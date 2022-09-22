Как сделать календарь на 2023 год своими руками: варианты таблиц

Календарь — изобретение, которое появилось очень давно, однако спрос на него и сейчас остается очень высоким. Обычные и привычные бумажные таблицы по-прежнему можно увидеть на стенах и столах квартир, домов, офисов, государственных учреждений и т. д. Самый простой способ, позволяющий получить эту удобную вещь, — ее покупка, поскольку ассортимент таких печатных изданий способен впечатлить даже «приверед». Но многим любителям нестандартного подхода это элементарное решение не нравится. Они интересуются, как сделать календарь на 2023 год своими руками. Вариантов его изготовления есть несколько. Оригинальной, уникальной и почти неотличимой от настоящего печатного издания будет таблица, созданная с помощью ПК либо смартфона. В этом случае используют программы, графические онлайн-сервисы, приложения для Android или iOS и т. д. Но есть такие поделки, которые можно изобрести и создать всей семьей.

Как сделать календарь на 2023 год своими руками?

Перед наступлением Нового года практически все члены семьи стараются придумать необычные подарки, которые смогут впечатлить или восхитить родственников, друзей и просто хороших знакомых. Вариантов новогодних сувениров существует великое множество, но одна из самых привлекательных идей — календарь, созданный собственноручно. Он сможет стать основным или дополнительным подарком, но в обоих случаях такой уникальный презент не останется незамеченным.

Способов, позволяющих получить жизненно необходимый «табель», есть довольно много. Однако большинство из них требует от будущего автора хотя бы минимальных навыков работы на компьютере. Они нужны для получения безукоризненно оформленных месяцев, дней недели и дат.

«Охота» за календарем на просторах интернета

Если хозяевам ПК, дома или квартиры не очень важно, каким будет печатное изделие, то в этом случае операция «Календарь на 2023 год своими руками» будет довольно простой. «Страждущим» достаточно посетить сайт CalendarBox, где кроме вертикальных и горизонтальных календарей на 2023 год найдется большое количество всяких «полезных полезностей». Например, многих могут обрадовать изделия-домики, календари по месяцам, и с забавными картинками, планеры, календари-рамки, таблицы с символом 2023 года, с официальными выходными и т. д.

Помощь программы Дизайн Календарей

Можно с уверенностью заявить, что этот вариант один из самых удобных и простых. Данное ПО будет понятным даже для тех, кто крайне редко работает с компьютерными программами.

Достоинства и недостатки

Соперников по удобству у Дизайна Календарей практически нет. Причин для такого мнения довольно много:

Это программное обеспечение дает возможность выбрать свой вариант из десятков шаблонов, причем все они позволяют провести доработку в соответствии с желаниями автора. Программа предлагает на выбор создание разнообразных календарей. В Дизайне можно разработать карманные, настольные и перекидные печатные издания. Официальные праздники и каждую знаменательную дату в календаре легко выделить не только цветом, но и добавить к ней соответствующую картинку. Еще одно неоспоримое достоинство этого программного обеспечения — поддержка практически всех моделей принтеров и бумажных форматов.

Если рассматривать слабые стороны Дизайна Календарей, то их практически лишены платные версии «Стандарт» и «Профи». Да, в список минусов можно внести несколько устаревшие шаблоны и не очень впечатляющее количество настроек. Но это, скорее, придирки.

Серьезный недостаток есть только в бесплатной версии Дизайна Календарей: в «неполной» программе невозможно сохранить готовый проект на ПК. В этом случае файл придется отправлять в печать сразу после создания, непосредственно через данное ПО. Однако для большинства бывалых, «уверенных пользователей сети» эта проблема довольно легко решаема.

Что касается совместимости с разными операционными системами от MS, то Дизайн Календарей поддерживает все версии Windows — XP, 7, 8, 10 и 11.

Как сделать календарь на 2023 год с помощью программы?

Она не станет причиной каких-либо неразрешимых проблем. Программа полностью русифицирована, к тому же Дизайн Календарей имеет простой, понятный, «дружелюбный» интерфейс. Теперь надо рассказать о том, как сделать календарь на 2023 год своими руками.

После установки и запуска Дизайна Календарей появляется окно, в котором пользователю предлагают выбрать либо новый проект, либо продолжение работы с уже сохраненным файлом.

После нажатия на Новый проект будущему автору предложат выбрать необходимый тип календаря. Для примера можно кликнуть на более простой вариант — на настенную его разновидность.

После появления следующего окна перед создателем «предстанет» довольно широкий ассортимент всевозможных шаблонов. При выборе варианта с какой-либо картинкой пользователю представится возможность выбора основной фотографии. Для этого ему надо нажать на строку меню Календарь, а затем на Выбрать фотографию на фон. Традиционные кандидаты — семейные фото, фото детей, домашних любимцев, красивые пейзажи и т. п.

После выбора понравившегося варианта начинающему дизайнеру предложат поработать с параметрами календаря. Начать отсчет можно с любого месяца и даты. Однако большинство авторов выбирают традиционный вариант — с января 2023 года. Далее нужно установить свой формат листа и разрешение печати. После завершения выбора параметров автор должен снова нажать на кнопку Готово.

Следующее окно показывает, как будет выглядеть настенный календарь. Но и это еще не все, поскольку есть еще несколько моментов, которые позволяют сделать создаваемую таблицу максимально удобной и эффектной.

После открытия раздела Праздники создатель сможет выбрать, какие именно торжества нужно отметить в календаре.

После нажатия на строку меню Календарь программа позволит не только выбрать фоновую фотографию, но и отредактировать язык, настроить все праздники, добавить или продублировать страницу.

Строка меню Добавить даст возможность украсить календарь клипартом, фото или коллажем, сделать надпись либо добавить в него логотип.

Сохранение и печать

Полностью готовый проект сохраняют традиционными способами — либо нажатием на строку меню Файл и на Сохранить проект, либо с помощью зеленой кнопки Сохранить:

В первом случае он по умолчанию сохраняется в формате DCPR, но можно выбрать PDF или TIFF. Во втором случае программа позволяет сохранить проект в PDF или в JPEG.

Если есть цветной принтер, то файл можно сразу отправить в печать (Файл — Печать календаря). Альтернативный вариант — обращение в типографию. Этот способ идеален для создания больших и более плотных перекидных изделий.

В список альтернативных программ-помощников входит Publisher, Word или Excel от компании Microsoft. Однако эти варианты создания календарей подойдут (и понравятся) не всем. Освоить Publisher для человека несведущего довольно сложно, а самые востребованные программы от MS не позволят создать привлекательное печатное изделие: у автора получится довольно примитивный табель.

Использование онлайн-конструкторов календаря

Это еще один простой способ, который дает возможность сравнительно легко и быстро создать календарь любого размера и формата. Среди рекомендуемых сервисов — Календарум и Canva.

Первый конструктор гарантирует очень простое создание таблицы, поскольку весь процесс «расписан» буквально по шагам. Второй онлайн-сервис хорош тем, что каждый из шаблонов можно очень сильно изменить, полностью подстроив его под свои желания и потребности. Кроме того, у Canva есть и платные версии. Они — идеальное решение для фотоателье и вебстудий, для сотрудников рекламных агенств, для профессиональных дизайнеров и т. д.

Другие популярные сервисы — Calendarlabs и Pically Calendar. Не исключено, что некоторых пользователей смутит их интерфейс на английском языке, однако календари можно создавать и на русском. Последний конструктор таблиц доступен только для платных подписчиков, но лазейка оставлена: никто не запрещает создавать страницы-сетки отдельно, для каждого месяца.

К самым простым вариантам можно по праву отнести использование совершенно бесплатного онлайн-сервиса Google Календарь. Его главный минус — невозможность красочного оформления таблицы.

Помощь приложений для iOS и Android

Настольный или настенный календарь можно легко создать, используя приложения для «умных» телефонов. Среди популярных ассистентов Calendar Photo Frame и Optimal Print (Android), PhotoCal (iOS), Pixum Photo Calendar (iOS и Android). Главным недостатком этих мобильных решений считают невозможность получить проект с высоким разрешением.

Материалы и возможные способы создания «своего» новогоднего календаря

Далеко не всем придется по нраву помощь программ или онлайн-ассистентов. Поэтому некоторые семьи выбирают иной путь. Например, ответ на вопрос, как сделать календарь на 2023 год своими руками, нередко интересует тех родителей, которые вместе с детьми готовят «печатное издание» для детского сада или школы.

В этих случаях чаще приветствуется самый «креативный креатив». Каким будет будущий календарь, зависит от имеющихся материалов, от желания членов семьи сделать шедевр (или простейшее изделие), и от фантазии его авторов. Оригинальных примеров существует довольно много.

Материалы

Из чего можно «соорудить» симпатичный календарь? Ответ на данный вопрос прост — почти из всего, что нас окружает. Традиционные материалы для создания такого настенного или настольного «численника» — бумага и картон.

И даже при их выборе перед автором открываются широчайшие просторы. Например, очень необычно и празднично выглядит большой календарь, в котором для оформления ячеек использовалась разноцветная блестящая бумага.

Другие возможные кандидаты — цветные стикеры. Однако для создания этой нужной таблицы подходит не только обычная или плотная бумага: некоторые авторы используют ткань, фанеру, ДВД-диски, детские кубики и т. д.

Потенциальные самодельные календари

Создание любой подобной поделки начинается с поисков календаря на следующий год, чтобы его авторы гарантированно избежали ошибок, которые связаны с числами, датами и днями недели.

Отрывной календарь

Для изготовления такого изделия его создателям понадобится подготовить 12 листов. И даже здесь у них есть выбор: цвет бумаги может быть одинаковым или разным. Очень празднично будет выглядеть таблица с месяцами, у каждого из которых будет свой цвет. Но этот вариант может не понравиться тем, кто не терпит чрезмерной пестроты.

Другой потенциальный способ — разделение цветом на сезоны. Для зимы обычно берут белую/серую бумагу, для весны — нежно-зеленую или зеленую, для лета — синюю или желтую, солнечную. Для осени используют рыжий цвет, характерный для осенних листьев.

Как сделать отрывной календарь своими руками? Работа предполагает прохождение нескольких несложных этапов:

На каждом листе печатают либо рисуют числа и буквы для одного месяца. Сетка каждого из них состоит из 5-6 строк (количество недель в нем) и 7 столбцов (дни недели), или наоборот. После оформления сеток в ячейках проставляют цифры. Все числа должны соответствовать дням недели. Для выделения праздников и памятных дат используют наклейки либо значки. Переходят к декорированию поделки: каждый лист-месяц (или свободное место изделия) украшают аппликациями, вырезанными картинками, фотографиями или рисунками. В верхней части листков пишут название месяца.

Затем все месяцы склеивают, соединяя их в верхней части. Потом в двух местах дыроколом делают отверстия, в которые продевают декоративную ленточку.

Перекидной календарь

Данный настольный вариант изготовить немного проще. Такую поделку создают из половинок или четвертинок листов бумаги формата А4. Она может быть обычной белой, цветной, акварельной и т. д. Работа состоит из таких этапов:

Сначала оформляют месяцы. Делают эту работу так же, как и в предыдущем варианте. После подготовки всех листов календаря приступают к изготовлению основы. Ее склеивают из трех листов картона, получая своеобразный устойчивый домик. Размеры подставки должны быть больше листов перекидного календаря.

С помощью специальных изделий, которые называют «разъемными кольцами для фотоальбомов, календарей (планеров)», все месяцы по порядку прикрепляют к основанию.

Самый простой способ создания перекидного календаря — превращение в таблицу блокнота или тетради на кольцах, либо на спирали. В этом случае автору придется только начертить сетку для каждого месяца, затем проставить даты. Плюс этого варианта — большие ячейки, которые позволяют отмечать важные дела, дни рождения и т. д.

Практичный календарь из пуговиц

Это одно из самых необычных изобретений. Такое изделие не только красиво, оно к тому же универсально, так как этот календарь позволяет использовать одно небольшое пространство для всех месяцев года. Создают это тканево-пуговичное изделие сравнительно просто:

Из прямоугольного куска фанеры, поролона, ткани и рамки создают основание для календаря. Оно должно быть такого размера, чтобы внутри разместились все пуговицы-дни. Чтобы упростить фиксацию пуговиц, на материале рисуют сетку. Из светлой цветной бумаги вырезают небольшие кружки, на которых заранее нарисованы или напечатаны цифры (1-31). С помощью клея их фиксируют на внешней стороне пуговиц. К внутренней стороне фурнитуры приклеивают кнопки. К прямоугольникам из фетровой ткани приклеивают такие же таблички (но чуть меньших размеров) из бумаги, с названиями месяцев. Затем с изнанки к ним приклеивают кружки-липучки, как минимум две штуки для каждого прямоугольника. Такие же круглые фиксаторы после примерки крепят в верхней части «фасада» основания.

Последний этап операции «календарь своими руками» — приклеивание конверта к изнаночной стороне основания для фиксации «оцифрованных» пуговиц. Он будет местом для хранения «месяцев». Для размещения «лишнего дня» и «полуфабрикатов» в конструкцию добавляют дополнительный элемент. Его делают из любого материала, который сможет удерживать кнопки.

Изготовление планера своими руками

Чтобы сделать такую таблицу самостоятельно, сначала нужно выбрать один из двух вариантов, потому что планер можно создать:

с помощью небольшой пробковой доски и листков-дней, которые будут прикрепляться кнопками;

или использовать для его изготовления магнитную доску и магниты для фиксации дат и дней недели.

Чтобы создать этот удобный календарь, действуют таким образом:

Из цветной бумаги вырезают одинаковые прямоугольники, 31 штуку. Такие же широкие, но узкие элементы вырезают для дней недели, потом их подписывают. Затем из бумаги другого цвета вырезают 12 более широких и длинных полос, на которых пишут названия месяцев.

С помощью кнопок или магнитов все листки фиксируют на пробковой или магнитной доске.

Идеи для создания адвент-календаря

Цель этого оригинального изделия — украсить помещение, поднять настроение и показать, сколько времени (дней) осталось до наступления самого желанного праздника — до Нового года, Рождества или дня рождения. «Днями» этот необычного календаря смогут стать одноразовые яркие стаканчики, полотняные мешочки с приклеенными цифрами, тканевые кармашки, миниатюрные елочки или кружочки из фетра.

Другие оригинальные идеи для необычных дней адвент-календаря:

настоящее печенье со съедобными цифрами;

большие конфеты, изготовленные из картона и оберточной бумаги;

миниатюрные домики, коробочки, пирамидки, пакетики или открытки.

Как сделать календарь на 2023 год своими руками? Вариантов создания красивых и полезных изделий существует довольно много. Можно отдать предпочтение программам или онлайн-сервисам. Но можно стать настоящим творцом — придумать и создать более оригинальную поделку без помощи ПК и смартфона. О том, как можно изготовить одну из практически незаменимых таблиц, расскажет автор следующего видеоурока: