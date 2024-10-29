Как украсить квартиру на Новый год 2025: варианты ее оформления

Со способами декорирования домов и квартир для встречи Нового года их владельцы обычно знакомятся заранее. И это вполне разумно. Хозяевам нужно подобрать идеальные украшения, оценить традиционные и оригинальные решения, а также выбрать цвета, которые точно понравятся будущему покровителю года. Поэтому за несколько недель до наступления долгожданного праздника многих жителей многоквартирных домов начинает «мучительно» интересовать вопрос, касающийся того, как украсить квартиру на Новый год, как выделиться среди «соседей-конкурентов» и привлечь к своей семье (и жилплощади) удачу. Фантазия людей поистине неистощима, потому у них не только постоянно рождаются новые идеи декорирования помещений, но и немного видоизменяются старые способы. И с вариантами оформления предстоит сначала познакомиться. А затем выбрать те решения, которые кажутся самыми удачными, оригинальными и подходящими владельцам, жилищу и Деревянной Зеленой Змее.

Новая покровительница года: ее нрав и предпочтения

Деревянная Зеленая Змея будет хорошей хозяйкой. Да, эти рептилии мудры, однако они хладнокровны и опасны. К счастью, не относится к таковым наша будущая покровительница: она миролюбива, харизматична, остроумна, прозорлива, добра и отзывчива, но осторожна и умеет отстаивать свою точку зрения. Поэтому многие не без оснований считают, что в 2025 году не будет места агрессии, враждебности, злопамятности, хитрости и т. п.

Оформление, наряды

Чтобы привлечь удачу в наступающем году, рекомендуют выбирать наряды любых оттенков зеленого — изумрудные, оливковые, салатовые, темно-зеленые, хаки и т. д. Не будет Зеленая Змея против бежевого, бирюзового, желтого, красного, оранжевого, серого и черного. Идеальные украшения для встречи Нового года — серебряные и малахитовые, алмазы, стразы или пайетки. Из тканей советуют отдать предпочтение атласу, шелку, шифону, настоящему (натуральному) жаккарду.

Что касается праздничного оформления квартиры на Новый год, то здесь есть кое-какие предпочтения и ограничения:

Считается, что изобилие фигурок других животных Змее не придется по нраву, ведь покровительницей года в конце января станет именно она. Новогодние игрушки ярких, кричащих цветов эта рептилия тоже забракует. Лучше отдать предпочтение зеленому, серому, бежевому декору.

Деревянная (Лесная) Змея не приемлет все искусственное. Поэтому на елку лучше вешать игрушки из натуральных материалов, а пластиковые изделия приберечь для встречи следующего Нового года. Для украшения квартиры идеально подойдут деревянные, стеклянные и металлические фигурки, хвойные ветки и шишки. Ко двору придутся поделки из бумаги, картона, войлока, шерсти.

Из натуральных и подручных материалов изготавливают небольшие фигурки, елочные игрушки, элементы-подвески для гирлянд и т. д. Однако на них список не заканчивается. Поскольку рептилии нравится все блестящее, для оформления помещений можно и даже нужно использовать дождик и мишуру.

Праздничное меню и сервировка

Змея — хищница, поэтому на столе должно найтись место мясным, рыбным блюдам, а также салатам (закускам) из морепродуктов. Идеальным горячим блюдом считают запеченную птицу: например, индейку, курицу, утку. Не будут лишними и нарезки — сырная, мясная, рыбная. Зелень на столе также обязательна, причем в большом количестве. Приветствуются плоды деревьев — цитрусовые, яблоки и разнообразные орехи. Для сервировки новогоднего стола рекомендуют выбирать деревянную посуду и аксессуары, свечи и салфетки зеленого цвета.

Как украсить квартиру на Новый год 2025

Этот праздник особенный: много декора в этом случае просто не бывает. Как правило, без новогодних украшений не обходится ни одна комната. Однако не все они декорируются одинаково щедро. Большей частью декоративных элементов украшают главное помещение квартиры — ее гостиную. Там же обычно устанавливают большой символ наступающего Нового года — зеленое пушистое дерево.

Вторая комната по степени «украшенности» — детская. В ней создают почти настоящую сказку, ведь именно волшебства от Нового года больше всего ждут дети. На роль декора здесь выбирают не слишком большую елку, безопасные бумажные гирлянды и белоснежные или цветные снежинки, звездочки. Декорированием окон детской комнаты обычно занимаются вместе с ребятами.

Кухня — помещение, в котором все члены семьи встречают новый день, поэтому именно ее советуют украшать в первую очередь. Создать волшебную атмосферу помогут небольшие елочки на подоконниках, «заснеженные» шишки (клей + соль), симпатичные венки на дверях или стенах, свечи, гирлянды, еловые ветки и елочные игрушки, а также праздничный текстиль и посуда.

Помещение с минимумом украшений — спальня, так как в ней должна быть умиротворяющая обстановка. Для этой комнаты достаточно всего нескольких декоративных элементов, причем очень яркий декор для этого «спокойного» помещения не подходит.

Новогодняя елка

Ее обычно устанавливают в гостиной. Дерево может быть живым или искусственным, маленьким или большим. Но если в помещении не слишком много места, то пушистый и зеленый символ года «украдет» чересчур много места. По этой причине для небольших квартир дизайнеры советуют выбрать иное решение — поставить хвойные ветки в вазах или горшках на стол, украсить ими подоконники, полки либо стены, сделав с их помощью симпатичные венки либо гирлянды.

Еще один выход из положения при дефиците свободного места — елка, «нарисованная» на стене мишурой, ветками или гирляндами. Если площадь все же позволяет, то небольшое деревце ставят в кухне, спальне и в детской. Вид декора в последнем случае зависит только от возраста ребенка. Под елку обязательно прячут подарки. Только в этом случае можно будет надеяться, что в семье будет достаток и благополучие, а все мечты «квартирантов» исполнятся.

Для украшения новогодней елки используют традиционные елочные игрушки. Однако намного интереснее деревце будет выглядеть, если к ним присоединятся миниатюрные расписные елочки из дерева, конфеты, кусочки фруктов, сухофруктов и печенье.

Из вкусных украшений можно соорудить целые гирлянды. Ими можно декорировать и другие элементы квартиры — ее окна, двери, стены, подоконники, стеллажи и полки. А пряничный домик способен стать не только лакомством, но и важной частью новогодней композиции.

Без Деда Мороза и Снегурочки не обходится ни одна новогодняя елка. Однако в этом году рядом с ними нужно поставить хотя бы небольшую фигурку змеи. Говорят, что такая «компания» привлечет к хозяевам удачу.

Гирлянды, «шторы», свечи

Первый вид традиционного новогоднего декора можно назвать самым «змеиным». По этой причине гирляндами можно украсить не только елки. Ими рекомендуют декорировать окна и шторы, стены, зеркала и даже дверные проемы. Такие украшения несложно сделать из ниток (лески) и ткани, бумаги, шишек, шариков ваты. Подойдут на роль «висюлек» легкие фигурки из фетра, еловые лапы, небольшое имбирное печенья, пряники и т. д. Не менее популярны эффектные светодиодные гирлянды-шторы, которые вполне способны заменить иные украшения стекол и оконных проемов.

Свечи — один из самых популярных атрибутов новогоднего торжества. Ими обычно украшают праздничные столы. Самые востребованные решения для встречи нового 2025 года — изделия красного, оранжевого, зеленого и желтого цвета.

Форма подсвечников и свечей может быть самой необычной. Однако лучше предпочесть новогоднюю тематику. Отлично впишутся в праздничное окружение белоснежные свечи или изделия в виде снеговиков, мини-елочек, шишек и т. д. Их можно не только поставить на праздничный стол, но и «рассредоточить» по квартире.

Венки

Эти украшения у нас не так распространены, однако их используют для декорирования стен и дверей. Изготовить венок можно из различных материалов, а не только из «двусмысленных» хвойных веток, ленточек и шишек. Например, для создания такого рождественского и новогоднего украшения используют:

клубки шерсти;

ленты, шишки, банты;

цветы из ткани, бумаги;

небольшие спилы деревьев;

еловые ветви и елочные шарики;

ягоды (боярышник, калина, рябина);

шары-оригами, сделанные из бумаги.

Для создания новогодних венков используют винные пробки, проволоку, старую ткань, мишуру и елочные игрушки (бантики) и крупные помпоны (самодельные, покупные).

Однако самым необычным и ароматным можно назвать декор, изготовленный их кружков апельсинов, мандаринов, лимонов, грейпфрутов и других (зеленых) цитрусовых. Еще один интересный вариант — создание аккуратных венков из целых фруктов.

Съедобный змеиный декор

Такой салат может состоять из различных ингредиентов. Например, подобное новогоднее угощение делают из отварного картофеля, яиц, плавленого сыра, консервированной рыбы, майонеза и чеснока. Главное в этом красивом блюде — чешуя. Ее изготавливают из оливок (маслин) и/или огурцов (маринованных либо соленых).

Новогодние композиции для декорирования стола

В этом случае выбор зависит от того, какую его часть хозяева готовы отдать для размещения украшения. Вариантов очень много, поэтому имеет смысл рассмотреть всего несколько видов подобного декора:

Самое простое решение — сравнительно небольшая композиция с еловыми ветками, шишками, елочными игрушками и т. п. Если площадь стола позволяет, то можно отдать предпочтение более объемному украшению, которое включает большее количество эффектных декоративных элементов.

Симпатичным «столовым» украшением сможет стать маленький венок из еловых веток или небольшая хвойная композиция со свечами. Для ее создания используют подносы, тарелки, подсвечники, широкие прозрачные вазы, спилы дерева, куски тонких досок и плотный картон.

Минимум места на столе займет миниатюрная елочка. Такой декор изготавливают из бумаги, ниток или пряжи, из мишуры, шишек, помпонов и клубков. Для создания новогоднего символа охотно используют и «съестные припасы». Среди популярных «материалов» конфеты и цитрусовые, макароны, печенье, овощи и фрукты, орехи, сыр и т. д.

Мандарины и апельсины давно стали атрибутами новогодних праздников. Цитрусовые без других элементов дают возможность создать симпатичные композиции. Небольшие фрукты могут превратиться в аккуратные елочки. Но благодаря «веселой», солнечной кожуре они замечательно выглядят и в прозрачных вазах, лукошках, корзиночках. Для их декорирования очень часто используют гвоздику.

Стол не единственная мебель, которую украшают для празднования Нового года. Декорируют и стулья. Для их оформления используют пышные банты, мишуру, еловые или сосновые ветки. Еще один интересный вариант — декоративные накидки. На них изображают снеговиков, оленей, медведей, Дедов Морозов (либо их колпаки) и т. п.

Украшения для окон

Окна — глаза дома, поэтому именно их декорированием занимается большинство хозяев квартир. Стекла преображают с помощью:

меловых маркеров;

новогодних трафаретов;

ажурных белоснежных снежинок;

покупных наклеек (на окна, многоразовых);

ярких восковых мелков, предназначенных для рисования на окнах;

вытынанок — фигурок сказочных персонажей, зверьков (белок, зайцев, оленей) и т. п.

Не менее популярен другой вариант оформления окон: это создание рисунков зубной пастой, акварелью, гуашью. Раскрасить получившуюся картинку можно даже с помощью пищевого красителя. Праздничную атмосферу поможет создать и ветка с елочными игрушками, с покупными или самодельными. Ее фиксируют на леске, на фоне стекла. Есть и другое похожее решение: это подвешивание елочных игрушек непосредственно на карнизе.

Пространство перед окнами украшают бумажными или светодиодными гирляндами. Для первого декора используют лески или нитки. На них нанизывают снежинки, звездочки, фигурки животных, либо вырезают для этого сказочных персонажей. Для украшения подоконников нередко используют еловые или сосновые ветки. Второе популярное решение — создание разнообразных новогодних композиций.

Ответов на вопрос, как украсить квартиру на Новый год 2025, очень много. Но все зависит от хозяев. Самый креативный вариант — изготовление декоративных элементов самостоятельно. Но тем семьям, которые данный способ не рассматривают, или предпочитают комбинировать оба вида украшений, имеет смысл узнать о предлагаемом новогоднем ассортименте. С одним из популярных обзоров праздничной «всякой всячины» можно познакомиться у нас: