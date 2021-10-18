Новый год — торжество, любимое и детьми, и взрослыми. Именно к этому, главному празднику года готовятся всей семьей. В его преддверии создают уникальные украшения из подручных материалов — из обычных и самых неожиданных. Поздней осенью или в начале зимы начинаются поиски: родители и дети интересуются, как и из чего сделать новогодние поделки на 2022 год своими руками. Ассортимент самодельного декора очень разнообразен, но для его изготовления не требуется быть мастером на все руки. Большинство интересных украшений можно делать всей семьей.

Новогодняя елка

Сделать новогодние поделки на 2022 год своими руками не слишком сложно. Вариантов таких украшений просто не счесть, но главными остаются два символа — животное-покровитель и пушистая ель.

Вечнозеленое дерево — постоянный спутник самого желанного праздника. Новогодних атрибутов много не бывает, поэтому нередко на помощь большому украшению приходят маленькие поделки, которыми декорируют и другие комнаты дома или квартиры. Их же устанавливают на праздничный стол. Способов создания этого декора «неприлично» много: небольшую елочку можно изготовить из различных материалов. С несколькими примерами можно познакомиться здесь.

Символ, сделанный из книжки или журнала

Если в доме есть старые книги или толстые журналы, то будущему автору новогоднего декора не придется задумываться о поиске основного материала. В этом случае в новогоднее деревце способна превратиться книжка, лишенная обложки. Для создания небольшой ели «рукотворцу» понадобится:

старая книга без обложки;

карандаш, клей и ножницы;

дрель (шуруповерт), сверло;

спил дерева (диаметр — 8-10 см);

деревянная шпажка для шашлыков.

Сначала подготавливают основание для новогодней елки. Для этого в центре спила просверливают отверстие. Его диаметр должен быть равен диаметру шпажки. Затем приступают к изготовлению поделки:

Первую страницу книги или журнала загибают к переплету, затем еще раз. Уголок, оставшийся снизу, не отрезают, а загибают внутрь. Точно так же поступают со всеми остальными страницами. После завершения формирования бумажного деревца шпажку обмазывают клеем. Потом ее тупой кончик вставляют в отверстие, сделанное в деревянной подставке.

Готовое изделие или оставляют как есть, или покрывают зеленой краской, декорируют мелкими элементами. Для украшения верхушки поделки можно использовать маленькую звездочку, сделанную из картона, и декорированную тканью.

Шишки, превратившиеся в елку

Из таких соцветий делают множество различных поделок. Можно сделать мини-елку, либо создать более крупное изделие.

Маленькая елочка на новогодний стол

Небольшой, но эффектный сувенир можно сделать из одной шишки. Чтобы изготовить такую поделку, понадобится найти подставку для нее. С этой ролью сможет справиться маленький горшочек, кофейная кружка, подставка для яиц, подсвечник и т. д. Для работы автору нужно купить акриловую краску. Лучший вариант для окрашивания еловых лап — аэрозоль.

Как создают новогоднюю поделку?

Шишку очищают от грязи и мусора, моют. Затем ее сушат, чтобы получились «еловые лапы». Подготовленную шишку покрывают зеленой краской, кончики чешуек — белой, либо лаком с блестками. Потом елочку закрепляют в горшке.

Сверху деревце можно украсить небольшой новогодней звездочкой, шариками, сделанными из пластилина или валяного фетра, бусинами. Наиболее подходящим составом для фиксации крохотных декоративных элементов считается горячий клей.

Почти настоящая елка

Для создания дерева из шишек понадобится большое количество крупных (лучше еловых) плодов. Еще необходимо подготовить:

скотч;

циркуль;

ножницы;

карандаш;

горячий клей;

спицу (шпажку для шашлыков, палочку от суши);

картон для фиксации элементов — лист формата А4.

Самодельное основание сможет заменить покупной конус, сделанный из пенопласта.

Этапы работы

Изготовление елки из шишек включает несколько несложных этапов:

Сначала сооружают основание. Берут лист картона, измеряют его короткую сторону, потом это расстояние отмеряют на длинной стороне. С помощью циркуля или сантиметра между точками проводят карандашную линию. «Лишний» картон обрезают. Из заготовки сворачивают конус. Шов скрепляют степлером, либо промазывают клеем и ждут, пока состав не схватится. Верхнюю часть изделия фиксируют скотчем. Делают дно. Конус ставят на оставшуюся часть картона, потом по окружности проводят пунктирную линию. Круг вырезают, находят его центр. В нем ножницами прокалывают небольшое отверстие. Обе детали (конус и дно) соединяют, используя скотч. Обязательно проверяют, не шатается ли изделие. В отверстие конуса вставляют спицу.

Последний этап — закрепление шишек. Их фиксируют горячим клеем. Если поделку не будут украшать дополнительно, то соцветия приклеивают рядами, начиная с нижней части конуса. Когда елочка будет иметь декор, шишки приклеивают в произвольном порядке. После завершения фиксации шишек добавляют выбранные украшения.

Возможные варианты создания ели

Плоды можно оставить целыми, либо разрезать их вдоль или поперек. Есть и еще один вариант: разобрать все шишки на чешуйки. Но в этом случае надо понимать, что мастеру предстоит долгая и кропотливая работа. Чтобы задекорировать верхушку деревца, к ней приклеивают цветную бумагу — крафтовую или гофрированную. Для этой же цели можно использовать и более простой «заменитель» — мешковину. Частью или украшением поделки нередко становятся бусы, мишура, новогодние шарики, подобранные в тон. Декор может быть как ярким, броским, так и пастельных тонов.

Елочку из шишек можно оставить «как есть», либо сделать для нее подставку. Ею способна стать небольшая и плоская баночка, донышко, отрезанное от пластиковой бутылки, спил тонкого дерева, крышка от банки, лака, пенки и т. д. Для того чтобы легкая подставка была максимально надежной, ее утяжеляют монетами, пластилином, монтажной пеной, гипсовым или алебастровым раствором.

Новогоднее деревце из макарон

Если рассматривать только поделки, то эти мучные продукты очень популярны. Причина такой любви очень проста: многих привлекает широкий ассортимент размеров и форм макаронных изделий. Для изготовления новогодней елки нужно подготовить:

скотч;

ножницы;

зеленую краску;

гель с блестками;

лист картона (А4);

клеевой пистолет;

стеклянную банку (0,5 л);

макароны-перья — около 500 г;

декор: разноцветные ленты (для бантиков), бусы, колокольчики и т. п.

Изготовление конуса мало отличается от уже описанного способа. Разница лишь в том, что верхнее отверстие основы ели должно быть такой ширины, чтобы в нем можно было прочно зафиксировать макаронное изделие. Перед началом работы картонный конус устанавливают на стеклянную банку. Идеальный способ, который предотвратит «несчастные случаи», — его надежная фиксация скотчем.

Макароны начинают приклеивать к конусу точно так же — снизу, рядами, скошенной частью к картону. Чтобы упростить операцию, перья фиксируют по 3 штуки, потому что их нужно придерживать до тех пор, пока клей не схватится. Для этого требуется около 30-40 секунд. Сначала заполняют нижний ряд, потом переходят к следующему. Если макаронные изделия имеют разные размеры, то их сначала сортируют. Чтобы елочка была максимально похожа на настоящее деревце, снизу приклеивают более длинные перья, а для верха оставляют короткие.

После завершения создания еловых лап на конусе в его отверстие вставляют макаронину. Потом на нее приклеивают несколько рядов изделий. Последний этап — окрашивание поделки. В этом случае елочку декорируют сверху вниз. После покраски декор оставляют сохнуть на всю ночь. На следующий день из ленты делают бантики, эти украшения также прикрепляют горячим клеем. Для создания праздничного настроения используют гель с блестками: им намазывают кончики макарон.

Елка из картона и мишуры

Это самый простой способ создания новогоднего атрибута. Мастеру понадобятся ножницы, клей, лист картона, мишура зеленого (или другого) цвета и степлер (альтернатива — канцелярские скрепки).

Сначала из картона сворачивают конус, остатки внизу обрезают, чтобы сделать устойчивое основание. В верхнее отверстие просовывают кончик мишуры. Удерживая его пальцами, изделие плотно наматывают на конус по спирали. Нижний конец мишуры закрепляют степлером, либо несколькими скрепками.

Чтобы украсить новогоднюю елочку, используют маленькие новогодние игрушки, небольшие конфеты, бантики, бусы и т. п.

Каждому дому — свой Тигр

Чтобы в следующем году хозяевам сопутствовала удача, в доме должен быть символ наступающего года. В 2022 на смену Металлической Свинье (Быку) придет Водяной Тигр. Фигурку этого животного можно сделать из различных подручных материалов.

Аппликации

Самым маленьким хозяевам лучше доверить создание очень простого украшения — аппликации. Для этой работы потребуется образец, безопасные ножницы и разноцветная бумага.

Новогодние поделки из фетра

Это более сложный вариант, однако данный материал для поделок идеален. Он хорошо держит форму, очень удобен и приятен на ощупь. Для создания изделий из фетра тоже используют готовые шаблоны. Для изготовления покровителя будущего года потребуется:

фетр разных цветов: оранжевый, белый и черный;

карандаш, ножницы и нитки;

клей и клеевой пистолет.

Выкройку можно создать самостоятельно, или найти подходящий образец в интернете. Сначала все детали переносят на плотный картон, затем их вырезают, приклеивают друг к другу, или сшивают крупными стежками. Мелкие элементы (рот, нос, глаза) фиксируют после высыхания изделия. Маленький фетровый тигр сможет превратиться в елочное украшение. Для этого к обратной стороне поделке пришивают петельку.

Если делают мягкую игрушку, то перед соединением частей внутрь ее помещают наполнитель — вату, шерсть, гранулы пенопласта, поролон, синтепон либо синтепух, холлофайбер и т. д.

Тигренок из полосатых носков

Создание символа из носков — еще один простой и оригинальный способ «пригласить» покровителя в свой дом. Эту поделку смогут сделать и родители, и дети. Помимо пары полосатых носков нужно подготовить:

наполнитель;

иголку, нитку, ножницы;

готовые глаза, нос или пуговицы.

Создание символа-Тигра делится на несколько этапов:

Сначала подготавливают носки. Из первого вырезают туловище и хвост, для которого используют мысок. Внутрь этой детали помещают наполнитель. Потом хвост сшивают. Пятка первого носка будет «хвостовой частью» тигра. Чтобы сделать ноги, заготовку разрезают с обеих сторон, получая передние и задние лапы. Их сшивают, наполняют набивкой. Приступают ко второму носку. Его пятка будет мордочкой животного, поэтому с одной стороны ее обрезают очень аккуратно и ровно. С другой стороны — так, чтобы сформировать ушки.

Голову сшивают, наполняют набивкой. Потом пришивают нос и уши. Усы делают из толстой нитки. Готовую голову, хвост и туловище соединяют вместе. Затем приклеивают глаза.

Покровитель 2022 года из елочной игрушки

Это изделие тоже несложно сделать, однако оно сможет стать не только украшением елки, но и замечательным новогодним подарком. Для изготовления поделки нужно приготовить:

елочный шар — большой, или среднего размера;

акриловые краски, губку или кисточку;

фетр (оранжевый, белый);

горячий клей;

носок, декор.

Работа состоит из таких этапов:

Шар протирают влажной тканью, чтобы удалить пыль, и сушат. Затем его покрывают акриловой краской. Делают два слоя, первый оставляют до высыхания. Потом в центре шара рисуют овал, используя белую краску. После высыхания рисуют мордочку животного. Голову тигра украшают черными полосками. Носок со стороны резинки обрезают: эта часть превратится в шапочку зверя. Ее фиксируют горячим клеем.

Готовое изделие украшают, используя имеющиеся декоративные элементы.

Тигренок из соленого теста

Самый простой способ изготовление новогоднего символа — использование пластилина. Однако такой метод нравится не всем. Пластилиновые поделки получаются ненадежными, потому что не исключена их случайная деформация. Поэтому большей популярностью пользуются изделия из соленого теста. Для изготовления такого сувенира потребуется минимум материалов:

краски: оранжевая, белая, черная;

пшеничная мука (стакан);

мелкая соль (стакан):

вода (1/2 стакана);

глазки.

Для того чтобы тесто было более пластичным, рекомендуют добавить 1 столовую ложку ПВА. Создают поделку так:

Основные ингредиенты смешивают в равных пропорциях. Затем добавляют воду, клей и замешивают тесто — такое же, как при приготовлении вареников. Готовую массу убирают в холодильник на полчаса или час. Охладившееся тесто достают, формируют туловище и голову, потом их соединяют друг с другом. Прикрепляют лапы, уши, хвост и мордочку. Поделку отправляют в духовку (около 50°), выпекают фигурку час.

Готовое изделие достают, остужают и раскрашивают красками. Если хотят сразу получить цветное тесто, то в воду перед замешиванием массы добавляют несколько капель морковного сока, пищевого красителя, либо небольшое количество акварельной краски. В этом случае задача усложняется, так как разное тесто придется готовить для мордочки, грудки, лапок, ушек, полосатого хвоста и т. д.

Другие сувениры и украшения

Какими будут новогодние поделки на 2022 год? Своими руками можно создать множество оригинальных изделий, поэтому только хозяева могут выбрать те, которые им хотелось бы видеть в доме.

Елочка из цветной бумаги

Эти поделки изготавливают из двухсторонней цветной бумаги. Автору понадобится клей, две деревянные шпажки и основание: например, маленький спил дерева.

Сначала лист складывают так, чтобы получить квадрат. Излишки отрезают. Потом из него делают гармошку, края «ветвей» заостряют, обрезая их ножницами. Из заготовки делают круг, соединяя крайние части клеем. Приступают к созданию следующих еловых лап. Квадраты для них постепенно уменьшают в размерах. Таких заготовок может быть 5-10. Чем больше веток, тем праздничнее будет выглядеть деревце. После высыхания всех элементов переходят к их фиксации. Ветки по очереди нанизывают на две шпажки: сначала надевают широкие, потом средние, затем узкие заготовки. Заканчивают сборку елки самым маленьким кругом. Пространство между «лапами» заклеивают полосками цветной бумаги. Альтернатива им — декоративный скотч.

Готовое изделие устанавливают на спил с предварительно высверленными отверстиями.

Светильники из стеклянных банок

Свет свечей делает праздник одновременно и загадочным, и уютным. Чтобы Новый год был запоминающимся, многие предпочитают создавать такие изделия своими руками. Для изготовления самодельных светильников понадобятся:

стеклянные банки;

плотная белая бумага;

белая акриловая краска;

скотч, клей, свечи;

кружево, жгут;

крупная соль.

Сначала банку моют и сушат (вытирают). Дальнейшие действия зависят от способа изготовления поделки:

Самый быстрый вариант — наклеивание на емкость кружева или узоров из жгута. Второй, более трудоемкий способ — вырезание и наклеивание на банку силуэтов домов, деревьев. Если нет желания вырезать композиции или фигурки, то поступают проще: емкость щедро обмазывают клеем, затем ее обсыпают солью.

Для создания небольших фигурок (елочек, снежинок и т. п.) используют липкую ленту. Из нее вырезают силуэт, потом его приклеивают на банку. Затем емкость красят акриловым составом. После высыхания краски скотч аккуратно удаляют.

Снеговик из носка

Это самый нетребовательный сувенир, потому что материалы для его изготовления найдутся в любом доме. Нужно отыскать или подготовить:

два или три махровых (х/б, шерстяных) носка: белый (или два) и цветной;

пуговицы, булавки с пластиковыми (стеклянными) головками;

нитки, кусочки ткани (ленточку, тесемку);

рис (фасоль) – около 1 кг;

ножницы, клей, скотч.

Если в доме есть маленькие дети, то булавки заменяют бусинками: их легко посадить на суперклей. Два махровых носка сделают игрушку более пушистой.

Белый носок разрезают, отступив несколько сантиметров от пятки. Эту часть откладывают в сторону. Точно так же поступают с другим носком, но часть с пяткой далеко не прячут, так как она будет шапкой сказочного персонажа. Верх с резинкой выворачивают наизнанку, с обрезанной стороны носок стягивают толстой ниткой, которую крепко завязывают. Потом заготовку выворачивают на лицевую сторону. Резинку носка фиксируют на кольце скотча. Затем в «мешок» засыпают крупу, формируя тело игрушки. Верхнюю часть (с резинкой) затягивают ниткой, максимально туго. Туловище и голову снеговика тоже разделяют нитью. Шею обматывают несколько раз. Потом надевают и повязывают (приклеивают) шарфик, сделанный из ленты или куска ткани.

Из отрезанной части второго носка делают шапку, несколько раз заворачивая ее край. К «лицу» снеговика приклеивают пуговицы-глазки, затем добавляют булавку-нос.

Венок — украшение на дверь

Эти символы праздника дают почувствовать наступление Нового года не только хозяевам, но и их соседям. Это же изделие может стать необычным подарком.

Как правило, в создании таких рождественских венков «участвуют» еловые и сосновые ветки. Для изготовления оригинального украшения его будущим авторам потребуется:

лента;

клей ПВА;

карандаш, циркуль;

острый нож, ножницы;

бумага и толстый картон;

проволока, прочные нитки;

ткань и декоративные элементы — хвоя, шишки, некрупные елочные шарики, серебристая мишура, ягоды рябины, кусочки ваты и т. д.

Первым делом изготавливают основу для украшения. На картоне чертят две окружности. Деталь-колесо вырезают ножницами и острым ножом.

Затем неприглядное основание прячут под полосками цветной бумаги. Для создания объемного украшения материал предварительно мнут. Элементы фиксируют на венке клеем, либо просто обматывают заготовку нитками (проволокой). С помощью клея к основе приклеивают ветки, шишки, бантики и другой декор. В верхней части венка фиксируют петлю, сделанную из ленты. Чтобы имитировать снег, поделку декорируют комочками ваты или маленькими пенопластовыми шариками.

Новогодние поделки на 2022 год своими руками — тема популярная, поэтому дефицита примеров нет. Понятно, что нельзя объять необъятное: материалов, украшений и способов изготовления праздничных игрушек и сувениров попросту не счесть. С одной из возможных поделок можно познакомиться, если уделить внимание следующему видео: