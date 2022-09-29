Новый год — праздник уникальный, ведь масштабная подготовка к его встрече начинается задолго до наступления второго месяца зимы. По старой и доброй традиции все члены семьи украшают квартиры и дома, а дети, родители и их воспитатели или учителя преображают садики и школы. В преддверии новогоднего праздника у многих появляется вопрос, касающийся того, как украсить класс на Новый год 2023. Для оформления помещений «второго дома» применяют различные материалы и изделия. Декоративные элементы можно купить, однако намного приятнее создавать разнообразные поделки своими руками, а еще лучше — «творить» всей семьей. Недостатка в интересных вариантах украшений для классов у будущих декораторов нет. Использовать для их изготовления можно практически все, что «видит око».

Особенности оформления школьных помещений

Перед Новым годом в большинстве учебных заведений проводят конкурсы «Новогодние украшения». Их цель — сплочение коллектива, выявление творческих, креативных учеников и, естественно, создание праздничной атмосферы. К оформлению классов предъявляют несколько требований:

композиции и поделки должны быть оригинальными;

почти обязательный атрибут для кабинета — новогодняя елка, она может быть настоящей, искусственной или настенной;

оформление класса обязано быть таким, чтобы все его оборудование, отделка и предметы обстановки остались в целости и сохранности;

главный критерий — безопасность учеников и учителя: электрические гирлянды обязаны быть сертифицированными и исправными, на плафоны что-либо подвешивать запрещено;

приветствуются самые разнообразные, необычные поделки, однако идеалом считается сочетание готового покупного декора с украшениями, созданными полностью самостоятельно, или с помощью взрослых.

В список критериев оценки оформленного класса входит стиль и оригинальность дизайна, а также наличие традиционных новогодних символов и украшений. Это гирлянды, дождик и/или мишура, снежинки, покровитель наступающего года, Дед Мороз со Снегурочкой и т. п.

При изучении темы «Как украсить класс на Новый год 2023» будущим оформителям не помешает познакомиться с общими рекомендациями, которые касаются новогоднего преображения кабинетов:

Профильные классы оформляют соответственным образом. Например, в кабинете иностранного языка находится место для поздравлений/пожеланий на английском, французском, немецком, итальянском и т. д. Учителя при выборе стилистики новогоднего оформления помещения обязательно учитывают возраст школьников. Для учеников младших классов используют более яркие сочетания, почти обязательно присутствие сказочных персонажей. Для старшеклассников оптимален другой вариант: для них подойдет сдержанное, но оригинальное оформление. Самый важный «гость» класса — хозяин Нового 2023 года, потому что именно Черный Водяной Кролик «подскажет» авторам цвета-фавориты для оформления кабинета. Для создания украшений и поделок можно выбрать черный и серый, синий, голубой и зеленый, красный и розовый, фиолетовый. Не нужно игнорировать и традиционные, праздничные варианты — золотой, серебряный цвет.

Идеальное решение — максимальное привлечение школьников к этому процессу. Украшение класса (и школы) на Новый год «всем миром» не только сплотит детей, но и научит их слаженно работать в команде.

Запрещенные и разрешенные «мишени» для декорирования

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как украсить класс на Новый год 2023, будущим дизайнерам не помещает узнать, что именно в помещении можно оформлять, а что трогать не нужно. Главным условием считают удобство, комфортное состояние учеников и их учителя. Новогодний декор не должен:

закрывать всю доску;

свисать на головы учащихся;

ограничивать доступ к шкафам, учительскому столу, доске и т. д.

Отдельного упоминания заслуживают подоконники, поскольку во многих учебных заведениях на них запрещено ставить какие-либо предметы. Причина — правила противопожарной безопасности.

Несмотря на некоторые запреты, у учеников, их родителей и «предводителя» остается достаточно места для расположения новогоднего декора. В списке разрешенных зон — оконные стекла, стены, мебель, потолок и уголок, выделенный под зеленый новогодний символ. Еще одна популярная «мишень» — небольшая часть классной доски.

Идеи для оформления окон класса

Чем и как украсить класс на Новый год 2023? Красивых изделий есть много, но бумажные снежинки по-прежнему остаются самым популярным видом новогоднего декора. Они универсальны, потому что подойдут для преображения практически любой поверхности и «воздушной части» помещения.

Плоские элементы либо просто приклеивают к стеклам, либо подвешивают в проемах на тонких, почти невидимых нитях, создавая оригинальный снежный занавес.

Ажурные изделия из бумаги фиксируют на окнах с помощью мыльного раствора, водорастворимого клея или зубной пасты. В этом случае снять их будет очень легко, и трудносмываемых следов приклеенные снежинки не оставят. Но есть и другие варианты украшений для окон.

Декорирование без бумажных «вырезанок»

Это необычные ажурные композиции, сделанные с помощью раствора зубной пасты или баллончика искусственного снега (инея). В роли трафарета смогут выступить большие, эффектные снежинки или другие оригинальные украшения. Чтобы создать картину на окне, действуют так:

Сначала изделие смачивают водой, затем его наклеивают на стекло, и сразу же разглаживают. Если бумага для снежинок тонкая, то для этой операции используют бумажную салфетку. Потом таким же образом приклеивают следующие элементы. На получившуюся оконную композицию распыляют искусственный снег, либо зубную пасту, разведенную водой. Для нанесения последнего состава на поверхность стекла используют зубную щетку и палец.

Этот прием дает возможность создавать целые картины. Одну из оригинальных композиций можно увидеть на фотографии.

Аналогичным образом легко перенести на оконные стекла практически любые фигурки. Дело за малым — за подходящим трафаретом.

Чтобы удалить такой «снег/иней» с окон, стекла просто протирают сухой салфеткой либо тканью.

Практичные наклейки

Этот вариант считается самым простым: декораторам нужно только приобрести подходящие наклейки. Прелесть данного способа в том, что такие фигурки самоклеящиеся. Они очень быстро прилипают к стеклу, и точно так же отходят от него, не оставляя на поверхности ни малейшего следа.

Если будущие дизайнеры выбрали этот вариант украшения окон класса, то сначала им предстоит определить размеры композиции, количество персонажей, снежинок и т. д. Потом им нужно найти оптимальное место для каждого из элементов картины.

Роспись

Это самый оригинальный и сложный способ, который понравится «креативным созидателям» и просто любителям холстов, красок и кистей. Рисунки на стеклянных поверхностях создают с помощью составов, которые очень легко смываются. Потенциальные кандидаты для декорирования стекол:

меловая краска и/или такой же маркер (для получения тонких линий);

гуашь или зубная паста, разбавленная небольшим количеством воды.

В младших классах рисованием на стеклах обычно занимаются взрослые, в старших классах такую «работу над окнами» нередко поручают ученикам.

Варианты для декорирования стен кабинета

Чем можно украсить стены класса на Новый 2023 год? В первую очередь, это гирлянды из различных материалов. На самом деле, такие длинные украшения универсальны. Эти изделия смогут преобразить оконные проемы, станут отличным новогодним декором для стен, потолка, мебели и двери.

Бумажные гирлянды

Этот вид новогоднего декора может быть диагональным, горизонтальным или вертикальным. Для окон класса чаще выбирают последнее решение. Помимо снежинок элементами такого украшения способны стать маленькие бумажные вееры, елочки, звездочки, варежки, сосульки, олени, кролики и другие символы наступающего 2023 года.

Фетровый декор

Эта ткань привлекательна и практична. Фетр отлично держит форму, не осыпается на срезе. Ассортимент материала дает шанс сделать эффектные разноцветные украшения. Из фетра довольно просто вырезать звезды, сердечки, симпатичные елочки или флажки. Для соединения элементов гирлянды фигурки просто пришивают или прошивают — вручную либо на швейной машине.

Более сложный способ создания гирлянды из фетра — изготовление объемных элементов. В этом случае используют наполнитель. На эту роль подойдет синтепон или синтепух. Для самых простых украшений можно использовать поролон или вату.

Макаронные изделия

Как украсить класс на Новый год 2023, если ученики и их родители ищут более необычные варианты такого декора? Если есть желание и время, то можно отдать предпочтение почти готовым элементам гирлянды — фигурным макаронным изделиям. Первыми кандидатами на эту роль будут симпатичные бантики (бабочки).

Чем их покрасить?

Чтобы превратить их в части декора, используют краску. Для этой операции можно применить один из нескольких составов.

Гуашь

Самый простой и быстрый способ — преображение изделий в пакете или в емкости. Действую таким образом:

Макароны высыпают, затем выливают туда краску, разведенную водой. Чем больше добавляют жидкости, тем менее яркими будут элементы гирлянды. Пакет завязывают, его содержимое встряхивают. Если макароны красят в емкости, то их тщательно перемешивают. Через 10 минут разведенную краску сливают, а изделия распределяют по ровной поверхности и сушат.

Макароны можно красить гуашью иначе. Сначала их раскладывают на плотной бумаге, затем наносят краску кисточкой, но водой гуашь не разбавляют. После высыхания цветной стороны бантики переворачивают и докрашивают. Изделия с отверстиями позволяют упростить этот этап: такие макароны сначала нанизывают на нити, потом красят.

Пищевые красители

В этом случае первым делом знакомятся с инструкцией производителя купленных пигментов. Для придания цвета макаронным изделиям используют тот же «пакетный» метод, что и для гуаши. Их высыпают, затем добавляют краситель, разведенный водой, и встряхивают. Спустя 5-10 минут раствор сливают, а макароны укладывают сушиться.

Зеленка

Это еще один претендент, который дает шанс получить различные оттенки зеленого изменением количества воды. Концентрированный раствор зеленки сделает макаронины зелеными, сильно разведенная жидкость — нежно-бирюзовыми. Окрашивание их производят так же, как и пищевыми красителями.

Другие эффективные потенциальные кандидаты — какао, каркадэ, куркума, лак для ногтей (в идеале — с блестками) и акриловая краска. Последний состав должен сохнуть как минимум 12 часов.

Как изготовить украшение из макарон-бантиков?

Чтобы превратить макаронные изделия в оригинальную новогоднюю гирлянду, действуют так:

Сначала покупают несколько пачек таких макарон, потом их красят — в один цвет, или в несколько. Высохшие заготовки смазывают слегка разведенным клеем ПВА, потом посыпают блестками и снова сушат.

Готовые бантики по очереди привязывают к нитке или к тонкому шнуру.

Настенные символы

Самый главный из них — новогодняя елка, которая в не очень просторных классах нередко заменяет настоящее или искусственное деревце. Зеленое украшение стены можно вырезать или собрать из:

бумаги или картона;

веток хвойных деревьев;

мишуры, елочных игрушек или гирлянд;

разноцветных картонных кружков, квадратов, треугольников;

зеленых бумажных конусов, отпечатков ладоней всех учеников и т. п.

Чтобы не портить стену, символ наклеивают на лист ватмана.

Новогодние плакаты, тематические стенды

Это следующие ответы на вопрос, как украсить класс на Новый год 2023. Стенды идеальны, если речь идет о декорировании классов для учеников младшего возраста. Такие тематические уголки — оптимальное решение, поскольку они являются простором для фантазии и творчества. Кроме того, на больших стендах обязательно найдется место для всех поделок малышей.

Способы преображения «скучного» потолка

Как правило, этому основанию уделяется очень мало внимания, но эту «ошибку» легко исправить при подготовке класса к встрече Нового 2023 года. Чтобы сделать потолок нарядным, используют разнообразные изделия. Главный критерий для них — легкий вес.

Объемные снежинки из бумаги

Этот вид декора подвешивается к потолку с помощью нитей, поэтому он является одним из самых невесомых вариантов. Сделать такие снежинки довольно просто, к тому же их изготовление не отнимет много времени. Вариантов различных объемных поделок существует очень много.

С изготовлением одной симпатичной снежинки-кристалла можно познакомиться поближе. Для ее создания потребуется белая бумага и карандаш, циркуль, клей, линейка, ножницы, нитки и иголка. Собирают этот «колючий шар» так:

Первым делом из бумаги вырезают 8 кругов одного размера. Каждую заготовку делят на 8 одинаковых секторов. Затем по этим линиям делают надрезы. С помощью карандаша каждый «лепесток» скручивают, получая усеченный конус. Затем его фиксируют клеем. Такие же операции проводят с остальными частями круга и со всеми заготовками.

После завершения подготовительного этапа все детали снежинки нанизывают на нитку, затем их фиксируют с помощью небольших кусочков картона или фетра.

Вертикальные гирлянды с «подвесками»

В роли последних элементов смогут выступить плоские или объемные снежинки, воздушные шарики, бумажные фонарики или елочные игрушки. В основную часть гирлянды превращают леску, тонкую нитку, дождик или мишуру, а также широкие декоративные ленты.

Украшение двери класса

Для ее декорирования традиционно используют венок. Такое эффектное рождественское изделие можно купить, или сделать самостоятельно. Для его изготовления потребуются еловые или сосновые ветки. Основой для этого украшения сможет стать:

готовое изделие из лозы, металла, пенопласта, соломы и т. д.;

газеты, картон либо упаковочная бумага;

трубочки, сделанные из газет;

втулки от туалетной бумаги;

утеплитель для труб.

Декором этого изделия станут популярные дары природы — ветки рябины и шишки. Есть и другие претенденты для украшения венков: например, искусственные цветы, бантики или ленты, небольшие елочные шарики, звездочки, кружки лимона либо апельсина и т. д.

Однако рождественское кольцо не единственное решение. Привычную дверь класса легко превратить в «сказочную» с помощью:

еловых веток, мишуры и «снега» из ваты;

бумажных или нарисованных гирлянд, снежинок;

аппликаций (новогодняя ель, снеговик, олень, Дед Мороз или Снегурочка);

изображения символа наступающего 2023 года — симпатичного, добродушного кролика.

На выбор способа крепления украшений к двери повлияет материал полотна. Нельзя использовать такие изделия, которые повредят его защитное покрытие.

Варианты преображения классной доски

Этот элемент — место притяжения всех глаз, поэтому декор для него должен быть не очень ярким и не слишком большим, чтобы не оттягивать внимание на себя. Как правило, доску (вернее, только часть ее) используют для написания или приклеивания поздравлений и пожеланий, для декорирования новогодними символами.

Те и другие поделки чаще вырезают из белой или цветной бумаги. Еще один подходящий вид декора для классной доски — гирлянда, но такое украшение тоже не должно быть очень броским. Оно может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

Парты, стулья и стол учителя

«Классные предметы мебели» предполагают, что декоративные элементы для них должны быть миниатюрными. На стол преподавателя можно поставить небольшую красивую поделку — новогоднюю елку, симпатичного кролика, Снегурочку и т. п.

Парты если и декорируют, то только маленькими фигурками, которые не будут сильно отвлекать ребят от учебы. Что касается стульев, то не запрещается украшать их спинки. Но и для них декор не должен быть очень пестрым.

Как украсить класс на Новый год 2023? Материалов, как и способов декорирования школьного кабинета, существует очень много. Поэтому выбор остается за преподавателями, детьми и их родителями. О возможном варианте новогоднего преображения помещения расскажет интересное видео: