Как украсить квартиру на Новый год 2023: символы, композиции и поделки

Новый год — самый ожидаемый, любимый праздник, готовиться к которому начинают задолго до его наступления. Поэтому уже сейчас многие интересуются, чем и как украсить квартиру на Новый год 2023. Вариантов, как и материалов для создания новогоднего декора, существует очень много. Простые, но симпатичные поделки можно делать вместе со всеми членами семьи, можно привлечь к интересному времяпрепровождению даже самых «маленьких людей». Более сложные изделия потребуют от их авторов терпения и аккуратности. Но те и другие «творения рук человеческих» вполне доступны для изготовления, поэтому все они заслуживают внимания будущих мастеров и мастериц.

Цвета для украшения квартиры и новогодней ели

Чтобы новый покровитель года остался доволен, хозяевам нужно постараться сделать так, чтобы ему понравился праздничный наряд. Поэтому для украшения помещения (и хвойного дерева в частности) лучше выбирать белый, черный, серый и пепельный, серебряный, а также золотой цвет. Возможны комбинации оттенков, поскольку данный способ поможет создать эффектный и неповторимый декор. Например, дополнением к основному цвету сможет стать зеленый, красный, синий, розовый или фиолетовый цвет.

Чем и как украсить квартиру на Новый год 2023? Есть традиционный набор, в состав которого входит:

новогодняя ель и елочный декор;

живые и искусственные цветы;

венки, гирлянды и свечи;

ленты, банты и бантики;

съедобные украшения.

Как правило, ни один новогодний праздник не может обойтись без фигурки или изображения хозяина наступающего года. Таких поделок нередко изготавливают несколько.

Большие пушистые символы становятся подарками и декором для помещений квартиры. Маленькими изделиями часто украшают новогодние столы. Но этот вопрос требует более тщательного изучения.

Как украсить ель к встрече Нового года?

Ассортимент разнообразного и разноцветного елочного декора пополняется из года в год, поэтому проблем с выбором игрушек у хозяев квартиры не возникнет. Однако можно сделать такие украшения своими руками, либо несколько изменить («усовершенствовать») готовые изделия.

Новогодние елочные шары. Они бывают очень маленькими и большими, поэтому свой вариант можно подобрать для любой новогодней ели. Шары чаще изготавливают из стекла и пластика (из акрила). Идеальный елочный декор для встречи нового 2023 года — шар с изображением кролика. Выбор у хозяев есть: можно купить готовое украшение, или нарисовать зверька самостоятельно. Другие елочные игрушки. Такие изделия настолько разнообразны, что каждый покупатель вряд ли останется без покупки. Первый кандидат — новый символ наступающего года. Другие возможные украшения — животные и сказочные персонажи, звезды, миниатюрные елочки, шишки, сосульки и т. д. Банты, ленты. Первые декоративные элементы могут или очень большими, или, наоборот, очень маленькими. И те и другие украшения способны стать главным акцентом. Ленты на новогодней ели размещают по-разному — по диагонали, по кругу, сверху-вниз либо крест-накрест.

Гирлянда из искусственных цветов — еще один популярный вид декора для новогодних и рождественских елей. Альтернатива ей — украшение деревца «одинокими» бутонами.

В первом случае готовые соцветия из бумаги, фоамирана или из ткани сначала выкладывают на полосу из эластичного материала: например, из трикотажа, тафты и т. д. После получения эффектного узора цветы к ней прикрепляют с помощью проволоки, булавок, ниток и т. п.

Такие елочные украшения часто не нуждаются в дополнениях: другие игрушки деревцу не потребуются. Другой способ декорирования новогодней ели цветами — создание эффектных композиций из нескольких соцветий.

Большие и маленькие елочки для каждой комнаты

Новогоднее деревце — тот символ, которым нередко украшают все помещения дома, или хотя бы большинство из них. Какие варианты существуют для квартир, в которых не очень много свободного места? Подходящие способы создания новогоднего символа найдутся для всех.

Большое дерево

Такая альтернатива настоящему или искусственному декору сможет поместиться на любой свободной стене. Самый простой вариант — ель, нарисованная прямо на ней, или на листе ватмана. Но этот способ далеко не единственный. В роли «строительного» материала для главного новогоднего символа сможет выступить:

зеленая мишура;

красивая гирлянда;

или их комбинация;

бумажные снежинки;

такие же треугольники;

еловые или сосновые ветки;

пластиковые елочные шарики;

гирлянда, сделанная из бумаги;

зеленая гофрированная бумага;

бусы, фанера, спилы деревьев и фетр;

картон, стикеры, конверты, фотографии и т. п.

Практически во всех случаях необычную настенную елку можно декорировать настоящими или самодельными елочными игрушками, снежинками, звездочками. Чтобы не испортить несущую конструкцию «тотально», лучше использовать другое основание.

Например, «холстом» для необычного деревца сможет стать кусок тонкой фанеры или другого подобного материала. Маленькую основу для новогодней ели можно повесить на стену, а большую просто прислонить к ней.

Маленькие елочки

Средние и крохотные деревца можно изготовить практически из любых материалов. Основой для создания небольших изделий чаще становится конус, изготовленный из пенопласта или бумаги. Первую заготовку придется покупать, вторую очень просто сделать самостоятельно.

Помощь шишек

Первый, почти натуральный продукт — изделие из шишки, или из сравнительно большого количества шишек. Выбор зависит от предназначения поделки. Миниатюрные деревца способны украсить свободные участки праздничного стола. Елочки средних размеров — идеальный декор для другой мебели и подоконников.

Использование пушистых шариков

Данные изделия помогут создать разные поделки для встречи Нового 2023 года. Симпатичные мохнатые шарики становятся забавными зверьками, птицами, гусеницами, венками и цветами, ковриками и т. п.

Самый легкий путь — покупка готовых помпонов. Достоинство данного варианта — возможность выбрать и цвет, и размер изделий. Их прикрепляют к основанию из картона или пенопласта с помощью клея. Первый кандидат — прозрачный Момент-Кристалл.

Второй способ — создание шариков из пряжи своими руками. В этом случае сначала чертят, затем вырезают специальное кольцо из плотного картона или пластика. Это шаблон, состоящий из двух одинаковых деталей. После завершения намотки пряжи нити разрезают по внешнему контуру острыми ножницами.

Части кольца слегка раздвигают, затем перевязывают середину такими же нитками. Потом помпон распушают и подрезают, чтобы придать ему идеальную форму шара. К основе из картона или пенопласта пушистые изделия приклеивают Моментом или термоклеем (стержни и клеевой пистолет).

Другой необычный вариант создания елочки — изготовление деревца из помпонов и проволоки. В этом случае для основы берут толстый материал, из которого делают спираль. Потом на проволоку по очереди нанизывают помпоны. Шарики могут быть как одного, так и разных цветов.

Для изготовления очень маленьких помпонов для миниатюрной новогодней елочки можно использовать вилку.

«Другая жизнь» макаронных изделий

Эти знакомые продукты из теста тоже дают шанс создавать разнообразные украшения для Нового года. Первый оригинальный пример — снежинки, состоящие из одного или из нескольких видов макарон.

Однако не менее востребованы и другие поделки — новогодние елочки. Ассортимент макаронных изделий позволяет относительно быстро создать оригинальное и красивое деревце, или сразу несколько разных новогодних атрибутов.

Для изготовления таких елочек вырезают и склеивают картонное основание.

Его надевают на бутылку так, чтобы этот конус смог «висеть в воздухе». Потом снизу начинают приклеивать макароны. В данном случае это «бантики». Через каждые 2-3 ряда обязательно делают перерыв, чтобы клей успел схватиться.

После заполнения всего конуса поделку сушат, затем макаронную елочку красят с помощью баллончика. После ее высыхания к «веткам» и вершине деревца приклеивают декор — разноцветные бусинки, крохотные декоративные бантики, маленькую звезду, снежинку, такой же бантик из теста и т. п.

Аналогичным способом создают новогодние деревца из других макаронных изделий — из перьев, ракушек, спиралей и т. д. Но макароны не единственные удобные продукты: симпатичные новогодние ели «выращивают» из кофейных зерен и грецких орехов, а также из фасоли и бобов.

Новогоднее полупрозрачное деревце из ниток

Такие поделки создают почти так же, как и популярные нитяные шары. Но в этом случае основой для них становится плотный картонный конус.

После его изготовления на основание наклеивают обычный скотч, чтобы готовое нитяное изделие легко снималось. Потом на конус наматывают нитку, в разных направлениях. Заготовку с пряжей промазывают клеем ПВА, который заранее разбавляют небольшим количеством воды.

Готовое деревце оставляют сохнуть, потом его осторожно снимают с конуса. Украшают поделку небольшими снежинками, бусинами или другим мелким декором.

Сувенир из пряжи «Травка»

Более оригинальное и «натуральное» изделие получится из зеленой пряжи, которая называется «Травка», В этом случае действуют практически точно так же, однако автор получит симпатичное и пушистое деревце. Альтернативный вариант для мастериц — его вязание.

Чтобы изготовить такую мини-ель, сначала вяжут кольцо, длина которого равна длине окружности основания конуса. Следующие ряды вяжут, постепенно сокращая количество петель. Для проверки изделия делают примерки на основание. Готовое изделие просто надевают на конус. Фиксировать его совсем не обязательно, но можно использовать для этой цели двухсторонний скотч.

Если вместо спиц для вязания «махровой» елочки используют крючок, то стартуют с верхушки деревца. В этом случае внутрь изделия можно вставить проволоку, потом набить его скомканными бумажными салфетками, а затем продолжить вязание до «ствола».

Пушистый символ из перьев

Это еще одно популярное «изобретение», которое очень нравится детям. Перья для этого небольшого, но эффектного сувенира чаще делают зелеными либо салатными (салатовыми), однако автор остается барином. Для превращения белого материала в цветной используют либо зеленку, либо пищевой краситель для яиц. Работа состоит из довольно простых этапов:

Для изготовления поделки из перьев из картона вырезают и склеивают конус. Если важна скорость, то все основание обклеивают двухсторонним скотчем. Если нет, то используют более надежный способ — фиксацию клеем. Перья начинают клеить снизу, постепенно продвигаясь вверх.

Для украшения готовых поделок из перьев используют звездочки (для верхушек), бантики, маленькие бусинки (бисер), пайетки и другой легкий декор.

Как украсить квартиру на Новый год 2023

Когда говорят о декорировании помещений, то имеют в виду не только украшение главного символа Нового года. Волшебным образом обычно преображают все комнаты — их стены, двери, мебель, зеркала, люстры и т. д.

Декорирование «глаз квартиры»

Очень часто такая приятная операция начинается с волшебного превращения окон. Традиционный способ их подготовки к торжеству — наклеивание снежинок, фигурок, поздравлений, а также украшение мишурой (звездочками, лентами) проемов и изготовление новогодних композиций для подоконников. Однако есть и другие варианты. Один из них — создание картины на окне с помощью трафаретов и зубной пасты. Для этого:

Сначала из бумаги вырезают сравнительно большие (ажурные) снежинки или другие композиции. Затем зубную пасту белого цвета разводят водой для получения более жидкой консистенции. Бумажный трафарет смачивают водой, приклеивают к стеклу и расправляют. С помощью зубной щетки и пальца раствор набрызгивают на поверхность внутри и за пределами шаблона. После высыхания рисунка снежинку из бумаги удаляют.

Вариантов бумажного декора есть довольно много, но автор картины на стекле может придумать и свой вариант. Альтернатива зубной пасте для создания такого вида украшений — спрей в баллончике «Искусственный снег».

Другой оригинальный вариант декорирования дает возможность создать украшения для окон, но обойтись без их «пачканья». В этом случае:

первым делом вырезают большое количество разных снежинок (кружочков, звездочек, елочек);

затем их подвешивают на разном расстоянии от подоконника и стекла с помощью нитей.

Возможная замена тонко скрученной пряже — узкие ленточки, разноцветные либо кружевные изделия. С их помощью над подоконниками можно подвесить и более тяжелый декор: например, елочные игрушки.

Таким же образом делают «снегопад» из небольших шариков из ваты. Их скатывают, потом промазывают клеем (ПВА), затем аккуратно нанизывают на нити и подвешивают «снежки» к карнизу.

Небольшие украшения для новогоднего стола

Как украсить квартиру на Новый год 2023, если речь идет о главном элементе праздника и «месте притяжения» для всех? Способов превращения обычного предмета мебели в торжественный стол есть довольно много. Помимо праздничных скатертей, наборов посуды, тематических салфеток используют и другие аксессуары:

Свечи. Это традиционные новогодние «светочи», без которых не обходится практически ни одна квартира. Как правило, их ставят в центре стола, на расстоянии от блюд и тарелок хозяев и их гостей. Оптимальный вариант для установки потенциально опасного декора — небольшие емкости, на дно которых налито небольшое количество воды. Полностью безопасная альтернатива им — светодиодные беспламенные свечи, работающие на батарейках. Ленты и банты. Первым видом декора оформляют стулья, графины, столовые приборы. С помощью лент подвязывают шторы, подвешивают елочные игрушки и композиции на стены, осветительные приборы. Ими же украшают подарки. Эффектные бантики используют для декорирования свободного места стола, ножек бокалов и т. д. Венки. Они способны стать праздничным обрамлением главного новогоднего блюда, либо «кольцами» для ваз с фруктами. Альтернативный вариант — украшение венками спинок стульев. Но в этом случае важно проследить за тем, чтобы сидящие люди не испытывали дискомфорта от колючего хвойного декора.

Очень популярным украшением праздничного стола сейчас является «живой» елочный букет. В этом случае ветки настоящей хвои декорируют красными ягодами и шишками, либо эффектными ленточками того же тона, что и скатерть.

Еще один красивый элемент — объемный сосуд: например, ваза-шар. Она становится «домом» для нарядных елочных украшений и для шишек, «припорошенных» искусственным снегом. Дополняют такие композиции еловыми ветками или другими новогодними атрибутами.

Как правило, для вазонов используют всего несколько сравнительно больших предметов. Маленьких элементов должен быть минимум, но можно отказаться от них и совсем.

Новогодние композиции для украшения квартиры

Ответ на вопрос «Как украсить квартиру на новый год 2023» в большей степени зависит от предпочтений ее владельцев, поскольку у всех хозяев есть свои изделия-фавориты.

Композиции на подносе или в блюде. В роли главных декоративных элементов смогут выступить самые эффектные елочные шары либо свечи. Привнести ощущение праздника способны цитрусовые фрукты, чья цедра украшена сушеными семенами гвоздики. Большие шары, изготовленные из шишек. Их основа — покупная пенопластовая сфера. К этой заготовке по порядку приклеивают шишки. Готовую поделку декорируют краской (имитация снега), ягодами, бантиками, еловыми ветками и т. п.

Еще одни симпатичные и универсальные украшения — воздушные шары из натуральных ниток или из джутового шнура. Такие ажурные изделия создают с помощью воздушного шарика, который сначала обмазывают вазелином, потом клеем (ПВА). Последний состав часто разбавляют водой.

Потом заготовку обматывают ниткой или джутовой веревкой. Через 24 часа шарик прокалывают и вытаскивают. Декор для этой воздушной поделки — блестки, пайетки, маленькие снежинки (бумажные, пластиковые). Эти же прозрачные сферы способны стать оригинальными плафонами для безопасных светодиодных свечей.

Из двух-трех нитяных шаров разного размера можно создать симпатичного снеговика. Для декорирования такого сказочного персонажа используют готовые глазки, оранжевый картон (для носа-морковки) и легкий шарф. Его головным убором станет шапка, настоящая либо картонная шляпа, или традиционное ведро.

Чтобы получить непрозрачное изделие, после очень плотного наматывания ниток заготовки красят акриловой краской. После ее высыхания воздушные шарики протыкают, или развязывают и сдувают. Затем их аккуратно вытаскивают наружу.

Кролик — покровитель, а не «ценный мех»

Последний возможный ответ на вопрос «Как украсить квартиру на Новый год 2023» — изготовление фигурки главного гостя и будущего хозяина года — Черного Водяного Кролика.

Если самая важная «действующая мордочка» будет присутствовать в доме, то членам семьи будет гарантирован мир и процветание как минимум в следующие 12 месяцев. Однако отсчет (как и год Черного Водяного Кролика по восточному календарю) начнется не с первого, а с 22 января 2023 года.

Способов заполучить себе симпатичного зверька есть несколько. Одни варианты создания добродушного кролика максимально просты, другие требуют и внимания, и терпения.

Симпатичные игрушки из помпонов

Чтобы изготовить пушистого питомца и хозяина 2023 года, его авторам понадобится сделать всего два помпона. Большой шарик превратится в туловище, а маленький в голову. Крошечный помпон-хвостик проще купить, но можно создать его и с помощью маленькой вилки.

Ушки зверька-покровителя делают из фетровой ткани, глаза и нос покупают, а на роль усов «утверждают» сравнительно толстую леску. Изготовление самых маленьких пушистых символов легче: они не потребуют дополнительных элементов.

Кролики из фетровой ткани

Такой зверек может быть большими или маленьким, максимально плоским или объемным. После выбора выкройки и ее перенесения на ткань аккуратно вырезают все детали.

Элементы игрушки сшивают обычным или обметочным швом, оставляя непрошитые места для наполнителя. После набивки мягкого изделия все части фигурки сшивают. Потом занимаются оформлением мордочки кролика.

Хозяева года из шишек

Это одни из самых простых поделок, изготовлением которых можно заниматься вместе с детьми. Кроме шишек мастерам придется подготовить:

пластмассовые глазки;

деревянную бусинку-носик;

помпончик для хвоста, кусок веревки для усов;

фетр для изготовления ушей и лапок, ножницы и клей.

Если у автора есть желание, то «шишковатого» зверька можно покрасить, а затем зафиксировать на удобном основании.

Как видно из предложенных поделок, ответов на вопрос, как украсить квартиру на Новый год 2023, существует очень много. Поэтому каждая семья обязательно найдет «свои» материалы и варианты симпатичного декора. А о некоторых потенциальных способах преображения комнаты расскажет автор следующего мотивирующего видео: