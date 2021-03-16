В процессе монтажа и демонтажа любых трубопроводов часто требуется ровно отрезать трубы, чтобы можно было их плотно стыковать между собой или с другими элементами. Именно для этого предназначен труборез для стальных труб. В зависимости от диаметров отрезаемых труб, материала их изготовления и других важных факторов используют разные виды инструментов. Причем многие из них рассчитаны на полевые условия эксплуатации.

Виды труборезов по типу привода

Труборезы используются в разных сферах промышленности и быту, поэтому у них может быть разный тип привода. Эти элементы бывают 4-х видов:

Ручные. Электрические. Пневматические. Гидравлические.

Ручные

Ручные труборезы разрезают трубу за счет физических усилий работника. Они рассчитаны на бытовое использование. Отличаются небольшим весом и бесшумной работой.

Достоинства:

просты в использовании;

недорого стоят;

идеально подходят для небольших объемов работ.

Недостатки:

для разрезания трубы требуется приложить много физической силы;

не подходят для резки большого количества труб.

Электрические

Модели с электрическим приводом самые производительные. Их габариты и вес зависят от мощности используемого в них электродвигателя и механизма фиксации труб. Могут использоваться стационарно или в полевых условиях. Режут трубы за счет вращающегося диска. Имеют дополнительные крепления, позволяющие делать ровный срез. Также бывают аккумуляторные модели, идеально подходящие для полевой работы, когда необходимо разрезать много труб.

Труборез для стальных труб с электроприводом может быть таких типов:

Неразъемного. В основном используются в быту. Разъемного. Позволяет резать трубы, делать фаски и выполнять торцовку. Корпус этих труборезов разделен на две части, поэтому их можно устанавливать на ремонтируемые трубопроводы для выполнения необходимых работ.

Достоинства:

самые производительные;

режут трубы без заусенцев;

позволяют делать фаску для последующей сварки изделий между собой.

Недостатки:

для работы этого оборудования требуется стабильное электропитание 220 или 380 V, правда, встречаются аккумуляторные модели;

работают шумно;

стоят дороже ручных.

Пневматические

Труборезы этого типа работают по такому же принципу, как и ручные, но сжимаются они за счет давления сжатого воздуха. Он действует на зажимной механизм, плотно обжимающий трубы. Для работы данного оборудования требуется мощный компрессор с воздушным ресивером.

Достоинства:

плотно обжимают трубы;

разрезают трубы без заусенцев;

позволяют делать фаску под сварку;

режут трубы любых диаметров с любыми по толщине стенками.

Недостатки:

шум компрессор в процессе работы;

обслуживание компрессора.

Гидравлические

Эти модели режут трубы за счет давления жидкости, поэтому для работы необходим мощный электрический или ручной гидронасос. Оборудование этого типа мощнее и производительнее ручных труборезов, но по всем показателям хуже электрических пильных моделей.

Они очень тяжелые, поэтому многие из них устанавливаются стационарно. Особенность гидравлического инструмента в приводе, благодаря которому удается разрезать трубы в ограниченном пространстве и даже под водой, что актуально для прокладки трубопроводов разного назначения под землей и водой.

Достоинства:

делают ровный рез;

для работы не требуется электроэнергия;

тихо работают;

могут резать трубы в ограниченном пространстве и под водой.

Недостаток у них один: это дополнительное обслуживание гидравлического насоса.

Виды труборезов по типу конструкции

Труборезы также подразделяется по конструкции. Они бывают:

Ножничными. Резцовыми. Роликовыми. Цепными. Роторными. Храповыми.

Ножничные

Модели ножничного типа похожи на ножницы по металлу, форма губок которых адаптирована под небольшие по диаметру трубы. Они позволяют разрезать пластиковые и металлопластиковые изделия. Непригодны для резки железных и тонкостенных пластиковых труб. Режут трубки за счет действия острого полотна.

Резцовые

Этот инструмент оснащен скругленной обоймой фиксирующей трубы и крутящимся острым диском. Благодаря прижимному механизму удается хорошо прижимать режущий диск к трубе. В результате постепенного затягивания трубореза диск углубляется в стенку изделия до тех пор, пока полностью его не разрежет. В итоге срез на трубе получается ровным и аккуратным. Рассчитан на работу с пластиковыми, металлопластиковыми и железными трубами.

Роликовые

Эти модели позволяют резать закрепленные трубы. Они режут материал за счет 1-4 роликов. Принцип работы, как и у резцовых. В зависимости от конструкции роликовый инструмент может резать труб прижатые к стенам и полам с зазором от 3 см. В результате постепенного затягивания прижимного винта обоймы и вращения роликов труба полностью разрезается.

Рассчитаны на работу с трубами Ø до 10 см. Инструмент с единственным режущим роликом позволяют резать изделия Ø до 5 см. Эти труборезы не позволяют делать аккуратный рез, потому что часто получаются заусенцы. Для их устранения необходимо делать зенковку.

Цепные

Труборезы цепного типа рассчитаны на хрупкие трубы (керамические, чугунные и т. д.). Работают так же, как роликовый и резцовый инструмент. Режут трубы цепью, похожей на рабочее полотно бензопилы. Она хорошо врезается в трубу по всему диаметру, которая равномерно разрезается в процессе вращения. Позволяет работать даже с толстостенными трубами.

Роторные

Это самые дорогие инструменты Они работают наподобие хомута. В них используется много съемных режущих роликов, поэтому можно в любое время заменить поврежденные. Главная особенность роторных моделей – переставляемая рукоять. За счет этого инструмент можно установить на трубу в труднодоступных местах, где другое оборудование использовать не получится. По эффективности они сравнимы с цепными. Способны резать трубы с толщиной стенок до 19 мм.

Храповые

Эти орудия труда рассчитаны на работу с металлопластиковыми изделиями. За счет храпового механизма быстро и эффективно режут однослойные трубы. Рассчитаны на резку труб Ø до 3 см. Очень производительные, поэтому самые востребованные.

Другие виды труборезов

В промышленности и для некоторых видов работ используют специальные труборезы, поэтому стоит вкратце их описать.

Мини-труборезы

В основной массе представляют собой С-образный инструмент с двумя режущими дисками. Благодаря небольшим размерам позволяют выполнять работу в труднодоступных местах. Некоторые модификации являются узкоспециализированными, поэтому рассчитаны на выполнение конкретных видов работы.

Труборезы холодильщика

Они рассчитаны на резку медных, железных и алюминиевых трубок холодильного оборудования. Инструменты позволяют работать в труднодоступных местах.

Ключи для разрезания выхлопных труб

Помимо основного назначения, позволяют резать тонкостенные железные трубы Ø до 75 мм.

Промышленные труборезы

На крупных производствах используют следующие виды труборезов:

Кумулятивные варианты – режут металлические трубы диаметром до 1500 мм со стенками толщиной до 30 мм взрывом. Представляют собой два кольца с кумулятивными зарядами, которые режут стенки изделия мощной кумулятивной струей. Лазерные модели – резаки станочного типа с ЧПУ. Они рассчитаны на быструю высокоточную резку металла. Позволяют резать трубы под любыми углами. Плазменное оборудование – рассчитано на раскрой и фигурную резку труб из различных металлов и сплавов.

Работа с труборезами

Вне зависимости от типа трубореза они используются практически одинаково. Первым делом на трубе размечают место реза. Если железную трубу разрезают гидравлическим, ручным или пневматическим инструментом, то участок реза перед работой смачивают водой. Благодаря этому труборез для стальных труб будет лучше скользить по разрезаемому изделию, при этом не будет неприятного скрежета в процессе работы.

Использовать масла и другие жирные смазки нежелательно, потому что это повлияет на последующую сварку труб и не позволит нанести на них качественно защитные лакокрасочные материалы.

После нанесения разметки на трубу, которая должна быть приварена к прокладываемой магистрали, или хорошо зажата в тесках, на нее устанавливают труборез. После чего устанавливают режущий элемент инструмента точно на линию реза и подтягивают струбцину рычагом или с помощью винтового механизма.

Особенности использования инструментов

Если трубу режут пневматическим или гидравлическим труборезом, то ими обжимают разрезаемую трубу за счет давления воздуха или жидкости. Для этого нажимают кнопку на компрессоре или гидронасосе.

При использовании ручного гидравлического трубореза давление в нем нагнетают рукояткой, расположенной на гидравлическом насосе. Потом несколько раз прокручивают инструмент вокруг трубы, после чего сильнее прижимают к ее поверхности сдавливающий механизм. Затем действие повторяют. В результате постепенного углубления режущих роликов в стенку трубы она полностью разрезается на две части.

Принцип работы труборезов с электроприводом иной. После нанесения разметки смачивать трубу не нужно. Их просто устанавливают на трубу и поджимают струбциной. Затем запускают электромотор, который приводит в действие режущий диск. Он прорезает стенку изделия в точке контакта, после чего инструмент постепенно передвигают по кругу, пока диск полностью не разрежет трубу.

Основное отличие работы электрических моделей от остальных труборезов в том, что они разрезают трубу за один оборот.

В процессе работы с орудиями труда гильотинного типа, необходимо установить их на линию реза и обеспечить хорошее сдавливание трубы без вращательных движений. Нужно не забывать, что это оборудование рассчитано только на пластиковые и металлопластиковые изделия.

В процессе работы с труборезами главное не торопиться. Увеличивать силу сжатия на режущие элементы необходимо постепенно, независимо от типа используемого оборудования. Это позволит защитить его от преждевременной поломки, а также получить более качественный срез без заусенцев и вмятин.

В завершение темы труборезов — интересное видео: