного света. Обычно данный способ используют для создания на стекле традиционных ажурных снежинок, но они не единственный вариант.

Что нужно учитывать при оформлении окна?

В завершение темы необходимо привести несколько советов, которые пригодятся при декорировании окон.

Главные правила

Они относятся к материалам, из которых создают Новогодние вытынанки и другие подобные украшения из бумаги.

Заготовки и бумагу для них всегда выбирают, ориентируясь на размер стекла. Если декоративных элементов будет слишком много, то солнечному свету будет трудно попасть в помещение. Однако полумрак не лучший выбор для наступающего праздника и настроения, поэтому возможным вариантом способны стать тонкие салфетки. Но они потребуют чрезвычайно аккуратного обращения. Для изготовления очень сложных ажурных картинок можно использовать бумагу любой плотности, разного цвета. Но слишком тонкий материал при вырезании очень легко испортить. К тому же он неминуемо размокнет при контакте с мыльным раствором или другим вариантом клея.

Заготовки для цифр, поздравительных надписей лучше вырезать из картона. В таком случае их можно будет легко отклеить. Это позволит сохранить украшения в целости, и даст возможность снова использовать их через год. Но это еще не все рекомендации.

Как сделать работу максимально удобной?

Результат хочется получить отменный, но любой автор мечтает по возможности упростить создание бумажных декоративных элементов. Поэтому будущим «рукотворцам» могут оказаться полезными следующие подсказки.

Скачивание и распечатывание — способ, который подходит только тем, у кого есть печатающая техника. Самая простая, доступная альтернатива — перенос их с дисплея на кальку, или на не слишком плотную бумагу. Чтобы получить не плоскую, а объемную вытынанку, картинку вырезают из листа, сложенного вдвое. Из нижней части делают надежную подставку, наклеивая на нее картон. При выборе сложного трафарета ненужный фон рекомендуют заштриховать карандашом. Эта подготовка не даст запутаться, если на рисунке очень много линий. Мыльный раствор идеален для работы, особенно тот, что изготовлен из мыла белого цвета. Второй предпочтительный состав — разбавленный ПВА. Первыми вырезают самые мелкие детали, в последнюю очередь — самые крупные элементы. Двигаются от центра рисунка к его краям. Внешний контур всегда вырезают в последнюю очередь, так как края листа помогают удерживать рисунок на подложке. Сложные рисунки для начинающих не лучший выбор. Лучше начинать знакомство с техникой с простых шаблонов. Спешка не рекомендуется, так как она «хороший шанс» безвозвратно испортить картинку.

Новогодние вытынанки 2021 не сильно отличаются от тех шаблонов, которые использовались в прошлом или позапрошлом году. Разница одна — это изменение китайского символа года. Однако для любой семьи это не станет большим огорчением, так как изобилие трафаретов позволит создать новое, оригинальное «полотно», которое будет сильно отличаться от предыдущей композиции.

Вытынанки — вид декора, который не требует особых навыков, дорогих материалов и специальных орудий труда. Однако изделия, которые получаются даже из обычной бумаги, сразу преображают дом, привносят в него особую атмосферу, ощущение праздника и волшебства.

Чтобы завершить знакомство с темой «Новогодние вытынанки 2021», лучше посмотреть, как мастера делают такие декоративные элементы. И в этом помощь видеороликов переоценить трудно. Пример — следующий популярный материал: