Новогодние елочные игрушки своими руками: 13 симпатичных поделок

Красивая пушистая елка перед Новым годом появляется практически в каждом доме, поэтому многие хозяева заранее начинают поиски симпатичных и ярких украшений для зеленого символа. К декору, приобретенному в магазине, нередко присоединяются новогодние елочные игрушки, сделанные своими руками. Эти изделия ценятся за оригинальность и неповторимость: украшение, «изобретенное» самостоятельно, всегда привлекает взгляды, вызывает радость, становится причиной гордости своих создателей. Самодельный декор — товар штучный. Есть много материалов, которые можно превратить в уникальные изделия, но не затратить на их изготовление ни уйму времени, ни больших усилий.

Преимущество изделий, созданных самостоятельно

Новогодние елочные игрушки своими руками — тема, которая из года в год становится все популярнее, и объяснение тому есть. Конечно, сейчас в магазинах можно приобрести все и вся. Однако широкий ассортимент и является одной из причин предпочтения поделок hand-made. Главный минус покупных изделий — их однотипность, похожесть, стандартность. Декор, который создают самостоятельно, дает невероятный простор для фантазии, поэтому он всегда уникален. Изготовление игрушек своими руками — это:

шанс создать оригинальную поделку, но избежать больших затрат;

время, творчески и весело проведенное с семьей в преддверии самого любимого праздника.

Еще одна причина для совместного «рукотворческого» времяпрепровождения — радость и удовольствие детей, которые почувствуют себя созидателями, смогут приобрести навыки, которые обязательно пригодятся им в жизни.

Преображение покупных игрушек

Новогодние елочные игрушки своими руками — тема очень обширная, так как вариантов изготовления украшений для новогоднего деревца существует очень много. Какой из них предпочесть, зависит от творцов. Одни хотят затратить минимум времени, другие, наоборот, готовы им пожертвовать ради эффектного украшения дома или квартиры.

Краска и декор

Почти волшебное преображение стандартных игрушек — самый простой способ, который даст возможность превратить «скучный» ширпотреб в необычный декор. В этом случае мастера:

приобретают в магазине простые стеклянные шары;

«вооружаются» красками, губками и кисточками;

рисуют на игрушках рожицы, фигурки, картины.

Второй вариант украшения покупных елочных игрушек — использование подручных материалов. При желании «унылый» стеклянный шар можно декорировать фигурками, вырезанными из цветной бумаги, яркими пуговицами, кружевами из различных материалов, блестками, пайетками, бусинами и т. д.

Сверкающая игрушка, сделанная из дисков

Этот вариант, возможно, понравится тем хозяевам, в «закромах» которых есть компакт-диски, которые нередко используются для изготовления «всякой всячины». Для такой работы потребуется:

стеклянный или прозрачный пластиковый шар;

несколько дисков, клеевой пистолет;

острые ножницы.

Первым делом разрезают компакт-диски. Из них получают кусочки произвольного размера и формы. Затем на шар наносят капли клея, потом по очереди фиксируют «ледяные осколки». Главное условие для привлекательности новогодней елочной игрушки — отсутствие больших пустых участков. Идеал — поделка, поверхность которой почти полностью закрыта сверкающими элементами.

Невесомые поделки из бумаги

Цветная бумага дает возможность создать разнообразные украшения, делают из нее и елочные игрушки. Этот податливый и некапризный материал привлекает простотой и скоростью работы.

Елочный шар из бумаги

Для изготовления елочного украшения понадобится:

цветная бумага;

клей ПВА, ножницы;

шило или толстая игла;

нитка, леска или узкая декоративная лента.

Как сделать такую новогоднюю елочную игрушку своими руками?

Из бумаги вырезают 5-6 тонких полосок — шириной примерно 1 см, одинаковой длины. Из них делают снежинку, склеивая все заготовки посередине. Потом ее превращают в шар, соединяя кончики сверху.

Заготовку украшают маленькими бантиками, снежинками, сделанными из бумаги. Из нитки (лески или декоративной ленты) делают петельку с узелком. Ее протягивают в отверстие, проделанное шилом в верхней части игрушки.

Простой бумажный шар можно превратить в более оригинальное елочное украшение: для этого его надо всего лишь немного сплющить.

Новогодний декор из втулок

Этот способ можно назвать одним из самых экономичных, так как такие простые заготовки найдутся в любом хозяйстве. Одно из популярных решений — изготовление снежинок. «Благоприятным» материалом основы для них станут втулки от туалетной бумаги. Более «неподатливыми» будут твердые изделия, оставшиеся от бумажных полотенец.

Помимо втулок мастеру понадобится:

клей (ПВА);

нитки или леска;

краска, кисточка, ножницы;

элементы декора: блестки (лак), бисер, стразы, бусинки и т. д.

Как происходит превращение втулки в украшение?

Сначала основу сплющивают. Эту операцию либо проводят руками, либо используют скалку. Затем ее разрезают на тонкие полоски. Все элементы обязаны иметь одинаковую толщину. Заготовки-лепестки склеивают таким образом, чтобы получилась снежинка. После высыхания поделки ее красят и украшают блестками.

Через один из элементов снежинки продевают петельку из нитки или лески.

Такие простые поделки способны стать не только украшением елки. Несколько десятков снежинок, покрашенных в зеленый цвет, смогут превратиться в гирлянду для декорирования стен, или в симпатичный новогодний венок.

Праздничный декор из пенопласта и пайеток

Легкое и блестящее украшение очень просто изготовить своими руками. Для такой работы мастерам потребуется:

большое количество булавок с металлическими головками;

не очень крупный пенопластовый шарик;

кусок тонкой проволоки;

пайетки;

леска.

Создание такой елочной игрушки также не отнимет много времени:

В пайетки продевают булавки, затем их втыкают в шарик так, чтобы белый фон не просвечивал. После завершения декорирования игрушки из проволоки делают держатель для петельки (форму этого элемента можно увидеть на фото). Его «ножки» аккуратно втыкают в отверстия пайеток.

Последний этап изготовления новогодней елочной игрушки — прикрепление петельки.

Эта оригинальная технология изготовления поделок дает большой простор для деятельности. Можно использовать обычные или самоклеящиеся пайетки разных цветов и форм, булавки с крупными головками и т. д. В роли красивого фона способна выступить цветная упаковочная фольга.

Ажурные шарики из джута

Эти поделки выглядят эффектно и воздушно. Для их изготовления будущим творцам понадобятся:

нитки;

иголка;

вазелин;

ножницы;

джутовый шпагат;

воздушный шарик;

клей ПВА, клеевой пистолет;

краски, блестки и лента для декорирования.

Заменой джуту сможет стать пряжа, другая альтернатива для изготовления «самых воздушных» изделий — толстые нитки.

Создание новогодней елочной игрушки включает несколько этапов:

Первым делом надувают и завязывают воздушный шарик. В миску наливают ПВА, потом веревку разматывают и погружают в клей. После того как шпагат пропитается клеевым составом, им хаотично обматывают шарик, который предварительно смазали вазелином. Изделие оставляют сохнуть. Затем заготовку красят в выбранный цвет (белый, бронзовый, золотистый или серебристый), и посыпают блестками.

После полного высыхания елочной игрушки воздушный шарик прокалывают иглой, затем его аккуратно вытаскивают. Из ленты и окрашенного джута делают бантик и петельку. Дополнительным декором сможет стать бисер, бусины, пайетки, мини-снежинки и т. п.

Сосульки, сделанные из фоамирана

Второе название фоамирана — пластичная замша. Этот материал популярен из-за мягкости, но умения держать форму, из-за податливости и простоты работы с ним. Чтобы изготовить новогодние елочные игрушки своими руками, лучше приобрести эффектный глиттерный материал. Создателям потребуется подготовить:

фоамиран двух цветов: например, голубой и серебристый, зеленый и желтый, красный и оранжевый;

деревянные шпажки-шампуры для шашлыков;

бусины — мелкие и крупные;

ножницы, клеевой пистолет;

нитки для петельки.

Изготовление новогодней игрушки из пластичной замши выглядит так:

Сначала из фоамирана двух цветов вырезают две полоски, их размеры — 3-4х14 см. Затем обе заготовки обрезают по краям так, чтобы получились вытянутые овалы с заостренной нижней частью. На края обеих деталей наносят термоклей, оставляя свободной их середину. Потом части склеивают. После высыхания состава внутрь будущего украшения вставляют шпажку. Сверху ее фиксируют горячим клеем. Изделие осторожно закручивают, превращая заготовку в спираль. Форму игрушки фиксируют снизу с помощью клея. Кончик шампура обрезают, оставляя небольшое расстояние (около 4-5 мм) от фоамирана. К выступающей части шпажки приклеивают петельку. Чтобы закрыть место соединения, из пластичной замши одного из цветов вырезают тонкую, короткую полоску. Ее промазывают клеем, затем обматывают кончик шампура.

Для декорирования краев поделки используют мелкие бусины, нанизанные на нитку. Их приклеивают к торцам витков игрушки. Более крупными элементами украшают центральную часть изделия.

Необычное украшение из фетра

Это второй популярный материал для изготовления разнообразных украшений, так как он по характеристикам вполне сравним с фоамираном. Такая поделка может стать елочной игрушкой, или превратиться в элемент оригинальной гирлянды. В первом случае для создания декора потребуется:

линейка, карандаш;

квадратный кусок фетра;

острый канцелярский нож;

клей, леска, декор (например, бусины).

Создают такие новогодние елочные игрушки своими руками следующим образом:

Квадрат ткани, расчерчивают так, как показано на рисунке. Затем материал разрезают, но не трогают центральную линию. Внутренние, средние и внешние элементы заготовки по очереди (сначала с одной стороны, потом с другой, и т. д.) соединяют уголками и приклеивают.

Сверху и снизу елочную игрушку украшают бусинами. В верхний уголок поделки продевают петельку, сделанную из лески.

Изделия из соленого теста (холодного фарфора)

«Несъедобная субстанция» — еще один материал, который очень востребован для создания различных видов праздничного декора.

Как делают тесто и фарфор?

Чтобы сделать соленое тесто:

сначала смешивают 1 часть пищевой соли и столько же муки;

затем добавляют ½ части воды и тщательно вымешивают массу.

Тесто можно считать готовым, если оно не крошится и не прилипает к рукам. Чтобы получить цветное изделие, при его изготовлении в массу добавляют ¾ акриловой краски. Для окрашивания поделок из соленого теста используют акварель, гуашь, масляные составы и т. д.

Второй популярный кандидат для созданий елочных украшений — холодный фарфор, который очень похож на полимерную глину. Для его изготовления используют другие ингредиенты — пищевую соду (1 часть) и крахмал (картофельный либо кукурузный, 1 часть). Воды в этом случае добавляют больше — 1 часть. Готовят фарфор так:

Сухие компоненты высыпают в глубокую сковороду, перемешивают, потом добавляют жидкость, и снова перемешивают. Посуду ставят на меленький огонь, где массу варят несколько минут (2-3), постоянно помешивая, дожидаясь, пока она не загустеет. Готовое тесто выкладывают на стол, остужают и вымешивают примерно 2-3 минуты.

Неиспользованное соленое тесто и холодный фарфор хранят в герметичных пластиковых пакетах.

Изготовление елочных украшений

Готовую массу раскатывают скалкой. Идеальная толщина для елочных игрушек — несколько миллиметров. Фигурки из теста вырезают формочками для выпечки. Отверстия для петельки вырезают зубочисткой или тонкой трубочкой.

Как «готовить» соленый декор?

Сушить поделки можно естественным образом, или «принудительными» способами.

Без использования приборов

В этом случае изделие оставляют в сухом, теплом месте на несколько дней. Срок зависит от материала и толщины изделия. Один миллиметр соленого теста сохнет (в среднем) сутки. Для игрушек из холодного фарфора этот промежуток сокращается вдвое-втрое. Поделки, расположенные в тепле, но на солнце, высохнут быстрее.

При помощи радиатора

Этот метод практически идеален для сушки новогоднего декора: в середине отопительного сезона претензий к батареям нет. Чтобы фигурки не деформировались, их укладывают на ровную поверхность. Ее застилают полиэтиленом или фольгой.

При «вмешательстве» духовки

«Полуфабрикаты» раскладывают на противень, предварительно посыпанный мукой, либо застеленный пергаментом. Время приготовления игрушек зависит и от вида духовки, и от цвета противня. Светлые поверхности увеличивают время сушки. Емкости, сделанные из темного материала, сушат изделия быстрее, поэтому температуру для них необходимо понижать на 25°. Надо подчеркнуть, что все показатели приведены для светлых поверхностей. Есть еще один важный момент: изделия из «несъедобного теста» всегда ставят в холодную духовку.

Электрические духовки

Продолжительность сушки в электроприборе зависит от температурного режима:

2 часа — при 50°;

1-2 часа — при 75°;

40 минут или час — для 100-120°;

20-30 минут — для температуры 150°.

При сушке поделок из теста рекомендуют постоянно контролировать процесс, так как передержанные изделия могут рассыпаться.

Газовые духовки

Владельцам таких бытовых приборов проще: время сушки изделий в «газовых камерах» сокращается вдвое. Но чтобы предотвратить пересушивание елочных украшений, дверь духовки постепенно приоткрывают: сначала на четверть, потом на половину, в конце сушки — полностью.

После высыхания поделок из теста их раскрашивают и декорируют блестками, пайетками, стразами и т. д. Затем добавляют петельку. Если из-за нарушения температурного режима на изделии появились трещинки, то их замазывают не очень густой смесью из муки, ПВА и воды.

Игрушки-пингвины из лампочек

Кажется, что создать новогодние елочные игрушки своими руками можно из всего, что найдется в доме. Еще один пример — использование старых, перегоревших лампочек. Эти материалы дают шанс проводить различные эксперименты, потому что при неудачной операции их не жалко выбросить. Для изготовления поделок-пингвинов их будущему автору понадобятся:

акриловые краски и кисточки;

ленточка, леска или нитки;

небольшие лампочки;

цветные карандаши;

ткань (трикотаж);

термоклей;

декор.

Создание пингвина из лампочки не вызовет особых проблем:

Первым делом поверхность прибора очищают от загрязнений — ее протирают тканью (куском ваты, диском), смоченной в спирте. Белой краской оформляют грудку пингвина, черной — спинку. После высыхания стекла с помощью карандашей (фломастеров) рисуют мордочку и лапки животного.

На цоколь лампочки надевают (приклеивают) шапочку, сшитую из куска ткани или носка. Из нее же изготавливают шарфик. К шапке привязывают петельку, сделанную из ленты, лески или нитки.

Шишки и «псевдошишки»

Плод хвойных деревьев — еще один популярный материал, который годится для множества поделок. Из шишек собирают оригинальные венки, склеивают елки, изготавливают елочные игрушки.

Украшение из шишки

Создание этого декора не отнимет много времени, а сделать такое украшение под силу даже самому маленькому члену семьи. Для изготовления елочной новогодней игрушки будущему автору нужно подготовить:

шишку;

горячий клей;

ленточку или шпагат;

крохотные разноцветные помпоны.

Как происходит превращение шишки в новогоднюю игрушку? Очень просто:

Сначала ее очищают от пыли, потом на кончики чешуек наносят маленькие мазки клея. На подготовленных местах фиксируют помпончики, следя за тем, чтобы цвета соседних элементов не совпадали. После высыхания поделки к нижней части мини-деревца приклеивают петельку, сделанную из ленты или веревочки.

Чтобы игрушка выглядела по-праздничному эффектно, после очистки шишки ее можно покрыть лаком, или покрасить золотой, серебряной краской. Для этой цели идеальны составы в баллончиках.

Снежинка из сосновых шишек

Это украшение подходит не только для елки. Такие нарядные и необычные снежинки можно разместить на любой поверхности, на праздничном столе, подвесить к люстре и т. д. Для изготовления поделки мастеру нужно найти крохотные соцветия, а также подготовить:

маленькую кисточку и зубочистку;

клеевой пистолет;

проволоку;

блестки;

ПВА.

Снежинку изготавливают так:

Первые две шишки соединяют проволокой, затем этот участок скрепляют (закрывают) горячим клеем. Затем аналогичным образом присоединяют еще 6 шишек, создавая объемную снежинку. На высохший клей тонкой кисточкой наносят ПВА. Клеем покрывают всю поверхность игрушки. На кончиках чешуек состав распределяют зубочисткой. Подготовленное изделие обсыпают блестками, пока состав не схватился.

Петельку создают с помощью конца проволоки, которая использовалась для формирования игрушки.

Более простой вариант изготовления снежинки есть. «Кристалл» создают из 6 небольших шишек, их располагают в одной плоскости. В этом случае поступают иначе: для того чтобы скрыть места соединения элементов, используют две миниатюрные снежинки, изготовленные из бумаги, фоамирана, фетра и т. д.

Шишка, сделанная из бумаги

Если шишек в доме не оказалось, то их можно сделать самостоятельно. Чтобы изготовить такую игрушку, потребуется:

бумага для скрапбукинга (односторонняя или двухсторонняя);

клеевой пистолет;

бечевка и лента;

ножницы.

Создают бумажную шишку следующим образом:

Сначала вырезают 5 полосок разных размеров. Каждый элемент складывают гармошкой. Чем больше «мехов» у «инструмента», тем объемнее получится игрушка. Края полосок соединяют с помощью клеевого пистолета. Затем заготовки складывают и приклеивают все внутренние ребра, оставляя свободным центр. Аналогичным образом поступают с остальными деталями. Высохшие элементы складывают вместе: в середине должен находиться самый большой, потом средние, за ними маленькие. Через сквозное отверстие в центре игрушки протягивают шпагат. Нижний кончик шнура прячут — к нему приклеивают маленький кружок, вырезанный из такой же бумаги.

К верхнему концу бечевки привязывают бантик из ленточки. Последний этап — формирование петельки для елочной игрушки.

Изготовить новогодние елочные игрушки своими руками можно почти из любого материала. Главное — найти понравившуюся поделку. О создании одной из них расскажет автор следующего видео: