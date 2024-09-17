Ударная дрель или перфоратор: что лучше, эффективнее, нужнее?

Капитальный ремонт и не такие масштабные работы по дому всегда требуют наличия различного инструмента. И чем больше орудий труда, тем легче жизнь деятельных хозяев. Поэтому практичные люди нередко стремятся приобрести все, что может понадобиться в ходе «потенциально возможных» ремонтно-строительных работ. Больше всего вопросов вызывают крупные и почти всемогущие агрегаты. Например, многие мастера никак не могут решить, что лучше — ударная дрель или перфоратор. В теории оба инструмента могут выполнять одинаковые функции. Для некоторых ответ очевиден, однако далеко не для всех. Поэтому имеет смысл разобраться, какие задачи решает каждый претендент, какой из них эффективнее справляется со своими обязанностями. Несмотря на большое сходство внешнего вида, эти инструменты довольно сильно отличаются, как принципом работы, так и сферой применения.

Ударная дрель: особенности, плюсы и минусы

Этот инструмент может выполнять разные работы, и в этом «могуществе» его сила. Дрель предназначена для проделывания отверстий, причем просверлить она в состоянии большинство материалов — бетон, дерево, керамику, металл, пластик и т. д.

Сейчас этот инструмент стал более функциональным. Он не только сверлит отверстия, но и используется в роли шлифовальной машины, шуруповерта, миксера. Ударная дрель отличается от обычной модели тем, что она способна выполнять как вращательные, так и поступательные движения. Эта функция делает ее мини-перфоратором, а значит, дает возможность работать с бетонными и кирпичными поверхностями.

Преимущества и недостатки

Любой инструмент 2 в 1 может считаться универсальным. Поэтому к плюсам «ударницы непосильного труда» по праву относят:

простоту работы;

меньшие габариты и вес;

возможность использования любых сверл;

шанс «эксплуатировать» один инструмент для решения различных задач;

комфортность: ненужную (в конкретное время) ударную функцию можно попросту отключить;

удобство работы с относительно «мягкими твердыми» материалами — с изделиями из ячеистого бетона, с кирпичом, деревом и т. д.

Минусы у ударного инструмента также есть. К ним относят:

шумную работу, ощутимую вибрацию;

недостаточную «убойную силу»;

более короткий ход сверла;

меньшую точность.

Небольшие бытовые инструменты не в состоянии похвастать высокой производительностью. «Отдыхать» им надо часто: в идеале нужно делать паузу через каждые 15-20 минут. К их слабостям можно отнести и куда большую уязвимость. Этими орудиями труда не рекомендуют «дырявить» очень твердые материалы, так как сокращается срок их службы, возможен даже преждевременный выход из строя. Производительность дрелей тоже ниже.

Как выбрать ударную дрель?

Не все точно знают, какими критериями нужно руководствоваться при поиске идеального ручного инструмента для домашнего использования. Поэтому необходимо узнать о самых важных характеристиках.

Мощность

Чтобы новая ударная дрель не стала разочарованием, нужно подобрать ту модель, которая без труда будет выполнять все возложенные не нее функции. Хорошим вариантом для использования «время от времени» считают «ассистентку» мощностью 700-800 Вт.

Если планируется более интенсивная эксплуатация дрели, то лучше обратить внимание на более «могущественные» инструменты (700-1000 Вт). Большинство специалистов все же сходится во мнении, что 1 кВт для дома — потолок, что большего хозяевам и не потребуется.

Скорость вращения, реверс и другие полезные функции, тип питания

От скорости двигателя, как и от его мощности, зависит качество выполнения различных работ, проделываемых отверстий. Чем она выше, тем более безупречными они будут. К счастью, большинство моделей позволяет регулировать скорость (или просто обороты) по своему желанию.

Чтобы гарантировать отсутствие проблем с заклинившими сверлами, нужно выбирать дрель с функцией обратного вращения (против часовой стрелки), то есть с реверсом. Значительно упростить работу с ручным инструментом помогут и другие его возможности. К этой категории относится возможность регулировать значение крутящегося момента, индикатор заряда батареи, плавный пуск, постоянные обороты, ограничитель глубины, фиксация кнопки включения, встроенный светодиодный фонарик.

По понятным причинам более мощными и безотказными являются устройства, работающие от электросети. Кроме того, для любой подобной дрели важна и длина сетевого шнура. Чем он «протяженнее», те проще и удобнее будет работать с ударным инструментом.

Перфоратор: «специализация», достоинства и недостатки

Наличие этого инструмента позволит мастерам добавить в перечень домашних работ самые сложные операции. Он без труда справится со сверлением особо «неприступных» препятствий — армированного бетона и камня. Кроме того, перфоратор работает не только со сверлами, но и с бурами, буровыми коронками, зубилами, пиками. Эта способность делает его идеальным помощником при создании штроб, больших отверстий, при демонтаже бетонных, каменных конструкций и т. д.

Сильные и слабые места

Перфоратор — специалист в своем деле. За него говорит мощь и максимальная неуязвимость. Среди преимуществ этого ручного инструмента:

очень высокая производительность при работе с твердыми материалами;

способность длительно выдерживать серьезные ударные нагрузки;

возможность стать универсальным «ассистентом» хозяев.

Что касается минусов, то первый из них — более высокая цена моделей, по сравнению с ударными дрелями. Сами агрегаты, как и их комплектующие, обойдутся значительно дороже. Другие «слабости» перфораторов:

необходимость применения переходника для получения возможности использовать обычные сверла (у некоторых моделей он в комплекте);

более высокая мощность: эти агрегаты — серьезные потребители электроэнергии;

большие габариты и немалый вес.

Кроме того, перфораторы менее универсальны. Аккумуляторные ударные дрели выпускают чаще, что явно говорит в пользу последних ручных инструментов. Работу без сети многие хозяева относят к серьезным преимуществам.

Критерии выбора перфоратора

Чтобы приобрести модель и не пожалеть о покупке ни разу, нужно определить, для каких задач покупается инструмент. Важных критериев несколько.

Вес

От этого показателя зависит удобство работы мастера и продолжительность использования инструмента. Перфораторы не тяжелее 4 кг предназначены для выполнения небольшого объема работ. Модели до 8 кг рекомендуют использовать дома для электромонтажных, отделочных работ. Более тяжелые инструменты (8-12 кг) — «удел» строителей-профессионалов.

Форма, расположение двигателя

Все агрегаты делятся на горизонтальные («пистолетные») и L-образные («бочковые»). У каждого вида перфораторов есть свои преимущества:

Более распространенные и привычные модели с горизонтальным расположением движка (параллельно оси корпуса, бура) довольно легки. Такие инструменты более компактны, максимально удобны. Они неприхотливы и имеют невысокую цену. Большой плюс перфораторов с вертикально расположенным мотором — возможность более длительной работы. Причина кроется в отличной системе охлаждения двигателя, который не перегревается. Их преимущество — большая сила удара, поэтому их главной работой считают интенсивное и длительное долбление.

Минус последних ручных инструментов — солидный вес и довольно большие размеры, значительно снижающие их маневренность. Для домашних работ они в любом случае не лучшие кандидаты, так как при ремонте паузы не только неизбежны, но и даже полезны.

Тип патрона (тип крепления)

Он нужен для смены насадок перфоратора. Самых ходовых вариантов всего два:

Патрон SDS plus (SDS+) предназначается для инструментов невысокой мощности (низкой, средней). Такие перфораторы могут выполнять большинство домашних работ. Они подходят для бура (4-24 мм, длина — до 950 мм) и буровых коронок до 100 мм диаметром. Патрон SDS max предназначен для самых мощных перфораторов, которые незаменимы в капитальном строительстве. Такие агрегаты в состоянии работать с бурами (12-45 мм, до 1200 мм), проломными бурами (до 80 мм, длина — 990 мм) и буровыми коронками (диаметр — до 150 мм).

Элементы меньших размеров установить в патрон SDS max не получится.

Режимы работы

Возможности перфораторов шире, но все зависит от оснащенности той или иной модели:

Агрегаты SDS max имеют 2 режима. Этот долбление и сверление с ударом. Двух функций инструментам вполне хватает, поскольку их главное предназначение — разрушение. Большинство перфораторов с патроном SDS+ являются трехрежимными. Они способны работать обычным сверлом, совмещают сверление с ударами, а также производят долбление.

Последние, SDS plus модели относят к универсалам. К ним подходят буры, зубила и сверла. Они «легким движением руки» превращаются в дрели. Такие перфораторы подходят как для демонтажа конструкций и покрытий, так и для приготовления строительных смесей.

Мощность, дополнительные функции

Мощность — один из главных параметров для большинства электрических «приспособлений». Легкие и средние модели весом от 4 до 6 кг имеет мощность 1100-1200 Вт (и патрон SDS plus), а более «увесистые» и самые тяжелые перфораторы — 1000-2000 Вт.

Маломощные модели (от 500 до 800 Вт) справятся с созданием отверстий для монтажа карнизов и полок. Штробы без проблем пробьет агрегат мощностью до 1000 Вт. Для демонтажных «бетонно-кирпичных» работ, а также для проделывания больших отверстий идеальным будет более «всемогущий» перфоратор (1200-2000 Вт).

От мощности инструмента зависит и сила удара (его энергия, в джоулях), которая ей пропорциональна. Например, 600 Вт гарантирует 1,5 Дж, 900 Вт — 3,5 Дж, 1200-1500 Вт — 5-15 Дж. Считается, что для большинства домашних работ оптимален перфоратор с силой удара от 4 до 10 Дж. Чем больше энергия ударов, тем ниже их частота.

Многие средние и мощные ударные машины имеют все, чтобы приятно удивить своих будущих владельцев. К их дополнительным функциям относят вспомогательную рукоятку, защиту от перегрева, обратное вращение (реверс), ограничитель глубины сверления, плавный пуск, подсветку (встроенный фонарик), сбор пыли (мешок-пылесборник) и систему антивибрации. Последняя есть только в перфораторах. В ударных дрелях для защиты суставов рук предназначены кольца-амортизаторы, пружинные подвесы, прорезиненные рукояти.

Перфоратор и дрель: принципы действия, ударные механизмы, режимы, эффективность

Главная задача будущего покупателя понять, для чего именно предназначается ручной инструмент. Если ошибиться с выбором, то можно попросту загубить его, или оставить лежать без дела, поскольку он не сможет «быть полезным». Что касается отличий, то их несколько.

Принцип работы

У дрелей удары обеспечивает взаимодействие двух храповых шестеренок: одна из них, неподвижная, «заставляет» смещаться вперед-назад другую. Поэтому движения имеют не очень большую силу и такую же скромную амплитуду. Зато они компенсируются высокой частотой (от 30000 до 50000 ударов в минуту). Однако инструмент требует от хозяина довольно сильного нажима.

Если в основе работы ударной дрели механические действия, то мощный, дорогой перфоратор делает удары благодаря пневматике: движение на боек передает поршень. Энергия ударов и амплитуда здесь высоки, поэтому мастеру не требуется прикладывать усилия. Но частота их довольно мала: она составляет всего 4000-5000 в минуту. Двигатель в таких инструментах в большинстве случаев располагается вертикально.

Недорогие и не слишком производительные перфораторы работают по-другому. В них установлен качающийся подшипник (подшипник качения). Его задача — преобразовывать вращательное движение в возвратно-поступательное. Этот механизм обеспечивает большую частоту движений, однако он не в состоянии гарантировать их большую амплитуду. Такие инструменты требуют более осторожного отношения, поскольку качающийся подшипник здесь самое слабое звено. При очень серьезных нагрузках он может не выдержать и сломаться.

Режимы, эффективность работы

Ударная дрель имеет только два режима — обычное сверление и сверление с ударом. Как уже было отмечено, у перфораторов может быть 3 режима: это сверление с ударом, без него, а также «чистое» долбление, без сверления.

У многих потенциальных «приобретателей» возникает вопрос, касающихся эффективность агрегатов с одинаковой мощностью. В этом соревновании побеждают перфораторы, способные справиться даже с теми задачами, которые для простых «ударниц» остаются и вовсе недостижимыми.

Ударная дрель или перфоратор: что лучше, эффективнее, нужнее?

Ответ на этот вопрос зависит только от задач, возложенных на инструмент:

Ударной дрели почти ничего не стоит «расправиться» с кирпичом, пенобетоном и с другими видами ячеистого материала. Однако работа будет более трудоемкой, а процесс — сравнительно долгим. Зато с ее помощью легко сверлить дерево, металл, пластик, быстро вкручивать крепежные элементы. Перфоратор будет «спасителем», если хозяевам предстоит работа с армированным бетоном, натуральным камнем и другими суперпрочными материалами. Однако из-за биения его не рекомендуют использовать в роли сверла для дерева или металла. Этот мощный инструмент не в состоянии сделать максимально точные, аккуратные отверстия.

Ударная дрель или перфоратор? На этот вопрос не может быть корректного ответа. Каждый инструмент по-своему хорош, ведь он предназначен для определенного «вида деятельности». Ударная дрель не отличается силой удара, а очень частое использование такого сверления спровоцирует быстрый износ ее ударного механизма.

Перфоратор, наоборот, в состоянии «разгромить» почти все что угодно. Но он более тяжел, и не сможет гарантировать чистой и аккуратной работы с относительно «покладистыми» материалами. Поэтому многие считают, что лучше иметь в арсенале и того, и другого «ассистента». И они по-своему правы. Конечно, если дело не в деньгах.

В завершение темы «сверлящих-бьющих» и разрушающих орудий труда — интересное видео: