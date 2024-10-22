Нет более ожидаемого и любимого праздника, чем Новый год. И каждую зиму его наступление предвкушают абсолютно все, и готовятся к встрече заблаговременно и трепетно. В холодные декабрьские дни волшебным образом преображаются квартиры, дома, магазины, офисы и, конечно же, садики и школы. В это время многих родителей, учителей и детей волнует вопрос, касающийся праздничного оформления кабинетов. Есть несколько способов декорирования этих помещений. Поэтому нужно заранее познакомиться с темой «Как украсить класс на Новый год 2025». На помощь взрослым и детям придут давно знакомые способы и украшения, а также новые поделки, изображающие главный символ наступающего года, — мудрую Змею.

Знакомство с символом 2025 года

Согласно восточному гороскопу, в конце января 2025 года «хозяйкой» станет Змея, которая примет «руководство» от Зеленого Деревянного Дракона. Это пресмыкающееся в поднебесной называют «маленьким драконом». Однако не самая любимая рептилия-покровительница еще не повод печалиться.

Зеленая Деревянная (Лесная) Змея элегантна, умна, мудра и спокойна, но в тоже время она умеет принимать взвешенные решения, преодолевать трудности и проявлять настойчивость, когда это нужно. Китайцы считают, что год под ее знаком оставит в прошлом все плохое — агрессивность, раздражительность, злопамятность и т. д.

Многие интересуются, какие цвета любит новая покровительница. Праздник рекомендуют встречать в нарядах из блестящих тканей, которые напоминают чешую. Оптимальным вариантом считают все оттенки зеленого — хаки, оливковый, нежно-зеленый, изумрудный и т. д. Однако есть и другие подходящие цвета.

Для встречи Нового года можно выбрать красный, молочный, бежевый, оранжевый, серый, желтый, песочный или черный наряд. Китайцы говорят, что избегать следует белого, коричневого и золотого.

Оптимальный вариант — одежда из натуральных тканей: лесная рептилия имеет изысканный вкус, поэтому не любит синтетику. Что касается украшений, то для встречи Нового года советуют надевать серебряные, малахитовые аксессуары. Приветствуются наряды, декорированные пайетками, стразами, вышивкой, бисером. Для мужчин идеально подойдут галстуки либо бабочки зеленых оттенков, яркие булавки.

Виды декора

Новогоднее оформление учебных заведений создает волшебную атмосферу, дарит радость и ощущение наступающего праздника. Оно не только помогает создать настроение, но и формирует положительное отношение к школе, создает атмосферу единства, совместного творчества, товарищества. Оформление классов позволяет создать праздничное настроение, делает учебу приятной. Если привлечь к украшению кабинета учеников, то процесс «созидания» станет более увлекательным, творческим, креативным. Есть несколько популярных решений:

Гирлянды. Эти декоративные элементы могут быть бумажными или светодиодными. Ими оформляют потолки, классные доски, стены и окна. Последние украшения мягким светом создают атмосферу уюта. Рисунки и трафареты. Нередко сами ученики рисуют на окнах и стенах звезды, снежинки и другие новогодние атрибуты. Для стекол часто используют ажурные элементы, вырезанные из белой бумаги. Небольшие елочки. Миниатюрный новогодний декор размещают на подоконниках, учительских столах, партах. Деревца украшают гирляндами и игрушками.

Альтернативным зеленым символом наступающего «змеиного» года способно стать крупное комнатное растение. Его также можно декорировать маленькими и легкими игрушками, конфетами, печеньями.

Снежинки

Пожалуй, нет более популярных новогодних украшений. Снежинки можно увидеть на окнах. Из них создают эффектные белоснежные или разноцветные гирлянды. Объемными или многослойными изделиями зачастую украшают стены, доски и потолки.

Елки

Если в школьном кабинете достаточно свободного места, то лучший вариант — искусственное деревце, декорированное игрушками и гирляндами. Однако и небольшой кабинет не останется без одного из главных символов наступающего года. Место для елочки в классе можно найти даже на стене. Симпатичное деревце легко сделать из бумаги, картона, мишуры, елочных игрушек и т. д.

Создание «классных» змей

Без главного символа наступающего года праздник не праздник. Поэтому рептилиями из разных материалов украшают дома, квартиры, садики и школы. Нужно отметить, что вариантов просто не счесть, поэтому имеет смысл познакомиться с несколькими простыми и симпатичными поделками.

Змейки-вытынанки

Небольшие фигурки, вырезанные из белой бумаги, стали серьезными соперницами традиционных ажурных снежинок. Сделать их чуть сложнее, однако выглядят они даже оригинальнее. Новогодние вытынанки — украшения универсальные. Ими декорируют окна, зеркала, стены, двери и елки.

Для фиксации ажурных фигурок используют:

клей: канцелярский (карандаш), ПВА;

крахмальный клейстер;

зубную пасту;

мыло.

Еще один метод — использование скотча. Оптимальным вариантом будет двухсторонняя лента. Для приклеивания не очень больших фигурок понадобится всего несколько кусочков скотча. Минус его в том, что на стекле остаются следы. От них избавляются с помощью масла (эфироль, растительное), нашатыря, жидкости для снятия лака, средства для мытья окон и т. п.

«Подвески» из бумаги

Эти небольшие украшения сделать проще всего, поэтому к созданию змеек можно привлечь даже учеников младших классов. Для изготовления декора необходим минимум — ножницы, краски, картон либо плотная бумага. Чтобы создать симпатичную хозяйку года, действуют так:

Сначала рисуют самостоятельно или находят шаблон. Потом его раскрашивают, идеальное решение — с обеих сторон. После высыхания краски змейку вырезают. Если есть желание, то потом приклеивают ей язык.

Подвешивают поделку за хвост или за голову, используют нитку или тонкую леску. Подобными, но маленькими поделками нередко украшают классные елки.

Рептилии из обычного или воздушного пластилина

В случае с символом 2025 года «пластилиновая работа» тоже максимально проста. Сначала из пластичной массы лепят аккуратную колбаску, потом изгибают ее так, как «видят» создатели. Вариантов симпатичных змеек очень много. Можно сделать поделку однотонной, или использовать материал нескольких цветов.

Сравнительно новое изобретение белорусских производителей игрушек называют воздушным, легким или бархатным пластилином. Эта эластичная масса отличается от привычного материала: в ее составе полимеры. Ее хранят в герметичной упаковке, так как на воздухе она быстро застывает. На полимеризацию уходит от 2 до 10 часов. Высохшие изделия становятся невероятно легкими, по-настоящему воздушными. Поэтому изготовлением различных поделок из воздушного пластилина охотно занимаются и взрослые, и дети.

Мягкие игрушки

Простейшая форма земноводного позволяет без проблем сшить миниатюрную покровительницу 2025 года. Для изготовления такой игрушки можно использовать фетр, нитки и наполнитель, а глазки приобрести в магазине для рукоделия. Впрочем, для создания небольшой змейки подойдет любая ткань. Например, некоторые авторы шьют мягкие игрушки из фланели, носков и из цветных лоскутков, обнаруженных дома.

Украшение школьных кабинетов

Новогоднее оформление класса включает несколько задач. Это украшение окон, стен, потолков, дверей и доски. Для каждого элемента помещения есть свои фавориты.

Потенциальные декоративные элементы для потолка

Поскольку именно потолки классных комнат всегда свободны, именно на них во многих школах обращают самое пристальное внимание. Главное требование к потолочному декору — довольно легкий вес. Поэтому чаще всего для новогоднего оформления потолков используют:

снежинки;

звездочки;

ленты из атласа;

мишуру, дождик;

воздушные шары;

гирлянды из бумаги;

шарики из пенопласта;

белые декоративные помпоны;

легкие (небьющиеся) елочные игрушки.

К самым востребованным элементам относятся вертикальные гирлянды из бумажных звездочек, снежинок, елочек, шариков и снеговиков. Для декорирования потолков выбирают и легкие воздушные шары из ниток. Под ними можно увидеть елочные игрушки и гирлянды, изготовленные из бумаги (кружки, кольца и т. д.). Но самым необычным украшением можно назвать миниатюрные елочки, висящие под потолком. Еще один симпатичный вариант — «парящая» над учениками надпись «С Новым годом!».

Декор для преображения окон

Эти элементы школьных кабинетов чаще украшают снежинками, простыми и сложными фигурками-вытынанками, легкими бумажными гирляндами. На окнах можно увидеть заснеженные улицы и лес, животных, сказочных персонажей. Не дадут забыть о празднике и часы, большая стрелка которых «торопится» к цифре 12.

Для декорирования окон совсем не обязательно наклеивать на них трафареты. Чтобы получить оригинальные узоры, используют искусственный снег в баллончиках — спрей «Иней». В этом случае сначала фиксируют снежинки (фигурки, небольшие композиции), затем распыляют состав так, чтобы получился полупрозрачный фон. Потом изделие из бумаги удаляют: на стекле остаются прозрачные изображения.

Самым эффектным видом новогоднего декора остаются рисунки на окнах. Минус в том, что рано или поздно, но придется смывать красоту, в которую было вложено немало сил, любви и таланта. С другой стороны, самую красивую картину после праздника можно сфотографировать, а в следующем году ее снова нарисовать.

Если в школе разрешено, то можно преобразить и подоконники. Подготовиться к Новому году помогут еловые лапы, елочные игрушки, свечи, фигурки животных, снеговики и небольшие елочки. Самыми эффектными будут оригинальные композиции, по-праздничному подсвеченные гирляндами.

Для украшения подоконников используют елочные игрушки (шарики, сосульки), венки и шишки, красивые подсвечники, мох. Радостное новогоднее настроение сможет подарить и пейзаж, выполненный в зимнем стиле. Для имитации снега можно использовать вату, белую органзу (тюль) или атлас.

Украшения для школьной доски и дверей

Главное требование к такому декору — его небольшие размеры: он не должен мешать ученикам и учителям. По этой причине для досок чаще используют снежинки-подвески, мишуру, дождик и серпантин. Эти украшения фиксируют по периметру. Если доска имеет боковые подвижные элементы, то именно их чаще всего украшают, оставляя свободной центральную часть.

Что касается дверей школьных кабинетов, то в этом случае нередко используют эффектные и ароматные рождественские венки из сосновых веток/шишек. Самый простой вариант — изготовление этого декоративного элемента из бумаги (картона).

Существует и другой популярный «дверной декор». Это рисунки на новогоднюю тему, аппликации, небольшие поделки — снеговики, олени, Дед Мороз, Снегурочка, звездочки или снежинки. Не менее востребовано еще одно симпатичное украшение: это елка, собранная из веток-ладошек учеников. Аналогичным образом легко сделать и венок.

Как украсить стены

Самыми популярными праздничными атрибутами остаются яркие элементы декора. Это дождик, мишура и елочные игрушки. Если с местом на стенах проблем нет, то создают большие композиции. Ими смогут стать оригинальные аппликации или целые картины из больших вытынанок, снежинок и т. д. Альтернативные варианты — стенгазеты, плакаты и коллажи, посвященные празднику, конкурсные работы (рисунки), фотографии учеников и т. п.

Нередко именно эти поверхности превращаются в настоящих спасителей. При недостатке площади там появляются разнообразные елочки. Самые простые «деревья» создают из бумаги/картона. Более сложные требуют участия мишуры, гирлянд, небольших елочных игрушек.

Новогоднее оформление класса и безопасность

При украшении класса перед новогодними праздниками нужно обеспечить безопасность и детям, и взрослым. Чтобы избежать травм, рекомендуют:

Использовать только качественные материалы и изделия. Не устанавливать крупные декоративные элементы в проходах. Они могут стать причиной падения. Надежно крепить весь декор. В противном случае не исключено, что на отвалившемся элементе поскользнется ребенок или взрослый. Предпочесть безопасные и легкие новогодние украшения из пенопласта и пластика. Стеклянные игрушки могут упасть, а значит, их осколками можно пораниться. Их возможные замены для елки — мандарины, печенья, конфеты, маленькие шоколадки.

Оформлением потолков и верхних частей окон должны заниматься преподаватели или родители. Для их декорирования рекомендуют использовать надежную стремянку, поскольку шаткая конструкция из парт/стульев может обрушиться. При оформлении классов нельзя закрывать доступ к огнетушителям и пожарным кранам. Не оформляют радиаторы и стояки. Это запрещено правилами пожарной безопасности.

Как украсить класс на Новый год 2025? Проще всего использовать традиционные новогодние украшения. Их можно сделать своими руками, а часть декора купить. Самыми элементарными для изготовления будут разнообразные поделки из бумаги, однако без мишуры, дождика, сосновых/еловых лап и настоящих елочных игрушек сложно обойтись.

В завершение темы Нового года — популярное видео, которое посвящено ей: