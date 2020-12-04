Новый год в любом доме не обходится без традиционного атрибута — празднично украшенной ели, без которой наступающий праздник просто невозможно представить, потому что трудно ощутить его приближение. Одни хозяева ставят настоящие деревья, другие, помня об охране окружающей среды, наряжают искусственные изделия. Но так как новогодних символов не бывает много, на помощь зеленой красавице часто приходят ее маленькие подруги. Небольшие симпатичные сувениры нередко делают всей семьей. Их расставляют по дому, «делегируют» в садики или школы, дарят родственникам, друзьям и знакомым. Вариантов, как сделать новогоднюю елку своими руками, существует великое множество. Большинство из оригинальных решений не предполагает каких-то серьезных трат. Зеленые мини-деревца «вырастают» из различных подручных материалов, иногда — из самого неожиданного «сырья».

Как сделать новогоднюю елку своими руками?

Главным этапом перед началом любого творческого процесса остается выбор материала для поделок. Новогодние елки далеко не исключение. Скорее, наоборот: миниатюрное деревце можно очень быстро и легко сделать из бумаги и картона, из ниток, пряжи, ткани. Новогодними сувенирами становятся поделки изготовленные из:

шишек, целых или разобранных на «запчасти»;

разных видов макаронных изделий;

мишуры, перьев, бисера.

Список материалов можно продолжать почти до бесконечности. Уже существует много вариантов, но креативные люди на достигнутом не останавливаются. На свет появляются все новые поделки, выполненные из всего, что «попадается под руку», или «видит око».

Новогоднее деревце из шишек

Поскольку шишки ближайшие «родственницы» деревьев, логичнее всего начать знакомство с миниатюрными новогодними атрибутами именно с них. Вариантов есть несколько. Елку-крошку сделать легче всего. Не слишком сложно создать относительно большое изделие из целых шишек. Если трудности и кропотливая работа семье не в новинку, то команде вполне по силам изготовить елку из чешуек.

Одна шишка — простая работа

Самый легкий вариант — «одинокая» шишка, которую либо оставляют «как есть», либо красят в зеленый цвет, а края чешуек оформляют белой краской. «Лапы» можно не декорировать «снегом»: на них удобно расположится другой декор. Пример — небольшие бусины, одного или нескольких цветов. Такое деревце устанавливают на любое подходящее основание. Однако гораздо оригинальнее выглядят относительно большие изделия — деревца, собранные из шишек.

Деревце из целых шишек

Как сделать новогоднюю елку своими руками в этом случае? Для того чтобы создать «шишковатое изделие», надо найти еловые или сосновые шишки. Они должны быть раскрытыми, но целыми и крепкими. Еще для творчества потребуется:

термоклей и пистолет для него;

ваза для установки ели;

игрушки, мишура;

картон, ножницы;

краска-аэрозоль.

Первым делом определяются с размерами будущей новогодней елки. Они зависят только от количества имеющегося сырья и пожелания авторов. Сам процесс «созидания» выглядит так:

После нахождения оптимальной высоты и ширины сувенира из картона вырезают круг соответствующего диаметра. Он будет основанием для деревца. Затем занимаются шишками. Сначала их очищают от пыли, потом рассортировывают по размерам. Самые крупные плоды откладывают для начального ряда. Шишки приклеивают к основанию горячим клеем. Ярусы располагают таким образом, чтобы каждый плод верхнего ряда попадал в места соединения двух нижних элементов. Смещение «ежиков» к центру обязательно.

Аналогичным образом создают следующие ряды. Самую верхнюю шишку приклеивают вертикально. Готовую елку красят, сушат. Потом картонное основание приклеивают к вазону, цветочному горшку или другому предмету, подходящему по размеру. Деревце украшают мишурой, ленточками, бантиками, бусинами или веточками ягод.

Изделие из чешуек

Тем, кто не боится «ювелирной» работы, можно рассмотреть следующую претендентку. Такая операция отнимет больше времени, причем независимо от размеров будущего сувенира. Для изготовления новогоднего деревца кроме шишек понадобится:

акриловая краска;

острые ножницы;

кисточка;

гвоздика;

блестки;

картон;

клей.

Сначала готовят «строительный» материал. Шишки очищают от пыли, затем с помощью острых ножниц аккуратно отделяют от них чешуйки.

Лист картона сворачивают в конус. Излишки снизу отрезают, чтобы добиться максимальной устойчивости каркаса. Начиная с нижнего ряда, приклеивают чешуйки. После изготовления к верху сувенира приклеивают гвоздику.

После высыхания клея изделия елку красят. Концы «веточек» смазывают клеевым составом и посыпают блестками. Украшают хвойное дерево по своему вкусу.

Новогодняя ель из лент

Это симпатичная поделка также не сложна, времени на ее изготовление потребуется немного. Для творчества необходимо подготовить:

фетр для основания;

пенополистирольный конус;

ножницы, английские булавки, клей;

узкие ленточки — зеленые и красные;

бантик золотистого цвета — для верхушки.

Сначала из фетра вырезают круг, диаметр которого равен этому параметру конуса. Его приклеивают к основанию.

Ленточки разрезают на отрезки одинаковой длины. Каждую из них складывают пополам, формируя петельку. Соединяют концы заготовок английскими булавками. Начиная с нижнего ряда, петли фиксируют на конусе. Ряды чередуют: после зеленого идет красный и т. д.

Два цвета — условие необязательное: не менее привлекательно выглядит традиционное зеленое деревце. Верх сувенира закрывают золотистым бантиком, который также фиксируют булавкой. Аналогичную поделку можно сделать и из полосок бумаги. В этом случае используют не булавки, а клей. Конус изготавливают из картона коричневого цвета.

Мини-елочка из фетра

Это еще одна возможная претендентка. Таким изделием можно украсить большую елку. Второй вариант — декорирование мини-сувениром праздничного стола. Для работы потребуется приготовить:

фетр двух цветов — зеленый и коричневый;

маленькую звездочку для украшения ели;

карандаш (мел), линейку, ножницы;

желтые нитки мулине, иголку.

Работа тоже не потребует ни много времени, ни больших усилий.

Из зеленого фетра вырезаю 25 квадратов, разделенных на 5 групп: со стороной 10, 20, 30, 40 и 50 мм. Из коричневого материала вырезают 5 маленьких кружочков, которые станут основанием украшения. Мулине продевают в иголку, на конце ниток завязывают узел. Сначала на них нанизывают коричневые кружки, затем зеленые квадраты. Начинают с более крупных элементов, а заканчивают самыми маленькими.

Последний этап операции — распределение веточек и декорирование готового изделия звездочкой.

Спиральное деревце из бисера

Это следующий ответ на вопрос, как сделать новогоднюю елку своими руками. Такое невесомое украшение-подвеска сможет повесть на люстру или на другой светильник в доме. Для изготовления бисерной спирали потребуется минимальный набор, в который входят:

круглогубцы;

проволока;

кусачки;

и бисер.

Первый этап — подготовка проволоки. Поскольку на глаз трудно определить размеры, сначала ее наматывают на предмет подходящей формы. Затем проволоку отрезают.

С помощью круглогубцев на верхней части формируют небольшую петельку. На проволоку нанизывают бисер, чередуя бусины разных цветов. После завершения этапа на конце проволоки делают крючок.

Подвеску для изделия делают из небольшого отрезка проволоки.

Изделие из ватных дисков

В этом случае елка получается почти по-настоящему пушистая. Для работы потребуется приготовить большое количество ватных дисков, а также:

клей;

картон;

степлер;

декор: например, бусины.

Если деревце останется белым, то лучше взять картон такого же цвета. В противном случае конус не будет виден, потому что потенциальные «проплешины» надежно скроет краска.

Сначала из картона делают конус, ненужный материал снизу отрезают, края заготовки склеивают. Приступают к созданию ватных веток. Диск складывают вдвое, потом еще раз. Получившуюся деталь фиксируют степлером. Точно так же поступают со всеми изделиями. Оклеивание конуса начинают снизу. Каждую заготовку присоединяют к картону местом последнего сгиба.

После завершения этапа белое изделия украшают бусинами. Если нужно зеленое «насаждение», то его красят, используя баллончик. Верх декорируют по своему усмотрению — маленькими звездочками, снежинками и т. п.

Новогодняя ель из ниток или пряжи

Это еще один несложный вариант. Совсем не важно, какой материал возьмет автор, так как результат в любом случае его обрадует. Такие изделия получаются невесомыми и эффектными. Очень часто внутрь этих прозрачных изделий помещают осветительный прибор. Для создания елочки потребуются:

ножницы;

нитки, лучше зеленого оттенка;

кисточка, клей и емкость для него;

конус, сделанный из любого материала.

Конус из картона сначала обматывают пищевой пленкой, так изделие будет проще снять, и не повредить. Первая операция — наматывание нити. Ее можно провести по-разному: одни помещают нить в емкость с клеем и дают ей хорошо пропитаться. Другие наматывают ее на конус, а затем щедро промазывают клеевым составом с помощью кисточки. После того как изделие высохнет, нитки осторожно снимают с конуса. Воздушное изделие декорируют разноцветными бантиками, бусинами, снежинками, блестящими звездочками и т. д.

Праздничное дерево из мишуры

Ни одно из предыдущих изделий все же не может похвастаться схожестью с оригиналом. На вопрос, как сделать новогоднюю елку своими руками так, чтобы она напоминала настоящее деревце, ответ есть. Это «дуэт» из картона и мишуры. Для изготовления пушистого растения автору нужно подготовить:

лист ватмана;

клеевой пистолет;

мишуру и пайетки;

маленькую звездочку;

карандаш, ножницы, циркуль.

Сначала на листе ватмана циркулем рисуют полукруг. Затем его вырезают. Из бумаги склеивают конус, который обматывают мишурой так, чтобы ватман был полностью скрыт от глаз. К верхушке деревца приклеивают звездочку. Аналогичным образом ветки декорируют пайетками. Плюс этого варианта — шанс сделать елку довольно больших (или средних) размеров. В этом случае изделие можно поставить даже на пол. Однако этот трюк не пройдет, если в доме есть малыши и хвостатые разбойники.

Украшение из пластиковой бутылки

Список был бы неполон, если бы в нем не было универсального подручного материала, из которого делают все. Или почти все. Нельзя сказать, что такое деревце способно украсить собой квартиру или дом. Однако на улице или на дачном участке такой декор может оказаться кстати. Для изготовления «пластикового растения» больше всего подойдут зеленые бутылки. Лучший объем — 2 литра. Еще нужно будет приготовить:

нож;

клей;

скотч;

острые ножницы;

лист бумаги, альбомный.

Первым делом от бутылки отрезают часть с горлышком (до плечиков), она будет подставкой-стволом. В нее вставляют скрученный (склеенный) лист бумаги.

Оставшуюся часть бутылки разрезают на 12 заготовок. Должны получиться 3 крупных элемента, 3 средних. 6 оставшихся — 3 маленьких и 3 совсем узких, примерно вдвое их меньше. Нижний край каждой пластины разрезают на длинные узкие полоски-ветки. Их ширина — 3-4 мм. С помощью ножа их загибают. Подготовленные элементы крепят к стволу скотчем. Начинают с самых крупных деталей, заканчивают самыми маленькими.

Из последней узкой заготовки делают верхушку, вставляя его в свернутую бумагу-ствол.

Деревца, изготовленные из теста

Как сделать новогоднюю елку своими руками, если под рукой не оказалось одного или нескольких подручных материалов, а времени на поход в магазин выделить не получается? В такой безвыходной ситуации на помощь придет соленое тесто. Сначала надо подготовить необходимые ингредиенты:

муку — 1 часть;

соль — 1 часть;

воду — ½ части.

Сначала сухие компоненты тщательно смешивают. Затем начинают небольшими порциями добавлять воду. Тесто не должно липнуть к рукам, рассыпаться или крошиться. Чтобы получить белую массу, к ингредиентам добавляют ¾ части белой краски (акриловой). Для получения «правильного» древесного растения ее заменяют зеленым составом, или смешивают разные его оттенки. Помимо акриловых красок используют пищевые красители, масляные краски, гуашь. С помощью последней можно преображать уже готовое изделие.

Елочка-малышка

Миниатюрную пушистую красавицу сделать проще простого. Для этого потребуется тесто, клей, ножницы и маленькие декоративные элементы.

Сначала из соленого теста формируют конус, основание которого должно быть абсолютно ровным, устойчивым. Начиная с верхней части заготовки, создают еловые лапы. Сначала из аккуратно «отщипывают» ножницами, затем (ими же) слегка загибают кверху. Если есть желание добавить изделию ствол, то его формируют из массы коричневого цвета. Готовую елочку отправляют сушиться в духовку на противень, застеленный пергаментом.

Для сушки теста духовой шкаф сначала нагревают до максимальной температуры. После того как в него помещают поделки для сушки, духовку тут же выключают. Достают сувенир только после его полного остывания. Готовое деревце украшают: например, приклеивают к ветвям блестки, бусины либо стразы.

Почти натуральное дерево

В этом случае сходства с настоящим новогодним деревом помогает добиться обычная кухонная принадлежность — чесночница, или чеснокодавка (давилка). Кроме этого аксессуара автору потребуется тесто, окрашенное зеленым пигментом, бумажный (картонный) конус и клей (пример — Момент). После приготовления теста его небольшими порциями «прогоняют» через пресс, затем приклеивают к конусу, также начиная с его нижней части. Высохшее изделие венчают звездой, сделанной из теста другого цвета, украшают блестками, бусинами и т. д.

Второй вариант изготовления отнимет немного больше времени. В этом случае из крохотных «вермишелин» сначала делают петельки, которые аналогично фиксируют клеем. Такие изделия выглядят необычно, они получаются очень похожими на деревца, сделанные их толстых ниток. Из-за веток-петелек ассортимент декора расширяется, а его количество может увеличиться.

Новогодняя ель из фоамирана

У этого необычного материала много названий: вспененная резина, пластичная замша, ревелюр и фом ЭВА. Если раньше многих интересовало, как сделать новогоднюю елку своими руками из гофрированной бумаги, то теперь ее вытеснил фоамиран, позволяющий создать красивое, реалистичное деревце небольших размеров — высотой 100-200 мм. Работа с материалом довольно легка. Для изготовления елочки потребуется подготовить:

фоамиран зеленого цвета — 4 листа;

плотный картон для основания;

декор — ленточки, бусины;

клей, ножницы, утюг.

Поскольку у материала есть свойство деформироваться под действием высокой температуры, а потом «навеки» сохранять форму после нагревания, нужно приготовить утюг. Он поможет сделать веточки более похожими на настоящие. Конус для новогоднего деревца можно изготовить из простого картона с помощью клея либо двухстороннего скотча, однако список твердой бумагой не ограничивается. С таким же успехом (но с большими затратами) на роль основы подойдет пенопластовая заготовка из магазина рукоделия.

Сначала из фоамирана делают заготовки. Варианта есть два: одни нарезают материал длинными полосками шириной 20 мм, другие — небольшими квадратиками с такой же стороной. Идеальная геометрия всех элементов в этом случае не нужна, деревьев таких не бывает. Нижнюю часть (на ½) каждой заготовки разрезают на узкие полоски. После завершения этого этапа элементы с бахромой проглаживают утюгом, который делает фоамирану «постоянную завивку». Обработанные заготовки начинают приклеивать к конусу снизу. Если используются квадратики, то их присоединяют со смешением, как в классической кирпичной кладке.

Готовое изделие украшают атласными бантиками, блестками или бусинами. В этом случае излишества ни к чему: изделие из фоамирана даже без декора выглядит нарядным.

Материалов и вариантов, как сделать новогоднюю елку своими руками, существует великое множество, поэтому бывает очень трудно даже немного сузить список кандидатов. Чтобы познакомиться с одним из потенциальных и впечатляющих древесных растений, можно посмотреть следующий видеоролик, оцененный по достоинству: