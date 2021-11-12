Новый год — чуть ли не единственный праздник, к встрече которого начинают готовиться задолго до его наступления. Многие семьи ищут новые идеи для поделок, не забывая о самом главном символе — о новогодней елке. Одни покупают живое деревце, другие устанавливают искусственное. Однако есть и иной вариант: это самостоятельное изготовление одного из самых любимых украшений. Большая новогодняя елка своими руками — «авантюра», которая придется по душе тем, кто ценит оригинальные поделки, кто не прочь пожертвовать временем для создания уникального украшения. Недостатка в идеях нет, поэтому с возможными вариантами лучше познакомиться заранее.

Самодельное деревце из мишуры

Кто-то покупает искусственные елки, а кто-то решает проверить свои силы и «вырастить» новогоднее дерево самостоятельно. Одно из возможных решений — сооружение желанного символа из мишуры. Для творчества подойдут изделия на проволоке. Их можно приобрести в интернет-магазинах. Для создания новогодней елки понадобится:

канцелярский нож, ножницы;

зеленая мишура двух оттенков;

большой кусок толстого пенопласта;

деревянная палка (ствол), один конец которой нужно заострить;

украшения: звезда и легкие игрушки, бусы, мишура (например, серебристая) и т. д.

Изготовление большой новогодней елки своими руками — операция, которая включает такие этапы:

Сначала создают подставку для дерева. Для этого берут кусок пенопласта, и ножом вырезают из него круг или квадрат. Находят центр фигуры, затем в него втыкают заостренную палку. Если деревце будет стоять у стены вплотную, то эту точку смещают, чтобы еловые лапы не упирались в стену. От мишуры отрезают кусок достаточной длины. Один конец ее обматывают вокруг ствола, чтобы прочно зафиксировать ветку. Таким же образом поступают со следующими заготовками. Следят за тем, чтобы ярусы и лапы располагались равномерно. Примерно 30 мм верхушки палки оставляют голыми. После завершения работы с ветками изделию придают конусообразную форму: для этой операции используют острые ножницы. Верхушку деревца обматывают небольшим отрезком мишуры. Затем пускают в ход обрезки: из них делают маленькие веточки для лап. Чем их больше, тем пушистее будет новогодний символ.

Верхушку готовой елки украшают звездой, развешивают игрушки, бусы и т. д.

Большое новогоднее дерево на стене

К сожалению, не все квартиры могут похвастаться метражом: нередко найти свободное место для настоящего или искусственного древесного растения не удается. Поэтому их владельцам может понравиться альтернативный вариант. Это — елка-панно. Такая картина сможет не только украсить стену, сэкономив полезное пространство, но и подарить хозяевам праздничное настроение. Способов создания такого украшения придумано очень много.

Елки из ватмана и бумаги

Для создания такого панно нужно подготовить:

клей ПВА;

елочный декор;

ватман — три листа;

ножницы, карандаш, рулетку, линейку;

два вида скотча: обычный и двухсторонний;

гофрированную бумагу: коричневую и зеленую.

Новогоднее дерево создают так:

Сначала подготавливают основание для будущей елки: один из листов ватмана разрезают пополам. Затем с помощью обычного скотча соединяют два целых листа (нижний и средний элемент) и половину разрезанного (верхушка дерева). На получившемся основании чертят равнобедренный треугольник, высота которого составляет 170-180 см. Заготовку аккуратно вырезают. Зеленую гофрированную бумагу режут на полоски шириной 15-20 см. На каждой из них нарезают бахрому. Она занимает примерно 2/3 ширины полос. Из половины оставшегося листа ватмана вырезают «ствол» — прямоугольник или равнобедренную трапецию. Для него точно так же делают бахрому, но уже из коричневой бумаги. Дерево и ствол обклеивают полосками с бахромой. Затем обе части елки соединяют липкой лентой с изнаночной стороны. После завершения работы изделие приклеивают на стену с помощью двухстороннего скотча.

Для декорирования новогодней поделки используют легкие елочные украшения, например, из бумаги. Их прикрепляют к изделию скотчем. Подойдут такие же гирлянды, или дождик. Последнее украшение можно зафиксировать булавками с головками.

Новогодний символ из мишуры

Это более оригинальное решение, его можно считать универсальным: пушистый рисунок может преобразить дом, квартиру, офис и т. д. Высота такой елки может быть любой, она зависит лишь от размеров помещения и «степени свободы» стен. В этом случае создавать новогоднюю картину лучше вдвоем. В противном случае она может получиться несимметричной. Для изготовления новогодней елки потребуется минимум инструментов и материалов. В набор входит:

мишура (3-4 м), цвет — традиционный зеленый, или тот, что нравится хозяевам и интерьеру;

крепежные элементы — скотч, булавки или иголки для обоев, самоклеящиеся крючки;

карандаш для разметки.

Панно из мишуры создают так:

Сначала на стене делают разметку: карандашом ставят точки в тех местах, где будут находиться ярусы елки, ее ствол и верхушка. Если выбраны крючки, то их приклеивают сразу после завершения разметки. Переходят к фиксации мишуры скотчем, иголками или булавками. Начинают или снизу, или сверху, так как последовательность никакой роли не играет. Мишуру крепят так, чтобы она не провисала.

Вариантов оформления есть несколько, но самый эффектный из них — декорирование дерева гирляндой.

Для создания новогодней ели совсем не обязательно использовать еловые лапы или мишуру. Если дома есть симпатичная гирлянда, то можно считать, что материал для любимого символа у хозяев уже есть. Принцип создания такого дерева аналогичен: декоративную цепь размещают на стене так, чтобы она выглядела максимально эффектно.

Елка из веток на стене

Этот вариант почти универсален. Он придется по вкусу хозяевам, которые не приветствует изделия из синтетических материалов. Те, кто является защитником природы, могут заменить живые веточки искусственными. Сделать такое оригинальное деревце довольно просто. Для работы потребуются деревянные рейки и еловые ветки.

Чтобы создать поделку, сначала собирают каркас. Он может быть таким, как показан на картинке, или треугольным. Потом к деревянной основе прикрепляют ветки. Украсить поделку можно легкими елочными игрушками и гирляндами, мишурой, бантиками и т. д.

Изделие из книг

Большая новогодняя елка своими руками может быть создана из того, что есть в доме. Дерево из книг — одно из доказательств этого факта. Эта технология изготовления главного символа вряд ли придется по душе библиофилам, однако люди креативные смогут оценить эту оригинальную идею. Однако данное решение имеет одно противопоказание: если в семье есть любопытные четвероногие создания, то такой декор может не дожить до боя курантов.

Способов превращения печатных изданий в елку придумано достаточно много, но самым оригинальным вариантом можно считать «выращивание» дерева из большого количества книг.

Что потребуется мастеру для создания такого внушительного дерева? Только книги и украшение для верхушки. Работа ни у кого не вызовет каких-либо вопросов:

Сначала все книги для «елки из знаний» сортируют по размеру. Для метрового «монумента» их потребуется около 100 штук. Основание собирают из самых крупных экземпляров. Книги укладывают переплетами наружу, чтобы елка выглядела красочнее. После завершения строительства основания собирают следующие части. Книги выбирают по размеру: самые маленькие и тонкие оставляют для верхушки.

Последний этап — украшение большого декора. Помимо звезды можно использовать гирлянды, мишуру и легкие елочные игрушки.

Небольшие елочки, расположенные на столе, не потребуют большого количества томов. Второй оригинальный вариант — использование одной книги или толстого журнала. В этом случае для создания елочки-конуса загибают страницы. Такие изделия хороши тем, что поделки получаются устойчивыми, им не требуется дополнительное основание. Деревце можно оставить «как есть», или покрасить его в зеленый цвет, декорировать бусами, бантиками, крохотным снежинками и т. п.

Оригинальная поделка из зубочисток

Не очень большая новогодняя елка своими руками — тема более обширная, поскольку в этом случае ассортимент потенциальных изделий значительно расширяется. Например, декор, созданный из зубочисток, выглядит невероятно эффектно, однако такая работа потребует немало времени и усидчивости. Для изготовления колючей оригинальной поделки понадобятся:

небольшие шарики из пенопласта — 16 штук;

зубочистки — около 5600 штук;

искусственный снег (баллон);

круг из пенопласта;

краска-аэрозоль;

блестки.

Поскольку шарики-ежики будут надежно крепиться своими колючками, клеевой состав для фиксации элементов поделки не потребуется. Заменой пенопластовым изделиям смогут стать пластилиновые шарики.

Теперь о том, как изготавливают это необычное изделие:

Сначала занимаются пенопластовыми шариками. В каждый из них втыкают зубочистки (320-350 штук), расстояние между «колючками» — около 5 мм. Готовые элементы укладывают на подставку из пенопласта. Первый ярус состоит из 7 шаров, второй — из 5, третий — из 3, последний шар — верхушка. Сформированную елку красят с помощью баллончика. Следят за тем, чтобы состав распределился равномерно, чтобы не осталось непрокрашенных участков. После завершения этого этапа переходят к нанесению искусственного снега. Распыляют его сверху вниз. Следующий шаг — добавление декора. Чтобы блестки держались прочно, их нужно рассыпать сразу же после нанесения искусственного снега.

Готовое изделие эффектно и без декора, но при желании его можно украсить маленькими гирляндами, крохотными елочными игрушками, конфетти и мишурой.

Большое дерево из шишек

Этот вариант изготовления новогодней елки можно рассмотреть тем, у кого есть возможность раздобыть большое количество «строительного материала».

Как и при создании маленьких «шишковатых елочек», на роль каркаса большого дерева выбирают конус. Им нередко становится кусок ватмана, но есть и другие подходящие варианты: например, изделия из пенопласта или флористической губки. В первом случае для фиксации соцветий используют горячий клей. Для прикрепления к готовым изделиям в шишки вкручивают проволоку, которую потом втыкают в основание.

Если выбран конус из ватмана, то для максимальной устойчивости его набивают наполнителем, потом закрепляют на основании, которое больше окружности изделия на 20-30 мм. Шишки приклеивают рядами, начиная с низа изделия. Элементы можно фиксировать по-разному, но более надежный способ — основанием соцветий.

После завершения формирования дерева его красят белой, золотой или серебряной краской, но некоторые мастера предпочитают не скрывать натуральный вид плодов. Готовую поделку украшают елочными игрушками, мишурой, гирляндами.

Небольшую елочку из шишек можно сделать и вовсе без конуса. В этом случае из куска картона вырезают круглое основание. Потом на него начинают наклеивать ярусы, используя горячий клей. Каждый следующий «венок» из шишек делают меньше предыдущего. Оставшиеся отверстия закрывают маленькими соцветиями или мелкими декоративными элементами.

Чтобы новогоднее дерево было устойчивым, его картонное основание приклеивают к цветочному горшку.

Пушистая красавица из бумажных салфеток

Обычные, ничем не примечательные салфетки легко превращаются в чудесные поделки. Из них может быть создана и большая новогодняя елка.

Для изготовления деревца (высота 42 см, диаметр нижней части основания-конуса — 19 см) потребуется подготовить:

салфетки — 92 штуки, зеленые или разноцветные изделия;

плотную бумагу для конуса (пример — лист от календаря);

клей-карандаш, скотч;

ножницы;

степлер.

Самый длительный этап операции — работа с салфетками. Но сначала занимаются изготовлением основания для поделки.

Из плотной бумаги вырезают сектор круга, затем его сворачивают в конус, и фиксируют — скотчем по боковому шву, степлером снизу. Переходят к работе с салфетками. Каждое изделие 2 раза складывают пополам. Середину получившихся квадратов закрепляют степлером. Затем вырезают круг, центром которого является скрепка. Создают бутончики: все слои бумаги по очереди поднимают вверх пальцами и сминают. Затем заготовки аккуратно расправляют, формируя цветок.

Готовые бутончики приклеивают, начиная с нижней части конуса. Поскольку материал очень легко порвать, участок для каждого элемента выбирают максимально точно. Верхушку конуса отрезают, затем к ней приклеивают последний бутон.

Готовую елочку можно украсить, но можно оставить ее и без декора, поскольку деревце получается очень нарядным.

Новогоднее дерево в стиле эко

Такая поделка дает шанс использовать различные натуральные материалы. Для изготовления дерева в эко-стиле нужно подготовить:

шпагат;

еловые и сосновые лапы;

толстые и тонкие ветки, гнущиеся прутья;

дары природы — шишки, орехи, ягоды, фрукты и т. д.

Дерево из природных материалов создают так:

Сначала собирают каркас-конус. Для него используют толстые ветки. Чтобы предотвратить случайное разрушение поделки, элементы надежно скрепляют шпагатом. Полученный каркас обматывают гибкими прутьями. Оставшиеся прорехи не беда: их можно закрыть на этапе декорирования елки.

После завершения формирования конуса дерево украшают. Ассортимент декора ничем не ограничен: использовать можно сухие цветы и листья, еловые лапы, орехи, желуди, шишки, ракушки, бантики из шпагата и т. д. Вообще, стиль эко дает большой простор для творчества. В этом можно убедиться, познакомившись со следующими моделями.

Поделки из гофрированной бумаги

Любая бумага дает возможность создать поделку, но не затратить на нее много времени и сил. Для новогодней елки лучше использовать ее гофрированную разновидность. Таких изделий придумано уже довольно много, поэтому можно рассмотреть сразу два варианта — простой и более сложный.

Не очень требовательная елочка

Для изготовления этого симпатичного символа автору понадобится:

гофрированная бумага и картон для конуса;

ножницы, нитки, иголка;

термопистолет.

Для украшения деревца можно использовать пайетки-звездочки, снежинки, маленькие бусины и другой легкий декор.

Сначала из картона вырезают заготовку для конуса. Ее сворачивают и склеивают термоклеем. Если необходимо, то основание подравнивают. Гофрированную бумагу нарезают полосами, их ширина — 5 см. Длина зависит от ширины конуса в определенном месте. Поэтому окружности участков для фиксации полос сначала измеряют, потом результат умножают на 2, или на 3. В последнем случае елка получится более пышной. Затем с помощью иголки и нитки полоски превращают в рюши. Бумагу с противоположного края слегка растягивают, чтобы сформировать красивые волны. Получившиеся заготовки приклеивают к конусу, начиная с нижней его части. Чем больше будет «юбок», тем объемнее получится изделие.

Готовую елочку декорируют пайетками, бантиками, небольшими бусинами и т. п.

«Неприлично» пушистое дерево

Такая елка потребует больше времени на изготовление. Чтобы создать эту поделку, гофрированную бумагу тоже режут на полоски, но в этом случае их делают немного уже. Заготовок потребуется очень много.

На полосках нарезают бахрому. Затем каждый элемент плотно скручивают, на разрезанную сторону надавливают пальцем, получая цветок в миниатюре. Все мини-бутоны приклеивают к картонному конусу, начиная декорирование с нижнего ряда.

Такую же технику можно использовать и для создания различных поделок с плоским основанием.

Дерево и пиломатериалы: оригинальные идеи

Шанс изготовить уникальную поделку есть абсолютно у всех. Чтобы убедиться в этом, нужно лишь посмотреть, какие модели уже придуманы творческими людьми.

Новогодние деревья из веток

Толстые и тонкие ветки легко превращаются в оригинальные поделки-елки. Они могут располагаться на стене и полу. В первом случае такие элементы становятся лесенками-полочками, на которых нашли приют разнообразные декоративные элементы. Чтобы создать такую новогоднюю ель, на каждой ветке делают продольный спил, потом элементы шлифуют и покрывают лаком.

Украшение, сделанное из фанеры

Этот вариант предполагает, что мастер умеет обращаться с электролобзиком. Сначала на листе фанеры рисуют ель, затем ее выпиливают по контуру: сначала по внешнему, потом по внутреннему. Получившуюся заготовку шлифуют, затем покрывают лаком. Эта модель позволяет украсить себя практически любым декором.

Дерево-спираль

Большая новогодняя елка своими руками может быть сделана из узких планок. Это древесное «растение» не нуждается в стволе: он появляется при соединении элементов.

Более традиционное «растение»

Принцип создания этой новогодней елки не сильно отличается от того, что использовался в предыдущей модели, однако она более похожа на настоящее дерево.

Большая новогодняя елка своими руками — операция, которая позволит получить уникальное, неповторимое изделие. Однако будущим мастерам еще предстоит выбрать из всего многообразия свою модель. С изготовлением одной из поделок можно познакомиться, если уделить немного времени следующему видео: