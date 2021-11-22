Новый год — самый ожидаемый праздник: его наступление с нетерпением предвкушают и взрослые, и дети. Чтобы создать в домах и квартирах волшебство, их украшают разнообразными поделками. К елке и символу-покровителю года нередко присоединяется другой сказочный персонаж — олень, животное красивое и грациозное. Материалов для поделок, как и способов изготовления верного помощника Санта Клауса, существует очень много. Поэтому сначала мастерам нужно познакомиться с темой «Как сделать оленя на Новый год своими руками», а потом решить, какой из представленных символов им хочется увидеть в своем доме, или в саду.

Новогодний символ из проволоки

Эта поделка хороша тем, что она сможет стать украшением дома, квартиры или загородного участка. Для изготовления сравнительно крупного животного его авторам потребуется подготовить инструменты и материалы. В список входит:

пинцет, линейка, карандаш;

проволока, ватман, бумага;

кусачки и плоскогубцы;

канцелярские кнопки;

молоток, ножницы;

малярный скотч;

прочные нитки;

краски.

На выбор проволоки повлияет размер изготавливаемой фигуры. Для новогоднего оленя высотой до 500 мм подойдет материал диаметром 1-3 мм, оптимален алюминий, или медь. Более высокое животное (от 500 мм до 1,5 м) лучше изготавливать из изделий сечением 2-4 мм (железо или алюминий). Более крупный символ потребует более надежного материала — металла диаметром 4-5 мм (сталь или железо).

Для основного каркаса лучше выбрать один из этих вариантов. Другие связки можно создавать из более тонкой и гибкой проволоки. Исключением будет олень высотой до 500 мм. В этом случае рекомендуют использовать один материал — самый надежный.

Для изготовления большого «средства передвижения» Санта Клауса необходимо приобрести много материала. Например, для оленя метровой высоты потребуется от 30 до 50 м проволоки.

Для создания маленькой фигурки (для елочной игрушки, настольного декора) прекрасным выбором будет ее синельная, пушистая разновидность. В продаже можно найти изделия разных цветов.

Создание модели

Контур оленя не слишком сложно нарисовать самостоятельно, но самым простым способом остается поиск шаблона в интернете. Если авторы собираются создать небольшую фигурку, то в этом случае подготовка образца упрощается: им нужно найти и распечатать эскиз на листе А4, или перерисовать его с экрана.

Если выбран крупный олень, то размер чертежа увеличивают так:

Сначала из листа А4 вырезают контур. Его наклеивают на картон, потом вырезают. Фигурку фиксируют вертикально. Перед ней устанавливают лампу, за оленем — лист ватмана. Получившийся контур обводят карандашом.

Этот же этап можно проделать и в горизонтальной плоскости: в этом случае лист ватмана укладывают на пол, потом над ним фиксируют шаблон, который освещают лампой.

Самый простой вариант — использование одного образца, очертания фигуры. Более сложный способ — создание отдельных эскизов для туловища, головы, ног, рогов (ушей). Теперь нужно рассмотреть, как сделать оленя на Новый год своими руками с помощью проволоки.

Использование одного контура

Для изготовления основы животного используют надежную проволоку. Ее сечение должно быть больше других изделий, которые будут формировать объемную фигуру. Выбор соединения элементов — прерогатива создателей новогоднего оленя: можно использовать сварочный аппарат, скрутки, крепкие нитки, тонкую проволоку или малярный скотч.

Работа включает несколько этапов:

Первым делом из проволоки создают плоские фигуры — туловище с головой, рога (пара) и 4 ноги. Для последних деталей оставляют «припуск» для их прикрепления к корпусу. Затем переходят к изготовления элементов для объемной фигуры: делают проволочные кольца. Длина заготовок (диаметр колец) зависит от места фиксации. Обычно начинают с мордочки оленя, потом крепят следующее кольцо, ориентируясь на размеры части фигуры в конкретном месте. Сначала закрепляют 6-8 колец по всему корпусу. Затем добавляют остальные, промежуточные элементы. Расстояние между ними зависит только от размеров туловища: для небольших изделий хватит 5 см, для крупный поделок его увеличивают до 10-15 см. Все кольца соединяют по бокам отрезками проволоки. Их протягивают от мордочки до хвоста, обязательно крепят в местах пересечения. Минимальное количество таких линий — по одной с каждой стороны. Для средних и больших фигур их число увеличивают. Таким же образом формируют ноги оленя, прикрепляя их к кольцам. Начинают с задних конечностей. Их фиксируют с помощью пары больших колец. Затем протягивают еще по одному отрезку проволоки: от средней части брюшка к копытцам. Потом приступают к созданию объема ног кольцами, ориентируясь на ширину элементов. После завершения создания задних конечностей занимаются изготовлением передних. В этом случае дополнительные проволочные отрезки проводят от копыт до груди.

Последние этапы — создание рожек и ушек животного. Их делают аналогичным образом, поэтому авторы не должны столкнуться в непреодолимым трудностями. Главное условие — надежная фиксация всех частей оленя. Этого можно достичь, добавив проволочных соединений в «слабые места» фигуры.

Изготовление новогоднего оленя с помощью двух контуров

Это способ немного проще, поскольку такие проволочные заготовки уже имеют «ноги».

Сначала изготавливают два контура и пару рогов. Затем оба шаблона соединяют проволокой вплотную — у хвоста и носа. Чтобы создать объем, между контурами вставляют отрезки проволоки. Скрутки делают вручную, или используют плоскогубцы. Сначала с помощью проволочных колец создают объем ножек, затем таким же образом оформляют туловище и мордочку оленя.

В последнюю очередь к поделке крепят рожки.

Варианты декорирования

Создание объемной фигуры — процесс, который позволяет получить «голое» изделие, поэтому авторам еще предстоит превратить его в почти настоящего оленя. Способов украшения проволочной фигурки есть несколько.

Использование краски. Данный вариант — простейшее решение, но у него есть минус: фигурка из проволоки должна выглядеть безукоризненно. Поэтому такой способ декора чаще выбирают для изделий, изготовленных с помощью сварочного аппарата. Декорирование нитками, пряжей, шпагатом, синельной проволокой и т. д. Этот метод более привлекателен, поскольку все огрехи и места соединений будут надежно скрыты от глаз. Украшение мишурой, елочными гирляндами. Такой вариант можно рассмотреть тем, кто не хочет «убить» много времени на обматывание проволочной поделки.

Использование полиэтиленовой пленки или скотча — еще одно популярное решение. Шарики из полиэтилена нередко помещают и внутрь фигур. Материал для украшения каркаса может быть прозрачным или цветным. Двухсторонний скотч способен превратиться в отличную основу для другого декора — для шариков, скатанных из ваты. Для этой же цели походят и небольшие кусочки материала.

Как декорировать проволочный каркас? Можно использовать несколько видов украшений, а можно добавить всего одну «изюминку». Например, очень эффектно выглядит новогодний олень, внутри которого находится источник света.

Новогодний символ из шишек

Сделать оленя на Новый год своими руками можно из шишек. Для изготовление небольшого сувенира мастеру нужно подготовить:

желудь;

линейку, ножницы;

палочки (веточки) для ног (рогов);

две шишки — большую и поменьше;

клей, пластилин — коричневый и черный.

Изготовление новогоднего оленя из шишек проходит по такому сценарию:

Сначала занимаются туловищем животного: к большой шишке с помощью клея или пластилиновых шариков присоединяют 4 ножки (палочки или веточки). Из коричневого пластилина изготавливают хвостик, который присоединяют к верхушке соцветия. Ко второй шишке приклеивают голову-желудь. После высыхания состава ее декорируют кусочками пластилина — добавляют нос и глазки. Обе части соединяют клеем. К голове приклеивают веточки-рожки. Копытца делают из коричневого или черного пластилина.

Картина из ниток

Одинокий олень будет выглядеть сиротливо, однако это поправимо. С помощью спила и второй фигурки легко сделать оригинальную композицию, которая сможет стать украшением праздничного стола.

Чтобы получить новогоднего оленя, совсем не обязательно создавать объемную фигуру. Ощущение праздника подарит и картина, которую сравнительно быстро можно сделать из ниток или пряжи. В этом случае нужно найти основание для нее. В удобный «холст» легко превращается большой спил дерева, кусок толстой фанеры или широкая доска.

Изготовление плоского оленя из ниток нельзя назвать сложным процессом:

Сначала выбирают понравившуюся картинку, потом определяют, какого размера будет поделка. Чтобы подготовить выбранное основание, его шлифуют, затем покрывают краской, морилкой или лаком. На высохшую поверхность переносят эскиз. По всем линиям рисунка набивают маленькие гвозди. После завершения подготовительного этапа к первому из них привязывают нитку. Потом начинают создавать картину, соединяя элементы с помощью крепежных элементов, — или беспорядочно, или формируя какой-либо рисунок.

Если выбрана картина с парой оленей, или с целым семейством, то для всех животных выбирают свой цвет ниток. В этом случае каждый персонаж ее будет отчетливо виден.

Олень из фетра

Небольшую поделку легко превратить в елочную игрушку. Очень часто для изготовления такого декора используют фетр — материал приятный, податливый, и прекрасно держащий форму. Для создания такой игрушки потребуется раздобыть и подготовить:

фетр;

бумагу;

карандаш;

наполнитель;

узкую ленточку;

ножницы, иголки и нитки.

По старой и доброй традиции шаблоны ищут в интернете.

Потом выкройку переносят на лист бумаги, затем — на материал. Из него вырезают две такие заготовки. Припусков в этом случае не оставляют. Обе детали сшивают наружными стежками, но оставляют небольшое отверстие. Внутрь игрушки закладывают наполнитель, потом дыру аккуратно зашивают.

Последний этап — пришивание (или завязывание на шее) ленточки для подвешивания игрушки. Концы петельки можно вшить заранее — во время соединения фетровых деталей.

Новогодний олень из пенопласта

Это поделка не потребует никаких трат, поскольку практически в каждом хозяйстве уже есть такой материал. Для изготовления этого декора понадобится бумага, маркер, шаблон, пенопласт и острый нож с длинным лезвием. Альтернатива для качественного разрезания теплоизоляционного материала — тончайшая проволока. Для получения аккуратного среза ее рекомендуют нагревать.

Изготовление оленя из теплоизоляционного материала включает несколько шагов:

Сначала находят и переводят на бумагу понравившееся изображение. Потом его вырезают. Рисунок прикладывают к куску пенопласта, затем обводят его контур маркером. Поделку аккуратно вырезают. Декор из толстого материала не требует изготовления основания для фигурки. Для изделий из тонкого пенопласта вырезают такую же подставку, круглую или прямоугольную. Обе детали соединяют клеем (ПВА, жидкие гвозди, аэрозоль и т. д.).

Вырезанного оленя можно оставить белоснежным, или покрасить фигурку гуашью или акриловой краской. Очень оригинально выглядит новогодняя поделка, декорированная блестками.

Животное из картона

Этот вариант доступен и прост, так как данный материал тоже найдется в любом доме. Картон популярен из-за его экологичности, легкости и простоты работы.

Фигурки из картона

Самый элементарный вариант — получение «зверя» из целого куска. В этом случае рисуют или находят подходящий шаблон, потом его увеличивают, и переносят рисунок на материал. Относительный минус простых картонных поделок — необходимость надежного основания для них.

Более сложный способ не имеет этого недостатка. Это сборка оленя из отдельных элементов. Например, одна из возможных поделок может быть изготовлена с помощью следующего чертежа.

Голова оленя на стену

Это еще один способ получить новогоднее украшение. Такая поделка — объемный декор, который «потребует» подготовить следующие материалы и инструменты:

акриловую краску, блестки;

горячий клей, пистолет;

двухсторонний скотч;

плотный картон;

цанговый нож;

карандаш;

бумагу.

Поскольку это украшение относительно сложное, чертеж всех элементов конструкции нужно найти и сети. Например, можно воспользоваться таким образцом.

Сначала все детали распечатывают, затем их переносят на картон. Если есть необходимость, то элементы увеличивают.

Заготовки вырезают. Там, где необходимо, аккуратно делают прорези. Детали «Верх» и «Низ» склеивают. Голову оленя собирают, ориентируясь на предложенный рисунок. К нижней части основания приклеивают петельку для фиксации поделки на стене. После завершения сборки «конструктора» голову оленя декорируют акриловой краской. Чтобы придать изделию праздничный вид, его сразу же после окрашивания посыпают блестками.

В роли дополнительных декоративных элементов можно использовать небольшие елочные игрушки: например, шарики. Их легко подвесить на рога животного.

Поделки из пластиковых бутылок

Как и из чего еще можно сделать оленя на Новый год своими руками? Эти варианты изготовления новогоднего декора можно рассмотреть тем хозяевам, которые хотят украсить участок у дома.

«Простейшее животное»

Для создания этого пластикового оленя потребуется всего 3 бутылки — одна емкостью 5 литров и две — полуторалитровые. Она из них будет головой, другая предназначается для вырезания мелких деталей. Тонкие бруски (веточки-рогатки) смогут заменить ноги и шею (рога). Чтобы замаскировать пластик, и превратить поделку в оленя, нужно приобрести краску — коричневую (или оранжевую) и белую. Для сборки фигуры можно использовать саморезы и скотч.

Сначала занимаются созданием туловища: в нижней части пузатой бутылки прорезают 4 отверстия для ног, в верхней — одно для шеи. Затем от емкости отрезают горлышко. Из 4 брусков делают ноги животного. Их вбивают в землю, затем надевают бутылку-туловище, отгибая пластик. Фиксируют конечности саморезами. В верхнее отверстие вставляют брусок-шею. В меньшей емкости-голове делают отверстия для шеи, рогов и ушей. Последние заготовки вырезают из оставшейся бутылки. Детали вставляют и фиксируют: шею прикручивают саморезами, рога и уши прикрепляют с помощью скотча.

Собранного оленя красят коричневой краской, затем добавляют белые пятнышки, глаза и нос.

Второй вариант изготовления — создание животного из 3 бутылок. В этом случае из третьей емкости делают шею.

«Почти настоящий олень»

Чтобы создать такой шедевр «в полный рост», мастерам потребуется много различных материалов. Прежде чем сделать оленя на Новый год своими руками, им нужно приготовить набор, в который входят:

оленьи рога и глаза (выпуклые пуговицы);

большое количество пластиковых бутылок;

водопроводные трубы (для ХВС, 25 м, диаметр — 15 мм);

металлопрофильная труба диаметром 15 мм, для усиления ног;

саморезы, изолон, плиточный клей, монтажная пена (3-4 баллона), серпянка и фасадная шпаклевка.

Для доведения поделки «до ума» понадобится грунтовка и наждачная бумага. Для придания изделию «оленьей внешности» потребуется коричневая, черная краска. Чтобы защитить животное от непогоды, лучше приобрести лак.

Как превращают в оленя комплект «всякой всячины»?

Из металлопластиковых труб с помощью саморезов изготавливают каркас. Ноги обязательно усиливают профилем. Внутрь закладывают пластиковые бутылки, заполняя ими все свободное пространство. Голову и шею формируют с помощью монтажной пены, предварительно закрепив рога. Всю конструкцию заматывают изолоном. Затем ее запенивают. После высыхания состава лишнее от фигуры отрезают. Оленя тщательно обмазывают плиточным клеем, потом обматывают серпянкой.

После высыхания фигуры на изделие наносят шпаклевку. Последние этапы — шлифовка, обработка грунтом, окрашивание оленя коричневой краской, подчеркивание его глаз черной, и защита поделки лаком.

Подушка с рогами

Рукодельницам, не боящимся кропотливой работы, может понравиться еще одна оригинальная идея — изготовление пушистой подушки-оленя. Для создания такого изделия им понадобится:

любая пушистая ткань (около 1,5 м);

фетр — зеленый и красный;

бумага, маркер, ножницы;

подушка (40х60 см);

иголка и нитки;

мягкий помпон.

Как превратить обычную подушку в рогатую-мохнатую?

Сначала из ткани вырезают два куска, их размеры — 60х80 см. их складывают лицевой стороной вниз и сшивают с двух сторон. Ткань выворачивают, внутрь помещают подушку. Затем зашивают две оставшиеся стороны. Из бумаги вырезают 4 трафарета для рогов. Их раскладывают на зеленом фетре, обводят маркером, потом вырезают. Заготовки соединяют попарно, затем их края оформляют петельным швом. Рога пришивают к пушистой наволочке. Поскольку глазки-пуговки могут мешать сну, вместо них используют темные нитки: на концах рожек «ставят» крестики. Из красного фетра вырезают нос, который также пришивают к изделию. К другой стороне подушки пришивают помпон.

Пушистая новогодняя подушка с забавными рожками может быть и украшением дома, и необычным, но полезным подарком.

Сделать оленя на Новый год своими руками не очень сложно, однако некоторые модели потребуют терпения, внимательности, фантазии и мастерства. О том, как можно изготовить одну из самых эффектных поделок, расскажет автор из следующего видео: